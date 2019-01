Play Fútbol: ¿Laterales o interiores? (21/01/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Cuenta Martí per a Arnau en el libro Jerte que en la temporada dos mil trece dos mil catorce Guardiola se da cuenta que es mejor colocaran los laterales en posiciones interiores cuando su equipo el Bayern por aquel entonces tiene el balón preocupado por cómo defendía en las transiciones ofensivas de los rivales entendió que si el contrincante no tenía el carril central para poder correr a la contra esos contragolpes sería al menos dañinos Guardiola inspirado miles de entrenadores recordamos volvió a sacar a relucir la figura del falso nueve cuando parecía en en desuso lo ha convertido prácticamente en tendencia sin embargo con esa posición centrada de los laterales no ha conseguido convertirlo ni mucho menos en moda es más si hablamos del comportamiento de los laterales en la actualidad es casi contracultural la idea de Guardiola la tendencia en la mayoría de los equipos de las ligas del top cinco de Europa es que los extremos jueguen muchos a pierna cambiada y tengan sobre todo una presencia cada vez más interior los extremos centran su posición seguramente para ocupar zonas desde las que es más fácil rematar a gol y son los laterales los que cogen la altura e ICV ven pegados a la cal pese a todo Guardiola sigue fiel aquella idea que tuvo en dos mil trece dos mil catorce hoy en Play Fútbol vamos a analizar qué le dediqué Le quita al Manchester City de Guardiola ese movimiento táctico hoy en pleno fútbol ponemos la lupa a los laterales por dentro mucha tela por cortar en el programa de hoy esta semana vamos a hablar con Axel Torres de cómo le ganó Unai Emery en la pizarra a Mauricio este fin de semana en la Premier con Alberto López hablaremos sobre todo de Gore It's K y una nueva posición que les vimos el viernes en el Bayern de Munich bueno que tenemos mucho de lo que hablar pero empezamos con más hemos prometido sumergiendo unos unos minutos en el mundo Guardiola para entender por qué utiliza esa variante como comentábamos de los laterales por dentro yo creo que hay una cita que deja bastante claro la la manera que tiene Guardiola de de entender esa nueva posición de los laterales por dentro leo en en Jerte en el libro declaraciones de de Mariola dice lo ideal es tener central abierto al lateral por dentro ya el extremo abierto para pasarle directamente a él si el pase sale bien has logrado saltar todo el centro del campo enemigo si pierdes el balón tú lateral puede cerrar espacio inmediatamente yo creo que define bastante bien lo que busca Guardiola poniendo en los laterales por dentro pero lo queremos analizar lo vamos a hacer esta semana con Fermín Suárez que anda ya por ahí hola Fermín qué tal muy buenas

Voz 0301 03:34 no podemos decir habitual Nos gusta llamarle de vez en cuando cada vez que tenemos a ocasiona Albert mueren es el autor de la web eu M D punto es que tenéis que seguir si sí bueno hoy en Twitter evidentemente una referencia también hola Albert qué tal cómo estás hola bueno

Voz 0301 03:51 en en Play Fútbol bueno hoy para hablar de de los laterales por dentro para ver si os convence que os gusta que Nos gusta analizar un poquito porque utiliza esa variable Pep Guardiola la mirando el partido de de ayer que jugó al Manchester City en el campo de del hackers Phil al final en el dibujo no salía Emerson cubriendo su área evidentemente luego Laporte Otamendi pareja de centrales unos metros por delante Fernandinho mediocentro director de orquesta y aquí bien el el gran tema del que vamos a hablar hoy Danilo Di Walker no fue sólo en el partido ayer lo viene haciendo bastante Guardiola esta temporada incluso más diría que el año pasado laterales jugando pero en posición muy centrada justo por delante de de Fernandinho escoltando al al medio centro brasileño luego practicamente una línea de cuatro con Sunday Star Lin bien abiertos Kevin De Bruyne segundo gana en la zona de las medias puntas poco entre líneas y el Kun Agüero como en falso nueve empezando por ahí al ver es una estructura esa estructura como decíamos con con balón en que permite que haya espacios entre líneas porque Sarney Sterling están pegados a las bandas y si atraen la atención del lateral rival seguramente vaya a tener más espacio tanto de brinco

Voz 0301 05:04 en el caso de que eso en los laterales y tengan más pensado cerrar los espacios interiores los que quedan libres liberados son dos jugadores Anneli Sterling con una capacidad para el uno contra uno con agua hacía para hacer daño directamente en esa posición de de tres cuartos bestial eh

Voz 5 05:33 David Silva osea Bernardo Silva jugaron prácticamente como como media puntas no son interiores que caigan al al lado de Fernandinho o al menos no cuando el equipo ataca acerca de del área contraria sino que actúan en la frontal del área que donde sus virtudes más más resaltan y eso lo permite tener detrás esos dos interiores que por momentos se disfrazan de esos dos laterales perdón que por momento

Voz 0301 05:57 Christian de interiores y ocupan eso

Voz 5 06:00 posición libera para irse adelante

Voz 0267 06:02 el tema también de degenerar claro esa superioridad por dentro como uno que tiene con el con el lateral de la banda opuesta que se suma al lado de de Fernandinho

Voz 6 06:12 ya crecía al ver

Voz 0267 06:14 permites que los que los volantes que los interior en un poquito más de altura porque después lo que eleva a favorecer la salida en progresión del del hippy suele ser la la figura o el concepto de del tercer hombre no que que haya uno que siempre caiga desde una línea superior para realmente combinar hacia atrás con uno de los pivotes que suele ser Fernandinho o en este caso por ejemplo los los laterales lo que le gusta a Guardiola evidentemente racionalizar mucho los espacios tener gente de la amplitud tener gente bastante descolgada para que después puedan caer por sorpresa hacer una ayuda la salida descarguen de cara para jugar con el con el que está en esa situación que puede ser Ferrán niño o uno de los laterales y a partir de ahí progresar cualquier concepto innovación a la que nos tenga sometidos unos presente Guardiola siempre muy interesante primero porque no lo hace mucha gente porque también es un desafío para los que los vemos que que no sabemos en estos detalles apreciamos cómo intenta sacudir para siempre encontrar superioridades en en su salida

Voz 5 07:12 más allá de de esta condición de de los interiores muy adelantado seguramente encontraríamos después atrás otras derivadas relacionados con esta hablabas tu Bruno citabas a libre de Pep esta importancia en en salida realmente es un mecanismo muy eficaz para dibujar esta línea de pase central extremos imaginamos el City por ejemplo a Laporta como central izquierdo abriéndose un poquito hacia el costado la conexión directa con sanee con el extremo izquierdo

Voz 5 07:42 por norma sobre el papel tiene un obstáculo intermedio que es el propio lateral del Manchester City y el y el marcador de ese lateral el lo que consigue Guardiola con este movimiento de desplazar hacia el centro llena del Viena Mendía checo es quitar a su a su obstáculo a sus futbolistas lateral del City y además arrastrar la vigilancia que tenga este futbolista de manera que entrenará por Anne queda un pasillo totalmente libre para conectar desde el pase y meter el balón directamente en el último tercio del campo de

Voz 0301 08:12 Fermín es que se utiliza muy poco en el fútbol actual entre los equipos grandes que el extremo juegue pegado a la línea de cal para fijar marcas para darle amplitud al al campo y creo que es una buena solución más cuenta siempre en el análisis en Cataluña que cree que al Barça le daría bastante rédito sí sí lo hiciera en definitiva que es una la acción que se utiliza muy poco teniendo en cuenta el los sistemas defensivos tan perfeccionados que en día creo que podría dar bastante rédito

Voz 3 08:41 sí de hecho nos lo comentaba hace semanas Bruno

Voz 0267 08:43 el gol Dani Fernández tal mérito ya que una de las posibles evoluciones del del fútbol evidentemente sigue reinventando puede ser volver a los extremos a pierna natural realmente bien abiertos y enganchados en banda es algo que empieza a recuperar un poco el Real Madrid con Solari que quería Asensio hubiera abierto por la izquierda Lucas bien abierto por la por la derecha pero no es habitual porque constantemente tenemos esa percepción de esa disposición de los de los modelos de de juego de utilizar los extremos a pierna cambiada hay por lo tanto con una relación con

Voz 3 09:13 el juego interior como el City

Voz 0267 09:16 lo que quiere es que tanto los Sterling los tiene en los Mahrez reciban bien abiertos a Abascal evidentemente la figura del lateral ahí no no no le no le sirve tanto no es un escalón que puede prescindir el Barça por ejemplo al contrario tiene que tiene Coutinho tiene Messi que se relacionan con el juego interior no están enganchados a la calle los que han de generar esa amplitud y llegar por sorpresa son tantos Sergi Roberto como como Jordi Alba no tampoco al City los laterales bajos porque puedes pensar bueno es que si realmente el equipo está el equipo rival enfrente el City está muy muy muy atrás te puede servir la figura de los laterales bajos para obligarles un poco a saltar no que te vengan a buscar pero normalmente asistía vienen a buscar fuego tan toda la la la figura o la contención de Guardiola es que aquí no me están utilizando hoy no me están haciendo un servicio los me tocó retro generó más uno en la construcción y encima tengo eh gente rápida y reactiva para proseguir perdida la en la construcción matiza

Voz 5 10:09 interesante en cuanto a la posición de los extremos del Manchester City en relación también a lo acabamos de la posición adelantada de los interiores que es que como por detrás no tienen late Gal es verdad que son futbolistas muy abiertos pero que pueden venir a recibir más abajo está generando a su espalda un espacio para que sirva para que de Brin para que cuando gano para que Bernardo Silva tras en un movimiento de dentro hacia fuera

Voz 0301 10:33 arrastrando marcas que libera ese espacio

Voz 5 10:36 en la afrontarlas al final el extremo es tanto un un destino del pase del central como la posibilidad de generar un intercambio de posiciones que habilite un un desocupado interés

Voz 0301 10:48 bueno creo que queda suficientemente explicado da muchas cosas a nivel ofensivo con balón meter en los laterales en zonas interiores sin balón supone un riesgo ya sé que se una posición iniciales sin balón sin los laterales pueden presionar rápido ahí en esa zona central y robar la perfecto y si no vuelven a su posición pero hasta qué punto es un riesgo Fermín

Voz 0267 11:09 sí bueno esto un poco más más blindado evidentemente no hay receta perfecta pero sí que es cierto que al final teniendo el lateral ya por dentro que hay una pérdida en construcción hay una transición realmente son piernas que llegar antes a la a la ayuda no a socorrer a Fernandinho ya están en el apartado central Hinault en un costado donde la báscula ción directamente la trayectoria puede ser más más delicado más o más complicada también genera un un riesgo que es que a veces como vimos creo que fue ante el Santos sin checo eh reza en una posición que es no demasiado habitual en él que puede recibir de espaldas hiper cada frontal con una presión avanzada del del rival ahí también los laterales encuentra en la tesitura hago complicado comprometida es poco usual para para ellos no tampoco tienen esa facilidad veces para girarse y también han de reunir las características no que sean medio centros a veces reconvertidos como el caso de Fabián dels como también el el caso de The Wall que el que incluso ha jugado más arriba hay que son jugadores que tienen buen pie Danilo que pueden girar que recibe más pero por ejemplo

Voz 7 12:08 Janko padeció ese ese día no sé si puedo

Voz 0301 12:10 era una pista de cara a dos partidos de Champions de gran nivel con extremos de del primera talla a nivel mundial pero contra el Liverpool en premian en el último partido no utilizó tanto esa opción de meter a los laterales por por dentro

Voz 5 12:25 yo creo que con balones una variante sobre todo orientada a defender en campo contrario y por lo tanto en la medida que sea mayor el riesgo de no poder hacerlo durante todo el partido es cuando Pep probablemente se matice y busque otras soluciones

Voz 5 12:42 la que contra el Liverpool que es el gran rival que tiene sitio en Premier pues tomara esa precaución porque es es un conjunto que le puede obligar a girar más veces a correr más hacia hacia su portería corriendo hacia adelante me parece una una variante que refuerza el el juego con balón primero por lo que comentábamos a nivel de circulación de posesión de de ordenar al contrario cuando dotar cuando tú atacan es muy efectiva realmente el City remueve mucho a la estructura del contrario y eso después los dificulta salir al contrataque ID pues como comentaba Fermín tenerlos interiores cerca de Fernandinho implica que ante la pérdida son dos futbolistas que pueden saltar a la que poder correr ir hacia adelante y que desde allí contengan lo que lo que puede ser un contrataque del del rival pero es verdad que por detrás si el rival esquiva esa primera barrera si logra salir queda todos los flanco a disposición de los centrales que por norma son futbolistas en no tan rápidos no tan explosivos como los laterales que tendrían que verse forzados a salir mucho por fuera y también después veríamos cómo se reorganiza adaptada sin centrada esta fuera el interior bueno hay el lateral puzle por dentro a la hora de recomponer una defensa más cerca de de Orson seguramente sea más problemático

Voz 0301 13:52 es verdad que esa idea le viene a Guardiola metiendo a dos centrocampistas casi reconvertidos en laterales como son la mi y alaba o al menos dos laterales con alma de de centro vistas si se quiere en el City yo creo que tiene he sentido sobre todo dependiendo del momento de forma de inspiración momento de juego de algunos de sus laterales y unos lo interpreta mejor que otros evidentemente vamos que ha llegado a poner a a un cuchillo con una catana y hoy por la banda por la que sube por la izquierda la llegada a poner en zonas interiores

Voz 0267 14:22 Guardiola sí si tiene algo es que te seduce te convence traslada esa esa idea escapada hacer maravillas porque Mendi ha llegado con más o menos dificultad y con más menos rodaje ABC ha llegado a comprender cuando tenía que recibir dentro cuando tendría que abrirse para ganar la la amplitud lo tenía que echar una mano por el pasillo interior eso ya lo empezó lo empezó a ver es más fácil por ejemplo en del Danilo porque tienes laterales que reúnen ese perfil que han recibido entonar el construcción de de girarse en algún momento y que no les es raro pero después por ejemplo con cinco también lo ha conseguido con Kyle Walker es decir que hay un punto de de convencimiento de que la idea surge ya no hay tantos equipos protagonistas de que que puedan hacer eso Iker también los laterales nuevos tengan todo o ratón amplitud lo que intenten generar Sandra juntar muchos factores las característica después el perfil del equipo que sale someterá al rival y les cueste los extremos también estrena bien abierto si ensanchando

Voz 0301 15:19 hay laterales que por subir periodísticas por su tendencia evidentemente jugadores como Marcel oí Dani Alves que yo creo que fueron centrocampistas en otra vida seguramente en esta pues por lo que sea fueron laterales al final tiene una tendencia interior a tocar asociarse muy muy marcada pero no hay demasiados equipos que de manera fija utilicen esa opción que que ha utilizado Guardiola Guardiola ha convertido en tendencia muchas cosas que hemos ido viendo en el fútbol en en los últimos años pero esto lo está copiando poco no sé si tiene alguna teoría tú que ves tanto al City IBES al al Barça evidentemente muchísimos partidos de toda Europa pero si tienes algún antes día elaborada de porqué no se lleva a cabo se prueba al menos porque ni siquiera a nivel de probaturas lo hemos visto demasiado Albert

Voz 5 16:50 viola jugaban o bien con Xesco bien con Xabi Alonso necesitaban ese refuerzo porque Xavi Iniesta juntos hacían una cosa muy bien quiera atacar lo hacían también con Guardiola que no necesitaban eh correr hacia atrás ir buscar ese ese otro complemento eh fuera de si no consigue Xavi Iniesta volcar el juego tanto sino consiguen generar constantemente las ventajas

Voz 5 17:20 eso sí no consigue eh Gené

Voz 5 17:26 el Manchester City con Pep seguramente

Voz 0301 17:35 Fermín para cerrar implica

Voz 0267 17:38 soy muy de acuerdo implica una serie de irregularidades que que el equipo de tener bien interiorizada y también aparte de lo que hemos ido comentando de implicar porque que hay que tenerlo muy trabado muy mecanizado que no tiene porque siempre he acoplado muy necesitado a un modelo habitual sino que puede adaptarse a la presión que te hagan a contexto al Estado a las piezas hay muchas variantes evidentemente va ligado al Estado también de de confianza no de de de pedir la bola en esa zona que es delicada de de de asumir que puede haber una pérdida de aun así tener que seguir pidiéndola porque esos mandato imperioso de Guardiola y lo viejos con con Zin checo hay muchas casuística es que Nos hacen echar que que no es tan fácil para implementar en otros

Voz 0301 18:22 pues hemos pasado honrado formidable de radio analizando pros y contras medidas positivas y negativas jugar con los laterales en posiciones interiores Fermín la semana que viene más muchas gracias un abrazo un abrazo chicos un placer mismo Alber encantado Si nada hasta la próxima que espero que sea pronto un abrazo compras un abrazo

Voz 8 18:43 Play Fútbol en Cadena Ser punto com uno de los partidos

Voz 0301 18:47 estrella de este fin de semana a ese derbi de Londres había dos llamativos el que se jugó el sábado y enfrentaba al Arsenal contra el Chelsea ganó el equipo de Unai Emery por dos goles a cero Iturra en lo táctico y en lo individual de algunos futbolistas en concreto bastantes cosas interesantes que queremos repasar quedemos analizar con Axel Torres que anda ya por aquí qué tal Axel muy buena

Voz 0267 19:11 hola qué tal muy buenas bueno para empezar un plantel

Voz 0301 19:13 viento de Emery que no sé si había utilizado demasiado esta temporada pero bueno centro del campo ha de cuatro en en rombo Un futbolista queda prácticamente siempre encima de George niño como mínimo incomodando le mucho que seguramente fue una de las claves del encuentro

Voz 0267 19:29 sí sí absolutamente un arsenal muy intenso que fue a morder que tuvo vigilancia sobre los futbolistas más importantes del Chelsea en la circulación de balón con Ramzi como dices como mediapunta encima de George niño realmente vigilando lo de forma permanente hay acciones en las que se ve buscándole con la mirada siguiéndole por todas partes in y un esquema en el que además de de todo ello pudimos ver juntos Aguero sí sí a Torre Hirai achaca hasta ahora estaban jugando dos de los tres en un doble pivote con este esquema vimos achaca de medio centro puro a conducir en un interior irá en el en el otro no con Ramzi como punta de ese de ese rombo y dos delanteros muy móviles la caseta de hecho este esquema la otra virtud que tenía era que permitía jugar a los dos delanteros centros bastante centrados porque hasta ahora cuando convivían en el mismo equipo o Bamiyán caía un costado jugaba muy alejado de deporte día ir por ahí creo que también salió beneficiado le dio muy buen resultado al Arsenal porque fue muy superior al Chelsea especialmente en la primera parte amigo está gustando la

Voz 0301 20:36 primera temporada de Sarria en el en el Chelsea

Voz 0267 20:38 pensaba que me por algunas cositas igual de podía

Voz 0301 20:41 el costar un poco más adaptarse pero es verdad que el han tomado un poco la la medida y me explico rápidamente Axel no sé si lo lo compartidas lo hizo Mauricio Pochettino si no recuerdo mal colocando a Delle Alpi en la presión sobre George en ese otro derbi de Londres que se acabó llevando el el Tottenham de manera bastante clara lo han repetido varios ejemplo entre Liga bueno hubo una marca más coral el futbolista de del Chelsea Joe en otro partido de del del United pero quiero decir que le están buscando las cosquillas a partir de de eso de del medio centro de la figura del mediocentro de del Chelsea la presión prácticamente al hombre ahí se eleva agotan el acaba un poquito la las ideas a nivel al equipo de sí porque además

Voz 0267 21:27 has es que estamos viendo que que los cercanos ha hecho Resino son jugadores de un perfil diferente especialmente canté no es un futbolista al que al que vaya a buscar en en el inicio de la jugada sino que lo manda más para arriba y es verdad que la otra pieza ya sea Cova Chinchilla se Abarth Chrissie podría participar más en una sociedad John pero siempre se perfila siempre se orienta un poquito por delante de y niño lo que está claro es que el director de orquesta Harry lo ha dejado claro con sus planteamientos con sus onces con su reparto de minutos en esa posición que ha obligado a Fábregas a marcharse lo ha dejado claro incluso con el fichajes decir al final Llor al Chelsea porque SAR rival Chelsea cuando tenía también la opción de ir al Manchester City hay una lealtad hay una fidelidad mutua y entre ambos y el y el rol central del equipo se lo da y es verdad que está teniendo dificultades para para sobreponerse a esas marcas individuales yo creo que evidentemente hay los jugadores que tienen hay que que asomar la cabeza o que querer más responsabilidad cuando esto ocurra como te digo el el otro interior que no sea cante y probablemente también David Luiz para salir en conducciones si en un determinado momento obligará a abandonar esa marca de de de George niño no está claro que el Chelsea empezó el campeonato en ese eh

Voz 10 22:49 un vagón de de candidata

Voz 0267 22:51 estos con Manchester City Liverpool parecía que iba a ser una premier d3 y ahora la realidad es que va cuarto que ya tiene a a tres unidades tanto al Manchester United como al Arsenal osea que no tienen garantizado meterse en la próxima Champions League

Voz 0301 23:06 se promete una lucha apasionante para ir cerrando Axel es prácticamente seguro a esta hora a la que estamos grabando el programa no es oficial todavía que Higuaín sea nuevo delantero de el Chelsea casi segura también la salida de en Morata con destino Atlético de Madrid pero es que en las últimas semanas estamos viendo a Eden Hazard jugando como falsos no tuve yo creo que puede tener bastante sentido Si el nivel de fluidez de de Lequi pues muy muy alto si llegan con facilidad a la zona por decirlo así del delantero centro del falso nueve pero es que no lo estamos viendo a mi me da la sensación que el este Chelsea que estamos viendo

Voz 0267 23:42 en las últimas semanas necesita Hasán quince metros más atrás exacto decías que que estaría bien si el equipo tuviera fluidez probablemente no la tenga porque has Arno está en la zona de darle fluidez no es respiras Artest ha perdido en tres centrales está la hay fijado en una zona en la que es muy complicado recibir ya no se anula a él no se le anula él solo por menos intervenciones en en en zonas de finalización es que también se se anula el juego combinativo del del Chelsea porque su mejor hombre no está en la zona en la que más daño hace ir por ahí yo creo que era urgente incorporar a nueve también te digo que incluso si no lo hubiesen incorporado para mí el Chelsea era mejor con Giroud de nueve con Morata de nueve más allá de su estuvieran acertados o desacertados sólo con el hecho de permitir a partir desde la izquierda en una posición intermedia entre la banda sí apunta sólo por eso creo que el equipo era mejor luego te pueden gustar más menos parece que Asad Reino mucho porque si han llegado a tomar esta decisión de prescindir de ambos y apostar por las arde nueves que no le convencían ni Giroud ni Morata al menos para un rol de titular pero creo que ha acabado perjudicando al belga que está teniendo menos impacto en esa posición

Voz 0301 24:59 pues veremos si lo resuelve con la llegada de El Pipa Higuaín vuelve has a posiciones más habituales yo creo más propicias para para su fútbol pero es evidente que se esperaba más en este tramo de la temporada para el Delcy Axel la semana que viene más muchas te das un abrazo Bruno hasta nuevo un abrazo

Voz 8 25:16 en la Cadena Ser hizo lo Internet Play Fútbol el Southampton

Voz 0301 25:22 está recuperando de un inicio de temporada muy complicado tras la destitución de Giggs en el banquillo el nuevo técnico en Austria Corral fe dejasen hotel ha cogido las riendas del equipo ha dado un giro de timón y ha sacado al son de la zona de descenso una de las notas positivas es el regreso a la titularidad de Oriol Romeu que a sus veintisiete años se encuentra ya en su madurez futbolística de está siendo muy importante en esta recuperación de el conjunto dejasen que insistimos está ya fuera de los puestos de descenso y nos acompañan el programa de esta semana Oriol Romeu o la Unión qué tal muy buenas

Voz 5 26:02 hola muy buenas gracias por estar

Voz 0301 26:04 en el fútbol te voy a decir enhorabuena porque es una semana complicada El después de caer en esos penaltis una derrota supongo dura en la Copa contra el Derby County de de lámpara además en en el Ripley cuando habéis empezado ganando el el partido oí Leganés al Alberto en un partido muy importante de premios eh

Voz 7 26:25 sí sí sí ahora ya ya éramos conscientes de que cada partido era vital si queríamos salir de ahí abajo saltaban bastantes victorias así el equipo ha reaccionado en Liga ha reaccionado bien las cosas están funcionando los queda aún mucho pero las sensaciones ahora son mucho mejores que atrás

Voz 0301 26:47 has enjuta en la ha cambiado bastantes cosas de del equipo para empezar el el dibujo está jugando el Southampton ahora siempre con tres centrales prácticamente seis cinco en el centro de campos y contamos a los carrileros y dos puntas arriba no sé cuál crees que es la clave de del cambio ahora el cambio en positivo de del equipo

Voz 7 27:08 bueno el el hacer en equipo ir unido y seguir un mismo objetivo y recuerdo incluso años anteriores en que en momentos complicados sabíamos muy bien cómo actuar y ahora somos muy fieles a jugar como marca el partido sea cual sea el resultado siempre tenemos la misma idea entonces momentos que siempre pasa también en en la liga inglesa que te están apretando que está sufriendo el equipo sigue sigue siendo sólido sigue siendo un pacto Ci estamos siendo bastantes consiguiendo bastantes buenos resultados también es cierto que es mucho más intensidad tenemos probablemente las cosas más claras apretar el equipo cuando recuperaba lo intenta ir muy rápido y atacar con pocos toques y consiguiendo todo eso y viendo mejorando lo he puliendo poco a poco el equipo está está mejorando está consiguiendo cosas sin bueno hasta ahora

Voz 0301 28:06 hablabas de de que el equipo tienen las cosas o las ideas mejor dicho mucho más claras a la hora de de apretar seguramente era uno de los rasgos de de la R dejasen Hunter es verdad que seguramente los seguimos que además no es tan fácil presionar tan tan arriba a según qué qué conjuntos porque hay equipos evidentemente de mucha calidad pero te quería preguntar precisamente por eso incidimos inciden mucho en la manera de presionar en la manera de apretar Jason Hunter en los entrenamientos

Voz 7 28:36 sí sí sí sí nos llevamos muchos vidrios hacemos entrenamientos y y un día sólo convocaremos cómodo y otro día sólo con los baremos sin balón es decir se presta mucha atención a cada partidos intenta trabajado todo el mundo bien tenemos mítines cada día es decir a hay hay trabajo detrás ayer fuerza voy luego eso se ejecuta viene en el partido la hora de presionar en cuando es por ejemplo saque de portería siempre etapas apretar arriba luego cuando es el balón jugado que ya está en posesión intentamos estar fuertes en la en la zona en la zona centro y cuando tenemos ciertas posiciones que hay un un trío en inglés que es que el seréis padre hay que hay que ir todos juntos llenar al lado de valor cerrarle es el equipo el equipo está siendo sólido está está consiguiendo recuperado muchos valores en esas situaciones yo ya a través de las recuperaciones luego vienen vienen ocasiones rápidas con con un contraataque con con con pocos toques ente intentando jugar por el suelo hacer daño arriba ahora es ese momento que es tan poco más desorganizado probablemente tienes más bueno más posibilidades de de de de crear ocasiones

Voz 0301 29:48 no sé si también a la hora de de entrenar Magius optaba por ese rol más británico de de la antigua escuela de no meterse tanto en el terreno de juego y ser más el director de la en el entrenamiento pero un poco desde ver los toros desde la barrera pero no no porque lo hiciera mal sino porque existe esa cultura un poco en en Inglaterra muchos entrenadores al menos lo lo llevan a cabo Jasen está más encima vuestro es así o no

Voz 7 30:13 se se probablemente sí en este sentido está continuamente hablando y actuando es segundo entrenador que es una persona muy inteligente te venden para mí es buenísimo eh actúa muy poco el PSOE casi siempre Little entonces sí sí que sí que no ese sentido son diferentes pero bueno tampoco recuerdo del el ejemplo de Cuba que pocos participa mucho para las cosas claras sí funcionaba muy bien es descrito todos método son muchas veces de ir como entre el grupo mensajes sea claro no pues puede poder a cuál de ambas cosas

Voz 0301 30:55 en el centro del campo está ese utilizando más o menos siempre en el mismo dibujo de tocó jugar en ese partido contra el Ewerthon con proxy y ver a la verdad es que es el el futbolista inglés está viviendo una progresión interesante son dos jugadores en crecimiento y yo creo que es una una de vuestras líneas más positiva seguramente es el el centro del campo donde estáis más más fuertes el el otro día yo creo que le pasa es decir por encima al centro de campo de de la Ewerthon

Voz 7 31:25 si los también ocupará de los jugadores de fuera que nos que nos llena cerrar nos hacen esas dos contra uno ir presionan a los jugadores desde diferentes perfiles y entonces nos sentimos más agusto y tenemos la suerte de poder recuperar más balones de poder atacar más rápido

Voz 5 31:46 sí sí bueno al hecho de de de

Voz 7 31:48 de de prados y pierde el nivel que están dando para mí en este caso hace más fácil que propósito también tenga la valentía de ir para adelante como hizo la jugada del gol en también te dice la confianza en la que está que se siente gusto que que está disfrutando y así estamos un poco todos y con confianza valorando la situación anteriormente no no era bueno hay que ir poco a poco estamos consiguiendo cambiar y es una de las más caras

Voz 0301 32:16 positivas de del cambio de del Southampton en lo personal lo has llegado a a pasar mal con Mar Giggs no sé si a nivel de de relación era era más fría como estaban las las cosas porque realmente sorprendían habiendo sido titular indiscutible en las últimas temporadas en la Premier pasaras en muchas jornadas a Cassini entrar en en algunas listas de convocados

Voz 7 32:41 sí sí eso nada sin convocar en una situación en la que llevaba bastantes años encontrarme y fue difícil fue fue duro si lo relación con el míster en era era muy pocas veces le quería preguntar cuando cualquier cosas podía hacer yo para el equipo y tampoco tenía un mensaje claro de decir esto es lo que tengo que hacer cuándo intentas empujada que te puede poner todo de tu parte pero sabes que algo estás haciendo mal porque estás jugando oí lo sabes lo que es un poco duro sobre todo mentalmente así ir al final que tener paciencia esperar y seguir con lo mío afortunadamente cuando llegó desde el primer día y tenemos dos días Fedea me puso él y pude pude empezar a disfrutar jugando al que que es lo que más me gusta de que los jugadores entonces sí que fue la temporada complicada pero bueno afortunadamente ha pasado y ahora todo todo parece más

Voz 6 33:42 vivo llegó a hablar contigo hojas en Hood decir

Voz 0301 33:45 oye Oriol conmigo vas a ser importante con mi idea de fútbol tu estilo casa perfectamente llegó a producirse esa conversación

Voz 7 33:54 el hablo con todos los jugadores cunde más llegar me dijo tengo quince días entre quince veintiún días que hablar con todos uno a uno

Voz 9 34:04 sí

Voz 7 34:05 explicados cuál es nuestro rol que el kilo de vosotros entonces yo evidentemente hablé con él explique que había pasado la época complicada la que la que no había jugado pero claro que estaba totalmente preparado para entrar que incluso en Derry no pues no estaba al cien por cien pero que poco a poco intentaría entendería cogerlo hay el fue muy claro conmigo dijo que lo que quería hacer como te que te quería que jugara si hay pues supongo que un entrenamiento privado que les gustó entonces empezaba a dar confianza ahí desde que ha llegado también mando jugando todo muchísima gente no no no puedo decide claro

Voz 0301 34:46 hablábamos antes de te del centrocampista de de tu compañero seguramente es una de las muestras de que Inglaterra está en los últimos tiempos trabajando mucho mejor a nivel de de canteras está viendo en equipos de categorías inferiores en Inglaterra fue campeona del mundo en el Mundial sub veinte de hace un par de años en dos mil diecisiete en en Corea se esta viendo varios jugadores con con un nivel bastante imponente en insisto en categorías inferiores tú tienes la percepción de que en los próximos años Inglaterra puede estar como lo hemos visto este último verano en el dos mil dieciocho luchando por los grandes títulos si juntamos nos ahora por ejemplo está destacando muchísimo Jay Don Sancho se ven chavales como fonda en en el Manchester City crecer mucho sin entrar a valorar cada uno de de los casos tú crees que juntando un poco en la generación de los Kane y compañía con en esta que viene en Nueva Inglaterra puede estar de nuevo entre las grandes selecciones

Voz 7 35:42 sí sí yo creo que los últimos no tenía equipo para competir lo único es que no se les tres de las competiciones importantes pero por jugadores han tenido dos de los mejores del mundo sin ninguna duda es cierto que ahora pues también vieron nada como mucha calidad si se cuenta con la que he ahí encajan bien pues puede conseguir muchos en estas cosas positivas pero eso es luego los detalles de las grandes finales por momentos claves les va a decir si va a marcar la diferencia que vamos hacia uno hacia otro pero portabilidad por jugadores no vamos más más que capaces de poder de puedes ganar algún título importante

Voz 0301 36:28 tú llevas mucho tiempo en Inglaterra en la Premier League que has tenido grandísimos entrenadores pero sí que da la sensación de Oriol que en en Inglaterra han querido dar un paso al al frente que les daba la sensación que en lo táctico igual se estaban quedando un pasito atrás Ivonne la la tendencia en los últimos años es siempre tratar de traer a los mejores entrenadores de fuera Klose Guardiola volvió a intentarlo en este caso el Chelsea y luego al United con con Mourinho en definitiva un una tendencia muy clara de tratar de la táctica que que los equipos dieran un paso al al frente que seguramente estamos viendo lo vimos con el Liverpool el año pasado en en la hecha León se se está notando también en competición europea no sé si desde dentro de tu lo vives así

Voz 7 37:13 sí sí sí evidentemente la Liga de las más poderosas y lo que bueno más gente yo creo que los clubes buscan éxito ya el éxito a día de hoy no necesitas con un buen entrenador con Un buen staff técnico y ahí lado Jürgen Klopp alterado Guardiola es es es lógico el vídeo tanto hay siete que han sido tan buenos en otros en otros países pues hayan sido atraídos por la liga inglesa entonces ahora se junta una jornada de grandes entrenadores con grandes equipos que están compitiendo qué bonito también para espetado al fútbol pero es cierto que pagar desde el punto de vista en si uno quiere ganar títulos si quiere competir en todas las competiciones sería importante necesita un gran trabajo detrás por parte del entrenador táctico técnico ya los entrenadores que está llegando lo tiene

Voz 0301 38:10 tú tienes veintisiete años murió al eres muy joven te queda mucha carrera todavía pero no sé si te has planteado en un futuro acabar haciendo algo relacionado con el fútbol te pronto directamente incluso ser entrenador porque se nota por cómo hablas con la pasión con lo vi en qué explica es el el fútbol el interés que se teme también en intentar comprender a la perfección los esquemas y modelos de de juego te llama la atención eso de cara al futuro

Voz 7 38:38 ah bueno sí porque no me gusta mucho y disfruto y he tenido la suerte de poder ver diferentes puntos de vista ahora mismo ejemplo contrario estoy viendo que no imaginaba que podía existir y es bonito ver diferentes entrenadores también como como unos pero una cosa otros ven otra como le presta más atención a diferentes temas yo disfruto mucho con eso luego me gustaría mucho el poder tener creo que eso de tener un grupo ir hacia un objetivo que estén todos metidos eh concentrados ante la Pasionaria mucho pero es que es que saber mandar es correcto hay muchas etapas que tienes que quema antes entonces ya veremos qué pasará pero sí que es una cosa que que que me gustaría hay qué no

Voz 0301 39:27 podría intentarlo para cerrar está a la Premier League apasionante con esa lucha entre el City de Guardiola y el Liverpool de declinó también las plazas de de Champions pero te pregunto en esa carrera por por ganar la Premier tienes un pronostico claro seguramente sea de las más apretadas esa carrera cajista hasta el final no la de este año

Voz 7 39:46 si así porque hay me encanta los dos equipos cada uno con su estilo pero cuando juegas contra ellos te das cuenta de lo bueno es que son de los pocos errores que hacen de lo bien que que trabajar todos juntos muy bueno el pronóstico es es muy difícil yo sé que va bastante bastará empujando hasta hasta que pueda más a su equipo e intentar sacar todos los puntos posibles para este alega pero a mil el Liverpool estadio también en me tiene un poco el corazón robado creo que que han hecho un gran Good va grupos han reforzado muy bien con Bale con Virgil detrás han mejorado al equipo Select es mucho más sólidos ir para mí pues preferencia igual Live el pueblo estar estaría les les veo más más fuertes pero que que el City va a estar luchaba no tiene una gran plantilla grandes jugadores Guardiola no va a dejar el título ni mucho menos es decir que como tú has dicho tendremos competición seguro hasta el final

Voz 0301 40:49 si va a ser preciosa y lo vamos a analizar ya contar aquí en Play Fútbol Oriol de verdad casi un placer como te digo siempre de charlar contigo os deseamos suerte en el tramo final de temporada Hay nada muchas gracias un abrazo

Voz 7 41:01 a vosotros ultras es hablar de fútbol siempre un saludo

Voz 0301 41:28 suena buena música la de Food Fighters para abrir la sección de Alberto López Alberto a tres toques hoy para hablar de ese partido de el Ewerthon contra el Southampton acabamos de hablar con Oriol Romeu y también un bar de de apuntes de la Liga en Alemania de la Bundesliga que acaba de a regresar Alberto López qué tal muy buenas

Voz 3 41:47 qué tal muy buenas bueno aprovechando que haga

Voz 0301 41:50 vamos de hablar con Nuria al Rumeu empezamos hablando de de ese partido que le ganó el Southampton al al Ewerthon ponía el acento en los problemas que está teniendo el el Ewerthon sobre todo a la hora de de hacer circular el balón eh

Voz 3 42:03 sí me llamó mucho la atención Bruno porque por plantilla da la sensación de que tendría que estar mucho más arriba de lo que está el conjunto de Marco Silva pero luego ver los partidos sí he podido comentar varios esta temporada hay te das cuenta de los problemas que tiene efectivamente a exhibir en en la circulación tan lenta de balón porque hay futbolistas técnicos para hacerlo bien pero el primer problema es en el centro la defensa además una defensa que suena bien de la que forman Michael Kimi Kurt suma desde el punto de vista físico son magníficos por arriba van francamente bien los dos pero los dos con el balón en los pies tiene sus limitaciones ese primer pase no llega con facilidad a André Gomes normalmente porque de los dos centrocampistas a veces alterno en la posición pero es Andre Gomes el que se suele incrustaban entre los centrales el sábado lo hizo en el partido antes Antón cuando lo hace y recibe pues el equipo sale un poquito mejor pero está tan atrás de las zonas donde de verdad podría influir Bruno que al final son pases hacia la está hacia la izquierda Selinger pero se quedan intrascendentes que sucedió que enfrente tuvo un equipo que mordió mordió de verdad Jasen pero le ha cambiado la cara al Southampton jugó con Oriol Romeu de pivotes estuvo francamente bien fijando la posición a nivel organizativo y luego dos interiores como War producen la derecha aquí Heuer el danés en la izquierda que trabajaron muchísimo que uno de los dos siempre saltaban la presión sobre André Gomes lo sobrelleva ir asfixiando totalmente al Ewerthon el dato de posesión del partido el Ewerthon tuvo un sesenta por ciento después de un cuarenta el Sausanto más o menos no de los planos que no ofreció la tele más o menos en andaba siempre entorno ahí no sé cómo terminó al final pero es una posesión absolutamente ficticia el partido tuvo estuvo contra el Southampton en todo momento y me llamó mucho la atención un equipo que tiene a futbolistas como Sigurdsson como André Gomes laterales que en teoría en teoría no y en la práctica se suma muy bien al ataque como Coleman y como Millet

Voz 0301 43:54 si un futbolista de izquierda que me encanta

Voz 0301 44:16 un aunque de momento está dejando bastante que desear que ni por asomo huelen las plazas europeas están muy muy lejos del top six que realmente era el objetivo de club de Goodison Park vamos ya camino de la Bundesliga empezamos si te parece con el Bayern de Múnich querías destacar jugó el Bayern el el viernes ante el Hoffenheim Alberti queridas destacar el partido de la oposición sobre todo ya no sólo en los dos goles pero bueno el hecho de que juegue por delante de del medio centro un poquito más liberado yo creo que la mejor versión de bolets que me parece que lo compartimos Alberto siempre es no te diré cuanto más alejado de la base del centro de campo mejor no pero sí que te diré que sí tienen esa libertad para pisar el área para que esa zancada que que tiene ese pueda haber en el en el campo a él en particular yo no sea el Bayern pero a él en particular Le le viene de cine

Voz 0301 46:41 eso de la victoria de el Bayern ante el Hoffenheim ha empezado bien este dos mil diecinueve el equipo de Niko Kovac vamos a cerrar con el que es el líder de la Bundesliga Borussia Dortmund con seis puntos de ventaja todavía sobre el Bayern de Munich gracias a una victoria trabajada una victoria importante una victoria en uno de los campos complicados como es el del RBA Life sic Víctor ante en la que querías destacar Alberto que jugaron a Maximilian Philippe y Mario Götze dos jugadores que no están siendo ni mucho menos indiscutibles al revés esta temporada pero jugaron prácticamente como doble punta casi en paralelo no sé si me va a valer la la expresión era casi un doble falso nueve Alberto