Miguel Urbán: "Errejón y Carmena no han presentado propuestas ni mecanismos de participación"

Voz 1 00:00 pues sí Miguel Urban de el sector anticapitalista hace

Voz 1727 00:04 a la primera buenos días Miguel Urban hola qué tal Pepa quién es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en este momento

Voz 1251 00:14 bueno yo creo que en este momento depende viendo los acontecimientos pues yo creo que lo importante ahora mismo no es tanto quién es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid sino sobre todo que proyecto presentamos a la Comunidad de Madrid no nosotros siempre me además lo hemos dicho siempre hemos dicho que esto no era una cuestión de nombres de Íñigo ni el Manuela Carmena sino que era una cuestión de programas de proyectos yo creo que eso es lo que deberíamos de debatir sobre todo no sólo para recuperar una ilusión sino sobre todo para recuperar un proyecto que se puede oponer a la mafia del Partido Popular que hago hombres no en la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo yo diría durante demasiado tiempo

Voz 1727 00:57 pero cómo se sale de esta crisis sin que nadie la cómo se sale de aquí sin que nadie pierda quiero decir los argumentos la posición política tienen que proponer un candidato distinto Errejón desde el partido

Voz 1251 01:10 bueno decía osada para mí hay una cuestión previa a poner nombres encima de la mesa de hecho he una de las críticas que haría yo más duro hasta a la propuesta presentada por Errejón ni por Manuela es que es una cuestión exclusivamente en hombres a mí nos gustaría poder debatir sobre temas centrales tanto para el Ayuntamiento algo para la Comunidad de Madrid me gustaría debatir si la Operación Chamartín es una buena operación para los vecinos y vecinas de de Madrid alguno los desde anticapitalistas hemos defendido que no que no lo es tamos o yo creo que si pensamos instamos la mirada hacia atrás si miramos un poco lo que fue Ahora Madrid Ahora Madrid no era un hombre que no era un la suma de siglas y no era un proceso un proceso de participación era un proceso de impugnación de lo que había sido el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid era un proyecto un programa que fue hecha de forma colectiva sobre todo era era un pulso entre impugnó ahí que favorecía al autor de lo que se vio ganador no yo creo que el gran problema es de no haber cumplido programa el gran problema es saber no haber desarrollado un proceso de participación dentro de Ahora Madrid sea yo creo que tenemos problemas anteriores a lo que estamos viendo ahora y espero que esto sea un toque atención para que podamos encontrarnos tanto

Voz 1727 02:35 Losada

Voz 0199 02:37 bueno dices que son problema solo de nombre pero a mí me da la sensación de que no de que es algo más que el movimiento de Carmen y al movimiento de Rejón hay una divergencia estratégica importantes sobre todo sobre cómo debe concebirse los espacios de relación entre las diferentes fuerzas de la de la izquierda

Voz 1251 02:58 bueno usar el yo lo decía antes en tonos aclaro que es evidente que es un problema más que nombres el problema es que yo creo que se ha presentado sobre todo por parte de Íñigo Vélez Manuela como si esto fuera una cuestión exclusivamente es de nombres no entonces no se han puesto propuestas encima de la mesa y nos han puesto eh mecanismos de participación democrática no dicho sea aludía al inicio de Podemos y derechos escogió yo creo que en una forma claramente intencionada el aniversario del nacimiento de Podemos bueno esto es las antípodas de cómo nació Podemos que era un instrumento de participación era un instrumento que él hacía preguntándonos obsesivos acordamos que decía que quería preguntar que quería ver si tenía un apoyo popular para construir una herramienta que no sólo ganar elección signos de transformarla el a la ciudad y todo eso parece ser que ahora se reduce simplemente a una serie de nombres no que la democracia interna se reduce a un problema de nombres yo me rebelo contra eso de hecho nosotros nosotros dos nos hemos rebelado contra eso creemos que hay fórmulas que no no funcionan yo creo que esta sería una fórmula que no sólo estaría tendría diferencias en lo político en lo programático sino que creo que no funcionaría yo entiendo que también la fórmula que hasta ahora hemos tenido Unidos Podemos no ha formulado o no ha funcionado todo lo bien que debería hacernos unos debería de replantearnos la posibilidad iniciar propuestas diferentes desde desviado desde la fraternidad desde la discusión pero sobre todo de la participación por abajo más allá de lo que se puede decidir en un cuarto

Voz 1727 04:35 Miguel Urban pues muchas gracias buenos días