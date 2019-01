La Vida Moderna | Borac 29 – Maglaj 21

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:19 vale vale

Voz 3 00:38 necesitamos otro partido Izquierda insuficiente fuerte aplauso David Broncano

Voz 4 00:50 ahora te manda para el limbo mucho ahora pero lo que no teniendo hoy como no tengo credibilidad

Voz 0470 01:00 luego no con periodismo Koke comprendimos

Voz 4 01:03 noticias de última hora que Koke ese momento Koke periodismo que Ferrer

Voz 3 01:11 comunica a Pastor por línea interna que acaba de dimitir del escaño

Voz 4 01:16 Ibarra

Voz 2 01:19 ah bueno

Voz 3 01:21 que por qué tenía ahorrado vivir cinco meses claro

Voz 0470 01:26 sabes sabes qué Industrial Light acaban tenerlo en exclusiva mundial

Voz 0759 01:29 exactamente es martes esto ha pasado el lunes dos pero en tu con su nuevo género es periodismo ventajas no la exclusiva de lo que ya ha pasado

Voz 4 01:40 esto no lo vas a ver en ningún lado eso es increíble

Voz 0759 01:42 gente que llega tarde me llego una exclusiva ha caído

Voz 0470 01:45 no deben

Voz 0759 01:46 a ir análisis para atrás que eso es análisis ventajista hombre bueno pues hasta hasta aquí la hasta aquí Ferrer

Voz 4 01:53 vale ya no tenemos tierra de que Ferrera no

Voz 0470 01:56 hay que hace bueno vamos a ver es que hoy hay muchas cosas que hacer ayer no hicimos prometió hoy que hace promoción porque eso lo estamos después de que por moviendo papeles hay momento papeles segunda cerveza eh en tu papel

Voz 4 02:12 las

Voz 6 02:18 de hoy

Voz 4 02:21 pagándole SSD dentro voy a la gestoría que las multas dar conmover muchos me parece muy inspirada a mí

Voz 3 02:31 yendo armonía entra que te quien recogiendo el volante de la seguridad poniendo de qué tal el coche en el veo a Correos ella correos eh hay que mover papeles sí fue el papel que la burocracia los papeles muy teniendo como Ignatius intenta Cantares opinó no hay manera vamos

Voz 0470 03:02 a ver varias cosas hay que poner muchos papeles primero me dice pero aquí al esa verdad le quitó las te sale más sexy

Voz 7 03:12 Javi Blanco

Voz 0759 03:14 nadie soy va diciendo cosas que no se de casos

Voz 4 03:18 no me impongo verbalmente tu marca la voluntad del volumen a mí me pero hoy como no te oigo Coli sugerir corear no no no no de nada sólo puedo cinco interlocutor válido que me quedo Juan Cruz Juan

Voz 0470 03:32 hay que estamos intentando llamarle no vale papeles que hay que mover el primero en la promo Portu lo vamos a ver vamos a Canarias es segundo me dice Coque que ayer cuando grabado grabó Julio la voz e grabó Julio Aller Quique Ferrera

Voz 0759 03:46 tenemos un momento de toma falsa hay una toma falsa porque sí

Voz 0470 03:48 equivocó algo así no Julio estaba grabando

Voz 0759 03:51 qué Ferreras y en ese momento que puede pasar le llaman por el móvil

Voz 4 03:54 vale vamos a ver Julio vale porque

Voz 0759 03:57 yo lo tenemos una persona afable lo es que lo es una claro cuando estás trabajando y te interrumpen pues te enfada un poco Julio grabando que que Ferreras

Voz 7 04:05 que hay que Ferreras hijo

Voz 8 04:11 es obvio manitas como son el plan Julio

Voz 4 04:16 la persona detrás de la voz de que lo podemos ir otra Le Figaro que se escucha el Pérez

Voz 0759 04:21 qué hace el móvil exacto que

Voz 7 04:23 que hay que Ferreras hijo

Voz 4 04:26 es muy castizo en Castellón Juan Vicente del Bosque ya no es momento hijo puta

Voz 7 04:31 es una voz muy castizo

Voz 4 04:33 la que Julio no es un robot vale al que nosotros le decimos grabas no no es un sentimiento sentimientos

Voz 0470 04:38 por supuesto es segunda cosa que hay que mover guaje tiene

Voz 7 04:41 sentimientos y ayer los quinientos euros mensuales oye

Voz 4 04:53 ahí normal en una esquina pensando en que llega tarde

Voz 9 04:57 a

Voz 0470 05:00 qué contento está contando billetes y nos ha contado quince veces ya he habilitado premio

Voz 4 05:06 esto viendo eran quinientos encontrado pocos son Rafa para lo que también que se disfruta los vale más cosas

Voz 0470 05:13 en un chalet de Mallorca abrazada en una bolsa papá

Voz 4 05:18 en una bolsa del aeropuerto perdió sobre esa darte una bolsa el aeropuerto no soy la más no viene tienen tripa si está pasando también en tripa que era como la crema leas gira el cartón de manera It's so sólo uno de uno ya que no hay que hacerlo

Voz 7 05:45 de un millón de crema como como una sople como si eso costaría mucho nivel diseño industrial no creo que un bote de tres

Voz 0470 05:55 pero te refieres Esther

Voz 4 05:58 si te ha pillado la referida lo ha repetido dos veces

Voz 0470 06:05 el vale de una plaza para la gente mayor

Voz 4 06:12 pero no será mañana no vamos a ir Amaya que ya fuimos hace un par de años vamos a ir a Mallorca para vosotros tenemos tenemos malos recuerdos si viene semana vamos a Canary buenos a la vez como dices que un día

Voz 0470 06:24 él dice el chaval de Mallorca que sino una cafetero que tenemos

Voz 4 06:27 con la gama lo para veremos a parte de esto que nos ha traído

Voz 0470 06:29 alguien ayer me trajo una muchacha un bote de batió chocolate

Voz 4 06:32 hasta cuándo largo y hoy un duende me ha puesto otro bueno

Voz 0470 06:36 no sé quién lo ha traído un Palumbo adelantó su no lo Halo los hechos en la que Ignacio piensa que Gemma Nierga

Voz 4 06:42 durante

Voz 0470 06:44 y aparte de eso hoy Promoció de gafas y grupos que no lo han dicho al principio

Voz 4 06:47 casi no cojo Jaén hay que volver a hacer porque estaba

Voz 0470 06:49 es por o que estaba guardando me parece en la cabecera

Voz 4 06:52 el duelo hago eh

Voz 0470 06:55 por eso el quiste se lo enviamos a ellos y que de puta madre

Voz 4 06:57 bueno

Voz 0470 06:58 con la cabecera Ibis sólo patrocine es lo que te ha contratado que pensaba la

Voz 3 07:06 eh tú lo que quieres es otro tú lo que quieres es otra relación de presente que tienen una fuerte aplauso para da paso

Voz 4 07:27 presentaré y hasta aquí porque lo va a presentar para que te juegas

Voz 0470 07:31 el pero es que todo esto la tostada tenemos un problema

Voz 4 07:34 es que sólo tenemos dos gafas y me han dicho que es una chica creo sí y otra de chico aunque bueno todo es muy relativo

Voz 0470 07:42 claro claro que esto estamos en una época dos mil diecinueve esto todo el club

Voz 4 07:46 una sugerencia va esos Gerencia no pero haciendo

Voz 0470 07:49 también para ambos para ambos géneros chica chico

Voz 4 07:51 en general las venga rapidito como hacemos hay hacer un sorteo

Voz 0470 07:54 estoy te venga ya de Irún que esto es poco seguir viniendo aquí o en su web de usted

Voz 7 07:58 haría Rafa mapa no son quinientos euros Rafa

Voz 4 08:06 escrito

Voz 0470 08:09 ay ay ay da igual de chico de chica como hacemos el sorteo algo pragmático porque no podemos perder más tiempo por lo todo por partida de nacimiento del suerte abren que haya nacido el día dieciocho tal una son son en serio a ver el de corre corre el DNI ha levantado Palais a mano que hay otro chica ahí venir dos si lo tienen pues el día a los sicarios vale evite que cuyos

Voz 4 08:39 el gran Dulce María

Voz 0470 08:42 no digo los apellidos Dulce María efectivamente el dieciocho de nuestro partido

Voz 4 08:49 la atención que tenemos otra candidata a tu

Voz 0470 08:55 a ver a ver también carné tan grande que lo que no es fácil carné Nacho han Arnal del dieciocho de julio de veintiséis años aunque tú tú Dulce María todavía están diciendo que ha visto bueno pues dieciocho que que celebrando por cierto por cierto ojo a nivel de marketing de puta madre no muy caro Siroco te te puede caer por probabilidad estadística

Voz 4 09:23 lo que pasa

Voz 0470 09:27 qué dice señoras

Voz 4 09:29 que ha dicho

Voz 0470 09:31 os oido no vale

Voz 4 09:33 es que es un buen no entiendo nada no sé porque ella es la que te dejó te ha caído lo otro bonitos

Voz 0470 09:43 si alguien más dieciocho

Voz 4 09:46 las dos únicas la casualidad la casualidad

Voz 7 09:49 la pareja que allá el muñeco este

Voz 0470 10:00 Alex Alex a nivel de de marketing habría que hacer algo más de Siroco no obsta con eso pero había que decir algo guay algún claim gafas Siroco no pero las gafas para la vida claro

Voz 4 10:13 la Fassi como habíamos otra vez con las gafas han votado muchas sacarla rubia teñida

Voz 7 10:21 ya

Voz 4 10:32 lo bueno es que la suelta lo hacen por contraste esa es una espía secreta

Voz 0470 10:40 la verdad que ese toque vale pues yo creo que ya ha movido casi todo los papeles a de Juan Cruz está Juan Cruz no bueno pero

Voz 4 10:47 pero si sigue llamándole eso

Voz 0470 10:50 a lo tuyo

Voz 7 10:53 pero tú tú tiene

Voz 0470 10:55 su teléfono llamando les queda el minuto

Voz 7 10:57 me han dado en la SER estará yo preocupado escribiendo

Voz 0470 11:05 tanto los papel movidos Alex estando los papel movido muchas de provenir esto en la vida moderna

Voz 0759 11:46 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque

Voz 4 11:52 moderno

Voz 10 12:01 hola buenas noches le atiende

Voz 3 12:04 lector

Voz 7 12:19 lo que pasa a ser más

Voz 4 12:23 el micro Vale monta que esto es la vida moderna

Voz 0470 12:28 se prueba número setenta de la quinta temporada cuatrocientos ochenta y uno a falta de uno uno menos para para el programa especial el Clinton entonces dieciséis si aquí pensando algo eh dice el tiempo encima de de una puta mierda algo

Voz 0759 12:39 especial

Voz 4 12:40 claro aquello de la Granja claro qué pasó con la oveja más una gran

Voz 0470 12:44 a la espera pues a ver os acordáis la polémica de la oveja que tenemos que pagar doscientos euros trescientos sesenta euros si llegamos a un acuerdo con el chaval de la granja que era que íbamos a cambio de esto íbamos a hacer un programa pero siendo dice nada nosotros fallaron sus cayó como jugamos aquí no pasarán Allen no ha dicho nada al señor no pues aquí no pasa nada

Voz 0759 13:01 ovejas se paga sola y ahora sí

Voz 4 13:05 esto me aquí a la espera de sacar de gastarse más dinero diría que presenta la policía y los lleva a comisaría porque no está pagada a la vez estaba aquí a la espera de pagar ovejas y otro tipo de animales bovinos ovejas hombre

Voz 9 13:23 sí

Voz 4 13:26 sí había así no prime hay más gente que quiere que

Voz 0470 13:31 lo como clásicos cuando crees que vas a estar bien

Voz 4 13:34 el miércoles ya también quedan dos días en la vida real con lo cual

Voz 7 13:39 me da tiempo de ensayo alguna ocasión del mismo

Voz 4 13:45 Don estos IBI sí

Voz 11 13:50 sí sí

Voz 7 13:52 Mourinho niños del tercer mundo

Voz 4 14:03 mira llevamos encontrar personaje Elmo mal esos niños también tienen derecho todo el tercer mundo

Voz 0470 14:11 Cindy Fran minada es un señor de cuarenta y cinco años

Voz 4 14:16 vale son obligándole

Voz 7 14:31 ah no

Voz 4 14:34 todo esto con una botella de alcohol es que me viene muy bien todo esta introducción para lo que tenía yo Promoció porque si es verdad que la promoción sacamos el finde en Canarias vale la promoción que hay que llenarlo es que ya está que llenar y la gente ya lo sabe y no van ya porque no quieren no pero que no lo saben que Canarias de carteles nuestro Estado está Manuel Carral

Voz 7 15:12 qué es la posible más credibilidad

Voz 0470 15:15 llamando leales Juan

Voz 7 15:18 Cruz ir damos con él hacemos la promoción

Voz 4 15:20 fíjate en Canarias bien Cruz

Voz 7 15:23 si os recomiendo de espectáculo de la vida moderna

Voz 0470 15:27 en Tenerife y en La Palma no

Voz 7 15:29 tras escritores muertos

Voz 0759 15:34 no es que veremos hasta aquí la promoción ya hemos cerrado sino

Voz 0470 15:39 sí pero como lo hemos vuelto a hacer deberías abrirle cerrarlo

Voz 4 15:42 nació emoción y ahora la promoción cada vez más inaguantable David bien siempre viene muy bien que es en ese plan

Voz 0759 15:53 este es en ese plan porque aunque preparados se llama

Voz 4 15:55 Nos estamos flipando correcto

Voz 0759 15:58 eh sí que vamos a decir

Voz 0470 16:02 ella sigue viviendo tenemos tengamos la sección Gente que sí

Voz 0759 16:05 flipa que es que atañe a los demás digamos gente pues eso que avalen arriba

Voz 0470 16:09 era una mirando hacia nosotros ahora es una introspectiva

Voz 0759 16:12 llena auto referencial endogámica Mosquera llamar eh porque Nos estamos flipando bastante vamos a ver a ver que sí que tiene un grupo

Voz 3 16:23 señora petróleo cómodo

Voz 4 16:27 es que molaba más datos cuando no existe

Voz 0759 16:29 por eso éxtasis de la voz porque ahora por cada niño

Voz 4 16:32 tiene un proyecto paralelo un grupo que hace bolos práctica tu saque gente que les contrata gente paga una entrada a verle Chas flipado

Voz 0470 16:45 la madre en Barcelona y qué tal fue ya que éstas

Voz 4 16:47 hay cosas que no esperábamos que el concierto a las dos y media de la noche dos tuvo que

Voz 0470 16:55 dos y media dos y media o dos

Voz 4 16:58 a los horarios de de triunfadores en festival del festival de cabeza de cartel

Voz 0759 17:07 cabeza cartel totalmente menos mal que no fui porque

Voz 0470 17:10 te acuerdas que está a punto de ir a Barcelona me dije te no como mucho a las once y pico doce estaremos a las dos y media

Voz 7 17:18 escupiendo ahora pues grasita moral

Voz 4 17:25 porque vuelve el neo punk que vuelven tan claro entonces claro bueno esto yo les invito a Tondo en Sevilleja en las que está de puta madre y nos escupieron

Voz 7 17:32 cuando me has gente lo que piso

Voz 4 17:35 yo creo que llegue muy alto porque hay que decir que salta mucho Ignacio Sotelo si se deja el físico milonga salto K con las rodillas es algo que está loca de cien kilos cayendo sobre adrenalina en ese momento no vuele pero al día siguiente lo que te faltaba eh además de movilidad en ese momento no me voy con artritis y si el abuso dilata además concierto te tan yo con las manos de la caverna eh estamos flipando muchísimo cuál es el próximo en gira mira qué bien mayor

Voz 0470 18:24 los tres Hale un chaval que quiere ser nuestro manager Evening los tres os invito a casa

Voz 7 18:30 volvemos nunca logro si estamos no nos vamos a encontrar esta oportunidad

Voz 4 18:36 en la puta vida claro

Voz 7 18:39 sí totalmente

Voz 4 18:43 la gente más grandilocuente como es la peor forma

Voz 0759 18:46 no tiene razón porque no estamos flipando un poco por las circunstancias por el entorno hablar tuya tú vives en la Felipe

Voz 4 18:54 esto es un huracán de tiro vamos a hablar David

Voz 0759 18:56 de avisos en la Gran Vía con el chaleco de controlador

Voz 13 18:59 la dirigente un poco y mal

Voz 4 19:02 hola a todos en su casa te lo pone diriges a la rumba genes

Voz 3 19:08 estaba controlando controlador

Voz 0470 19:10 Ari el baño limpia el baño mucho no

Voz 4 19:12 pasión miran los mira si los duendes viene les suena el teléfono sonaba una ovación todo todo

Voz 0759 19:20 David ya están un momento yo fíjate yo qué pasa

Voz 4 19:23 te tiene que prometí pero yo me fui pero tres eres más

Voz 0759 19:28 en principio puede hacer la me estoy preparando la mejor sección

Voz 0470 19:31 es verdad y estamos esperando la esto porno me parece que no

Voz 0759 19:34 poder ser me abruma

Voz 14 19:37 era verdad

Voz 4 19:40 no

Voz 7 19:44 yo os doy los labios así de posesión de digo pensaba que el cerebro John se quiera al efecto secundario había del concierto especial pitaban que escuchó Basile

Voz 0759 20:01 pero el agujero de repente pues mira esto el silbo es eso quiere decir en silbo afortunadamente la gente las redes a la vez es curioso porque a la vez que te pone en tu sitio luego hay otras que te llevan a parte más hombre claro a mí me pone mucho me siento que me gusta mucho metro le el el propio community manager de loco mundo si se programa que tú dejaste en bajó hasta remontando la verdad es que

Voz 4 20:22 de de nada eh con esa cosa

Voz 0759 20:24 ten years Challenge no está de moda en la Copa

Voz 4 20:27 es una foto tuya de hace diez años

Voz 0759 20:30 dos mil nueve envió ha habido muchos letrados diecinueve a mi me gusta que el propio

Voz 0470 20:36 subordinado tuyo metros le haga

Voz 0759 20:38 mi particular ha hecho Challenge que no podemos

Voz 0470 20:41 a esta sale que deriva en Juan Carlos pero la verdad es que sensacional

Voz 4 20:48 a esta hora está muy bien visto esa foto tuya

Voz 7 20:50 estoy realmente del dos mil nueve

Voz 4 20:53 igual de dos mil ocho cuenta porque tú me conociste yo te conocía si estas eh esto cuando tú

Voz 0470 20:58 presentar tu programa de quite quitar yo era colaborador

Voz 4 21:00 si alguien de marketing de dijo no no fui yo que no más grave tuya fui yo pensaba que era algo de comunicación total mi total responsabilidad elegible pederasta

Voz 0470 21:12 hay algo con el PP con el pelo liso y peinado con flequillo

Voz 0759 21:15 la todavía la perilla que le vamos a hacer esto no es mayor

Voz 4 21:18 qué sensaciones ha vuelto a la vista

Voz 0759 21:20 por dos veces ya como los pantalones de campana como volvían entonces claro esto en cualquier momento pero afortunadamente bueno afortunadamente no también hay gente que nos incita flipando nos vamos a ver esto manejado es estos días una pintada una pintada eh mal hecha cutre con spray en la Cadena SER de Vigo

Voz 0470 21:38 ya son la la la entrada y pone en viva

Voz 0759 21:41 Cano Ignatius

Voz 7 21:46 los dos

Voz 0470 21:49 no podría ser de esta versión de Ignacio Piqué eh

Voz 7 21:55 beatos Cruz concluyó

Voz 4 21:58 bueno esto son cosas que no ayudan ponía yo no porque nos pilla un poco mayores pero ya ves

Voz 0759 22:02 pintada con tu nombre en la en la Cadena SER de Vigo cuidado es poco más la cantidad de gente que pasar

Voz 15 22:08 si la gente y eso es un gran graffiti

Voz 0759 22:15 esto da una de cal y otra de arena ya sabes que tengo un hizo un llamamiento el otro día insistir todavía por favor a ver si entre todos conseguimos que tú pongas en Google Alfonso Rojo

Voz 0470 22:24 incompletas que automáticamente auto complete

Voz 0759 22:27 sus una más la gente me apoya en esto y me dice cada día estamos más cerca y me mandan esta captura de pantalla

Voz 4 22:35 a verla

Voz 0759 22:36 cada día estamos más cerca de conseguir Alfonso Rojo su normal Pablo

Voz 7 22:40 eso cómo se consigue ganó la tenemos un momento no

Voz 4 22:43 no dice pero pasado

Voz 0759 22:48 ha quedado

Voz 4 22:50 pero no ha vuelto a pasar la Vuelta

Voz 0470 22:52 ha vuelto a pasar que Twin desconfiado yo la que os he pedido yo no estoy diciendo no nos ha pedido nada

Voz 0759 22:58 no no pasa nada la cuento explica tú mismo la cuento es desde cada día estamos más cerca porque si pones en Google Alfonso Rojo lo primero que te sales que ya está

Voz 4 23:09 no pero yo en Wikipedia creo no

Voz 0759 23:11 ya habían puesto

Voz 4 23:14 bueno lo primero pone que que que que a nosotros o Twitter edad Ana Rosa ir Alfonso Rojo la resistencia porque es bueno como como una petición no que lo llevemos

Voz 0759 23:23 porque tendrá que haber una sección de integración y que ya vamos a acabar con la con la sección Nos estamos flipando muchísimos tonos atañan Nacho Grameen Nacho también está aparte de por su conciertos tampoco afónico porque el jueves no porque eran

Voz 0470 23:38 pero pero porque no porque estarías con Iván

Voz 0759 23:40 el cenando y no no podré

Voz 7 23:43 cuando estaba tardando Cullum pianista

Voz 4 23:45 la verdad de lo que estaba haciendo algo

Voz 0759 23:48 a nosotros no fuimos a ver a Javier Gurruchaga

Voz 0470 23:50 hombre la Orquesta Mondragón a la Orquesta Mondragón que tocaban y Nacho

Voz 0759 23:53 en la sala Barceló no lo pasamos muy bien yo le advertía Nacho ante porque ya lo había visto antes

Voz 4 23:57 conclusión

Voz 0759 24:00 de hecho cuando toca la de Viaje con nosotros montado un trenecito con la en una conga la gente puede subir al escenario y tal sonó el primer acorde qué cosas tiene diez subimos

Voz 4 24:14 esto no ya estaba ahí dentro ya de tener

Voz 0759 24:17 los la prueba si es que la hermandad

Voz 0470 24:20 ahí está a esta es una foto en la que sale la Orquesta Mondragón intensifiquen primera fila encima el escenario

Voz 4 24:25 haciendo la compita con un trenecito el trenecito el tránsito que que a la derecha diciendo

Voz 7 24:34 yo por en medio dirigiendo a felicitarle Gurruchaga ya en plan que soy como él

Voz 0759 24:43 a lo que pasa es que bueno te jode un poco la voz ya

Voz 7 24:46 claro que tocado ahí empezó todo ahí empezó todo todo el mundo

Voz 9 24:51 de Molano

Voz 7 24:55 no no que mira

Voz 4 25:02 dile queda ahora hace minimalismo cada hace claro hasta aquí las eternas estamos no obstante más ganando

Voz 8 25:15 la inquietud cola buenas noches aquí Don Juan

Voz 16 25:28 aquí el lío paseo le voy a llamar así

Voz 4 25:41 seguimos sin tener Le pero bueno

Voz 0470 25:44 Gemma pero os also entrando y no coge pero lleva el tuit de tu móvil en directo

Voz 7 25:47 pero es que es el mismo número igual

Voz 0470 25:50 aquí llega el centro Lite cuando lo coge pero igual sería motive tu número que entre Canario siempre lo coger sitio saca el móvil y los ponen bajo la mesa debe a su número porque lo hace bajo la mesa de la tarde eh porque lo hace debajo

Voz 0759 26:02 en el altavoz para concentrarme

Voz 4 26:05 mira su móvil bajo la mesa para los que no se vean número de J que tienes lo tiene sin sin no tienes por el nombre

Voz 0759 26:12 no tienes a Juan Cruz polaridad que fuera su tutor

Voz 0470 26:21 Juan Cruz gran escritor canario que articulista al país y colaborador de la radio periodista

Voz 4 26:26 que son intento está llamando polen al tapando

Voz 17 26:30 vamos por eso no me no solo

Voz 4 26:32 déjalo mensajes en homenaje a esto es un mensaje claro déjalo mensajes que por lo

Voz 0470 26:37 no hablaba primar

Voz 4 26:41 pero no sé si iba a ser demasiado lleguéis encuentre con el mismo mandando Polo en alta voz aunque más

Voz 7 26:56 escribo pueda recurrir ante que esta tarde en el que era barreras yo soy siendo Morton

Voz 3 27:06 jo

Voz 4 27:19 ella queda guardado es como recordatorios Volvito cuando el pasado

Voz 7 27:31 la Volker os me voy hasta voz nunca

Voz 4 27:37 la sección llamadas al día

Voz 7 27:42 pero tenía temas para hablar con él hay una figura en la literatura bueno la figura del doble

Voz 4 27:48 pero lo que quería

Voz 7 27:50 aprovechar a Juan Cruz para fomentar la Conil

Voz 0470 27:53 bueno pues si seguimos el lo hacemos lo que quedará en el marcador

Voz 4 27:57 tienes que hacerlo hay que traía

Voz 7 28:00 hoy hoy traería yo

Voz 0470 28:04 la agenda hoy está finalmente se cree

Voz 7 28:06 que me encontré con Juan Cruz

Voz 15 28:09 verano estas navidades si en tras de vacaciones en Canarias

Voz 4 28:15 de vacaciones bueno por Navidad vivió en verano

Voz 7 28:22 a mi hijo dijo de nada de mi hijo con la Jamison el Barça y me doy en el MIT tú

Voz 4 28:42 te lo del fondo ya ni te oyen

Voz 7 28:46 Juan Cruz estaba en la plaza paseando a su nieto iba a mi hijo

Voz 4 28:57 te digo a él y me dijo como es que el tema se puede recrear la conversación ahora vamos no ahora

Voz 0470 29:09 imita Ignatius claro claro claro

Voz 7 29:12 además de viene Ignatius y me dice

Voz 3 29:22 hola

Voz 7 29:24 pero me trata de modo hola

Voz 4 29:32 el eh

Voz 3 29:35 no

Voz 7 29:39 sus Albert dirigiéndose llame procura distanciar me de mi nieto claro y él me dijo eso es su nieto no es reconocido que empezaba Colleen una triste entre M le legalmente una palabra canaria está en desuso y que voy a escribir un viaje hubo una próxima novela que siempre utilizo en cada en cada par la fuga siempre están en la palabra Marwa Bagua Bagua

Voz 4 30:12 qué significa Juan es una el calor

Voz 7 30:14 que está aprendiendo que es el equivalente en portugués saudade tal que tienen agua es tiene unos tarros

Voz 4 30:24 cerca de la Tierra orilla tiene riña

Voz 7 30:27 su tierra en su cultura impide tiene agua es una palabra yo me acuerdo de mi abuela

Voz 4 30:32 está transformando cuando de verdad

Voz 7 30:35 que decía entonces es una palabra que yo quería comentar la email

Voz 4 30:44 interrelacionan dijo Ignatius

Voz 7 30:47 dejó Nagoya la playa

Voz 8 30:54 pero

Voz 7 30:58 no no no medio vacío amigo claro que invitarla a comer con vida bien hay una aquí en el restaurante El Templete donde y junto a comer con Arturo Pérez Reverte

Voz 4 31:22 sí sí sí

Voz 7 31:24 un día además junto a mi familia a mi mujer pantalones con Travelsa no Ayala nada más que decirme al primero

Voz 4 31:45 claro miraba una cosa miraba miraban los platos de los demás

Voz 7 31:50 a mi familia y yo estábamos comiendo y nadie gran nuestros platos empezó a decirme

Voz 4 32:07 por qué cabe dar agonía yo estoy viendo estoy volviendo loco la cabeza que Cross hablando de me siento poseído

Voz 0470 32:16 para para allá para allá para que me da tiempo a mí lo hagan lo que guarde el miércoles

Voz 4 32:21 hablar un poco de esto de una vez que también es

Voz 0759 32:23 no hay nadie que estábamos nosotros en el AVE

Voz 4 32:26 la conclusión encontrado mucha volviendo de Sevilla que hemos hecho bastante yo creo que ya acabamos con esto qué peligros de Juan Cruz no estén escribió que viendo el país que es el relato

Voz 7 32:41 por más antiguo del país es el único que queda de la

Voz 4 32:45 quién habla ahora

Voz 7 32:49 hay muchas voces ellos están a los que él es el único

Voz 0759 32:52 soy soy soy el único que que

Voz 7 32:56 soy el único periodista de la funda miente cuando no me la funda de una su lo único que me retiro

Voz 9 33:11 a mí no me gusta y me gusta pensar con no

Voz 4 33:15 hija tiene agua

Voz 7 33:18 a mi tierra

Voz 4 33:20 más fino al final sol como como un pitido

Voz 0470 33:23 después no

Voz 4 33:25 te van a ir los perros

Voz 7 33:29 volvía yo escribiendo mis aquí dos inmovilista y que la la unos se van muriendo ya había marcado me va quedando menos gente que entrevistaba

Voz 4 33:42 entonces

Voz 13 33:43 eso es

Voz 8 33:51 vale

Voz 0470 33:54 ahora ya está ahora mismo pero al esa es que hemos hecho el paripé al principio de programa de hacer un sorteo de gafas Siroco eh que patrocina pero no le hayan enviado haciendo doscientos grababa que eran broma

Voz 3 35:07 Borat veintinueve veintiuno coma moderna

Voz 0470 35:12 pudo resultado de la Liga de balonmano de Bosnia Herzegovina calmarla y ahora hemos puesto ojo estos preciosos revelaciones Borges sí sí muy bueno de Intertoto eh hemos esto es precioso porque Pinocho nos ha traído dos cajas de gafas decimos que los Juegos del Hambre claro pero ojo que esto es como dulce Lleida llegando África ya dejando claro para los niños pobres la de allá es la de chicas en teoría vale la de aquí es la de chicos ya que vamos a tres dos la capas y bueno fallando porque hay para todos los que no acabar aquí para Julio capa

Voz 3 35:50 bueno pero más esto las gafas lamento vayan a Radio Caracol