El Prado va a cumplir 200 años

pues Díaz buenos días muy buenas tardes qué tal y como ya estás te has ido sido has vuelto y efectivamente este año dos mil diecinueve celebramos el segundo centenario del Museo del Prado una de las pinacotecas para mí la mejor del mundo fíjate que conozco por suerte el Metropolitan el LURD

Voz 0772

01:09

la verdad es que no no no he visto ninguna pinacoteca en donde se den una mayor cantidad y calidad muy diversificada de