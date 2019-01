Estartapeando: Tendencias 2019

pues yo creo que una de las cosas que que podemos esperar ya es por fin la llegada de las de las primeras experiencias en redes cinco G cinco G como hemos comentado en algún programa ya es la evolución de las de las redes móviles hacia hacia un entorno de mucho los datos mucho más masivos datos en tiempo real datos además que son capaces de conectar millones de objetos en este mundo de Internet de las cosas en cinco G ya vamos a ver este año que empiezan a aparecer los primeros dispositivos ya cinco G empezaremos debe haber aplicaciones específicas de de cinco G llego a ser un año más la administración pública va a poner de alguna forma una serie de proyectos piloto que van ayudar un poco a que entendamos cómo la tecnología cinco G vaya dar sobre todo el mundo de la al mundo de la empresa no vamos a ver el concepto de redes definidas por hardware por Software perdón pasamos un concepto de de hasta ahora contábamos redes los operadores de telecomunicaciones a un concepto en el que vamos a programar esas redes y es un concepto absolutamente distinto que va a permitir por una parte ser mucho más ágiles a ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes pero es que además la capacidades de gestión que hasta ahora ellos no tenían no de control de los del tipo aplicaciones por ejemplo que corren es un negocio y las que no corren y demás con lo que yo creo que es es que vamos a ver a partir de de este año yo creo que también tecnologías como Claudio creo que van a ser van a traer novedades desde el punto de vista de lo que aportan a a las empresas no por ejemplo hablando de de tecnologías a la nube el el ex Claude que no van a ser otra cosa como acercar la nube al cliente va a ser posible en todas cosas por la conjunción de Claudi tendrán aquí tecnologías cinco G

Voz 0914

03:30

pues hombre yo creo que es un proceso natural que por una parte haya una serie de tecnologías que sustituyan a otras es decir cinco G va a sustituir gradualmente las redes cuatro G porque en el fondo tiene mejoras tanto desde el punto de vista de los como incluso el punto de vista de rendimiento de la de la propia red no vamos a ver sustitución por ejemplo la hemos visto en el pasado de la de la banda ancha fija ese día por la banda ancha móvil porque cada vez más el entorno realmente preferido tanto para hacer negocios como para cualquier otro ámbitos en entorno de de la movilidad en torno de la de la movilidad personal no después a ver a otro tipo de de hábitos de clientes que van a cambiar no y aquí hemos pasado una época digamos en las que inicialmente los móviles cada vez tenían que ser más pequeños en una época donde tener muy muy pequeño era un síntoma casi de estatus a justo lo contrario cada vez más los móviles son más grandes bueno pues esa tendencia esas móviles de ver móviles cada vez más grandes lo vamos a seguir viendo porque en el fondo el móvil está sustituyendo el resto de de dispositivos el punto de vista de la pantalla con la que yo me comunico al mundo no después quizá hay otra serie de tecnologías cuyas predicciones estaban un poco sobredimensionadas no ya que hemos visto ejemplos pues yo que sé como las gafas de que en su día eh sacaron gafas con cámaras Google Glass que llegan ahí es continuar porque parece que aquello iba a ser un iba a ser un boom o la vía llamadas una tecnología que desde hace unos cuantos años está disponible como hábito de cliente no ha llegado realmente a tener la repercusión de la que se esperaban tres una tecnología que no es que no funciona la tecnología funciona pero hábito de cliente no no no ha llevado a un poco a a utilizarla y por otro hay otro tipo de tecnologías otra casuística de tecnologías en las que el el grado de adopción esas tecnologías ha sido menor de lo esperado en parte seguramente por esfuerzos de marketing Un poco excesivos ya en parte pues porque no ha llegado realmente a calar de esos hábitos de consumo no aquí por ejemplo yo creo que el tema de la de la realidad virtual o de blog Cheng creo que todavía sigue prometiendo mucho más crecimiento que la actual estas son dos tecnologías que acabarán estando ahí pero quizá a día de hoy o este año lo vamos a ver todavía en digamos con una una aceptación con una penetración algo menor de lo que pensábamos