Hora 25 Deportes: Las imágenes no fallan, es falta (21/01/2019)

Voz 0919 00:14 ahí estoy estoy con la polémica de ya hay seguís dándole vueltas al gol de Luis Suárez has visto las yemas de hoy no no las he visto pero como hay opiniones como seguidores de uno u otro equipo pero pero las imágenes que hoy hemos visto demuestran claro lamente sin lugar a dudas que Luis Suárez golpea con la planta de su bota izquierda el guante derecho de Cuéllar cuando éste va atrapar el balón no hay duda las hemos visto en el golazo de gol es indiscutible Suárez no golpea el balón golpea la manopla del portero del Leganés

Voz 0691 00:45 es falta clarísima luego Porras

Voz 0919 00:47 decía el aguada además Suárez golpea con la rodilla el rostro de Cuéllar se equivocó el árbitro del campo se equivocó el árbitro de bar hice equivocaron todos los que decían que Luis Suárez tocaba primero balón in la jugada era un lance de juego más pero de todas las valoraciones cita la que más llamó la atención ayer fue la de Ernesto Valverde un hombre prudente un señor un caballero del fútbol que evidentemente no había visto esas imágenes que hoy hemos visto todos porque equivocarse en si el gol era legal o no vale pero que Valverde insinúa sé que a Cuéllar no le había tocado Suárez Ike Le atendieron los médicos de Leganés por el qué dirán eso no va con la personalidad moderada de Ernesto

Voz 3 01:36 van a venir ves clarísimo pero vamos como un piano de grande sí ya sé que ahora se protesta todo y poco bueno se vale para su gol clarísimo hijo le toca al portero venezolana estaba teniendo un rato eso está muy bien para el para el qué dirán pero nada de nada

Voz 0919 01:53 bueno pues supongo que cuando Valverde había visto las imágenes del golazo de gol habrá rectificado en su opinión de la jugada y supongo que mañana cuando atienda a la prensa antes del partido de Copa entre el Sevilla y el Barça lo mismo se retracta de su opinión seguro que lo hace porque Valverde no es un integrista ahora vamos con la resaca del bar no solamente afecta esa jugada sino también en Valladolid en Bilbao se quejan en muchos sitios pero antes marcadores de la tarde Mundial de balonmano España ha ganado treinta y seis veinticuatro a Brasil es una victoria que vale pero todavía dependemos de muchas cosas para que haya un milagro y podamos luchar por las medallas en el Campeonato del Mundo en concreto de que depende Diego González buenas tardes

Voz 4 02:40 hola qué tal ha llevado pues después de como bien treinta y seis veinticuatro es le la primera cuestión de primer objetivo ya está cumplido y ahora pendientes de que empiecen a Alemania y Croacia es lo que tienen que pasar para que España no quede en el día de hoy eliminada de la lucha por las medallas si empata a Alemania y Croacia se abrió una puerta para que España si mañana gane de manía pueda meterse en esas se visitantes de todas fue muy importante la ha sido lo llevo porque de esa manera casi practicamente está asegurada la lucha por lo menos para entrar en los Olímpicos de momento empató a cero de Nancy Salera entre Croacia y Alemania

Voz 0691 03:14 en el Open de Australia de tenis malas noticias

Voz 0919 03:17 oye Muguruza eliminada ante by Pablo Carreño en un partido tremendo ha perdido en el último set con Nishikori tenemos fútbol Se cerró la jornada en primera división con el encuentro Eibar Espanyol enseguida notamos una vuelta por allí en Segunda también se cierra la jornada con el partido que van a jugar Granada Elche pero como siempre en el inicio del programa

Voz 2 03:38 vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 5 03:40 no llego tarde hacer tiempo que no teman donadas pero con la polémica que salía con los de Cuéllar y es verdad que luego dos sospechosos pero observa que tuviste al larguero que partiera Sparta observa que Cuéllar cuando se tira al suelo lo primero que hace tocarse la cabeza cuando se da cuenta que es la cabeza no tiene nada que no lo ha dado la cabeza dice la televisión me va a haber y ahora pongo me pongo como dan el rapto ahora baje pita con un pintalabios tres tacos señalado Illano marcado para que le hagan una foto es una cosa y la otra cosa lo del sorteo de la Copa Rey de Baloncesto es a una poca vergüenza quita galo octavo para meter al estudiante que estar catorce para ponerse la Real Madrid galo que lo mismo en el catorce kilos pero aparcado para que lo sepa que aquí está todo adulterado lo cubre todo

Voz 0919 04:37 enterado no sé pero de verdad

Voz 6 04:40 mira te las imágenes porque Luis Suarez primero le pega a Cuéllar en el brazo derecho en el guante derecho y luego también le pega en la cabeza

Voz 7 05:07 yo me iré a mi sobrina nieta te va a decir una cosa

Voz 8 05:12 he aquí soy Marta hice hoy del Real Madrid ID el Málaga Dios del Barça

Voz 9 05:23 yo no perito un crack así de claro lo dicho ya muchas veces pero hacen

Voz 0691 05:30 mucho tiempo que no que no lo digo

Voz 9 05:33 si hay que hacerle mención porque es rápido inteligente el mérito

Voz 7 05:41 grande de Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 05:52 bueno mérito pero puede mejorar todavía empezaba volver la resaca del bar resaca de la jugada en Leganés va a protestar oficialmente una vez que ha visto esas imágenes que demuestran que Luis Suárez impactada con su pie izquierdo en la manopla derecha de Cuéllar bueno le va a enviar el vídeo directamente a la Federación Óscar Egido buenas tardes

Voz 4 06:17 hola muy buenas noches darlo hecho esta mañana sobre las doce de la mandado a Federación otro al Comité Técnico de Árbitros una carrera histórica en la que afirmaba presidente viseras Pavón me ha llegado directamente están ahí a Luis Rubiales también a Velasco Carballo lo ha hecho con educación con respeto pero le piden a la Federación el Comité Técnico de Árbitros que aclare porqué esa jugada entre Luis Suárez en Cuéllar no sea interpretado como peligroso además han añadido en es el vídeo en el que se ve como Luis Suárez gotera primero las manos de Pollán que a su vez golpea el balón lo que hace que no jugó da bola entonces la portería no te espero en están completamente indignados y los buenos y se les Camilo robo alegan en el campo

Voz 0919 06:55 en el Barcelona Adriá Albets bueno la jugada esta arbitraria de ayer y no les van a dar una vuelta buenas tardes hola

Voz 0017 07:00 haya o qué tal buenas tardes no al Barça no le va a dar más importancia ya esta jugada y se remite a las palabras de Valverde que acabamos de escuchar al inicio de este Hora veinticinco Deportes diciendo que fue un gol como un piano así que en el club El Vestuario el mensaje es unánime creen que no hubo falta de Suárez a Cuéllar y que el gol fue legal y así lo entendió el árbitro de Burgos Bengoetxea después de que el bar revisara la acción aunque hay imágenes como has explicado que demuestran que Suárez sí tocó al portero del Leganés por lo tanto el club pasa página ya de esta jugada pone el foco en la victoria que se consiguió la séptima consecutiva en la buena dinámica del equipo en Liga y tienen claro que la polémica seguirá aunque se haya implantado el bar en la Liga

Voz 0919 07:41 a ver qué dice mañana Valverde el otro punto donde se quejan acaloradamente es en Valladolid después de que ayer se les anulase un gol que parecía legal ante el Levante Carlos Raúl Martínez buenas tardes Gallego

Voz 10 07:54 buenas tardes sí he yo creo que lejos de calmarse enfado durante la jornada de hoy ha crecido aún más llueve sobre mojado cuatro goles anulados penaltis muy discutibles parones en los partidos jugadores que o jugadas que no se revisan la verdad es que no no no ha sido en un par de jornadas esto lleva pasando desde que comenzó la temporada y encima le pasa al equipo con menos presupuesto de la Liga ya que le cuesta Dios y ayuda ganara para cada punto que gana no hay queja oficial de momento pero como ha reconocido hoy uno de los capitanes Borja Fernández el club trabaja a su manera para intentar que cuando menos el equipo reciba el mismo trato que el resto

Voz 0919 08:28 ahora

Voz 11 08:28 adiós por lo que estamos viendo no se tengo encuentro de caros siempre hay una cosa que va para ese enfado que tenemos

Voz 12 08:37 no no no sólo los aficionados Donoso culos

Voz 0919 08:40 jo

Voz 11 08:42 Hay también ha sus fichas

Voz 0919 08:45 bueno decía que ahora con todas estas quejas una semana más la pregunta es y la Federación y el comité arbitral y el presidente de la Federación Antón Meana que ese dice después de estos nuevos errores no dar porque el bar la herramienta funciona lo que no funciona es la lectura que hace de él

Voz 13 09:07 el árbitro de bar que se dice Meana bueno hasta tal Gallego buenas tardes la Federación no hace declaraciones pero el tema bar molesta mucho en Las Rozas Rubial les respalda a los árbitros los cuales están muy molestos con el poco apoyo que reciben de prensa y clubes pero cree el presidente que deben reconocer los errores para que los equipos confíen en el bar desde mañana martes y hasta el próximo jueves hay curso del bar en Las Rozas para árbitros de segunda Ivana incidir mucho en la formación porque el sentir claro en el colectivo es que no todo el mundo vale para arbitrar desde la sala del I Curso del

XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 16 10:50 más de es porqué llora sobre el puerto doy pereza no como tú sábado jueves que ahora

Voz 7 10:56 al que dice es si los planes de Marte son geniales como de finde hombre no te pases cada uno tiene los hoyos

Voz 0919 11:20 en diecinueve minutos arranca el último partido de esta jornada de Liga en Primera División lo juegan Buruaga ley variar Espanyol los damos una vuelta para ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos seguro que lo hay porque el Eibar está apurado y muy buenas tardes

Voz 19 11:35 buenas tardes Gallego oyente el de Hora veinticinco Deportes pues aquí en Ipurua mucho frío apenas cuatro grados de Semper Ashura poquita gente en las gradas por el momento Paredes es quemaron una entrada muy floja y las novedades por ejemplo que Ruby en el español arroz dorado y deja en el banquillo jugadores como Sergio García Piatti Borja Iglesias Jorge Iglesias lleva nueve les en Liga dos en Copa en esto que la Sociedad Deportiva Eibar al final Orellana que he tenido molestias en los últimos días no entraron en la convocatoria traía más jugadores de los dieciocho y al final Rami se queda en el banquillo por lo tanto jugará vigas y ardilla como centrales por lo tanto eh arbitra Martínez Munuera a partir de las nueve

Voz 20 12:15 aquí en Ipurua con mucho frío eso sí llevaré español mercado

Voz 0919 12:20 fichajes todavía queda bastante tiempo para que se cierre el mercado de invierno pero el mercado tiene un nombre propio en el día de hoy el refuerzo del Barça era del Barcelona Kevin Prince Boateng que jugó una temporada en la Unión Deportiva Las Palmas cara estaba perdido en el calcio y que es el refuerzo eso de Valverde Adrianses buenas tardes de nuevo

Voz 0017 12:42 hola buenas tardes de nuevo sí que estaba viajando ya a Barcelona para firmar su nuevo contrato con el Barça hasta final de temporada en las próximas horas Se va a hacer oficial su incorporación Boateng que como decías pasó por Las Palmas estaba jugando ahora hay en el subsuelo en Italia llegará cedido al Barça que pagará eso sí alrededor de un millón de euros por esta cesión hasta final de temporada Boateng en el aeropuerto de Milán antes de viajar a Barcelona le ha dicho esto hace unos minutos a los compañeros de Sky Sport Italia

Voz 21 13:12 sólo en pulpo triste fue el que lanzaron grandes grupos vamos a suelo eran difíciles sabe estar el tuteo oye pero dirección en Barcelona y una traba

Voz 7 13:22 yo creo que el club más grande del mundo

Voz 0017 13:25 este Boateng que es el Barça descartados Morata y Carlos Vela Boateng es el jugador que ha elegido la dirección deportiva del club azulgrana para reforzar la delantera aunque no es un nueve pero creen en el Barça que es su experiencia y su carácter competitivo puede ayudar al equipo de Valverde

Voz 0919 13:40 en Taiwán años vamos a ver lo que juega de aquí a final de temporada Kevin Prince Boateng el nombre propio el gran cartel de los fichajes de este mercado de invierno

Voz 0691 13:50 va a ser Álvaro Morata porque cada vez queda menos para que se anuncie su fichaje

Voz 0919 13:55 con el Atlético de Madrid que Talavera

Voz 0691 13:58 en nada va a ser no qué tal Gallego buenas tardes en nada en cuanto se le salida son Martín Gianni cola Calipari y Michel Atlético de Madrid ahora oficial la llegada de Morata va a llegar de temporada la con una con una cláusula de compra final en junio alrededor de cincuenta millones de euros que será el montante de la operación para quedarse con el punta madrileño ya está su familia aquí el todavía no está físicamente en las próximas horas la idea es que mañana en la vuelta a los entrenamientos ya Nelson Martin y Nicolas Cage trabajen con el resto de Lekic sin duda alguna si se cierra la operación como parece va a ser el gran

Voz 0919 14:32 del del mercado de invierno mañana Copa del Rey está ya preparado la ronda de los cuartos de final que se abren mañana en el Alfonso Pérez con el partido que van a jugar el Getafe

Voz 22 14:44 en el Valencia

Voz 0919 14:47 novedades del Getafe José Antonio Duro buenas tardes Gallego qué tal muy buena así al Geta en el mejor momento de la campaña con los goleadores enchufados Mata Ángel y Jorge Molina que han firmado todos los tantos del equipo en el último mes y mañana que pretenden encarrilar esta eliminatoria lo van a hacer sin marca leasing a Mc con Flamini recuperado y seguramente con cambios en el once de José Bordalás que prioriza esta Copa buscando el derecho de este Getafe que aspira todo después de cuatro años ya sin alcanzar los cuartos de final temporada en el que está haciendo el Getafe de Bordalás si el Valencia de Marcelino algo recuperado tras las últimas dos victorias una en Copa ante el Sporting la de Liga este pasado fin de semana cómo viene mañana estos cuartos de final Carlos Martínez buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí con ilusiones renovadas tras la victoria del sábado sobre todo con remontada incluida en Balaídos lo que al descanso era un drama se transformó en felicidad absoluta al final el equipo va a afrontar lo de mañana con tremenda ilusión bajas de con dos vía Guedes ICO que Lahm por lesión habrá de nuevo muchas rotaciones en el once pero ojo que para Marcelino el quitar al Atlético de Madrid de la ecuación de candidatos en Copa del Rey hace más asequible llegar a la final

Voz 23 15:51 ahora con ha desaparecido de la pelea del Atlético de Madrid pues hay un gran rival menos en España para cualquier competición que se dispute hay tres muy muy favoritos ahora mismo pues de esos tres quedándose en competición pues queremos nosotros tenemos que ceñirnos a nuestro pensar que la única forma de llegar a la final es eliminar al Getafe

Voz 0919 16:12 bueno pues mañana empieza la Copa del Rey y en la segunda división después de que este fin de semana no se jugase el partido entre el Reus y la Unión Deportiva Las Palmas de todo el lío del impago de los jugadores el Comité de Competición de la Federación autorizaba que se jugará luego la Liga dijo que no luego el Comité de Competición rectificó lo último que tenemos Joel Reche es que un grupo norteamericano ha comprado el Reus buenas tardes

Voz 24 16:36 muy buenas tardes pues si la operación se ha cerrado esta misma madrugada gracias a la mediación del Ayuntamiento entre ambas partes el club lo ha confirmado a través de una nota de prensa integramente en inglés en su web anunciando que los compradores los americanos Russell Clive equipo no con el grupo inversor News re Rial Investment las cifras todavía no es no se conocen no se han hecho públicas peor podrían rondar los seis millones de euros los propietarios han explicado que licitarán la deuda declarada de más de cinco millones de euros que arrastró de Reus casi hasta su desaparición también aseguran que pondrán al corriente de pagos a toda la estructura del club a jugadores y empleados de forma casi inmediata en cuanto a las instalaciones deportivas previendo un estadio ojo dieciocho mil asientos con el nombre de Antoni Gaudí y un centro comercial en el mismo recinto ahora habrá que ver cuál es el posicionamiento de la Liga ante esta vela a pesar de que de momento el anuncio de la compra se ha rescindido con cierta frialdad estimó el estamento dirigido por Javier Tebas

Voz 0919 17:33 vamos a ver qué deciden si puede retomar la segunda vuelta el Reus o no y mientras tanto se tira a la jornada de Segunda división en el partido que van a jugar Granada yo sé que comienza la IX Granada es segundo a la vimos de la clasificación cigalas se pone líder adelantando al Málaga Luis Ruiz hola buenas tardes

Voz 1704 17:49 buenas tardes y sería la sexta jornada el equipo rojiblanco ocupa esa primera posición en Granada Club de Fútbol que además busca el séptimo partido consecutivo sin ganar y el que va a debutar Bernardo hub jugador procedente del Lugo fichaje en este mercado interno y que va a ser titular ante un Elche que busca ser un poco más el regular y sobre todo alejarse de la parte de abajo a tres puntos estado el corte el descenso de Extremadura el equipo ilicitano arranca a las nueve este Granada Elche que cierra la primera jornada de la segunda vuelta

Voz 0919 18:16 quedan once minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 20:00 antes del polideportivo fútbol internacional hoy jugaba la Juve en Italia Bruno buenas tardes

Voz 19 20:06 hola Gallego muy bueno así partido contra el guión teoría lo tiene fácil la Juventus ante el colista de la Liga italiana se juega a partir de las nueve el líder contra el así que en principio partido fácil y una Juve que tiene a lo que recordamos mañana estará en Madrid para en el juicio convirtió eso que tiene con haciendo además en la Premier League Victoria el juego del Liverpool que ayer del Manchester City por cero goles a tres por tanto sigue esa distancia es de cuatro puntos a favor del equipo de Open apremia

Voz 0919 20:38 la semana Play Fútbol el programa de fútbol internacional muy recomendable porque no habléis del bar no

Voz 19 20:43 no hablamos el y media eh o uno y medio hablando de de fútbol hicieron alarde del bono entrevistamos correcto abrió el centrocampista del Southampton que han salido de los puestos de descenso y con Axel Torres analizamos el partido de la jornada totalmente ese derbi de Londres que ganó la hacemos por dos goles a cero es

Voz 0919 21:00 gracias Bruno baloncesto bueno antes vamos a unos Australia que está Miguel Ángel Zubiarrain para contarnos lo mal que ha ido el día en el

Voz 22 21:10 Open de Australia de tenis Miguel Ángel hola

Voz 20 21:12 hola buenas noches bueno y la jornada a las regiones muy repetido Cuba después Carreño pero yo conducir y había perdido el tercer cuarto en el quinto llegarán al hay veces como ese

Voz 1104 21:25 como nuevo icono sin cuando esos sin

Voz 20 21:27 para que la moda hay una línea cantó lo dijo que había sido buena que por lo tanto el al punto de malas formas cada año los papeles yo no he perdido ocho mala suerte porque el partido eso sí yo además creo que tenía problemas con uno del mundo Jaled con Serena Williams es la es la jornada ahí paga mañana doce y media de la madrugada en España Bautista anticipa el vamos a ver si esto le para los pies al Griego once de la mañana en España cómo se defiende Papa contra un tipo que como digo es todo no

Voz 0919 22:05 gracias Miguel Ángel ahora sí baloncesto sorteo de la fase final de la Copa del Rey y tenemos duelos muy bonitos Marta Casas

Voz 1509 22:12 muy buenas gallego pues y del catorce al diecisiete de febrero se va a jugar esa Copa del Rey en Madrid con el Barcelona defendiendo el título se van a enfrentar los blaugranas al Valencia Basket en la eliminatoria de cuartos de final por su mismo lado del cuadro La Otra series el Iberostar Tenerife Unicaja esos dos partidos se van a jugar el jueves día catorce el viernes día quince el otro lado del cuadro con el Baskonia divina ser duros Joventut Icon el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Movi Star estudiantes como te imaginas Gallego de todo esto hablamos en el Play Basket de estas se

Voz 0919 22:42 Ana como habla no habléis del bar no no tampoco es otro programa de una hora o hora y media media larga sin hablar del bar y ni siquiera de listas duramente por descansar aunque no guste el baloncesto lo podéis escuchar

Voz 1509 22:54 ya te digo aquí no no mencionamos si quiera a la palabra bar Ximo de esta sorteos de estas eliminatorias de la Copa del Rey y hablamos también con sus protagonistas porque se pasan por el programa Nacho Rodríguez el manager general del Barcelona Lassa Willy Villar el director deportivo del Movistar Estudiantes sin bar

Voz 0919 23:10 gracias Marta en la NBA tenemos partidos en directo porque hoy se celebra un día especial allí en el baloncesto norteamericano Javier Berlanga

Voz 30 23:19 de Gallego tenemos el Día de Martin Luther King gracias a los afganos en España pueden disfrutar de partidos en horario de oro

Voz 0919 23:25 desde las seis y media de la tarde ya se están disputando una serie

Voz 30 23:27 de partidos entre los que destacamos el Wizard vistos en el que Calderón ya jugó jugado algunos minutos está jugando también Luka Doncic ante los Milwaukee Bucks líderes del Este y tenemos un duelo entre Marc Gasol y Niko Mirotic a partir de las once y media de la noche en Memphis los que quieran trasnochar tienen a las cuatro y media de la mañana Lakers Warriors al en el que no estará todavía Le Bron James

Voz 0919 23:47 aunque en el deporte norteamericano no

Voz 2 23:49 no se habla de otra cosa en las últimas horas que de la Super Bowl ya tenemos los dos equipos que barajó la Superbowl de nuevo los patrios

Voz 0691 23:57 vamos a estar ahí Javi Blanco gracieta gallego muy buenas pues sí van a estar el nuevo los dos cuando llevan cuando lleva pues llevan diez finales desde dos mil dos creo que es Joan desde en estos diecisiete años llevan diez finales han ganado cinco ya han perdido las otras cinco pero no está nada mal a enfrentar en esta ocasión a Los Ángeles rands para disputar la edición número cincuenta y tres de la Super Bowl va ser en Atlanta en la madrugada del tres al cuatro de febrero a partidazo me da la noche es decir que como te ya se enfrentaron ya estos dos equipos hace diecisiete años pero por entonces la cosa era totalmente al revés el equipazo eran los Ángeles rands venían de ganar una Super Bowl aparecían estoy bien gran Patriots que tenían buena pinta pero con un Tom Brady muy joven entonces esa dupla que formaron desde ese momento Bill Belgique es el entrenador Sombreidi han iniciado esta etapa esta etapa gloriosa en la que han ganado pues eso cinco superen hombre Irina no ha habido manera de que lo fiche otro equipo no no no tiene cuarenta y un años ya no cero sea ya muchos de se especula que si ésta puede ser su última temporada desde luego lo que parece claro es que no es sino la última desde luego posiblemente sea el que tenga la posibilidad de ganar el anillo pero bueno vamos a ver qué sucede en esa Super Bowl vamos a ver si después se retira hombre hay que decir que ayer se jugaron las finales de conferencia los patios ganaron a los chips un partido que se decidió en la prórroga en Kansas en el campo de los chips en la otra conferencia los reds ganaron a los sets y también en el campo de los seis también se decidió en la prórroga sea que podemos decir que no sé tendría que mirar todas las finales pero puede ser que fuera el día de finales de conferencia más atractivas de la historia

Voz 0919 25:30 seguimos hablando a medida que se acerca a la Super Bowl de Sí Se va a batir el récord de venta de alitas de pollo y esas cosas que bueno

Voz 0691 25:36 era el año pasado mil tres diez mil XXXV

Voz 0919 25:38 millones algo aquí unos datos gallego como pobres pollos y una buena noticia motociclismo estamos esperando que empiece la temporada ese duelo marque Lorenzo Márquez está recuperando de una operación Jorge Lorenzo ha tenido que pasar por el quirófano Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1104 25:56 pues efectivamente el sábado practicamos víspera que en Italia se trasladaba el escafoides de la muñeca izquierda una fiera maldita para el lesionado el año pasado con Ducati carrera de Tailandia Japón y Australia y ahora tenía en mente poder estarme el ocho de febrero en Sepang se lo va a perder seguro lo importante pérdida pobres qué gastarse la nueva Honda con la que va a compartir Bosco Mar Marqués espera poder estar desde finales del mes de febrero en Qatar y por supuesto el diez de marzo el arranque mundialista en el tratar la cuestión está en ver cómo estarán Jorge Lorenzo porque saben es muy importante la de escafoides para el piloto de motos dado que crines aparte pues prácticas es donde más presión y más pues hacen a la hora de aguantar la frenada los pilotos de Moto GP

Voz 0919 26:37 gracias a lo contaremos esta semana vamos a cerrar el programa con Greta Van Fleet

Voz 31 26:52 los a los que les llaman los Lepe