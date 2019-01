Clara Lago: "Para una actriz la comedia es el género más complicado"

Voz 1995 00:00 se preguntado una vez quién define qué géneros cinematográficos literarios tienen prestigio y cuáles no me pregunto por qué piensa un segundo resultaría más fácil pasar a la historia de cines y por el papel de Scarlett descarga

Voz 1 00:15 en lo que el viento se llevó Sally Cuando Harry encontró a Sally

Voz 1995 00:27 probablemente ya tienen la respuesta a esa pregunta si un género cinematográfico con el que los espectadores españoles tienen una relación estable duradera hispana con la comedia actriz algo sabe mucho de eso es la protagonista de la película española más taquillera de la historia todos los tiempos de la Historia de España Ocho apellidos vascos que es una comedia yo viene a hablarnos de gente que viene iba

Voz 2 00:51 va con desprecio queda llena de gente

Voz 1995 00:59 cara muy buenas de opina como nosotros no que te van a dar un vas a pasar a la historia por un papel siempre dramático nunca cómico

Voz 1698 01:07 no es fácil asumir si es verdad que han

Voz 3 01:09 Velde de de reconocimiento

Voz 1698 01:12 pues eso del de los premios y la crítica ETA normalmente cuesta más que que ese tipo de galardones se Sedena películas cómicas a veces pasa pero es verdad que es que se tiene como si fuera un poco un género de de segunda

Voz 4 01:28 en cuanto a la sí

Voz 5 01:31 no sé pero es incomprensible porque como ya espectro

Voz 1995 01:33 por tú no puedes no tener ni idea de interpretación pero sabes que el esfuerzo de alguien por hacer reír

Voz 1698 01:40 a mí me parece mucho más difícil el género más complicado que hay no estudio no es mucho más fácil ha sido alguien lloraba sobre todo en cine que tiene es un derrame que que te puedes apoyar la música donde no tienes más herramientas la comedia es algo que o está o no está es muy difícil de de una secuencia que no salió bien cómica conseguir hacer la comisaria el otro día el montaje no es algo que sí es es esa especie de Don que tienen algunos y que hoy o lo consigue si se produce o no y a mí eso me parece muy complicado

Voz 1995 02:18 el sábado por ejemplo se entregarán los premios Feroz donde es la asociación de críticos y periodistas gráficos de España que les entrega donde establecieron dos categorías decir bueno vamos a entregar a mejor película dramática mejor película cómica han empezado a separar porque es verdad que es culpa nuestra vamos a dar dos categorías porque no valoramos igual una comedia

Voz 5 02:38 ya entonces que los voy a abrir un hacer algo sí

Voz 6 02:41 pues no yo es que creo que eso también se gastan poco no los inventando eh pero me me suena un poco como como hacen en los Globos de Oro oí los Oscar no que por ejemplo en los Oscar tampoco existe esa división de comedia drama no es

Voz 1995 02:54 con las peras en un montón de películas ahora puesto hay no menos veinticinco venía no

Voz 5 03:01 a las que opten a la mejor película sí sí sí son son muchísimo hay presentadores los Oscar

Voz 1995 03:08 me es que es un cómico no eligió la Academia que iba a ser pero apareció las críticas porque en el año ochenta y cuatro

Voz 5 03:17 pero una tarde bueno es que esto se nos está yendo un poco bueno pues al final no hay presentador ya lo dice pues pongamos a alguien que nunca haya dicho nada de claro es un poco es casi imposible no no sé bueno ya es sí

Voz 1698 03:33 es otro debate no no podría hacerlo

Voz 5 03:36 no encarnado involucre haya molestado a nadie desde el gol de este disco declara

Voz 1995 03:44 es forma parte de nuestra vida forma parte de películas que forman parte de nuestra vida clara hemos pensado que podríamos explicarte con la música de los trabajos que has hecho qué bonito mira verás tienes que tú tienes que Villar no nosotros ponemos la música iTunes esta es la primera

Voz 7 04:03 a y viaje de Karol

Voz 1698 04:06 el viernes contra once monje añitos sitio kurdo Si es que esta esta peli fue mi segunda Pelli en realidad pero aclaró me marcó mucho fue como el

Voz 1995 04:21 vale vamos vamos consiguiendo Nigrán enamoramiento

Voz 8 04:29 menos compañero

Voz 1698 04:36 yo quiero mi fan de compañeros antes de trabajar en compañeros era mi serie favorita Sisi era mi serie favorita cuando me dijeron que no me hicieron pasar cien compañero hermana imagínate sea yo el que casi mira algo que esperaba allí Kimi era como mi gran sueño

Voz 1995 04:54 he visto es esa tú conociste a tú hacías de Desirée que es un nombre muy de las

Voz 5 05:00 noventa escucharte vale también trabaja este

Voz 9 05:19 si la imagen es muy una sintonía

Voz 3 05:23 Justo Hospital Central claro

Voz 9 05:28 después llegaron lo llegaron los

Voz 11 05:42 pero volvamos al cine

Voz 9 05:47 estas vimos o una sección de Pepa

Voz 5 05:52 día aparece la banda sonora de primos parece es utilizar por las mañanas para el diario The contando ley de la vida de acción precioso y la peli también lo era

Voz 1698 06:10 el apellido muy buen rollo

Voz 5 06:12 me gusta mucho vale exiguos ha estado en tu vida con

Voz 3 06:24 este Cedric como Meli

Voz 1698 06:27 dos curiosamente sólo me he leído el último no ni me leí El de tres metros ni el de Tengo ganas de ti me he leído el el último ese momento en el que se especulaba con que a lo mejor se hacía la tercera parte y tal pues me lo leí para saber un poco peor de que iba a hacer

Voz 1995 06:46 esto

Voz 1698 06:48 bueno tengo no lo tengo pero me gustaría a que contaran conmigo

Voz 5 06:54 mucha gente seguimos avanzando en tu currículum

Voz 12 06:59 el

Voz 3 07:08 pero claro es que es Ocho apellidos pero pero es verdad que

Voz 5 07:13 no es la canción que teníamos ya lo hemos hecho eh si te ponemos esto no tiene gracia claras si lo ponemos fácil mantenerla esta película ocho Ocho apellidos vascos con la canción menos reconocía película cambió la vida mucha gente

Voz 1995 07:33 creo que mucha gente no sabe vosotros sin mucha gente dijo pues hace cosas maravillosas que la gente va a ver sin ningún tipo de pudor

Voz 1698 07:40 hombre yo claro me me desde mi me parece como sado plantearlo así no El Ocho apellidos cambió la perspectiva del público es caro

Voz 13 07:50 de hecho yo qué sé

Voz 1698 07:53 nombre a mi me encantaría pensar que que ayudó sí que es cierto que ya te digo no sé si fue a partir de Ocho apellidos vascos pero es verdad que en la

Voz 6 08:01 sí

Voz 1698 08:01 que en los últimos tiempos los últimos años a mi se me da la sensación de que ha habido un giro no de de mirada del público español al cine español como que hay mucha más predisposición a ir al cine y mucho menos prejuicio ha no que que le vayan a a mi épica película de la Guerra Civil no que era como lo que es escuchaba antes que después

Voz 1995 08:21 pero habrá más cosas y Clarín se dio premiadas muchos prejuicios y es que el humor eliminado sobre quiénes somos nuestra diferencias sur muchas secciones puestas de esa es lo que pasa es que vino

Voz 3 08:34 yo creo yo creo que que fue un momento muy bonito

Voz 1698 08:38 en ese sentido que dices no de algo que parecía impensable el poder hacer humor sobre es precisamente que se hiciera de una manera blancas sin pretender herir a nadie simplemente por hacer apología del humor se quiero decir el humor por el humor como una manera salvadora de de ver las cosas no y de transitar las cosas creo que que sí y que por eso en gran parte fue el éxito que fue porque la gente necesitaba reirse y reírse de de este tipo de cosas pero creo que ahora estamos yendo un poco así pero eso se acabó porque creo que todo eso que ahora la sensación de que de que no él él los límites del humor también hay que planteen plantearse los límites de la ofensa un poco no sé si decir jo es que lo políticamente correcto al final te deja muy poco margen para el humor

Voz 5 09:33 ningún dolor antes hablábamos clara de la muerte lo lo rico que generación

Voz 1995 09:38 lo que toca pero para mi generación el que fue la muerte de Lolo Rico de la creadora directora de la bola de cristal donde se creaban en los ochenta en libertad cosas que ahora serían impensables discursos absolución posibles en que vamos un poco para

Voz 1698 09:52 a saber todo esto dicho claro siempre y cuando no sea

Voz 4 09:56 humor Reggio que se hiriente

Voz 1698 09:59 radicalmente bueno aunque también luego

Voz 5 10:01 es lo que consuma el tipo de que quiera no es que sobrevive pero pero sí es es complicado yo creo que estamos en un momento complejo en este en este aspecto y volvemos a dos bandas sonoras estas reciente te tiene que sonar

Voz 1995 10:21 hombre si Touré familia primo

Voz 5 10:27 no

Voz 1698 10:28 eres el pasajero claro es que ésta es del pasado

Voz 5 10:33 esta es la banda sonora de la película que acabó con Liam Neeson Collet Serra

Voz 15 10:39 que maravilla al ser humano

Voz 1995 10:41 pero dime que la película no es Kilian Luis Val un sitio en un avión es un par o y alguien secuestrado suprima su mujer su hija

Voz 16 10:50 dime que que no es eso

Voz 5 10:54 son suelo hace esa película pero seguramente es alucinante esa que sí hombre

Voz 1698 11:00 sí a ver es es algo no no es que se estrena un bueno pero si se ve en uno de estos de o haces esto o tu familia tiene que ustedes uno al película o pues yo creo que no pero ya no sólo dramática al límite límite

Voz 1995 11:19 creo que el actor con el que acaba a trabajar tú te puedes encasillar en un género pues yo me encasillado en la comedia pues yo en el cine de acción bueno pero encasillar te en tú eres ese al que algo o alguien de tu familia le pasa algo que llevan portero dirimirá o o vas a no sé dónde y tal que solamente celulares

Voz 13 11:39 sí encasillarse en el eres un tipo normal pero paso me pone a pelear Juanes

Voz 1698 11:47 eh dime que están bajo como vez sí la verdad que sí he de reconocer

Voz 6 11:52 es un tipo estupendo mega profesional evidentemente es igual joe y además es que él está en todos los planos de la película prácticamente y aunque es cierto que tiene un doble para alguna momentos de acción pero como todos quiero decir por una cuestión de seguridad y luego el tío sí que sea hay muchas muchas de las de los planos de las peleas y tal que las hace él y el que está cuadra o con sus sesenta y pico que tienes cuántos tiene pero esta es es muy pero muy muy pro súper encantador con todo el equipo con nosotros que quieras que no pues sí teníamos personajes pero chiquititos y estamos por ahí un poco y no no la verdad que el tío

Voz 5 12:34 me alegro eso dijo que mucho mejor ahora hace unos días Clara acaba una película gente que viene

Voz 17 12:42 Brad es que primero le puso los cuernos y luego le pidió matrimonio de verdad es que no quiero hablar más de Víctor ni de la presentadora del telediario de las tres Nieves ondas podemos cambiar de tema

Voz 1995 12:52 gente que viva la que es la absoluta protagonista Él había Nissan como es Torrado están dando

Voz 13 13:01 hostias como hostias como panes no

Voz 1995 13:04 no había mucho hueco para claro es que como esto va de pero aquí es la protagonista absoluta gente que iba que es adaptación cinematográfica de la novela de Laura Norton que es la escritora de no culpe al karma de lo que te pasa por gilipollas

Voz 5 13:17 esto explicaría la actualidad política bueno quitarle el estreno porque iba cuando una película que enfrentarlo al público ver qué dice que ha mucha gente

Voz 1698 13:27 pues a ver yo la verdad que intentan no

Voz 5 13:29 no

Voz 6 13:30 no meterme demasiado sea como que yo siempre digo si son buenas noticias te van a llegar

Voz 1698 13:35 la gente de la calle te va a llegar te vaya vaya a decir te has enterado de de lo que han dicho de lo que ha pasado y si es chungo pues pues mira casi mejor no no me enterase demasiado no yo sí que he mirado un poco las cifras qué tal iba y tal por por eso colgarlo en redes yo creo que bien teniendo en cuenta así las los grandes monstruos americanos que haya o no

Voz 5 14:00 es que el exigimos aquí

Voz 1995 14:01 en español os exigimos que hagáis lo mismo lo mismo que señores que vienen con millones y millones y millones

Voz 5 14:09 para invertir sólo en publicidad sólo en cartel y a vosotros actriz

Voz 1698 14:13 mismo fin me que que las no tan claro es que es es competir contra uno de los grandes no

Voz 5 14:21 pues también no me gusta si no te gusta son las que luego no me he enterado muy bien de nunca acabar la película digo que dos horas aquí no sé qué ha pasado yo estoy donde vivía digo lo de la piscina eso que

Voz 1995 14:37 que Coco nunca me entero de las películas

Voz 6 14:40 yo creo que las tiene mejores y peores pero pero no hombre mola mola mola mucho a buena amistad me si me gusta ahí pero vamos Sama Alan cómo cómo es que todavía hay algunas que siguen ahí

Voz 1698 14:53 arriba como Mary Poppins incluso bien

Voz 6 14:56 han rap soy como esta que bueno pero vamos hemos estado ahí en quinto puesto que oye ni sabes a mí ya me parece

Voz 1995 15:06 la obra civil y en tu casa más va no dejes nunca de trabajar si sigues que una serie de yo

Voz 6 15:14 la película no es bueno en realidad descanso más más de lo que es el trabajo trabajo Montal de lo que la gente piense porque tú me dices bueno no parase yo no sí sí que lo que pasa que bueno luego entre unas cosas y otras entre rodaje y rodaje como tal hay cosas

Voz 1698 15:30 las hay promociones yo que sé pues aprovechas para hacer cosas de publicidad o cosas con la Fundación no que que tenemos

Voz 1995 15:37 dicho libro precioso donde por cierto

Voz 6 15:40 es un libro muy bonito que se llama habla de nosotros bueno ahora está también

Voz 1698 15:44 en los cines el documental de todos los caminos que es es una preciosidad la verdad también animo a la gente a parte que vaya a haber gente que iba muy si quieren ver un documental de estos de tocar la fibra pero muy buen rollito está también la verdad es un canto a la vida todos los caminos es es una pasada habla sobre el síndrome de Red es por y para eso para dar a conocer la enfermedad ahí para

Voz 1995 16:08 recaudar fondos para la investigación hemos invitado aclarar el lunes porque todas las semanas

Voz 1698 16:13 todas las semanas ya tenéis libros y documentales libros lo voy leyendo poquito a poco por eso es una recopilación de relatos y de cuentos y poemas osea que nada es fácil

Voz 5 16:23 dominando podemos documentarlo comentaba

Voz 1698 16:26 sí por supuesto gente que venía iba iba yo he mirado con lo que me quedo es con la lo que tú decías no la reacción más sea los números y tal a mí lo que me ha llegado sobre todo el día el preestreno que es verdad como no los preestreno claro nunca sabe si fíjate porque está lleno de gente sí a mis padres mis amigas

Voz 1995 16:46 decía Trueba que hablando hacia mira lo peor que te pueden decir el día del estreno el preestreno en una película es pues a mí me ajustado

Voz 5 16:55 a decía que eso es

Voz 1995 16:58 lo más cruel pues a mi me gusta

Voz 1698 17:03 lo que sí es si eso es lo que te dicen en el preestreno ya cuando se en salas olvidar pero bueno la sensación de verdad fue fue muy fue muy especiales que esta película tiene algo de verdad genuinamente para mí especial que ya se vivió en el rodaje fue muy mágico y yo creo que se transmite tiene un tiene un componente hay de de buen rollo puro y duro de de de que te toca la fibra

Voz 6 17:28 te hace reír al mismo tiempo que te suelta la la green y toca temas a pesar de ser una comedia que Patricia Font la directora que es maravillosa todo el rato en las entrevistas esta diciendo nada pero ésta no hay mayor pretensión en esta película que el hecho de que la gente pase un buen rato yo bueno ojo eh sea la gente pasa un buen rato pero tiene su trasfondo

Voz 1995 17:45 no está nada mal clara tenemos que tenemos una última hora tenemos que irnos a la Casa de Correos a hacia bueno

