Clara serra en 'Escuela contra el machismo' de Hoy por Hoy Madrid

Voz 1515 00:05 para empezar el programa en la primera parte del programa con Rafa Sánchez nuestra escuela contra el machismo Rafa qué tal hola hola Marta buenos días bueno hoy espetado una mujer que es que es todo al finales políticas feministas filósofa es profesora de Secundaria es escritora digo como una presentamos

Voz 1776 00:22 bueno hoy está aquí es muchas cosas pero pero está bien que nos centremos en el tema hoy está aquí como escritora porque acaba de publicar un libro que se llama manual ultravioleta que es buenísimo muy necesario hallar vamos a analizar porque Clara Serra qué tal hola

Voz 2 00:41 que es este manual ultravioleta bueno pues es un libro que me propuso la editorial Random House que creo que que viene a buena dar respuesta a muchas inquietudes de toda la gente que se incorpora al feminismo no que tiene ahora mismo muchas preguntas y mucho interés porque creo que es un momento en el que llega muchos recién llegados y recién ya a esas todo el feminismo y quiere saber pues de qué va un poco esto no y cuáles son los argumentos fundamentales para explicar pues a qué se debe la desigualdad entre los hombres y las mujeres también cómo contestar algunas de las críticas que se hacen no al feminismo por cierto últimamente algunas bastante desacertadas desajustado íbamos a hacer

Voz 1776 01:20 pero no sé en eso no te está muy muy traído a mano no cuáles son las las las imágenes y casi que son caricaturas y falseadas que está utilizando la extrema derecha en este momento contra feminista

Voz 2 01:34 bueno yo yo diría que está efectivamente ha tergiversado no hacen un discurso totalmente tramposo contra el feminismo uno una de las caricaturas podríamos decir que es eso de que las mujeres vamos contra los hombres no nada más lejos de la realidad creo que el feminismo está invitando a todos y a todas por supuesto también a los hombres a construir una sociedad mejor en la que ganamos todos todas muy eso quería explicarlo pero muchas tras cosas no está esto de pintar al feminismo como una especie de batalla contra la meritocracia no como si las mujeres bien llegamos a bueno a pedir cuotas porque y no nos las merecemos no como si cuando no hay feminismo y no ha el paridad hubiera mérito gracia como si cuando los hombres copan los parlamentos las empresas o todos los espacios de poder

Voz 3 02:22 es porque no hay una cuota masculina que es lo que existe cuando no hay cuotas no

Voz 4 02:26 otro argumento que es un lugar común y que estaría muy bien ha argumentado rebatir es esta este argumento de que habla de que antes de hablar de hombres y mujeres

Voz 1515 02:37 en la en este en esta historia no es todo

Voz 4 02:39 la de la desigualdad hay que hablar de personas este argumento que tienes que decir frente a esta idea

Voz 3 02:45 sí bueno es también un argumento tramposo no cuando existe una desigualdad en el mundo de la realidad nos discrimina nos distingue bueno ese es el mundo que vivimos las leyes y la política tiene que hacerse cargo de esa discriminación y por tanto tiene que hablar de cuál es la situación de las mujeres que viven las mujeres por ser mujeres por ejemplo el hecho de que exista una violencia contra las mujeres como por cierto existen violencias contra las personas LGTB ido existe violencia racista que se dirige hacia unas personas en particular no es Saviola denuncia específica existe contra las mujeres y por eso hay que nombrarla que visibilizar la hay que sacar sus raíces a la luz y hay que combatirla Se borrón a todo y entiende nada si en ese caso hablamos indistintamente de hombres y mujeres no porque es una violencia que se dirige ya digo contra las mujeres y una violencia machista entonces en el libro pues intento explicar esto no también ha habido ha habido momentos de la historia que al Movimiento antirracista hace Le ha querido hacer que responsable de querer hablar de las personas negras no vino de todas por igual bueno pues es es un poco lo mismo no cuando existe una violencia una discriminación en concreto contra una un tipo de personas Un colectivo o en este caso las mujeres las leyes tienen que hacerse cargo de esos si quieren revertirla

Voz 4 03:59 tienes un epígrafe en el índice que me gusta mucho y me gustaría que contaras no pueden ser los hombres feministas pues

Voz 3 04:07 pueden serlo claro que sí de hecho hay muchos hombres feministas cada vez más es una buenísima noticia y creo que tienen muchos motivos para ser feministas no a parte de para darle un poco la luz en los privilegios que que los hombres han tenido y que y que creo que el feminismo viene a poner en duda no porque efectivamente las mujeres han estado excluidas el feminismo va de avanzar en libertades y derechos por parte de las mujeres yo creo que los hombres tienen mucho que plantearse no si la masculinidad tradicional esta necesidad de ser hombres pues se imponen a las mujeres que se imponen también a otros hombres no esa masculinidad competitiva agresiva también jerárquica también entre los hombres esa necesidad de de los chicos jóvenes de ser hombre a base de pues muchas veces humillar no a las mujeres controlarlas presumir de de bueno yo creo que eso para muchos hombres no es satisfactorio y muchos quieren hacerse la pregunta de es esta

Voz 5 05:02 la la manera más libre claro es una forma de esclavitud también no vamos a hacer una cosa no

Voz 1515 06:38 caso bueno aquí continuamos con la diputada de Podemos Clara Serra hoy lo hemos invitado en calidad de escritora presté manual que acaba de publicar Manual ultravioleta nos habíamos quedado pendientes con ella antes de las noticias de la una de un capítulo concreto que dice lo de Caperucita Roja

Voz 1473 06:55 has o la enseñanza del miedo que narra hay clara bueno reflexionar sobre un tema que creo que ha estado muy presente estos últimos meses que es la violencia sexual no hemos denunciado a raíz del caso de la manada está bueno primero la violencia sexual que hay sobre las mujeres pero luego está señalización que siempre se hace de las mujeres no salió a horas muy tarde muy tardía salió con la falda llevaba la falda muy corta hecha no esa culpa que siempre cae sobre las mujeres y comenzó el capítulo pues reflexionando de Caperucita Roja porque me pareció una prueba de que eso enseñanzas en nos ha hecho desde pequeñitas desde siempre dos Caperucita Roja es un es un cuento que nos dice que tenemos que ser niñas buenas que no hablan con desconocidos que no

Voz 3 07:39 abre la puerta a nadie pero que sin embargo

Voz 1473 07:42 sirve también para que no nos preguntemos pues porque existen los lobos no iba dirigido a las niñas no te acerques a los lobos pero la pregunta que tiene que hacerse siempre una sociedad es bueno qué hacemos para que no haya lobos Iker qué libros o qué cuentos les contamos a ellos también creo que ese vacío está ahí presente y ha estado bueno se ha revelado mucho no estos últimos tiempos con con esas sentencias tan injustas y esa culpabilidad de las mujeres que hemos visto estos últimos meses

Voz 4 08:07 al hilo de de esas sentencias injustas tú crees que opinión tienes no porque esa es otra otra opinión muy muy común sea el movimiento de que sale a la calle protestando por las sentencias de la de la manada hay gente que dice que que todas estas movilizaciones están poniendo a prueba o que o que están que van contra las instituciones qué opinas pues yo creo

Voz 5 08:32 no que nada más lejos de la realidad yo creo que en realidad vienen a a a pedir

Voz 1473 08:37 que se pueda poner a las instituciones con toda su credibilidad delante de los ciudadanos no están diciendo que una justicia patriarcal una justicia machista o una justicia por cierto también desmantelada porque los recortes que ha habido a lo largo de estos años de crisis han dejado a la justicia sin medios entre otras cosas información de los operadores jurídicos bueno pues esa es a una justicia que queda desacreditada ante los ciudadanos y las ciudadanas no podemos hacer más daño a las instituciones que si vemos que la sociedad va por delante

Voz 3 09:06 del Poder Judicial sentimos las mujeres que la justicia no nos cree si nos llevan a esta situación pues muchas mujeres diremos que no creemos en la Justicia pero abocar la justo a la justicia a esa situación de descrédito es una irresponsabilidad por cierto una responsabilidad fundamentalmente de los gobiernos que han recortado y que bueno no están haciendo los deberes no entonces una de las cosas que decimos las feministas es queremos leyes que doten a la Justicia de medios de herramientas de formación para que pueda estar a la altura de lo que pedimos de ella no que es que sea justa con todas con nosotras también

Voz 1515 09:37 clara ya que la tenemos aquí la tenemos en calidad escritora pero yo quería que hoy como política como integrante de Podemos hemos escuchado decir esta mañana a Noelia ver a la portavoz de Podemos en el Congreso que no puede asegurar que el partido

Voz 8 09:51 no concurra como Unidos Podemos vamos a escucharlo

Voz 9 09:55 eh desde luego ese proceso para elegir a un nuevo candidato lo que tenemos claro es que evidentemente podemos estará en las elecciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid lo estará posiblemente como Unidos Podemos e seguramente así sea la fórmula pero estamos a la espera de la que de que la dirección de Podemos Madrid vestida qué hacer y cómo

Voz 1515 10:14 cómo lo interpreta aclara bueno yo

Voz 3 10:17 ya lo dije la semana pasada no que espero creo que es el momento en el que tiene que haber mucho diálogo mucha voluntad de entendimiento acercar posturas tender puentes e porque me parece que tenemos que ir a una candidatura por supuesto única creo que hay que reflexiona sobre cuál es la manera de que vayamos más unidos que seamos más en esa candidatura no entonces bueno yo espero que que trabajemos en esa dirección yo como portavoz de Podemos creo que es mi responsabilidad también esa me parece que hay que reflexionar cuál es la mejor forma de sumar a más actores también cuál es la mejor forma de ganar las elecciones no ir de enfrentarnos bueno pues sola la posibilidad de que de que ganar la derecha en Madrid que creo que que no queremos que es enormemente preocupante que se reeditará un pacto de la vergüenza de la Comunidad de Madrid como Biden de Andalucía en esas de hemos no es mucho diálogo y muchos puentes tendidos estos días

Voz 1515 11:11 cree teme sospecha que Pablo Iglesias puede echar a Íñigo Errejón

Voz 8 11:18 pues espero que no creo que es responsabilidad de todos y de todas y ya digo el diálogo tender puentes ir sobre todo juntos a una candidatura que pueda ganar

Voz 1515 11:29 el cree también sospecha que se pueda ir el propio Íñigo Errejón

Voz 3 11:34 pues no lo sé eso tiene que preguntárselo a él pero me

Voz 5 11:38 sería una mala noticia

Voz 8 11:41 en cualquier caso tenemos que trabajar el resto porque porque ya digo porque encontremos un espacio donde ir unidos todos juntos vamos a volver a la que

Voz 1515 11:51 ahora escritora por este manual ultravioleta que se acaba de publicar yo siempre digo que muchos de los invitados los invitados que tres Rafa Sánchez a este espacio astro escuela contra el machismo los lunes de deberían pasar obligatoriamente por las escuelas no antes tú explicabas lo del lobo los cuentos cómo debemos empezar a contarlos no ahora desde hace mucho tiempo de hecho nunca se deberían haber contado determinados cuentos eh porque es importante que este manual ultravioleta por ejemplo llegue a las escuelas a los institutos a las universidades clara

Voz 3 12:20 bueno pues porque creo que no hace falta que el feminismo haga pensar creo que el feminismo nos obliga a reflexionar a bueno reconsiderar muchas de las cosas que se nos enseñaron no porque el feminismo y la y la cultura masculina está profundamente enraizada en nuestra cultura desde el principio de los tiempos no en el libro también hago un análisis no sólo de cuento sino de mitos desde los mitos de la cultura griega clásica que demuestran que bueno esto de la desigualdad de las tareas que les corresponden a las mujeres y a los hombres y en definitiva de una sociedad patriarcal no acompañado milenios así que tenemos que hacer mucho trabajo de reflexión de repensar de Rea aprender un montón de cosas no nosotras también los hombres creo que es una cosa que se tiene que hacer pues desde pequeños no en las escuelas especialmente creo que tenemos la oportunidad de que los chicos y las chicas las aprendan a relacionarse en igualdad o aprendan todo lo contrario las escuelas tienen que servir pues precisamente también para poner en duda muchos prejuicios no no no para

Voz 4 13:22 decir Piqué importantes el lenguaje para esa herramienta no tú haces un un esfuerzo así como muy honesto estoy muy profundo en en en el en el estudie la ira la importancia entre lo que es la el lenguaje y la igualdad

Voz 3 13:36 bueno porque el lenguaje es también como parte de nuestra sociedad y un lugar donde se reproducen también pues las desigualdades no hay los prejuicios y el lenguaje nos delata ahí delata una sociedad machista y en ese sentido creo que hay muchos debates muy interesantes hoy en día sobre cómo transformar el lenguaje como también no hacer política a través del lenguaje no

Voz 5 13:57 y me parece que

Voz 3 14:00 que tenemos que repensar pues que el lenguaje tiene que certamen un terreno para cambiar el sentido común porque el lenguaje es una puerta abierta al pensamiento no

