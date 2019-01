Voz 1985

los taxistas bloquean Barcelona y Madrid es un ejercicio de la libertad de manifestación sí pero no si lo hacen con violencia es una demostración de fuerza o más bien una exhibición de su insuficiente capacidad para convencer es también una consecuencia de la desorientación de las administraciones que no saben cómo garantizar la libertad de circulación en las ciudades en parte secuestrados por parte de su gente y es un símbolo de las nuevas contradicciones que nos trae el choque entre la vieja economía los taxis amarillos blancos corporativo izados y súper regulados y la nueva economía de los V TC V rockabilly Fay súper liberalizados arreglar el problema no es fácil la solución no pasa seguramente por regalar toda la razón a unos u otros una solución debe ser transitable para todos con periodos con medidas paliativas pero por eso mismo debe abordar todo aquello de lo que no se habla por ejemplo del precio de las licencias en uno y otro subsector y hasta cuándo deben durar esas licencias sí es posible bajar su costo y las reglas de seguridad y calidad que deben imperar para todos sólo así se podrá garantizar que mejor competencia de forma sostenible y una mejora general para el usuario que de momento es el que va saliendo más perjudicado