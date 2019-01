Nace Ricardo Zamora

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

soy torpe en cuestiones futbolero pero hasta yo he soltado unas cuantas veces eso de uno cero Zamora de portero y lo más grande que lo decía sin saber porque lo decía pero ahora ya lo sé el veintiuno de enero de mil novecientos uno vino al mundo en Barcelona un chavalín que llegó a ser Ricardo Zamora el Divino dicen que uno de los dos mejores porteros de la historia por ponerle algún pero como futbolista nunca metió un gol Zamora era muy chulo jugando siempre con su gorra de visera puesta que no perdía ni en los peores revolcones también muy supersticioso porque los porteros no gastaban camisetas de poliéster super ligera así mega transpira hables sino un vulgar jersey Zamora se negaba alabar el suyo de cuello alto cada vez que le daba suerte en un encuentro así que llegó a tirarse más de veinte partidos con la jerseys y lavar lo si lo dejaba en el suelo se iba solo Zamora jugó con los grandes de su tierra el Espanyol y el Barça pero acabó birlado lo el Madrid porque pagó más cinco mil pesetas al mes una pasada fue cuarenta y seis veces internacional precisamente en su debut extranjero en los Juegos Olímpicos de Amberes de mil novecientos veinte fue cuando surgió aquello de uno cero Zamora de portero porque España le clavó uno a Dinamarca en la portería de Zamora se mantuvo Virgen su actuación en aquellos Juegos fue tan genial que supuso su consagración la medalla de plata para España también inventó una parada que llaman la zamorana porque el tío despejaba así con el codo que parecía como alarman Guille pero había que saber hacerlo