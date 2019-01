Pablo Carbonell: "Hubo un tiempo en que la libertad de expresión no se cuestionaba"

Voz 1995 00:00 buenos días Pepe hola buenos días soy además especialmente y me alegro de estés aquí porque vamos a hablar de de la tele aquí la la ponen mucho pero tienes tele de vez en cuando se no siempre iba consumiendo si es que televisión como lo hacías antes has cambiado a tus hábitos no mucho la televisión alguna vez has visto mucho la televisión nunca

Voz 1728 00:26 lo que es una cuestión de tiempo eh ya una cuestión de tiempo

Voz 1995 00:29 sea tú te dedicas a engatusar no es verdad que he hecho más televisión que que he visto será verdad seguro que has estado más horas haciendo de que Viena bueno cuando sea de televisión no estás no les un un turno normal seis horas las trabajando veinticuatro sobre veinticuatro horas es imposible parar por lo tanto seguro que he hecho más Televisión de la que he visto vamos a ser de dirección porque ya sabes perfectamente que este fin de semana ayer conocimos una noticia muy triste muy triste es un medio que Grecia haya mostró mucha luz muchísima luz la muerte de los ricos no ha dejado impactados Hinojosa conectado con a través de la nostalgia con toda una generación de españoles que soñábamos con un país distinto había que el programa uno de los programas

Voz 1 01:18 eso lo demostró que se podía pensar de forma distinta a lo hemos una España en la que Iñaki había empezado a Iñaki Gabilondo había empezado la década como director de los Servicios Informativos de RTVE y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid sigan recibió

Voz 1995 01:35 dos en un tiempo en la que un asturiano absolutamente rompedor era número uno de Los cuarenta Principales en la que aún no aún podía anunciarse tabaco en la televisión

Voz 1995 01:55 o el sabor porque hubo un tiempo en el que los programas infantiles trataban a los niños como adultos

Voz 1995 02:09 no lo Rico escritora periodista guionista directora de uno de los programas más recordados de nuestra televisión decía este fin de semana a los ochenta y cuatro años es Consejería historia logrando crear Vanguardia en una televisión que aún resultaba primitiva genera finalmente Pepe tú no estabas ahí está la bola de cristal

Voz 1728 02:29 no todavía no coincidió justamente cuando me fui a vivir Estados Unidos el año ochenta y cuatro yo me fui a Estados Unidos es cuando empieza pero hay hay un detalle yo recuerdo

Voz 1728 02:40 logro recordar quién era me dijo hoy empezamos un programa nuevo míralo porque merece la pena vi ese primer programa francamente me sorprendió y además de ese primer programa recuerdo que estaba Objetivo Birmania entonces yo tenía que empezar el programa en Estados Unidos el a principios de enero me interesa música para intentar que fuese la sintonía de mi programa en Estados Unidos Hinojosa que de ahí de ese perdón precisamente de la bola de cristal de Lolo Rico

Voz 1995 03:07 María Dolores Rico Oliver en una tienda de la televisión en nuestro país en los ochenta pero una programación de la tele pública sábados por la mañana que no quería ir a jugar tutorías querías Jerte en casa haciendo la bola de cristal entonces fue percibida como un fenómeno y no sé si ahí la memoria nos juega una mala pasada no sé simplemente era tal fenómeno que lo hemos instalado ya en un sitio de nuestra memoria asociado a la emoción y un tiempo que irremediablemente todo era mejor porque todos éramos más jóvenes no sé si revisamos ahora seguiría estando ahí

Voz 1728 03:38 hombre hay que darle el mérito pero sí es cierto que los recuerdo se clavan siempre en una época determinada que tiene que ver con que en ese momento que tienes más espacio para para desarrollar todos estos emociones no la adolescencia la primera juventud y la infancia no pero sí es cierto que era un programa dedicado no solo a los niños yo diría que no a los niños sino al concepto de joven en general joven que se iniciaba en la vida no es una especie también es curioso como el niño acepta ese tipo de de mensaje cuando yo empecé la las mañanas en Televisión Española con el día por delante eh

Voz 5 04:15 estado con nosotros la cubana ahí dentro de la cubana estaban a Corbacho la cubana la cubana era un grupo teatral dice que era eran grupo se llamaba la Kobane exacto

Voz 1728 04:27 para ir estaba estaba Corbacho yo no recuerdo sea yo recuerdo una hablaba seguidos recordaba todo lo que decía era de los ochenta y bueno el caso es que uno de los actores que habrá es una de las Santi Millán Santi Millán Millán exacto santería nación personaje que era Chus entonces era un personaje era adulto pero que los niños recibían como propio Lol Reyes lo llenaban a cartas no yo creo que que lo lo consiguió esa magia de de un mundo cuasi adulto ser aceptado por por los niños buenas

Voz 1995 05:03 si presentaba su propio programa

Voz 6 05:05 tu pan la bola de cristal La bola de cristal

Voz 7 05:11 os recomiendo que no lo veáis yo porque

Voz 1995 05:19 vamos a hablar con alguien que ya estaba allí con alguien que compartía con Lolo esa inquietud de transformar el mundo probablemente a mejor luego la cosa se llama Pablo Carbonell buenos días buenos días pues hemos encontrado en en la Gran Vía Pablo están buena persona qué pensaba que le iba a entrevistar en la calle ya he dicho bueno vale es que hacía mucho tiempo que no venía la Gran Vía y cuando he visto tanta

Voz 1658 05:44 ley ya que las aceras se han se han ampliado y no hay obras

Voz 9 05:49 la he contado tan bonita que digo mira Toño quiere hacer el programa desde aquí

Voz 1995 05:53 vale como recuerda es decir un nuestra nostalgia Nos mueve que estuviste y cómo recuerdas los tiempos de la bola de cristal

Voz 1658 06:00 bueno Eran tiempos muy divertidos los jóvenes éramos multitud teníamos la calle tomada hay Lolo pues abrió las puertas del ente televisivo que era una cosa abstracta a lo que estaba sucediendo en la calle ay mira curiosamente Pedro Reyes y yo estábamos haciendo teatro en la calle y nos abrió las las puertas de la televisión que para mí entonces era una fotografía en mi libro de texto yo miraba en sea la fascinación que yo tenía con la televisión era abrumadora había una foto en libro de texto que se veía el edificio televisión in tipo saliendo yo decía pero siempre le da la espalda al inquietan lleno de magia Lolo Rico hizo que Pedro Reyes y yo que éramos dos pardillos de Huelva y de Cádiz viviéramos a Madrid entráramos en la puertas de sé si ese sitio mágico claro a Lolo Rico estoy muy agradecido

Voz 10 07:02 muy bueno a parte de eso pues irreales

Voz 1995 07:06 siempre hemos pensado que durante un tiempo era posible que usted y realmente libertad tenía libertad creativa para hacer lo que os diera la gana

Voz 1658 07:16 es muy curioso porque nosotros lo decía que no nos aprendíamos sus guiones nosotros creo que lo mejor vamos pero bueno era muy sorprendente porque a lo mejor derepente una cosa que era una entrevista acabamos a garrotazos con con Alaska que era ya una diva nosotros la tratábamos el bueno como una una más si perdona Pepe no

Voz 1728 07:38 es decir que no termina iba a decir algo sobre lo que comentaba antes sobre la tele

Voz 1995 07:42 esto ya no se da fíjate si son los dos de red se interrumpen disculpas a no eso no habla tu es decir estas cosas que termine

Voz 1658 07:54 pues pues eso de teníamos mucha libertad nosotros en la bola de cristal para cambiar los guiones fíjate siendo unos pardillos pero es que nosotros entramos Si bueno estamos haciendo los fascismos de del emperador eso que fabricaban un traje con oro entonces yo pregunté oye podemos improvisar no entonces no

Voz 1995 08:11 el realizador el realizador

Voz 1658 08:15 este tío que dice no entonces de repente necesitaron un negro estamos hablando del año ochenta y tres no había un negro en España actor entonces dijeron oye que no llamamos a esos dos que dice que improvisan y les damos el papel de viernes en Robinson Crusoe entonces los vistieron a los dos de viernes dijeron hay tres el plato improvisa y a partir de ese día fíjate cómo fue el casting a partir de ese día Lolo Rico no llamó el despacho no dijo estáis incorporados a la bola muchísimas gracias era lo que necesitábamos dos tíos como vosotros

Voz 1995 08:50 curioso curioso no parece que los tiempos ahora mismo cobran en ese en ese sentido Pepe quieres preguntas

Voz 1728 08:56 no estaba comentando que tenía razón Pablo yo creo que hay una generación que no hemos vivido de espaldas a la televisión porque la televisión no cubrían nuestras expectativas ni creativas de informativas formativas yo yo tengo que decir que yo la tenía una descubrí haciéndola anteriormente no me fijaba posiblemente me fijaba más en la televisión americana porque era mucho más creativa no hiló Lolo Rico fue posiblemente una de las primeras que empezó a hacer algo digamos inusual que era crear permanentemente y eso eso se agradece y es lo que crea después afición hacia hacia una vocación hacia una profesión que ves que hay algo creativo que te atrae yo he estado en Estados Unidos cuando vivía allí pues vivía con una persona y tenía dos hijos pequeños una de ellas que tenía siete años sesenta por delante de la televisión y tomaba notas y las otras eran las frases que decían los los y los actores frases que se cierren las series y después se construía su propio guión es decir que era un estímulo para la creatividad

Voz 1995 09:59 como tomará notas es lo que decía Pablo porque en ese programa Palot hacías muchas cosas cantabas actuabas en alguna ocasión también fuiste entrevistado por la propia Lolo Rico en calidad de figura musical de de la movida porque lo eras es curioso porque en tu respuesta ya entonces queda resumida buena parte de tu filosofía escucha

Voz 11 10:20 si quieres triunfar por nada no tengas escrúpulos no tengas vergüenza no te preocupes encantada tú preocupa T en expresarte pero poco los profetas deprisa te demasiado porque si te expresas demasiado vas a hablar de Ci hablarás de Tous cosas no interesan a la gente ni mucho menos a las compañías discográficas a gente de las compañías discográficas les interesan los hits Parets los Heat paredes y fabrican con pum pum ya te metes punto te dicen cualquier tontería

Voz 1995 10:50 pues claro que Quito que me mira en entrevista que pilladito

Voz 9 10:57 es una camiseta que me encanta qué bien me lo he visto digo hay mami camiseta de pop tanto más provocador del pop Lee también tarta de tarta pero bueno provocador del pop aquel que ibas vestido de verde no yo ya tenía claro que iba a ser un provocador

Voz 1658 11:10 y en fin es que tenías razón si es que tenía toda la razón si ya estaba Betis vaticinando lo que no vendría con el reggaetón no mira

Voz 1995 11:22 no no lo había visto de esta manera pero

Voz 1658 11:24 un avanzada en cuanto a libertad ayer estuve hablando con Massiel que se está escuchando este programa ahora mismo demandamos Un

Voz 1995 11:30 beso enorme un verso lo vemos que la Vera Massiel estás invita invita a Massiel por cierto a tu disco de Peret

Voz 1658 11:36 de cancilleres de ese espectacular que manera de afinar ese espectacular qué fuerza tiene seis Maciel yo me reteniendo

Voz 1728 11:44 yo me la encuentro en los alrededores de la cueva alrededor del acuerdo

Voz 1658 11:50 bueno pues hombre Massiel me contó que desde el año setenta y siete hasta ochenta y dos que es cuando creo que ganará González lo que se llama la transición Lolo Rico organizaba reuniones a escote a todo el mundo se traía a sus cosas o pagaba una parte fiestas en su casa para porque estaba convencida de que la gente de la cultura te miré conocerse toda porque era la gente que iba a promover un cambio social importante la gente de la cultura Basile estaba en esas reuniones esto lo hacía Lolo ya antes de bueno supongo está haciendo La cometa blanca trabajando con una mujer que no conocí una lástima y nunca hablé con lo de ella Gloria Fuertes

Voz 1995 12:30 bueno esta de algunos pilares de la cultura de este país en los que probablemente no hemos puesto todavía en en el sitio que les corresponde en muchos conocimos la música muchos con a conocimos a los Toreros Muertos conocimos la música a través de de la abuela tú estabas allí

Voz 12 12:47 oye y lugar de los selectos vienen los muertos en lugar del desconcierto íbamos a un concierto

Voz 1995 12:57 podemos imaginar tonto que vienes de un lugar tranquilo cálido tropical Suecia que un grupo se presenta usado por la mañana hice llama Los Toreros Muertos año dos mil diecinueve con ese nombre Los Toreros Muertos que parece un halago a Vox que tú ves que podrían actuar ahora podían salir con normalidad yo probablemente no opera de la misma manera mi infancia marcado por otros fue de Pippi Calzaslargas que tu museo mesa comentado todo hemos comentado quiso llama de una niña tan una niña que vive que vive sola con un caballo y un mono que tiene un cofre lleno de oro pues la vida es tomar tocarle las narices a la policía esa sería no se podría hacer ahora no

Voz 1658 13:40 eso podría hacerlo

Voz 1995 13:41 pero bueno entonces y cuando dice albaricoques

Voz 1658 13:43 es hijo de mí que demandamos nuestras condolencias hija hijo de Lolo y pues hubo un tiempo en el que libertad de expresión no se cuestionaba Emma ni se sabe lo que uno decía la gente decía lo que

Voz 10 13:56 que le daba la gana y ahí quedaba nadie nadie se preocupaba

Voz 1658 14:02 no se preocupaba de de calificarlo pero te habías dicho si se deja con como olé hoy allí

Voz 1728 14:09 la cosa interesante el olor es la estética de esos muñecos cuando sea temporada infantil damos cuenta que siempre el bueno y el malo están muy definidos por sus por sus rasgos característicos no hay sin embargo en en esos personajes de Lolo Rico no había buen ni buenos ni malos había rostros que de esa perversidad que no a situaciones maniquea yo creo que es una de las grandes aportaciones de de de Lolo en en las cuestiones estéticas no no no hace un planteamiento maniqueo como se suele hacer Osés solía hacer ese suele hacer creo de los de los dibujos animados o de los programas

Voz 1995 14:47 qué tienen contenido imponer yo voy a yo que me como mucho dibujo animado puede decir que ahí hay de todo que hay vivir José Couso con los estúpidos depende de otros dibujos que son maravillosos absolutamente transgresores divertidos mucho más inteligentes de lo que pensamos que hay un amplio abanico es verdad que en aquella época posiblemente no tanto en no asistir

Voz 1728 15:08 ya desde creo ese dibujos animados totalmente iconoclastas va Betis

Voz 1995 15:16 el PP se tienes una edad

Voz 1658 15:19 abundando en lo que tú has dicho después si no te importa la bruja avería es un personaje absolutamente demencial es un personaje al que Lolo le le da una dignidad a base devolverla Mareta sea las cosas

Voz 1995 15:31 dice de él deterioro urbanita

Voz 1658 15:34 Tico viva yo qué sé

Voz 1995 15:36 que viva el mal viva el capital lo dice una persona absolutamente demente porque podía ser perversa pero no es una persona que

Voz 1658 15:46 que se dedica a hacer una maldades absurdas no

Voz 1995 15:50 Pablo en mi casa es conocido como el padre de Mafalda Pablo Carbonell cantante esos muertos es conocido en casa como el padre de Mafalda que aparece en una serie maravillosas M Cluj Houdini el propio Pablo está presentando una película que acaba de producir rtv que se llama La gran aventura de Luna

Voz 13 16:07 Pablo vamos a hablar un poco de todos modos Fry parece bueno pasa a ella jugando

Voz 1995 16:15 película y una nueva nuevo temario canción cuando podemos utilizar las de los toreros

Voz 1995 16:29 que no es raro pensar Pablo Carbonell que hay esperanza también para nosotros bien en algunos buenos pero hay que seguir trabajando si efectivamente leeros Los Lunnis han cogido poco la bandera de la abuela

Voz 1658 16:40 de cristal hacen una defensa de la lectura recuperan los cuentos clásicos para los niños que últimamente puede ser que los tengan bastante despistados y los tres los muertos pues efectivamente seguimos haciendo nuestro punto en ese caso habrá folclóricos

Voz 1995 16:56 siguen muerto pero aquí no lo hemos dado pocos está hablando hace es pan folclórico Pang folclórico si se expande te pueblo después pero muy bueno con raíces no sé si sería bonito si ahora los toreros Tom Vince excepto sigue siendo igual de iconoclasta en este caso estamos intentando cargar nosotras cancilleres estas agrestes de los pueblos espantosos y yo estoy encantado el concepto me dice que si digo me ha encantado que me ha encantado así no no estamos en favor estamos es esto bueno hemos hecho es saque retrato de España y no sé cómo porque estamos haciendo un homenaje a Lolo de verdad estamos siendo tan atrevidos y en este caso es Dios con Pablo como como él Orella y una parte estreno de la película de los looks una aventura con los toreros que tiene una nueva canción nuestros muertos Pablo Carbonell haciendo de Merlín el doce de abril vas a estar en la sala La Riviera de Madrid Pablo es la primera vez que la gente dirá que no trabajar mucho sí sé es que deberán hoy ver lo que no hay es Vergüenza en este país nombre como palos entregado a su profesión en fin Pablo sabes que te queremos un montón hemos invitado a Massiel por tu

Voz 1658 18:17 fue fue una candidata de la bola de cristal me lo confesó ayer no sé si el papel de Alaska o de bruja avería o o a lo mejor lo que hizo Marisa Medina pero estuvo

Voz 1995 18:29 me hubiera con esta canción de Los Toreros Muertos despedimos a a Pablo

Voz 4 18:33 Pablo todas las hombre siempre muchísimas gracias fíjate abrazo con Toni Garrido