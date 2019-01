"La no prescripción no es una medida punitiva, sino preventiva"

Voz 0313 00:00 de toda la vida del señores una frase de las muchas que utilizamos a diario de forma automática como si tal cosa y que describe en la en la profunda influencia de la Iglesia católica incluso en el lenguaje no que es fruto de la educación que hemos recibido de la que de lo que tanto hemos escuchado en casa al menos lo que ha tenemos los que ya tenemos una edad de lo que no se hablaba en casa al menos en la mía prácticamente en ningún otro lugar era de un drama que estaba afectando sigue afectando a decenas centenares no se sabe con precisión a miles de personas en todo el mundo también en España claro me refiero a los abusos sexuales dentro de la Iglesia hoy vamos a conocer el testimonio de una víctima que ha derivado después en resistente en activista Iquitos cursado dos cosas muy importantes la recogida de firmas para reclamar que esos delitos prescriben más tarde de lo que ahora recogerá ley eso por un lado y por otro la creación aún incipiente de una asociación de afectados varios de ellos por cierto aparece en un documental de Netflix que se estrena el próximo viernes titulado examen de conciencia

Voz 1 01:02 yo me crié en una familia católica ir cuando fui abusado mi mundo se desmoronó durante más de veinte años de permaneció en silencio

Voz 2 01:13 me llamo Carlos Suárez mil novecientos ochenta y ocho ochenta y nueve

Voz 3 01:20 Nos sentimos cinco seis

Voz 1 01:23 ya no somos niños por fin ha llegado el momento de contar la historia de los abusos sexuales en la Iglesia española

Voz 3 01:32 aquí no estamos ya hablando de que no haga nada es que hacen pero lo hacen dentro contra cura desaparecía o Le ascendía el profesor otro colegio ya está pero continuaba igual seguían abusando de junto a inocencia una su despacho indianos planteadas hubiera laboratorio en los gimnasios del bajo del colegio se apagaban las luces asustado lloraban seguía en aquel momento no nos imaginamos para nada que están siendo grabados aquello se convirtió en un infierno la cárcel más grande de mi vida

Voz 1 02:07 durante mucho tiempo los que hemos tenido miedo hemos sido las víctimas en nuestras familias

Voz 3 02:16 mira yo que me considero Pedro está tú pero este serviría

Voz 4 02:26 tenía está

Voz 0313 02:27 debilidad juegue con la debilidad Miguel Hurtado buenas tardes hola buenas tardes bienvenido a La Ventana como estas gracias a vosotros por invitarme el Hurtado es uno de los testimonios a los que hacía referencia en dos mil dieciséis igual algún oyente lo ahora ya hizo público que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando él tenía dieciséis años ahora desvelado que se trató del padre Andreu Soler ya fallecido fundador del movimiento scout de la abadía de Montserrat y que fue su responsable durante cuarenta años lo cual me sugiere de entrada Miguel en fin desde el desconocimiento que

Voz 0827 02:57 el alguno más lleva a ver porno hay alguna Vic digo yo no lo sé

Voz 5 03:02 esta pregunta es la que yo me he hecho durante los veinte años en que me han obligado a guardar silencio ya ha sido una de las principales preocupaciones que siempre he tenido

Voz 6 03:12 por esto quería importante

Voz 5 03:16 decir no sólo que soy víctima de abusos sexuales en la Iglesia sino quiénes me abusador porque de igual manera que abusó de mí cuando tenía sesenta y cinco años pues seguramente abusó de otros adolescentes cuando tenía cincuenta cuarenta veinte

Voz 0313 03:30 te obliga a guardar silencio durante veinte años

Voz 6 03:33 pues la abadía de Montserrat

Voz 5 03:36 dos Abades distintos el abad Bardot Let el abad Josep Maria Soler yo varias veces me puse en contacto con lo que es la abadía de Montserrat

Voz 6 03:46 y ellos en todo momento intentaron que el tema no trascendiera eh

Voz 0313 03:53 bueno pero intentarlo pueden pero obligarle

Voz 5 03:55 bueno y si yo creo que también hay que tener en cuenta Carlos que el abuso sexual siempre un abuso de poder siempre hay una asimetría muy muy muy marcada cuando tú tienes por una parte a un adolescente y por la otra parte tiene a Montserrat que es un símbolo espiritual y Nacional de Cataluña si esa institución tan potente decide que prioriza la reputación que va a intentar esconder el escándalo a toda costa pues te ponen una situación muy complicada porque si denuncias te expone es a que en Cataluña se te perciba pues como una zona conflictiva que está manchando el buen nombre de la instrucción sin pruebas a saber qué es lo que busca seguramente que busca dinero entonces saber yo sí que podía haber denunciado antes para que Costa no en este sentido el yo pues obligar bueno coaccionado no ha presionado influenciado digamos que no es una elección que hecho en libertad teniendo todas las opciones tu familia cuando

Voz 0313 05:11 en dos enteran de los hechos con cómo reacciona

Voz 5 05:14 bueno y yo se lo dije a mi familia cuando tenía dieciocho años

Voz 0827 05:18 eh

Voz 5 05:20 bueno mi familia es católica a mí me educó en la fe cristiana me llevó a la parroquia desde pequeñito que hiciera la comunión la confirmación claro en su mentalidad no entraba que hubiera en nombre de Dios que un aprovechará su posición para abusar de menores entonces en un momento fue la conmoción creyeron si sí si sale mi familia desde el principio me crió después de la conmoción vino en la indignación y entonces mi madre escribió una carta al abad de Montserrat en el año dos mil justo había habido un cambio de Abad dentro del abad Soler ya el abad Soler lo que hizo fue mover a mi abusador de sitio lo mandó al Monasterio del Miracle enviará una carta decirme que lamentaba los problemas que había tenido con el Sharma Andreu que estuviera tranquilo porque ya lo había trasladado de sitio que ya no está en contacto con menores y rezo por mi a la Moreneta

Voz 0827 06:21 sí

Voz 5 06:21 lo que no decía la carta en ningún momento es que me animaba a acudir a la justicia o que me va a acompañar el proceso de acudir a la Justicia además de mandar una carta esto me entero después estuvo llamando a mi madre varias veces aparentemente preocupándose por mi bienestar pero persuadió dolar que por el bien de todos lo mejor era gestionar la internamente no poner una denuncia y hubo un momento en que siempre recordaré una discusión que está teniendo con mi madre porque no estaba conforme como se habían hecho las cosas y mi madre intentando explicar porqué había reaccionado esa manera dijo pero es que la vas me dijo me felicitó ya había hecho lo correcto es claro para una mujer católica que tengas tú líder espiritual que dice no mira en los casos de pederastia mejor los gestionamos internamente los trapos sucios La Habana en casa para que ponen una denuncia que nos va a complicar la vida a todos lo movemos de sitio tranquila señora que a este señor ya no va a volver a tocar a niños problemas relacionados Miguel déjame que te dé

Voz 0313 07:24 de una cosa cuando hablas de proceso de persuasión hubo por ahí algún como lo digo algún incentivo para que no denunciara is

Voz 5 07:31 no

Voz 6 07:32 no fue lo fuimos

Voz 5 07:39 digamos le ofrecer una solución aparentemente atractiva porque solucionaba el problema a corto plazo pero que complicaban las cosas a medio y largo plazo porque bueno es la otra opción hubiera sido poner una denuncia y hay que tener en cuenta que en la España del dos mil de pederastia en la Iglesia es hablaba entre poco y nada que no solamente era algo que pasaba en España sino que en otras partes del mundo por ejemplo en Spotlight el los casos de Boston salieron en el dos mil uno dos mil dos sí bueno hoy en día nadie les sorprende que salga un caso de un cura pederastia pero basta pero en aquella época chocaba había una reacción de mucha hostilidad hacia las víctimas

Voz 1546 08:22 Carles es quieren investigación es dice que ahora son los representantes de Dios mío persuasión que eso es tremendo y yo conozco ha vivido momentos cuando entrenadores son Mondo de deporte ha abusado dos segundos a lo hemos visto hemos visto es en familias pero cuando los que olían violan tu tu tu Serra son los representantes de Dios en la tierra no es que que que es tan Istán Carmen mundo no es que rico a Iveco esos delitos proscribe sin embargo la víctima se queda con aquello todo su vida vista de Mendo ha de ir cuando una persona es el representante de Dios en la tierra se estremece

Voz 0313 09:12 en eso estáis no Miguel en que no prescriban no prescriba más tarde de lo que contempla de cuentan asesoradas las firmas

Voz 5 09:17 sí bueno nosotros desde el primer momento hemos explicado que el tema de la no prescripción no es una medida punitiva es una medida preventiva un poco enlazando con lo que decías antes tú dices bueno es que este señor ha estado en el caso me abusador cuarenta años entonces bueno pero que no ha salido antes pues sencillamente porque las víctimas más mayores cuando se han recuperado yo está en una posición de poder denunciar el delito ha prescrito ya de manera que estos abusadores que muchas veces son pederastas en serie continúan en las instituciones en las escuelas en los clubes deportivos en las iglesias dos nosotros decimos es que el principal objetivo de la ley el cambio de la ley no es castigar los delitos que sucedieron el pasado sin pedir

Voz 0827 10:05 que hay otros delitos en el futuro

Voz 0313 10:09 oye Miguel tú eres psiquiatra de profesión es eso es psiquiatra infantil en Londres y querría que que me dijera si el estudiar esta disciplina si el ahondar en el conocimiento de la mente humana te has servido como terapia también ha ayudado un poquito superar esto cómo estás por cierto

Voz 6 10:27 bueno y

Voz 5 10:30 ha habido bastante gente que me ha preguntado cómo estoy yo lo que digo es que no es que me haya quitado un peso de encima me quitaba una montaña de encima que me ha estado aplastando durante veinte años entonces muy tranquilo yo estoy muy muy tranquilo porque las víctimas siempre tenemos un dilema hablar o callar si callamos los abusos siguen continuando Si hablamos quizá podamos prevenir los abusos pero nos arriesgamos a que no se nota que a que no nos crean aquí ponga en cuestión nuestras historias por poner un ejemplo a mí me han llegó a decir pues eso que lo que busco dinero que tenía dieciséis años que ya sabía lo que hacía que si me dejé será que me gustaba que no me han puesto una pistola en la cabeza pues bueno esas lindezas entonces tú sabes que esa reacción la la puedes tener no lo que te planteas es si pasan tú cómo vas a estar no porque bueno no es lo mismo que me dijeran esas lindezas cuando yo tenía veinte años ya un estaba lidiando con los efectos de Roma a que me lo digan ahora que tengo XXXVI entonces cuando das ese paso cuando afronta es tu mayor miedo

Voz 0827 11:44 ir realmente ves que eres capaz de hacer

Voz 5 11:47 las consecuencias

Voz 0827 11:51 Miguel pensando muy bien es posible que hasta que tú no denuncia este la iglesia el abad no supiera nada de este pederasta pero claro una vez que tú denuncias y que ellos trasladan que te dicen ya no estará con niños están asumiendo que es un pederasta si decide no llevarlo a la justicia civil pasan de ser ignorantes hacer cómplices es decir esto de momento en la gravedad de quién abusó de Betty la gravedad de quién lo ha encubierto para a las justicia yo intuyo que es la misma no

Voz 6 12:22 sí obviamente eh

Voz 0827 12:26 para que un pederasta haga mucho daño no hace falta que sea muy malo que habitualmente no son sino que tenga cómplices de lo que sea un entramado criminal es bueno una banda organizada no

Voz 5 12:39 eso es lo que hace que el número de víctimas aumente exponencialmente y eso es lo que mucha gente no tiene entender porque bueno es que los abusos que pasan en todas partes pero cuando hay una trama organizada que encubre los abusos que impide que lleguen a la Justicia que impide que se juzgue a los pederastas que impide que se les meta en prisión de eso estamos hablando de una responsabilidad colectiva ante una responsabilidad colectiva hace falta reformas institucionales estructural

Voz 0827 13:08 Miguel tú piensas que un cura piensa equipo de ese pederasta o piense que forma parte de su potestad

Voz 5 13:18 es muy muy buena pregunta en el caso concreto de mi abusador él pensaba que está haciendo la labor de Dios a mi abusador cuando se pero pasó conmigo tenía sesenta y cinco años yo tenía dieciséis esa tenía cincuenta años más que yo recientemente había tenido un infarto y a mí dentro de esa relación abusiva como hubo un momento que me dijo que él creía que bueno que Dios le había preservado la vida pues para que pudiera seguir ayudando seguir ayudando menos aquel pues bueno como que Dios les al lavadero infarto para que continuara abusando de menores Jesús bastante buenas tardes

Voz 0313 13:53 hola buenas tardes Jesús lo conocen los oyentes de La Ventana es el redactor jefe de Religión Digital lo hemos dejado y escuchando toda esta conversación con con Miguel Hurtado y no sé cuál es la primera conclusión que te viene a la cabeza Jesús

Voz 7 14:05 bueno primero saludar a Miguel que siempre estamos hablando de de Brno si a ver si por fin lo ha por fin hologramas lamentando no estará ahí pero la historia de Miguel es una historia muy dura pero en el caso de De Miguel es una historia de esperanza muy claramente porque él ha sido es un vivo ejemplo de alguien que ha sabido sobreponerse y hacer de Suu de de lo que le pasó de su miseria de la miseria que otros le provocaron un un motor para que otras personas puedan tener respuesta siguen personajes o Miguel Ángel probablemente muchos muchas víctimas no sabían a dónde tirar a dónde dirigirse y eso también hay que tenerlo en valor lo más hablo más de una vez yo creo que que la labor que Miguel Ángel está haciendo tanto primer ahí es nada como ahora en con con otras víctimas como Juan Cuatrecasas y demás es muy importante y también será muy de agradecer por parte de la Iglesia llegará el momento yo espero que no sea muy tarde que la Iglesia católica no sólo pidió perdón sino que dé las gracias a personas como Miguel Ángel por hacerles ver esas vergüenzas ayudarla a salir de ese camino de de silencio de encubrimiento

Voz 0313 15:09 es que está descripción que no teoría esta descripción que hacía Miguel de la de la trama organizada es que claro hay que pararse un momentito a pensar Royes así claro si todo Chi toda una estructura se pone de acuerdo para ocultar algo estará organizada Blanco y en botella

Voz 7 15:23 no no hemos hablado muchas veces que la iglú esta no es una cuna de pederastas pero desgraciadamente durante demasiado tiempo sí que ha sido un lugar en el que la reacción sí que era la del Silencio el tapar los trapos sucios en casa de que no se conozca Illa decirle a las víctimas que casi todas son creyentes familia creyente que ojo a ver si vas a denunciar por el daño que tú que has sufrió los abusos le vas a hacer a la iglesia y eso es optimizar doblemente a a una persona que ya bastante bastante ha pasado eso tiene que cambiar eso está cambiando muy poco a poco es verdad que que se están dando pasos pero quedaba muchísimo para hacer

Voz 0313 15:57 tú tienes esperanza Miguel de que esto vaya a cambiar en febrero está convocada una reunión de muy alto nivel por el Papa Francisco tú tienes mucha poca o ninguna esperanza en eso yo les activismo siempre tengo el principio de a Dios rogando y con el mazo dando no

Voz 0827 16:11 entonces bueno

Voz 5 16:13 yo creo que cambiará pero por qué no les queda otra opción

Voz 0313 16:17 cierto les sigue rogando Dios

Voz 5 16:19 no hayan explorar ya no soy creyente ahora es va no eres creyente bueno sí dígame en qué lo los rezos los dejó a a los obispos pero tú eres creyente ni tampoco tampoco

Voz 0313 16:33 Jesús perdona que te cortado estabas diciendo no nada

Voz 7 16:35 esto que dice Miguel Ángel es el otro gran el otro gran drama que probablemente Dios tengan ninguna culpa de que unos asesinos de de niñas y de ir de la infancia

Voz 0313 16:47 hagan lo que hagan los días

Voz 0827 16:49 tú tú decías que la Iglesia católica en ninguna iglesia es una cuna de pederastas eso es así pero hombre digamos que es una institución que tiene a sus miembros con la sexualidad reprimida y esto desde luego no es un buen comienzo

Voz 7 17:04 ese es otro problema que también hay que plantear que yo no sé si yo ahí tengo muchas dudas sobre si la cuestión del celibato obligatorio es tiene algo que ver o no con con con la ayuda yo te hablo yo yo sí creo que lo ha dicho Miguel Ángel al principio estos abusos se basaba fundamentalmente no es una cuestión sólo de sexualidad sino de un abuso de poder ver la persona son el líderes eh por rango pero también espirituales de de una serie chicos entonces ante eso parece llega un momento en el que es

Voz 0313 17:34 pero si te ven como si fueras un elegido

Voz 7 17:37 posando de ti porque te ha elegido ya están te está diciendo casi en nombre de Dios para un chico velada de Miguel Ángel incluso más jóvenes salir que hemos hablado mucho de ellos eso tiene que ser muy difícil de gestionar y luego la gente se pregunta que por qué no denuncia pues es bastante hacen con con sobrevivir si en el caso de Miguel Ángel con con hacer de esto una lucha que a mi me parece que estas personas sí que merecerían mereciera mucho más de lo que están recibiendo

Voz 0313 18:01 acabas de crear una una asociación con otras víctimas no que se llama infancia robadas que está empezando a andar así tiene ya estatutos y todo

Voz 5 18:08 lo hemos aprobado los estatutos

Voz 6 18:11 básicamente la idea es que eh

Voz 5 18:15 las víctimas españolas tenemos una gran frustración se comienzan a denunciar casos se comienzan a publicar historias pero luego el silencio más absoluto nadie hace nada ni desde la iglesia pero tampoco les del Estado se publican casos gravísimos la Fiscalía no dice nada el Defensor del Pueblo no dice nada los partidos políticos hacen mutis por el foro entonces nosotros los que Nos dimos cuenta es que tenemos que organizarnos que teníamos que hablar con una sola voz y que cuando haya un caso sangrante pues que los políticos tengan a las víctimas en la puerta exigiendo responsabilidades que los obispos tendrán las víctimas en la puerta demandando cambios porque vamos al ritmo al que avanzamos podemos estar veinte treinta años iraquí veinte treinta años tener una conversación sino igual casi esperemos que no

Voz 0313 19:07 Miguel Hurtado muchísimas gracias por pasar este ratito en La Ventana

Voz 5 19:10 otros muchos ánimos de verdad a vosotras por cubrir en el tema de forma persistente que no lo hacen todos los medios iba mucha suerte amigo