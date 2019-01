La Vida Moderna es llorar más por tu teléfono que por tu abuelo en la cuneta

Voz 1 00:00 es bueno sin ella vuelta cuidadoso para no nos importa

Voz 0470 00:46 hostia vaya vaya vaya grito de agua a la vivienda veinte vamos desde desde el inframundo vendió

Voz 2 00:52 por si cae parecía el de AC DC From Hell sufriendo hostias que lo estoy pasando mal va pasa a estar así los los tres el tengo una voz muy mala pero pero ojo porque a la vez es muy gracioso pareja

Voz 0470 01:13 nos lleva este personaje nuevos e pondremos nombres

Voz 2 01:15 sobre la más fíjate yo me preocupa porque

Voz 0470 01:19 tengo un poco regular pero claro a tu lado estoicos hoy Pavarotti

Voz 2 01:24 a un dibujo animado por eso yo sí voy pero te te afecta

Voz 3 01:31 el grito sordo pero bueno Pablito sordo no lo haré

Voz 2 01:37 no

Voz 1 01:41 por lo menos mal porque

Voz 2 01:46 el poquito

Voz 3 01:50 claro pero tú no necesitas de calidad laboral no no no no me afecta para chupar Pérez

Voz 2 01:58 bueno para bailar

Voz 3 02:03 bueno un poco

Voz 0470 02:05 bueno Müller mayor y hay un bebé en primera fila señora empecemos ya ya ya sea repetirá el de mayor cuando todas estas pues esto grito de incendios se queden en el córtex cerebral sea puto loco pero por ahora que disfrute el niño muchas desató toda la gente que ha venido a mí me ha traído

Voz 2 02:22 dos tipos de familias que son las habría que bueno que su bebé parece que ha decidido no torería

Voz 0470 02:27 aunque Singers hedonista esquí sigue somos entonces han dicho es que somos que es lo que dice siempre en el Retiro en el juicio que somos hedonistas nos cuenta disfruta de bueno este seto está muy bajo

Voz 2 02:40 me han traído cosas para hedonistas atraídos insta

Voz 0470 02:43 ha tenido cerveza Ignacio aquí la mucho más batido Un batió chocolates bollería industrial que lo mío sí que muchas gracias eh también a un chaval que ha venido directamente de Huelva y que viene vestido con con trágico echarle Quillo como un común

Voz 2 02:57 con el traje típico de Huelva así como

Voz 0470 03:00 común comercial antiguo de la del Far West que vaya a vengarse de la gente la gente vuelva que decide salir de Huelva pueda quedar Sayid

Voz 2 03:07 no

Voz 4 03:10 es extraño que sus

Voz 2 03:20 bueno

Voz 5 03:27 Murray es para que el hámster siga en la rueda

Voz 0470 03:32 le tengo noticia eh tengo los monólogos y hoy viene hoy lo monólogo vienen muy cargaditos dice igual la Davis esto es que es sensacional un cazador hay pronto saben no bravo bravo dibuja el logo de Vox con cincuenta y ocho conejos muertos o que les están quitando lo que parece ya un titular conejos muertos eh no no el titular especifica porque claro ese tío Se podía esperar que haya maestro cincuenta y ocho con el logo de Bosch sale sale la fotografía enseñar aquí no se ve Pablo mira la foto que a gusto sobre la foto Amezúa vale es un señor que es el ahí con cincuenta y ocho con el compuerta esto puesto bueno yo levantando los brazos como como en plan de soy a raíz del mundo también puede escrita chocolate

Voz 2 04:20 esto es más grave que cuando empezó la guerra civil en el XXXVI gravísimo lo que no se ha dicho e imparte la noticia es que los fusiló el control no encontró para los ojos y luego una venda en los ojos rojos

Voz 0470 04:33 la foto es verdad que bonita presentó tonos ocres a nivel estético está muy bien ir que desea comenta a poco que si te fijas bien en la foto ha hecho el logo de Bosch con dos líneas de conejos osea podía haber hecho con una predicho lo voy a poner en negrita pudiendo matar veinticuatro más ya puestos cazas otro veinte y lo hace subrayado o con Blanc Art violaría que la izquierda ese pique con esto con la Performance ya ahora Pablo Iglesias dibuje el Círculo de Podemos con cincuenta y ocho fetos abortados

Voz 2 05:07 Errejón en media

Voz 0470 05:10 os imagináis hay cometiendo un círculo cada uno reivindicando lo suyo sería precioso la izquierda tiene sus armas también claro luego dice el Partido Animalista PACMA el PACMA imaginados esa gente del Pac Man

Voz 5 05:21 mala tarde aquí labrado un ictus

Voz 0470 05:23 que lo haya visto este logo de Vox Icon con muerto sea cuando llegado la foto a la Delegación del hombre y luego en el artículo habla de que la las respuestas en redes sociales lo que han dicho y tal entonces bueno pues hay hay un montón de respuestas todas que va citando aquí toda puerta el puto ha con el lamentable es asqueroso qué horror qué vergüenza la palabra que se queda corto en fin pero luego al

Voz 2 05:48 es lo mismo que dijeron cuando yo apoyé a Podemos

Voz 0470 05:50 eso es pero luego al final Ínsula pidieran de respuestas dice también hubo quien no lo ve tan desagradable sale la foto de los conejos muerto luego de Vox andaluz indignado pone qué ricas con un buen arroz muy bien el novio a peyorativo novio nada es un poco de respuestas y un señor que va a lo práctico un debate ideológico inicia un incendio hizo el que calorcito más ricos que me voy a quedar en tirantes así muchas gracias a ese señor de voz para no tan buenos momentos a toda la vida moderna a llamar

Voz 2 06:57 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna ahora

Voz 8 07:12 hola buenas noches le atiende lector

Voz 2 07:33 por foco eh sentido observado la pista que no pueda el programa se con esa voz está claro que teniendo una cantera es de Juan Cruz pero tú crees que iguale entre Horta velo poca voz es verdad una pues esto puede ser un spoiler del Ignatius mayor tú crees es igual All Ignatius así fue

Voz 4 08:14 antes se hacía de la Cadena SER

Voz 2 08:20 para que hecho noventa años seguirás en la dupla de debate alguien tendrá que se a Juan Bueno fuerte saludó don Juan esto de la vida moderna es el programa número es setenta y cinco cincuenta y nueve de cocina porque muchos bares asimile

Voz 5 08:42 estuvimos actuando en Barcelona y por eso también competir claro verdad lo nota

Voz 2 08:49 forzar mucho la voz la gente empezaba otro negarnos a saco petróleo molaba más cuando cuando no existe el tercer concierto os vendedor eh

Voz 0470 09:07 vamos a ver qué bueno Thomas el complicado estaba haciendo el cincuenta y nueve de cocido lo cual indica que hemos hecho claro dieciséis de esas y Humala malos la semana pasada hicimos dos así mis estuvieron bastante graciosos millón de

Voz 2 09:18 la y me gusta que tienen un millón de This Life por supuesto

Voz 0470 09:20 la visita que los normales Pérez perfecto

Voz 2 09:23 te dicen Youtube se vuelve loco

Voz 0470 09:25 el cada día de pero que pasa porque tiene ocho mil dislate lo revisan que revisan se hemos dicho algo nazi piensa casi todo gravísimo simplemente tienen diez Like por lo contrario por no decir nada no lo pueden quitar eso al final no infringen ninguna bueno pues así me infringe toda normativa a ver infringe infringe normativas de Byrne por hacer una cosa que no es la que no hay nadie ni bromas el espectáculo no apoya el nada no apoya pero huyen a nivel de cosa ideológica momento no se no se ofenda eso sí los crudos con con así Nicosa con anisakis la dislexia verlas sí sí si la gente Like antes de empezar en fin esto lo decía esperamos cuatrocientos ochenta en total esto cierto Alex Yepes ha estado más cerca del quinientos macho ahí dijimos que a hacer alguna fiesta en el quinientos de quinientos veinte no en cuál era veintiséis en el quinientos dieciséis mil quinientos dieciséis fiestón pagan fiestón por un oratorio mientras tanto a falta de XXXVI problema para el fiestón están aquí un día más pues bueno que en su mejor estado físico mejor momento eso

Voz 2 10:28 lo del tópico un aplauso para Ignatius En la puta Un día más

Voz 1 10:35 esto lo están buscando

Voz 2 10:40 que muy bonita no me he atrevido porque me da vergüenza tengo una llamada de me dijo por sentencia como por sentencia por sentencia claro de pude llamar a mi hijo entre ocho de la tarde y ocho y media animales notas a Taddei Vidal al revés eh claro tu hijo a día de hoy tiene la bomba grave quietud tu hijo de nueve años para Taco cariz de padre padre creando un poco que no voy a este programa por favor por favor

Voz 5 11:14 llega a su hermano es verdad no quiere ver a su padre

Voz 2 11:17 con estos bueno vamos a ver no es única

Voz 0470 11:19 hacer porque vamos a ver así intentado tergiversar lo que ha pasado hoy ha llegado los cojones y me has hecho ungir y los ha dicho que a la gente que llegado tarde porque llevo aquí ahora Janet llevaba con Nacho una terraza Nacho me doy cuenta conmigo aclaremos esto de cara que lo vea la gente

Voz 2 11:35 pero yo decía

Voz 4 11:36 no yo lo has visto todo el bar claro no plantas distintas verdad

Voz 2 11:44 yo aquí ahora llega tu tu yo yo no me sabe que miente y lo sabe todo lo detecta por la piel fina recién detectan a los más tiros tú crees que los bebé la palabra por la piel tan fina en superpoderes pues tendrán que llevar a juicio a su bebé que llora miente poder habría pillado a todos eh

Voz 4 12:04 yo estaba contigo en la sala de la planta sí espero

Voz 2 12:07 tienes credibilidad pero vamos a ver cómo lo más grave que puede intentan poco más no estaba contigo en la sala siete peores pues has así

Voz 0470 12:19 más grave te hace con agudo pueden mantener bimotor nunca

Voz 4 12:22 me voy de este sólo es la misma frase pero digo así queda poco creíble

Voz 0470 12:30 estás intentas ir muy grave lo que yo no aguantas el tipo claro eh

Voz 4 12:33 pero él lo gracioso fue que mientras afronta siete correcto que que muy contento y me dice que viene llegado como se nota que funciona en Madrid son

Voz 2 12:49 los taxistas que estás diciendo mayor en Madrid central mano jugado Kick queda corto que se queda corto llegó a la Gran Vía a ocho mil millones de taxistas bueno atiende cómo estás comiendo frutos secos estoy más lo peor para la Voz masticando caramelos

Voz 0470 13:10 ah vale vale vale vale y como han traído quiera traído estos

Voz 2 13:13 la verdad es que no trae esa chica a lo que yo pensaba pero los pitos esto si quieres joder te mandamos comentó están muy rico pero si te engancha la cuerda vocal bebe cerveza fría que son subieron también viene bien si me hubiera muy bien discúlpeme

Voz 9 13:29 y si eh he dicho eso con la sección porque han pasado cositas

Voz 0470 13:38 el fin de semana han pasado cositas en lo que es las Politics vale más hacer periodismo otra vez

Voz 2 13:44 implica que un además me he traído la porque llega que que Ferrera

Voz 8 13:52 hombre que batió si se lo hemos dado

Voz 2 13:58 tengan rango de es que empieza a ver por lo traemos otra era porque aquí empieza

Voz 0470 14:08 yo pillado vía verano pasa nada otro eh

Voz 2 14:10 ahora cortamos porque aquí empieza que que Ferrera

Voz 8 14:16 y creciendo como pastor bueno

Voz 2 14:20 ha pasado cositas que está aquí la sección que que Ferreras porque han pasado cosas en la derecha y la izquierda vamos a empezar por la derecha que la nuestra

Voz 5 14:30 os cuento la derecha moderada democristiana democristiano democristiano

Voz 2 14:35 el democristianas Democracia Cristiana pero

Voz 5 14:39 bueno os acordáis primarias en el PP se hombre se acordáis que ganó un señor que era Pablo Ruiz palmero se implantó a María Dolores de Cospedal a Soraya Sáenz Santamaría se implantó está ahí como si fuese pelo se implantó estas primarias primera y única vez que el PP ha hecho Primarias a nivel nacional ganó Pablo Casado y hará todos callados a obedecer a Pablo Casado sea este año está este fin de semana han hecho una convención la Convención Nacional del PP donde fíjate que lo que podía haber sido porque había cuatro cinco candidatos es nada podía será un partido de guerras civiles todos acallar implicados

Voz 2 15:16 no da este puedo dar todos celebrando poca venta

Voz 5 15:18 cajas de la derecha joder todos juntos de la mano se han unido para celebrarse iba a abrirse arriba iba a decir burradas porque que han dicho alguna burrada ha caido a escuchar a este señor quién es

Voz 10 15:32 pues no parece que es el escuchen pueblo diferencia que otros partidos tengo que decir una cosa tiene que ser una cosa el Partido Popular hasta con la víctima siempre con la web ser gracias aplausos

Voz 2 15:57 a eh

Voz 10 15:59 que hable o desde el pozo tan oscuro cuando está metido no Juan José Cortés el Partido Popular y a España entera está contigo no no no no no nosotros familia no

Voz 2 16:14 claro es que cociendo esperaba algo tan graves que cuando estás podía

Voz 5 16:18 con las víctimas y las víctimas y las víctimas hay veces que ya defiendes de más a las víctimas pero que bici Marie Curie todo bueno pues por quedar bien por en este este señor de las circunstancia personales que podemos entender

Voz 2 16:30 es que no sé quién es el padre de de padre de Mari Luz

Voz 5 16:35 bueno hombre ya pero hombre FT el se afilió al PP defendiendo la cadena perpetua revisable todo eso pero claro aquí por muy víctima que seas la señora Pajín que se confunde el PP siempre con los verdugos una parecerle pasó a Rivera con una comprensible que esto era la parte fea la parte bonita Paul My Ruiz el discurso de clausura viniendo se totalmente arriba estas la España que defiende el PP

Voz 11 17:06 somos el partido de los moderados de los responsables inconformistas de los gestores cumplidores de los patriotas soñadores somos la fuerza tranquila pero implacable y nacionalismo populista ellos no son una garantía segura pues prosperidad ideado

Voz 2 17:22 el somos el cuidado de las Españas

Voz 11 17:25 los balcones si queremos que esos con patio Cat bajen de casa reunirse con nosotros de nuevo la vuelta

Voz 2 17:32 no no vais a voz las siglas para con con la España de Papa Noel quedó

Voz 5 17:41 ya desde enero

Voz 2 17:43 Andrés de los Reyes Magos

Voz 5 17:46 porque fíjate fue tan tranquilo balsa de aceite la convención tan todos de la mano celebrándolo es que lo único que llama la atención un poco fue el nuevo look de Rajoy que desde que ha vuelto volvió Rajoy y Aznar yo me imagino y volviendo como a Cospedal

Voz 2 18:00 eh

Voz 5 18:01 volviendo de Santa Pola tatuado trabaja en Santa Pola ya esta madre vale vale ha perdido perdió el picor sito en Santa Pola gente Rajoy matado no hará está en Madrid Joe como está en Madrid ha puesto el pelo ya de de pijo de Madrid a ver a ver

Voz 0470 18:17 sí efectivamente el el el pelo ante

Voz 2 18:20 el Riza edito es tenéis ahí te por los lados no me lo tampoco te va poco a poco Góngora poco si Garate La Script te sale seguir el seguimiento del cara colmillo aquí Lillo fuera de ganadero risitas fascistas

Voz 5 18:40 vamos a ver como acaban ahora esto ya es un clásico como acaban habrá convenciones de PP caro Bosch ha puesto el listón muy alto de cómo hay que acabar una convención y ellos han conejos pactando con él

Voz 8 18:50 argucia el himno con la bandera ondeando detrás de esa ya la bandera está todo el rato Virgen San excepto cuando Vargas Llosa subió a hablar del nacionalismo que aunque queda así acaban ahora justo en serio prescindiendo España

Voz 2 19:06 vale ítalo esto la derecha este fin de semana amigos vamos con la izquierda uno que Matilde

Voz 8 19:24 vosotros el jueves por la tarde no sé qué está bien porque por la tarde Juan Cruz y tiene

Voz 2 19:38 viendo una exposición de Picasso no por la tarde a ver qué conmigo

Voz 0470 19:46 yo estaba preparando lo bueno lo que comentamos del controlador aéreo no no lo lo que nos criticó que diario estado preparándolo de El conde duque de la de la música clásica

Voz 5 19:56 los jueves por la tarde está en mi casa tumbado en el diván pensando sobre España

Voz 2 20:00 tú piensa mucho en España e reflexionando sobre la perito

Voz 5 20:02 la ibérica yo está en tu casa Miller isla disculpa

Voz 2 20:05 que cuente que tuviera una terraza en tu casa de Rico quedaba con vistas a España

Voz 5 20:10 España

Voz 2 20:11 ciertamente cuando cae esquemas

Voz 5 20:13 tanto por la mañana huelo España claro ya veo por dónde van yo Hall por la tarde estaba en el diván de España de repente noté que algo me hizo interrumpió Isabel que era la amistad de dos amigos los amigos que hace cinco años con personas se fundaron un partido partido que parecía que sí pero dos amigos que compartieron facultad novias cervezas juergas porque tendrás esa amistad el pasado jueves hizo cómo te gusta los sonidos como hizo hizo Madrid

Voz 2 20:59 sí

Voz 5 21:00 hizo bueno quince minutos antes de que apareciese en Youtube el vídeo que había hambre para Manuela Carmena e Íñigo Errejón diciendo oye una cosa comento Iñigo

Voz 0470 21:08 por la solapa Pablo Iglesias dijeron mira te comento indie

Voz 5 21:11 Errejón llamó a Pablo si le cogió metafóricamente por la solapa el le dijo Le dijo

Voz 2 21:17 Heidi buen rejón

Voz 0470 21:25 vamos a ver vamos a ver si ha habido en radio en un momento en que he dicho Íñigo Errejón dijo el bebé habla

Voz 2 21:33 hola amigo e Íñigo Errejón en exclusiva en la vida moderna como ésta a día de hoy tu relación con Pablo Iglesias

Voz 0470 21:40 el bebé coge coge el micrófono coge de la barba que no le metan los dedos en la boca por favor a saber lo que hay ahí ha sonreído el cabreo como como Íñigo en La Sexta que sí sí sí sí hay hay alguna posible

Voz 5 21:53 de reconciliación de que vayáis juntos a las elecciones

Voz 0470 21:58 el niños acerca de de coge el micro sea optar a menudo no solamente no no hay ninguna posibilidad muchísimas gracias Iñigo Errejón

Voz 1 22:08 ya

Voz 0470 22:11 el niño que entiende todo eh hay alguna posibilidad que hacerle una y otra vez el niño la reacción noche bonita y luego tendrán que firmar los derechos de imagen

Voz 5 22:24 sí sí obviamente Pablo Iglesias cogió disgustos a la palabra es disgusto digo sea obligó medio salsa salió de su permiso de paternidad porque está de baja por ahora Irene Montero la que es un poco la que lleva poco la portavocía interrumpió su baja de paternidad pagos de verdad disgusta disimulaba madre vial el chico yo la que me ha hecho

Voz 2 22:46 un disgusto un disgusto

Voz 5 22:49 Irene Montero en qué hemos fallado no sabemos que de repente no lo vais a creer bueno hubo reacciones más feas es la de Echenique

Voz 2 22:59 dijo no estuvo digamos igual muy vamos a

Voz 5 23:02 eh

Voz 1662 23:02 no tenemos el audio fuera quería sitio presenta otro partido político ir un escaño como previó pero cuando te cómo podemos yo creo que lo que somos coherentes es dejar el escaño también espero a que bueno pues ve algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí

Voz 2 23:24 la compostura no lo ha hecho gracia no la lluvia algo tiene que viví Echenique Un máquinas

Voz 5 23:32 eh

Voz 2 23:36 yo quería llegar lo nunca visto seguir cobrando lo viene viene a ya no insinuarlo yo creo que decirlo me gusta a remarcando lo que ya ha dicho eh

Voz 5 23:51 total que no lo vais a creer amigos lo nunca visto hay un partido de izquierdas mayoritario en España si en el que hay dos bandos totalmente enfrentados

Voz 2 24:01 la verdad es que nunca nunca ha pasado

Voz 5 24:03 con qué vais

Voz 2 24:05 para acabar la sección de Notre jour tralla al final acaba con debate con quién Baix yo lo que digo con quién vaya Nacho

Voz 4 24:10 imagina que Manuela Carmena desde el que errejones hijos secretos

Voz 2 24:16 bueno ya podía ser nieto incluso creo que bueno

Voz 4 24:19 no tiene por qué no tienen por qué estar mal visto que dos partido en el fondo está en la misma trinchera

Voz 5 24:28 fíjate

Voz 4 24:30 cómo estará la izquierda para que venga Ignatius a poner cordura quiero decir si estamos luchando por lo mismo esto son cosas que hay que darle un tanto

Voz 2 24:39 es un debate ya ganó el criterio es que Juan Cruz destapo señor Zapatero

Voz 1 24:46 sí

Voz 2 24:51 torpe si no suena bien

Voz 5 24:56 la voz verla con muchísima nueva

Voz 2 24:59 vale pero se está no hasta hasta aquí que Ferrera mucho periodismo

Voz 8 25:07 buenas Don Juan y

Voz 4 25:27 quiero a base una fuga quiero dirigirme aquí a Álex Pina Nacho

Voz 2 25:32 el productor hizo rojo tengo un mote

Voz 5 25:35 eso lo digo para que vaya

Voz 4 25:37 viendo hilos de cara al programa de mañana martes

Voz 2 25:40 es que es dentro de diez minutos

Voz 4 25:43 lo que queda mucho tiempo

Voz 2 25:46 para comunicarme y darle la idea es que no puedo decir que no puedo Alex si puede ser llamando Juan por favor

Voz 0470 26:13 el GT al

Voz 2 26:16 a veces me me de Spider man luchando

Voz 0470 26:18 te has pedido va despiden se llegando a Heidegger

Voz 2 26:25 vale vale vale menos risa

Voz 4 26:27 mientras tanto un invitado para el programa de hoy lunes que es un lujazo acaba de venir de California en ir de la ciudad de Los Ángeles

Voz 2 26:37 es quién es es el dibujante

Voz 4 26:40 que los ayudado cuando sacamos la idea de la hombre

Voz 2 26:44 qué divertido es consecuencia divertida

Voz 4 26:47 una serie de Netflix total el Boss empezó ayudar desde Los Ángeles para ir sacando las viñetas del cómic del

Voz 2 26:57 más siente la gente hoy a todo lo que estamos muy contigo están

Voz 4 27:00 que tenemos el lujo de poder saludar a Rafa mata

Voz 2 27:20 Ignacio se saludan magos lápices tema siéntate cómodo

Voz 0470 27:29 tengo que decir que incluso he dicho este chaval que ha decidido ayudarnos vamos a ver tú dijiste sí que es decir tú dijiste si alguien se le ocurre a hacer estas cosas le pago quinientos euros e ir mucha gente ha ayudado ya dos a quiere decir que no quiero meter que que el chaval que ha hecho diez o doce cómics por gusto operaba como si fuese una cosa altruista

Voz 4 27:47 tiene todo mi cariño y mi número

Voz 2 27:54 que sepas que mi hermana cuando lo dije está grabado

Voz 0470 28:09 sí sí sí vamos a recordar que Rafa

Voz 5 28:12 siempre ha ido por delante el Twitter cuando te quiero Mis quiniela

Voz 2 28:15 claro déjame déjame que describa déjame que Belgrado que te contaba no te preocupes que te ropa te decía el cabreo de quiero sentar el hombre mi hermana

Voz 5 28:36 mira yo te dejo

Voz 0470 28:38 me queda escribe al contexto algo

Voz 4 28:40 a esto se ha convertido en un equipamiento público

Voz 2 28:45 es Coco enfadar poco enfadado vamos a ver hace un mes oyendo a ver

Voz 0470 28:50 el ocurrió una serie de secuencias en unas habilidades vincula especulando es el edificio dentro de cinco años la que nosotros no pasó unas cosas pero de un tiempo extraordinarios por la oveja nos hemos arruinado y tal y entonces dijo que estaría guay hacer una serie eso y dijo que

Voz 4 29:04 que la gente no su cabeceras

Voz 2 29:07 pues no sé su carteles muy guay todo pero inconcreto

Voz 0470 29:09 echaban adujo como ocho diez páginas de cómic muy bien hecha sobre la historia

Voz 2 29:12 la suena en total diecinueve mil sin más más y están muy graciosas e tutorial es la gente es la vida Ale de Navidad

Voz 0470 29:23 ahora es el que más ha hecho todo gratis todo todo gratis pero bueno Juan Ignacio

Voz 2 29:26 bueno Rafa doscientos euros por la portada portada Halen lo que te gusta pensar reconocido gracias

Voz 4 29:46 ahora en serio estuvo estábamos comentando antes el regreso de Los Ángeles

Voz 2 29:51 es que de verdad Grecia juegos cogiendo pavos aquí la broma que echó fuera el dinero Rafa bueno un bebé que llora mira está el origen

Voz 13 30:02 padres allí está mi hermana que dije joder nombrar ha habido moderna que guay de puta madre y me lo primero que me dices te ven quinientos pavos allí está grabar tu mujer debías con tu mujer que porque el resto no pueblos para la portada de motocicletas

Voz 0470 30:24 fíjate que estoy de tu lado pero me claro

Voz 2 30:31 yo sólo digo que yo estaba hablando contigo que también está hablando con corales con Ale que el zorro quiere habituales y al Estado misma mandó mensajes lo bien que te pasado dos rotos le tocó Lary se lo que se lleva ahora eso no es verdad que me ha venido bien te contrata Basf hice lo mismo no me he encontrado mucho mucho otro Leo por adiós a que hombre lo omite está estudiando vamos a sacrificar al ve que yo creo que eso es más que quinientos pero usted es que lo preocupados podáis tu idea lo que no entiendo pronto va esto agradecerte tu trabajo aumentara

Voz 1 31:27 sí

Voz 14 31:30 los dos

Voz 1 31:32 bueno

Voz 2 31:34 es un clamor la España de los balcones momentos se les aloja el de veo pero aquí pero no pasa nada eh en este clima de mal rollo está guay

Voz 4 31:49 podemos llorar todos como bebés por aquel no sienta tan señaló

Voz 0470 31:52 momento no el bebé ya está saliendo ahí está un aplauso para los periodistas

Voz 2 31:55 sí

Voz 4 32:02 Alert dile que le lleven al que lo lleven allí

Voz 2 32:04 a Hoy por Hoy Madrid

Voz 15 32:07 la Dani

Voz 0470 32:08 a aquel que la ropa ninguna bandera de España y les lleve Nayud España aporta y Dani no están acostumbrados a que claro claro

Voz 2 32:17 me gustaría que comentó que ir acabando

Voz 0470 32:20 programa

Voz 1 32:22 el euro bien

Voz 0470 32:28 me dices me dice ALE para valorar esto que tenemos una viñeta de la cayuco a Ramos no

Voz 2 32:32 la podemos ver gente pueda ilustra el trabajo sensacional que la Pablo

Voz 4 32:38 hola mucho que son pero mira esto es una portada

Voz 2 32:40 que qué consecuentes hemos nosotros hacemos una oveja gracias por ayudarme a ver parece más

Voz 4 32:46 Carlos hay más esta idea que está muy mal

Voz 0470 32:51 hay hizo la viñeta es que está muy gracioso además hay buenos chistes incluso Twitter

Voz 4 32:54 bastaba tome una recompensa Rafa

Voz 15 32:58 hay más

Voz 2 33:01 y ya que está muy bien que muy profesional y Maicon los Ondas

Voz 1 33:06 además lamentó

Voz 4 33:10 no cuidado que el escultor

Voz 2 33:18 hombre

Voz 4 33:21 los premios gritos

Voz 2 33:23 me he comprado tú vas algo más

Voz 4 33:32 la estatuilla Rafa más que está haciendo tiene premio gritar bravo mal Alarte

Voz 1 33:54 todos euros

Voz 0470 34:01 de qué hace y me saca un sobre se lo tira así que lo tira la carga con displicencia

Voz 4 34:10 hay un sobre vacío

Voz 2 34:11 el primer premio grito sordo

Voz 4 34:25 valoraba

Voz 1 34:46 gracias

Voz 2 34:55 ahora si se cierra la transición empiezan a España

Voz 0470 35:02 claro dique mil forro viendo tome de los otros quinientos más

Voz 4 35:07 además la cosa mala de bombarderos ajenos a su mujer están buscando piso y Madrid me comprometo vosotros piso por eso también fue no

Voz 2 35:18 un aplauso para Rafa manda dibujante gracias

Voz 16 35:35 no ya

Voz 2 36:29 la vida moderna llorar más por tu teléfono que por tu abuelo en la cuneta

Voz 1 36:36 aparte de la calidad sí

Voz 0470 36:37 ojo que también Alex directo también tiene mal y Lezo eh arrobas Lucas esto nos envía esta definición muy buena muy muy costumbrista también muy bonito muy al final una vez más la broma esto la gente piensa que sacar dinero del banco por eso y por otras muchas cosas pide una plancha para Ignatius Lluís Flaquer

Voz 8 37:04 la planta la dio la vida más de la puta rajado para tanto