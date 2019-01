Voz 2 00:00 eh

Voz 0194 00:22 Sara vítores buenas noches Dallas hoy sobre las dos y cuarto del mediodía aproximadamente Íñigo Errejón anunciaba que entregaba su acta de diputado y decía que ya es el momento de de

Voz 1880 00:31 jersey de disputas decía que le gustaría que se hubieran puesto en contacto con él para pedírselo explícitamente pero que nadie lo había hecho ya un así cree que es el momento ya de que dejemos fueran las discusiones semánticas

Voz 0799 00:43 yo no creo que tenga mucho sentido que ahora entremos en una especie de discusión semántica sobre los verbos pedir exigir recomendar o sugerir creo que hay que ponerle fin a las discusiones de partido y que hay que rebajar el nivel de dama

Voz 1880 00:57 bueno pues escuchando esto podríamos haber decidido hoy hacer la cara B de pedir exigir recomendamos yo Clarín no pero no hemos decidido como ha dicho él rebajar el nivel de vida

Voz 0194 01:06 cómo hacemos eso cómo rebajamos el nivel de drama pues hablando de

Voz 1880 01:08 concepto mucho más bonito que es la amistad la amistad en la política vamos a escuchar otra vez la pregunta que le hiciste sobre su amistad con Pablo Iglesias En la entrevista el jueves pasado creo que es muy importante apreciar esa pausa valorativa después de tu pregunta una pausa que dura entre tres y cuatro

Voz 2 01:24 Nos siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 3 01:30 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas y estoy orgulloso de que siempre que ha habido que elegir hemos elegido el compromiso con las ideas porque defendemos ha hecho tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de

Voz 1880 01:49 las lógicas ponemos tareas que dificultan la vista amistad en política es de lo que habla hoy la cara existe un concepto como tal existe la amistad política pues Aristóteles habló de amistad política pero político como hemos dicho muchas veces aquí como ciudadano como quién forman parte de la polis entonces él asocia amistad ciudad injusticia escuchar sólo tres frases de Aristóteles tres ideas una de ellas es la amistad es el cimiento de la actitud política otra de ellas cuando los hombres son amigos ninguna necesidad hay de Justicia mientras que aún siendo justos necesitan además de la amistad y la tercera la estabilidad de la polis depende del sentimiento estable de amistad entre los hombres buenos

Voz 0194 02:28 de la etimología de política de la polis ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en la cara B pero donde viene el término a mí

Voz 1880 02:33 esta bueno el diccionario dice que amistad es el afecto atención porque Íñigo decía justo eso no decía bueno pues el afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato y hay diferentes corrientes sobre la etimología por ejemplo una de ellas es que viene del latín a mí Kus que podría derivar del verbo Amore amar o que venga de anímica es alma gustos custodia en ese caso sería el que guarda el alma y también se dice que puede provenir del Griego a sin Agulló saqué sería sin ego eran otros tiempos cuando Rejón Iglesias podían cantar el yugo a friend IMI de Dinio

Voz 4 03:09 hay cuatro

Voz 0194 03:25 David verle y es doctor en Historia investigador en la Universidad del País Vaso va vasco experto en política hay emociones David muy buenas noches encantada de que estés aquí que siempre hemos hablado por teléfono y estamos cara a cara cuál es la relación entre política y amistad

Voz 1089 03:40 pues sí yo creo que sobre todo si nos ceñimos a lo que son los valores en los que ha cimentado la Izquierda o el progresismo podríamos hablar de ese trino mío de la Revolución Francesa en el que es libertad igualdad Fraternidad no que en algún modo vienen a ser unos valores que han cimentado luego movimiento socialistas muy los utópicos momentos anarquistas Si un poco las las izquierdas en los siglos XIX y XX no

Voz 0194 04:02 esa decimos amistad pero podríamos decir también fraternidad camaradería los colegas esta sería el equivalente

Voz 1089 04:07 de algún modo Fraternidad Amistad afectos camaradería son conceptos que no son exactamente lo mismo pero comparten algunas características sobre todo en lo que refiere al campo de la política pueden ir ligados al intentos de transformación de la sociedad a políticas colectivas a alianzas sociales y en ese sentido de la amistad pasaría a ser una poderosa metáfora de colaboración de organización de confianza composición de grupos valores también asociados como la confianza la reciprocidad por ejemplo pasiones el amor las riñas acciones conjuntas compromisos no tenemos toda una serie de ejemplos también en los que quizás podemos pensar qué pensaba por ejemplo en en esa disyuntiva es que se han planteado en alguna ocasión en la Historia algunos grupos de prefiero traicionar a mi país que traicionar a mi gente o pensaba en un eslogan que se cantaba en las manifestaciones de esos racismo como hace doce años así que era Gobierno te enteras no te metas con mi colega no coincidiendo con la ley de Extranjería del Gobierno del PP y así bueno pues claramente aparecía vehículo ahora igualdad no en este caso también ya esa sensación de reciprocidad

Voz 0194 05:09 en el hecho de que que se destacó mucho además se que podemos núcleo central de Podemos eran amigos eran un grupo de amigos tú crees que eso les ha perjudicado finalmente

Voz 1089 05:19 pues mira finalmente es interesante el matiz que has hecho no porque Podemos en ese sentido es tiene un componente muy inusual no que es que se funda en buena medida a partir de una cuadrilla de amigos pues una cuadrilla convertida en partido político es algo bastante inusual en la historia no y en ese sentido yo creo que al principio sobretodo ellos mismos y que operan mucho en esa imagen de ser el partido de los abrazos estuvieron también en el de Iglesias y Domènech en plena etcétera no iba es una ligera mini repaso no ya visto por ejemplo cómo en dos mil quince iglesias y Colau ya hablaban de la fraternidad como un elemento central para la construcción del futuro de la izquierda que ya hemos hablado el tiempo alguna otra vez también sí en este caso también en dos mil dieciséis ya una la polémica Iglesias Errejón que ya despunta por aquel entonces buena parte de ella transcurrió en base a ver si el debate había sido fraternal o no Errejón derecho dijo Iglesias dijo que si Errejón dijo que no había sido fraternal posteriormente ha habido llamadas a construir un Podemos fraterno y unitario o a ser un ejemplo de fraternidad de inteligencia volviendo al inicio de lo que decía en dos mil diecisiete coincidiendo con el apoyo al candidato Mélenchon en Francia planteaba Errejón que libertad igualdad y fraternidad eran la hoja de ruta de la izquierda no con lo que de algún modo volveríamos a a este origen que te planteaba no

Voz 0194 06:33 y la política termina desgastando la amistad o la fraternidad porque la política también es mucho de emoción

Voz 1089 06:40 claro fortaleciendo la también no yo por ejemplo pues no sé depende pensaba por ejemplo en el mundo del antifranquismo y así que sí que es tuyo con más profundidad cómo había gente por ejemplo que sin saber nombres porque vivían en situaciones de clandestinidad Cetral llegaban a eso

Voz 5 06:53 tenía una relación muy estrecha desde fortalecido

Voz 1089 06:55 por la política y en cambio en otros contextos pues esas amistades no se me reía antes pensando en Marcy en el seno empiezan a final también hay una serie de distancia mientras no sea que sí depende de

Voz 0194 07:05 buenos ejemplos de estos de de de amigos que la política distancia

Voz 1089 07:10 bueno más de uno yo creo que ha habido tendría que pensar en realidad ahora mismo se a la cabeza no que viene pero estoy seguro de que de que deberíamos veríamos encontraríamos ejemplos

Voz 6 07:20 a Werner está le sueños

por un poquito de ayuda de mis amigos

Voz 5 07:59 de otro todo preguntará amistad política eso cómo se lleva por épocas hay gente con la que hay Mike espero y de personal con con la que tienes amistades profundas en épocas vamos a decir turbulentas Se fisura en ser residente en un poco no pero bueno a veces la vida también te da la oportunidad de poder arreglarlo yo espero que en el futuro Íñigo y Pablo Íñigo Errejón y Pablo Iglesias y evaluar además entre los amigos se perdonan menos las cosas por decir

Voz 1880 08:29 manera más entender esa reacción

Voz 5 08:31 exacto ciertas reacciones inesperadas tienen una factura al doble de intensa luego porque por la amistad y el amor afecto como diría rejón que tienes cuando esa persona no esperas determinados comportamientos que cuando se producen en el doble no bueno algo en mi vida aprendí hace algunos años pero debo decir que en los que vinieron después supe arreglarlo casi todas así que seguro que Íñigo Errejón y Pablo también puede

Voz 0194 08:54 dos en la política ya has perdido amigos en la política

Voz 5 08:56 a las dos se hacen gente muy importante en tu vida interesante intelectualmente que construye parte de lo que eres incluso durante años de trabajo muy intenso C sin que supiera que iba a hacer no y después gente que venía contigo y que por el camino se quedan nos aleja o toma caminos distintos bueno claro eso es una tira de alta intensidad en las zonas de alta intensidad casi nunca casi nada sino a los ejes haré mantenerlos afectos sientan intactos para hacer política

Voz 7 09:25 creo que en el caso de la amistad casi lo contrario hay que dejarlos de lado una de las cosas traumáticas que para muchos está teniendo todo este proceso es que claro antes se pensaba que bueno se compartidas la misma idea de justicia la misma concepción de la de la igualdad crías uno mismo obra sociedad si te gustaban las mismas series pues será amigos al final puedes compartir todo soy decirle al otro te odio odio en todo cuanto a Guinea mano entonces bueno yo creo que la fraternidad en la que las que hablaba ahora nuestro nuestro experto no esta idea Fraternidad parece más bien la disposición a tratar al otro como si fuese un amigo pero la amistad es otra cosa muchas veces unos amigo con el que es con el que es muy diferente pero el que tiene bueno una intimidad compartida un relato compartido pero que no tiene que compartir una una igualdad una identidad

Voz 0194 10:09 pueden dar amistad en la política de de de grupos contrarios de de ideologías diferentes

Voz 1089 10:16 también yo creo que podríamos encontrar algunos algunos ejemplos el pasado voló

Voz 0194 10:21 creo que pedir días que pensarlo esto puede dar eso Madina si tú tienes a día de hoy lo

Voz 1089 10:27 pues a día de hoy hay políticos en el ámbito parlamentario que ellos presumen de llevarse bien fuera de de elaborar políticas

Voz 2 10:34 apeló a pesar de ser de diferente partido diferente ideología sí sí sí sí

Voz 5 10:37 yo vamos tengo amigos amigos cercanos de otros partidos y otras de dos días algunos de ellos en Podemos

Voz 1880 10:54 seguimos con amigos y hablábamos antes de la serie Aquellos maravillosos años Ésta es la música de entrada de una serie de una de las series estrella de los años noventa que es friends Albi de apoyo allí estaré para diese el título de esta canción de los Rembrandt con el conoce bueno como te conozco Jordi como

Voz 1880 11:20 pues nada está diciendo lo tienes que llamarme que ya estaría ahí pero Angels Ésta es una versión la original quince que la escribió la grabó en el setenta y uno Lazio So porque la canción ganó un Grammy ese año como mejor interpretación vocal para James Taylor y otro como mejor canción del año para caro el quién

Voz 9 11:39 no

Voz 1880 11:55 y qué películas para retratar mejor el valor de la amistad pues es que hay infinitas entonces rápidamente decimos tres con esta lloré muchísimo cuenta conmigo esta es una adaptación de un relato de Stephen Quinn una película sobre una amistad entre cuatro chavales con este tema de Banic y su banda sonora la segunda sería otro grupo de amigos que no hay que perder son los de rebeldes de una peli del ochenta y tres con Matt Dillon Patrick Swayze blog Tom Cruise la última Thelma Louise le Ridley Scott en mil novecientos noventa y uno una road movie las chicas en el coche que entre otras cosas cantante más como este que vamos a escuchar ahora de judo de Things You Tube y para hacer sobre política hay amistad Sara pues va ir de menos a más primero empezamos por un cuento que es un cuento precioso de un libro de Fernando Aramburu hubo del año pasado el libro se titula Autorretrato sin mi cara cuento habla de algo relacionado con la vida este cuento se titula Los amigos digo sólo la primera frase que es seres humanos cuya mirada limpia se caracterizan por desprender un olor afectuoso el afecto les confiere una nitidez especial es súper emocionante el libro entero luego pasa por ejemplo en el principito hoy en las elecciones que tiene sobre la amistad no hay una frase que es la amistad no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección por último llevamos con los ensayos serían los de Jacques debida del noventa y ocho políticas de la amistad de dos mil doce política y amistad

Voz 2 13:35 ah y no voy a preguntar por la mixta