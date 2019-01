Acento Robinson: 'Quino Colom, líder de la España sin estrellas' (20/01/19)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:02 dos Robinson

Voz 4 00:12 a mí sí

Voz 5 00:38 por está minas

Voz 1546 00:47 hola bienvenidos ciento Joaquín Quino Colom ex jugador de baloncesto español nació Andorra su posición es la de pase actualmente juega en la primera de Turquía además ha sido el líder de la selección española de baloncesto en la fase de clasificación para el Mundial ya que debido a un conflicto entre los calendarios de la FIBA la de la Euroliga el NBA el equipo nacional no está contando con sus grandes estrellas como los Gasol Ricky Rubio según Rudy etcétera etcétera que no hay color y sus compañeros han clasificado España Aaron mundial que probablemente no va disputar ya que para entonces se quedó Sergio Scariolo sí tendría disponibles a sus primeras espadas escribe nos Twitter arroba atento Robben

Voz 6 01:58 son

Voz 0744 01:59 el conflicto tiene su origen en dos mil once cuando la FIBA la Federación Internacional de Baloncesto inició un proceso de consultas entre las federaciones y ligas para rediseñar el calendario internacional las dos primeras decisiones aprobaron en dos mil catorce fueron cambiar el año del Mundial para evitar que coincidiera con el de fútbol y que los campeonatos continentales se celebren cada cuatro años en lugar de cada dos Azón de la FIBA era dar un impulso al baloncesto es elecciones que es el motor de la promoción de este deporte en el mundo según la FIBA con este calendario los aficionados de todos los países tienen la oportunidad de ver a su selección jugar en casa algo que antes no pasaba gracias a lo que se conoce como ventanas FIBA que son interrupciones a la temporada de clubes para que las selecciones jueguen partidos de clasificación para el Mundial la Euroliga se opone frontalmente a este nuevo calendario y acusa a la FIBA de que lo único que quiere es una mayor parte del pastel económico que consigue con estos partidos internacionales durante la temporada de clubes todas las grandes Ligas han adaptado sus calendarios a la propuesta de la FIBA salvo la Euroliga que dirige el ex presidente de la ACB Jordi Bertomeu

Voz 7 02:58 vamos a clasificarnos El el con equipos que sale equipos ve no va a jugar ni Pau Gasol y Ricky Rubio a la NBA y ninguno de los diez franceses ni ninguno de los catorce serbios todos esos asomar actual y por eso estamos en contra no por darles un hueco La Ventana y eso es engañar a las lesionadas y eso falsear una competición es un fraude

Voz 0744 03:17 pues estamos entonces es que la FIBA llegó a un acuerdo con la NBA en el que se comprometía a no convocar a sus jugadores durante la temporada a cambio de que la liga norteamericana si permitiera participar a sus jugadores en las competiciones FIBA que se celebran en verano la FIBA argumenta que la NBA siempre ha sido una organización privada ajena al marco de la FIBA en la que sí se encuadra la Euroliga España es una de las selecciones que en principio salía más perjudicada con veinticinco jugadores en equipos de la NBA o de la Euroliga los jugadores se deben a sus clubes que son los que les pagan y la Federación Española de Baloncesto decidió no ponerles contra la espada y la pared pero esta España de Quino Colom se ha clasificado algo que por ejemplo Eslovenia la actual campeona de Europa si sus estrellas como Doncic otra Vic no acoso

Voz 1546 03:58 a veces leo que está montado es que es algo increíble lento

Voz 1290 04:03 sí es a este tiene que ser como España clasificándose para el Mundial y luego resulta que lo coinciden con la Champions League

Voz 1546 04:10 sí y además la Liga cuál cuál qué cosas que realmente para explicarnos mejor yo pienso que la extraía ahora mismo en las elecciones Joaquín Quino Colom está con nosotros creo que no estás en Turquía no

Voz 0930 04:26 se hace estar aquí con vosotros

Voz 1546 04:29 bueno es un placer y además no es una ciudad absolutamente fascinante como está la vida en Estambul ahora

Voz 0930 04:37 pues bien la verdad que muy bien lo que es el conocido tan tan grande y al final yo digo poco llevo aquí tres países que me he pisado debido pero bueno pues no se claras turismo porque puede llegar a tardar en cruzó dos o tres horas en llegar entonces

Voz 1546 04:55 como J

Voz 0930 04:56 frente a España o a Rusia ha estado siempre una experiencia Hay trato sacarlo positivo de todos lados

Voz 1546 05:03 pues mina el yo tengo mucha afición Estambul porque el buque no supo Estambul pero una cosa a Yemen como tres horas antes es como que la gente no tiene otra cosa que hacer si llenan el loco de siempre imaginaba que estarán cansados y cuando salen los jugadores en el y también arman cada uno

Voz 0930 05:28 los aquí jugando ver que por ejemplo yo creo que es como hay que es tu tres o cuatro horas antes del partido a los calles inundadas con bandera gente jornadas poco Tobacco y de todo no te puedes imaginar lo faltan cuadros a partir de espanto es verdad que hay bastante ficción pero un poquito menos un poquito menos llegando una hora antes del partido agradecería pero es más calientes caer en Europa sin duda

Voz 1546 06:01 pues mira tenemos que darle la enhorabuena porque lo que estás consiguiendo con la selección ya estabas jugando bien no en Kazán la temporada pasada pero por lo visto Scariolo quiere muchos y buenos donde elegir en circunstancias normales no pero tú has estado ahí como un jabato jugando muy bien pero estamos lejos no te pueden llamar o simplemente tiene tanto donde elegir Konko cómo ha sido la cosa

Voz 0930 06:27 bueno también tenemos que pensar que nuestra selección ciertos es la mejor que el del templo es más ahora mismo está observaba otras tipo con los dos jugadores de muchísima soltó ver también en todas las posiciones de de jugadores de muchísimo talento que están demostrando el euro pero hacer siete de los mejores entonces bueno cuesta mucho entrar a un equipo tan tan bueno el contacto buenos jugadores pero bueno yo creo que que poco a poco ha ido haciendo prueba de asolando casas suerte sí sí no fue difícil una selección en verano torneo lo más importante pero final yo creo que se pone nombre y es lo importante podido disfrutar con cada sección y a la gente de España que hacer una apuesta eso contra Turquía pues al nivel que se cuando los últimos tres cuatro años final es muy positiva cuatrocientos por la por la oportunidad de Sergio

Voz 1546 07:24 sí sí es paradójico no debido un quilombo tremendo de alguna forma es beneficiario de que Leo porque es cierto que el mundo del baloncesto es que es un gran jugador y tal para el gran público no obstante no hemos tenido la oportunidad de verte luciendo todo no y ahora pues ha sido una muy grata sorpresa para el público en general digamos no porque el mundo el basket ya ya te conocía no

Voz 0930 07:51 si en Europa pues yo había jugado yo la la Eurocup a la Euroliga cobros escapa de quiénes eran juega en España no es que no tuve mejores sacan mejores añadió que ha pasado los trece en Rusia este que llevo en en Turquía entonces bueno yo estaba jugado a un nivel que la gente pues no se lo creía no lo acababa de ver porque es muy difícil seguir la Liga como Saúl Alija turco desde entonces bueno ciertas ventanas al final de una buena oportunidad para mí y para otros jugadores de demostrar pero también en España es apoyo la parte positiva de estas ventanas bastante yo pero a nivel español

Voz 1546 08:33 bueno entonces realmente el Gran Timonel no del equipo donde tienes que tomar responsabilidades sí pero lo habréis hecho Alarga tu carrera ha jugado en en en muchísimos equipos no ha pero tomar las responsabilidades y Intur día a día a lo largo de tus años Juan dentro sus clubes es la misma responsabilidad el peso de la responsabilidad islamismo cuando estás defendiendo a la selección española que un club

Voz 0930 09:03 bueno la verdad que yo creo que no conduce la mucho más parches no parece gancho no una temporada buenísima de cuando el segundo pues tiene muchísima más importancia la final como por la afición digamos que es el menor aquí tienes un país detrás apoyando que algunas cositas más responsabilidad que estás jugando es cuando te olvidas de estén de hacer lo mejor para para el equipo porque ha bajado la final porque toda la vida que bueno a veces como con menos pero siempre con la cabeza bien alta de responsabilidad

Voz 8 09:49 en sólo en cero Spain saquemos las Beppe algo silvicultura Eagles la faena te caen

Voz 1546 10:01 bueno al margen de la dificultad de de canasta tengo que confesar una cosa yo estaba escuchando Pacojo Nasser en ese partido y cuando yo salí de la SER para ir buscar mi coche ganando poco esto estaba acabado pero me meto en el coche voy para casa para entonces en remontado Mimi quedaban diez Nos ha fastidiado la veis tirado por favor detalla que bueno me vine abajo a y luego vine no es su última jugada lo coges licores todo el campo en metes un un canasta hizo a toro a toro pasado a aro pasado digamos a realmente muy espectacular curiosamente una suerte de una jugada que te enseñó tu padre de niño no

Voz 0930 10:52 fue el momento que grado de gala para toda la vida e incluso yo creo que como vinimos entonces bueno de un partido que tuvo una como hay que estuvo bastante fácil yo creo que nos relajamos un poco conscientemente que han acercado acercando al final pues delante de un poquito el pánico al final tuve la suerte de de poder jugar con una jugada como buena o cuando era pequeña pues de la mucho astenia todos de mi padre ha ido hacer qué tipo de efectos con el con el tablero en el que bueno cuando la me tiene Agost de de a la caraza de casa o o cuando tenía catorce años haciendo este tipo de entradas al final ha tenido su se compensa de oro por cierto por todo lo que lo que produjo poco más cerca del del Mundial el objetivo de la selección

Voz 1546 11:47 dónde voy camino es que en ese momento cuando él es marcan la canasta queda prácticamente nada realmente la sensación es que la hemos además fastidiado es dice que los ánimos tiene que estar realmente o rotos por lo que habéis tira o de ventaja etc etc pero en ese momento tú es como si era bien consciente o que realmente no tenía tiempo para venirse abajo digamos no porque lo que hace es es una es un hecho del liderazgo y determinación para marcar ese canasta es que yo no sé cómo estaba tu cuerpo cuando Helios meten ese canasta tuya arrancas con balón

Voz 0930 12:30 bueno ahora es un momento de de bastantes densidad lo que pasa es que tampoco te da pues al final cogió el balón bajo la responsabilidad de de pensar positivo siempre que iba a meter la Pace para para mejor Mañero hacinados diu hueco ahí en medio simplemente pues por la experiencia que al tener tantos tiros

Voz 1290 12:55 yo no entiendo que que la situación ahora mismo te da una una motivación extra para poder destacar en la situación en la que estás pero al mismo tiempo te desmotiva al hecho de que la gente comenta que puede que no vayas al al al torneo que precisamente estas peleando por disputar

Voz 0930 13:10 no final nosotros estamos comadronas jugando con las hasta ahora demasiado te digo jugador el español que jugando con una de la mejor selección aquel el mundo es un orgullo siempre vestir esta camiseta es cada partido de la como cuando hay una internacionalidad es pues bueno tanto para para cualquier jugador así que yo creo que esto llegaremos entre todos y luego si consigue una medalla mundial los que hemos jugado hacer estemos entre el mago de los pero lo que algunos equipos mejor todos esos éramos partícipes de esa de esa medalla yo creo que es el objetivo de todo punto

Voz 1290 13:50 ya pero personalmente tú no deberías algo injusto no ser seleccionado después de todo lo que has hecho

Voz 0930 13:56 bueno también es verdad que hay otros jugadores de muchísimo talento de que no pueden ir por otras circunstancias no es que no vayan porque porque no quieran sino todas las circunstancias como por ejemplo de a la Euroliga ya están no pueden ir

Voz 1546 14:08 que ha provocado que eso es más más piña aun la cantidad de ausencias y que vais a los entrenamientos las concentraciones en los vestuarios ante un partido a el hecho de que la Sección están diez nada esa responsabilidad que tiene es un un plus de más sois más más como un equipo

Voz 0930 14:32 yo creo que cuajado muy bien cómo como equipo el desde el principio y bueno yo creo que es verdad que hay una responsabilidad de Puerto como todos los últimos años y hurgar ser lo mejor es daños en la la historia de la de la selección parece muy difícil repetir un equipo como como el que ha habido bueno posan en el tantos éxitos nosotros tenemos que poner el equipo por lo menos otra vez en el Mundial sería un fracaso no impondrá por ejemplo que no porque un poco detrás por decirlo de una manera no hubiéramos clasificado al equipo para sí que es verdad que había esa responsabilidad desde el primer momento buena química el problema de la de las elecciones la familia poco o lo que es buena el equipo de tiene siempre sucursal Juanjo

Voz 1290 15:19 pero a mi a mi la calificación esto de España ve que está la España B después de todo lo que están haciendo me parece un poco injusto lo que te quería comentar es tú que crees que haría él España ve cómo está calificando como jugaría contra la España hay una diferencia tan abismal

Voz 0930 15:35 bueno eso sería yo creo que ponga la España a que se leía mano destructora final la demostrado muchísimos torneos que están al mejor se tienen género en moto detrás de todo es yo creo que la mejor pero al final es muy difícil competir por con ella hemos compenetrado al final nosotros hemos demostrado que estamos capacitadas para jugada muy buen nivel tamiles que porqué no a un jugador de de esta que España había pues podría Anatel la España en jugar allí pues con el mismo con el mismo nivel prácticamente de lo que te hacen jugadores que salen seleccionan habitualmente está claro sí

Voz 1290 16:14 algunas declaraciones que has dicho tú crees que a lo mejor la España B en odiosa tirar como es España pero España es es es víctima de un concurso de populismo

Voz 0930 16:27 bueno eso de España empezó a llamar así un poco desde el principio porque la primera ventana que hicimos pues la prensa nos puso pongo como que éramos un equipo que prácticamente no podíamos ganar a nadie ha quedado poco ese término pero yo creo que mejor bueno largo partido dejando la semana hacemos y de León pero vamos primeros de grupo en grupo que parecía es difícil de entonces G S terneras secretaria por qué dejar de de lado llamar simplemente España entonces al final la gente nos ha apoyado mucho ha visto que nosotros luchamos y tenemos calidad para hacer disfrutar a la afición y lleva al equipo a ser bueno cada uno de los tienen que vender tienen que poner de para el coche un poco parte de de no son el del deporte

Voz 1290 17:15 déjenme hace

Voz 1546 17:18 hablando con le cerca intentando explicar primero cuando me han explicado a mí exactamente lo que es ese quilombo con calendario es que que pienses todos los estamentos de baloncesto tanto los de la iban los europeos nacionales no se pongan un acuerdo de un calendario digamos en el sus sus es verdad pero para proteger sus competiciones lo suelen ponerse acuerdo no como el Mundial dijo entonces entro en la Eurocopa atada no sé que no sé cuánto para todos los mejores pueden jugar todo está organizado uno teniendo en cuenta el otro lo que pasa los ecos en el baloncesto en las plantas nobles son tan gigantescos que ignoran otras competiciones ustedes sois los que tienen que para los platos rotos y luego dirán que hombre no somos tan populares como Otto de Poti a no sé qué qué paso con esta gente ahora

Voz 0930 18:16 no lo acabo de beneficiar a nadie directamente de bueno tiene ahí una especie de de en ese primer año estas detectadas en medio de de competición que para nosotros en este año nosotros sólo debe ser en verano todo el tema de la abstención entonces bueno pues nada raro va con una Euroliga algo con las otras competiciones que se solapan y al final quizá los mejores jugadores de del mundo lo jugador de las secciones placer disponibles para para ahí ya llevo en San final los jugadores que tener en Cáceres a lo mejor para hacer yo estoy con olvidar olvidar este conflicto lo mejor posible yo creo de de nosotros lo hemos hecho muy bien he a más de por ejemplo hay oro que Eslovenia que es la actual campeona de Europa

Voz 9 19:06 paso sufrir muchísimo para clasificarse están jubilados

Voz 0930 19:09 es una mucha o justa pero bueno al final nosotros tenemos que que adjudicar digamos mujer hacerlo de lo que manda entre los que puedan ir hacer lo mejor posible y de tapa explicaba se claro que no ganamos la guerra

Voz 1546 19:27 ten de tengo buenas y malas noticias noticias de beneficiarios de que yo no podía mostrar adelante todo el mundo tu gran valía no pero tanto seguro que va a fichar un equipo muy importante de Euroliga y entonces serás víctima selección entonces es que los jugadores han acabado siendo víctimas de su propio bueno hacer

Voz 0930 19:57 sí está claro justamente lo que dice esto yo creo que ha sido uno de los grandes beneficiados del porque la selección demostrar que no era así jugando sus últimos tres cuatro años fuera de España que la gente me vea pero también te puede cambiar como yo estuve el año que viene ligados a poder bastante justo como he dicho antes agua jugadores que no lo decía no porque no quieran sino porque no es que el calendario el equipo que están en cuando en la competición de momento entonces eso va a finales incluso para para porque seguro que seguro que lo sabía estar con la selección española haya ido a

Voz 1290 20:37 es que en el fondo salen todos perjudicados porque luego en el que más son los jugadores yo creo porque luego también a la hora de competir precisamente a la situación en la que estás tú es que cuando crees competir a la hora de entrenar y estar todos juntos juegan todos con el criterio de quienes mejor y quiénes peor pero de repente aquí rellenando plazas mientras todos trabajan y luego vuelven otros es como que le quita un poco el mérito a lo que es la plantilla

Voz 0930 21:00 bueno afinando de otros el yo creo que no han visto bastante que dudó mucho de nuestra selección yo creo que el mérito que más es que ahora ya no la vamos a hacer las atentar en no se ponen España ya no se pone la otra España pues no se pone tan despectivamente como no se podía prioritaria pero no el el respeto y bueno pues yo creo que que ser tifos en verano pues tendrá Psicosis seguimos la practica cientos entraba otro dolor de cabeza por todos los jugadores que como lo que supone que pueden hacer en esta lista final iba a ser difícil elegir solamente a a doce porque bueno yo creo que que ha habido muchos jugadores ha demostrado que tienen un Mundial por mejor

Voz 10 21:43 a alguien iré veo entrar chinos como quitado

Voz 1546 21:49 no bueno sí lo hemos logrado y hemos pueda hacer la entrevista entera sin tener que pronunciar el nombre del equipo en que milita Pekín Lemos se lo hemos hecho muy bien mira aquí estoy pensando en hacer un concurso online arroba acento Robinson tal que se un una cosa sonora para que se pronuncie sonoro pronunciar el nombre del equipo donde juega aquí no yo no estoy seguro si que no lo han logrado del todo pero lo que cómo se llama amable

Voz 0930 22:25 pasa de Costa aprendérmelo yo cuando acierta con el equipo no tenía no estaba del todo claro cómo cómo se pronunciaba ahí bueno sólo llegar a optando pasa que es un un hombre complicado y hay otro la Liga aún es ha aprendido a a decir que DiFranco curso ese nombre precisamente que el pero

Voz 1290 22:48 además se llama acento Robinson yo creo que tú tendrías que intentar pronunciar

Voz 1546 22:51 lo es baja va la baza ese hit Collegi segundo mejor segundo bajo y lo que es lo mejor ese punto K eso eso ha salido bien eso es como que Clube en basket no en turco baje CESID

Voz 9 23:15 es una es un colegio universidad vamos en Turquía pues que bueno que tienen mucha ilusión por hacer un equipo de básquet muy competitivos solamente el segundo año de historia que tienen tiempo pero bueno yo creo que este año han hecho un equipo muy competitivo y que podemos llegar perfectamente a playoff instante ayer por ejemplo bueno el último partido que jugamos contra contagiar al su no me quito europea muchos años seguidos pues de hace unos minutos y empatados sean estamos contentos o no el objetivo del club de su importante daremos pronto llegarán pronto

Voz 1546 23:56 pues mire quién muchísimo el el Rayo hablando enhorabuena esas es haciendo haciendo muchísima gente muy feliz a ese debe ser algún tipo de recompensa yo creo que casi seguro ir a China a yo yo creo que sí yo no es que yo sé de esas cosas Carlos que saben me dicen que Mc Kean oída pues quieren muchísimas gracias por el rato un abrazo muy fuerte te deseo todos los días enseguida volvemos con más acento no pienso yo

Voz 12 24:48 Amanda está dónde me haré Van Rompuy en la venga Ana Amanda esta bomba haré en al

Voz 13 25:10 Juan

Voz 12 26:11 vale va a mandar a la ahonda en la lavandera hondo cuando Granma venga Ana quien al

Voz 1546 26:52 con acento Robinson pues aquí estamos con más acento Robinson es mi placer representar les a buen amigo y compañero de de la televisión de conformismo son Raúl Robben como está lastrado pues el placer es mío y el gusto de estar aquí acompañarnos en la radio en Gran Vía ejerciendo como Mi casa sí que lo es pero es una lo vamos a negar no no queremos hablar yo quiero hablar hoy día música ética se un buen reportaje que hiciste al hilo tituladas por la razón o la fuerza sí tuvo que ver con fútbol en Chile en unos tiempos de Pinochet yo me acuerdo de ese famoso amistad de un nacional por cierto rol es ahí estaba renqueante durante muchos años de mi de mi carrera con una rodilla lastimada a media ahora tengo una bisagra mira hecho ya eso de la cómo se llama la prótesis de rodilla total tengo una bisagra muy bonito yo tengo que echarle sino uno dos tres pero funciona todo empezó en ese campo ese campo maldito campo con todos los respetos bueno muchas estará de acuerdo conmigo si una tiene una leyenda qué es devastadora a un lugar que que estaba tal vez todo dieta un poco de crimen cuando pensamos

Voz 2 28:13 bueno es un un lugar donde pudimos estar y visitar donde los vestuarios muchos de ellos se conservan como estaba en aquella época en aquellos años setenta años setenta y tres el el golpe de Estado de de Pinochet contra Salvador Allende ya los lugares donde los allí detenido bueno se puede decir que acabó por convertirse en un campo de concentración y allí estuvieron detenidos muchos sospechosos de ser afines simplemente al al régimen de Allende o de ser izquierdistas personas que nosotros pudimos entrevistar el estadio se conserva además en es muy curioso en la grada hay un lugar que nunca se ocupa las sillas son todavía de la madera de aquella época y es una idea bonita no porque sirve de de tributo a todas las personas que allí estuvieron detenidas y que sufrieron y algunos acabaron falleciendo allí en aquel estadio Nacional donde se juegan hoy los partidos de la selección

Voz 14 29:08 son chilena hubo día de mucho frío el estadio puro cemento

Voz 15 29:13 pues llamas

Voz 14 29:16 el camerín yo me las ingenian para dormir en los lugares donde se dejan los fosos legislase no pero alguna persona tener que dormir de pie baño sentía frío teníamos hablo porque la comida era escaso

Voz 16 29:37 no sirvieron pollo no

Voz 6 29:39 pero diré apoyo que estaba podrido

Voz 14 29:41 entonces había muchos

Voz 6 29:44 de humillación

Voz 2 29:46 entonces a raíz del golpe el estadio se convirtió como te digo en un campo de concentración miles de personas pasaron por allí IES no sé si es decir curioso terrorífico pensar cómo se celebró además una pantomima de sigue partido en el lugar habiendo personas

Voz 1546 30:05 detenida bueno campo de concentración guión campos de exterminio y también porque mucha gente fue rematada a también el fútbol a menudo está usado por el bien pero también por el mal y eso fue un poco el plan de Pinochet angustia o no los futbolistas

Voz 2 30:26 sí además una circunstancia es que justo quince días después del del golpe de Pinochet la selección de Chile por la clasificación que había tenido en el grupo sudamericano tenía que jugar contra una europea Se da la circunstancia de que es contra la Unión Soviética es el primer partido se juega en la URSS quince días después del golpe de Estado viaja allí la la selección chilena tienen problemas para entrar creo según me contaban ni comentan en el reportar que están más de cuatro horas con temperaturas bajo cero en el aeropuerto mientras les mientras identifican que todos los pasaportes es también juegan empatan a cero en un partido muy duro del que no hay imágenes y los chilenos cuentan que el público soviético les aplaudía

Voz 1546 31:07 por no por su esfuerzo

Voz 2 31:10 jugarse el partido de vuelta en Santiago de Chile y la Federación sólo propone el Estadio Nacional donde parece que hay una certeza en en todo el mundo en Europa Se sabe que que hay detenida gente detenida entre comillas ocho porque incluso estaban siendo torturados como como luego también se comentan nuestros reportaje entonces la la FIFA que preside un inglés Stan Lee Rudy manda una una comitiva para determinar cuál es que está ocurriendo en el estadio según se quejan muchos de los personajes que aparecen en el reportaje da el OK a que a que allí se pueda jugar dice que las personas que se encuentran ese momento en el estadio están allí retenidas para verificar su identificación algo así un eufemismo la FIFA podemos decir que mira para otro lado la URSS se niega a jugar en el estadio y entonces se produce una de las situaciones más extrañas de la historia del fútbol como narraban Castelli y sus compañeros en nuestro documental se decide que Chile saque de centro contra nadie no no tienen ningún rival enfrente

Voz 1546 32:10 el gol más triste jamás marcado otra vez

Voz 2 32:13 muy probablemente muy probablemente Icon personas

Voz 1546 32:16 Midas en ese momento de personas que habían

Voz 2 32:19 ha sido más o menos ocultadas cuando la delegación de FIFA fue a visitar el estadio entonces sacó de centro la selección de Chile avanzaron decidieron que el capitán Valdés creo que se llamaba era el que había de anotar el gol marcó evidentemente se llevó el balón al centro del campo la URSS como han estado presentes el estadio no pero el árbitro dio por por concluir el partido una pantomima

Voz 14 32:44 quiero sido la solidaridad del mundo sin embargo no tuvo la suerte de día de la bueno ese día nosotros no no guardaron heces no nos permitieron subir a las gradería la visita fue muy breve lo pasearon por el pacto pero preocupación por verse había revisar todos los camarín por ejemplo

Voz 17 33:08 para es tu colaboración de los dirigentes siguen no de la época

Voz 6 33:12 fueron donde ellos quisieron nosotros si ningún problema a ellos les mostraran un estadio vacío no tiene una pero esperando tanto estadio no haya ninguno de Damià yo le digo al partido más ridículo la historia el teatro de lo absurdo estafar Amaya es tachada esta ridiculez de moverme una pelota y hacer un gol

Voz 1765 33:38 donde no había nadie ya ya

Voz 6 33:41 la sentencia de clasificar fue una cosa ridícula realmente fue el ridículo más grande de la historia el fue ahí yo me empecé a sentir un arlequín payaso del sistema yo tuve intenciones de acertar de no vestir la camiseta de Chile pero no tuvo el coraje hacerlo es motivo de ABC de amargura cuando lo que yo creía que era una decisión de FIFA no sé si era o no está tratando averiguar petrificados

Voz 14 34:12 los hola

Voz 6 34:13 la en el de con coacción

Voz 18 34:18 seres

Voz 6 34:20 sin igual ETA no serás todos lo que habíamos ganado el partido siendo seísmo tuvo como en explicar a ello como un recreo público por eso el pueblo vio tranquilo yo feliz

Voz 19 34:33 sí claro

Voz 2 34:40 y también otro de los jugadores que entrevistamos también un futbolista de de ideas izquierdistas dice que es que se sintió como algo parecido a un payaso y utilizado por el régimen

Voz 1546 34:49 pero fue la circunstancia que se dio en la mano a Pina

Voz 2 34:54 sí sí creo que es antes ahí se clasifican para el Mundial de Alemania setenta y cuatro y antes de viajar al Mundial se produce una recepción de Pinochet a la selección chilena entonces Carlos Castelli un delantero que lo jugarían España en el Levante donde él presume de que es el único jugador del Levante que ha marcado cuatro goles como visitante en el Español donde formó un equipo mítico de la Historia del español con Solsona o Marañón entre otros bueno pues Castells hay que era una persona declara ideología izquierdista cuando Pinochet se acerca a dar la mano a los seleccionados Castelli llego a sus manos detrás de la espalda y se niega a dárselas no se pudo ver ninguna fotografían imagen filmada de aquello pero aquello trascendió incluso el pueblo chileno los ciudadanos de izquierdas chileno supieron que Castelli había tenido ese gesto de desafío a a Pinochet al que por supuesto cómo podemos imaginar no les gusto no

Voz 1765 35:52 sí sí

Voz 6 35:55 él estaba Pinocho está rodeado de guardaespaldas con pistola en la Bazán tango muy asustados era solamente llegar iba a salir darle la mano en Moscú los guerreros mucha insignia con la oyen martillo yo me la puse en la solapa fuera dentro y le di la mano Pinochet Comisión de un acto de rebeldía haberlo infantil yo digo a atrever afrenta mi yo no sé si de mucha valentía por miedo no me pregunte qué momento bueno lo se pestañeo cerré los ojos yo ya había pasado Carlos fue el único que no lo salvó y él se dio cuenta

Voz 14 36:40 entonces yo consideré que era muy valiente muy valiente

Voz 20 36:45 no se podía Sir

Voz 6 36:48 es atraería pues fue muy osado fue muy arriesgado como siempre fue en el área fáciles en una dictadura tener gesto de esa magnitud

Voz 14 36:57 ese ganó el el cariño de

Voz 6 37:00 de de mucha gente es una luz de esperanza para muchos que se convirtió en un en un símbolo de de dignidad

Voz 1546 37:11 el equipo día a contraer medidas esa familia antes que el régimen lo curioso de ese partido entre la Unión Soviética y Chile bueno partido a la vuelta no no hubo como tal pero era el clásico derecha controles que no la comunismo contra el fascismo más puro y duro a entonces era curioso que había soviéticos que tenía una buena Un corazón hacia un déjeme más hace hecha Ia los que están a derecha había muchos que tienen pensamientos y sentimientos de Izquierda realmente frisos Jíménes quizás lo los los víctimas de uno de los peones digamos eran precisamente las estrellas esos futbolistas

Voz 2 38:01 sí sí y además es que como te decía se producían sentimientos encontrados entre ellos por ejemplo de las personas que interviene el reportajes Antonio Skármeta un escritor que escribió El cartero y Pablo Neruda El recuerda cómo viendo el Mundial del setenta y cuatro tenía sentimientos encontrados

Voz 6 38:18 el día con todo el alma ver Chile ganando partidos me me dolía la manipulación que probablemente haría el régimen militar echaron uno ve Luzón es seguramente chileno exiliado acusaron la Ander en el círculo central vino aquí abajo junta militar y entonces la policía alemana aquí le digo lo agarraron a palo se lo llevaron

Voz 1546 38:52 también habrá habido represalias Encontro de algunos futbolistas no

Voz 2 38:57 sí mira años después damos un salto hacia adelante en el tiempo si quieres en el año ochenta y ocho a Pinochet se le ocurre celebrar un plebiscito preguntarle al pueblo chileno si quiere que continúe el en el poder de haber ganado Pinochet creo que eran nueve años más los que se garantizaba de continuidad en el Gobierno él no calculó bien y acabó perdiendo a que el plebiscito aquel referéndum entonces los contrarios a Pinochet tenían en televisión un espacio de quince minutos cada noche lo que se llamó la franja del no hay ahí de repente apareció una señora que se dirigía a la cámara y contaba cómo años atrás los militares habían venidos el habían llevado Ilha habían torturado no explicaba no no decía de forma explícita lo que le había ocurrido pero había sido torturada ya había sido vejada física y psicológicamente en un momento dado en la imagen aparece un señor que se abraza a la madre la la toma de la mano hice esta señora en mi madre ese señor era Carlos Castel y el futbolista que comentábamos que se había negado a darle la mano a Pinochet

Voz 1765 40:00 con mi madre y le digo que vamos que vamos a la televisión lo que a ella la violación llevar esa o qué

Voz 18 40:07 yo fui secuestrada debió dar lugar desconocido con la mitad endeudada donde fue torturada vejada brutalmente fueron tanta de vejaciones que yo ni siquiera les conté toda por respeto a mi hijo Danny posa en familia por respeto a mí misma eh las tortura física en realidad las las puede borrar pero las torturas tumorales no creo que enamoró tan fácil no se pueden olvidar porque aún las tengo

Voz 6 40:42 cada día inminente

Voz 18 40:44 cuáles son por eso

Voz 19 40:47 yo voy a votar que no

Voz 1765 40:52 fue muy duro fue muy duro muy triste muy amargo como un ser humano lo puede va a apagar el cigarro a otro ser humano porque el día de mañana con vivir en democracia porque esta señora

Voz 6 41:06 el animal no sabíamos quién la madre de Castelli había sido detenida había sido hija de alguna manera hay muchas cosas que soy ignoraban acaba siendo tan amigo en número y ha contado después lo supe cuando él lo declaró emocionalmente inolvidable causó un impacto hondo los sentimientos de la gente fue estremecedor

Voz 20 41:30 yo vivía decidido verle acompañarnos

Voz 6 41:34 y eso aportó un granito de arena para que el siete u ocho por ciento los indeciso votaron Moreno el no ganó un cincuenta y entonces ya algo con todo en cuanto yo

Voz 21 41:45 sí Elena si quiero o no en breves horas más el Gobierno que me honra presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno por los indie todo es ella a Fundi nos en instó a un abrazo fraterno validaron

Voz 2 42:10 con lo cual las consecuencias Juan cuando Carlos Castel y no le dio la mano a Pinochet aún su madre no había sido torturada lo cual cabe pensar que que fue una represalia del Gobierno chileno

Voz 1546 42:20 no cabe pensar esos como el suelo yo creo que alguien a aparcado con esto me atrevo a decirlo porque

Voz 2 42:28 es una de las personas que también aparecen en el reportaje Un personaje que podríamos definir bajo cierto punto de vista como siniestro entre comillas es Patricio habilidoso la que fue directivo de la Federación Chilena él negaba que esas cosas hubieran ocurrido ocurrido de hecho en el enduro cortarle una de sus frases es como los comunistas e inventan cosas que han pasado tiene frases como diciendo buenas y en el estadio había gente detenida pero no eran tantos llega a decir beat los en el documental simplemente con que hubiera habido uno quizá hubiera sido en las manos a la cabeza no llegó a ser

Voz 1546 43:02 mil millones eh esto

Voz 2 43:06 es durante la la entrevista que tuvimos en el bueno él amablemente has querido atendernos si podía imaginarse por dónde iban a ir las preguntas que les hicimos pero en un momento que paramos para cambiar las baterías senos quedó mirando y dijo ya hacen lo que quieren ustedes ya sé lo que van buscando con su documental bueno nosotros le permitimos que se expresar hay que diera el punto de vista de lo de la Federación Chilena ahí de lo que había hecho la Federación afina

Voz 1546 43:30 Carlos años más tarde a un hombre no es consuelo que su madre había sido la vejada torturada pero en tiempos de democracia ahora Couples está trabajando con a la Embajada aquí en España de de Chile tuve la suerte a quien acento Robinson entrevistarle ahí a porque claro él él ya es como es un abanderado de de la democracia que había padecido de lo que había aparecido en su tiempo y ahora vemos su nombre que es muy orgulloso de su nuevo Chile entonces estamos hablando de tiempos devastadoras pero al final Carlos está cobrando ya los frutos de de ese lucha lucha para democracia Carlos es un símbolo se convirtió en un símbolo para para los Chi

Voz 2 44:22 léenos primero del equipo de de colocó en el que él jugaba L la principal figura era un equipo bastante afín fin allende el entrenador Álamos era hay en dista ya había sido profesor era un tipo con cultura y el delantero el encargado de hacer los goles era Carlos Castelli que también era muy afín a Allende ese equipo se cuenta que pudo retrasar el golpe de de de hecho hay un libro que se llama el equipo que retrasó el golpe del que se habla también en nuestro Informe Robinson incluso se generó un movimiento popular una efervescencia hay la gente siguió el desempeño de aquel equipo que por primera vez en un club chileno consiguió llegar a la final de la Copa Libertadores bueno Castell y luego fue internacional con Chile como decíamos sufrió esa tortura a su madre después de haberse negado el a dar a dar la mano se acaba convirtiendo un símbolo de tal forma que cuando Se retira Castelli en su partido de despedida se celebra en el Estadio Nacional de que tú comentabas que también conoces tú y tu rodilla bueno ese partido de homenaje a Castelli se convierte también de en cierta forma de de un acto de contestación al Gobierno de de Pinochet de tal forma que hay un un paracaidista que cae al estadio y cuando está cayendo sobre el estadio la gente empieza a cantar Ibaka le deriva caer cambia la segunda estrofa y de repente la dictadura de Pi no se aquello también se silenció desde los medios de hecho el Gobierno había prohibido que se emitieran por televisión y radio el partido de homenaje a Castelli y uno de los personajes que sale también

Voz 22 45:55 en en nuestro documental el poeta Jorge Montealegre cuenta que por primera vez se atreve a volver al estadio donde había sido torturado

Voz 2 46:04 el día del homenaje a a Carlos Cano

Voz 23 46:06 es la primera dic EFE El estadio después

Voz 17 46:09 ha tengo precio están fue a la despedida de Carlos Qasem Yasmina las cuatro lo tarde que no podemos transmitir

Voz 1765 46:17 sin embargo yo fiera te llega sería

Voz 17 46:20 ha sido el lleno más impresionante tiró visto alguna vez en el Estadio Nacional se convirtió en una manifestación claramente contra la dictadura se buscar cualquier pretexto para para gritar contra Pino se de cuando yo era un paracaídas

Voz 1765 46:37 pues la fiesta que habían estado oyeron todo

Voz 24 46:40 Eva e iba a caer el todo de vivir

Voz 25 46:50 venga era Ica era adicto

Voz 24 46:53 mira clara si pueda

Voz 2 47:01 un estadio donde el otro de los entrevistados Vladimiro y Mika nos cuentan un poco las torturas que había sufrido en un lugar tenebroso que pudimos visitar que Nos abrieron en el que al traspasar las puertas ya te te sientes sobrecogido

Voz 22 47:18 la llamada caracola del estadio un lugar que estaba algo alejado del Estadio Nacional

Voz 2 47:23 Ike servía de vestuario para los ciclistas porque estaba al lado de un velódromo al estar algo alejado lo utilizaban para hacer las torturas porque los gritos no llegaban de toda a las personas que estaban en los camerinos del estadio

Voz 1546 47:35 la crueldad la gran paradoja es que un lugar como es el Estadio Nacional de Chile si construye para celebrar la esencia de la vida la competición las alegrías la la distracción un excusa para ser feliz un estadio a aplaudir los grandes deportistas y luego fue utilizado por Pinochet parada bueno a ser un campo de exterminio de concentración han manchando sus pasillos esos vestuarios sus su césped sangre no cuando realmente en Bento en la construcción de este invento de es para justo justo al revés

Voz 2 48:16 sí sin duda sin duda is es un lugar donde eso como te decía se palpa en el en los propios vestuarios donde estuvieron detenidos los socialistas y los izquierdista chilenos no digamos ya en estos lugares donde se produjeron las torturas y la muerte de algunos de ellos es un lugar sí que por un lado es un se puede pensar que es un canto a la vida ahí donde ha conservado de forma hermosa es sagrada de aquellos años pero por otro lado sorprende que se sigan celebrando allí partidos de fútbol

Voz 1546 48:46 la verdad es que yo no tengo grandes recuerdos les Toreno tiene grandes recuerdos de ese estadio pero sí estoy encantado Raúl que un buen día dijiste encontrar esta historia porque está bien está bien que y sabemos por muy horrible que somos historias y es muy importante que nosotros los recordamos quiero recordamos lo cruel que puede hacer los de de gentes de nuestras vidas Si gracias por habernos contado a es historia Informe Robinson años más tarde en acento Robinson

Voz 2 49:20 volver a recordar muchas gracias fue un placer contar la Historia en su momento y haberla recordado ya Kiko contigo con vosotros pues os vemos semana Kevin si te parece perfecta que a finales

Voz 26 49:31 ah no

Voz 5 49:40 tras

Voz 6 49:49 hablaba con acento Robinson

Voz 1546 49:55 repito le no soy ninguna del baloncesto pero yo creo tengo una sensación que que Quino que era eh

Voz 1290 50:03 bueno son eso esperamos a una vez más el deporte español dándole un dolor de cabeza seleccionado estas le importa

Voz 27 50:10 pero también este este Money del fondo de armario y como dijo Kinnon somos el segundo país del mundo después de digan que han día ya ya vamos nosotros son placer le muchas gracias

Voz 1546 50:23 los nombramos semanal que viene gracias también a ustedes por estar ahí al otro lado de la alcachofa amarillenta a la que la SER que va en encontrar

Voz 28 50:32 el acento Robinson