El debate sobre el uso del VAR con López Nieto, María Victoria Pavón y Sergio González

Voz 1375 00:00 los López Nieto buenas noches hola buenas noches como estamos hombre muy bien joe menos mal lleva a haber menos polémica con el vamos no pero

Voz 1952 00:07 yo había hecho una introducción magnífica yo creo que practicamente lo he explicado fenomenal jugada ayer lo que es devaluar siempre va a haber jugadas de tono gris como ha dicho Turrado decir que decía Carlos Velasco de el domingo en Barcelona yo no me voy a manifestar si falta o no creo que no me corresponde creo que hay especialistas compañero que lo hacen yo soy el entrenador lo que sí digo que no es una jugada Ademar en cuanto a las jugadas que habla había hablado el fuera de juego el protocolo lo que dice que solamente se puede empezar el clip cuando se cambia la decisión del arbitro que ocurrió el partido del Levante Valladolid el árbitro concedió gol después cuando usted que Alvar hay una interferencia por parte de un jugador del Valladolid que interfiere claramente al portero el árbitro lo que a se pone el clip porque fuera de juego en Villarreal al contrario

Voz 1 00:59 y una imagen

Voz 1952 01:01 ratifica en la decisión del árbitro el árbitro ha tomado ya una decisión que es la de fuero de juego no varía la afición por lo tanto no es lo que dice el protocolo porque si no es que cada decisión que tomaron árbitro ignoró la cambiara tendríamos que poner un clip es el protocolo mío que los que marca digamos la feria

Voz 1375 01:21 no sería mejor eh López Nieto nombres que sería mejor que porque es verdad que es verdad que decís no sólo hay que mostrar la línea por ejemplo en el forajido Si la decisión del bar corrige a la decisión del árbitro en el campo pero en este caso como por ejemplo hablo del fuera de juego de del Athletic Club de Bilbao con empate a uno le levanta la bandera asistente porque hay fuera de juego en la imagen que se ve en la tele no parece sin embargo aseguran que Undiano Mallenco le mostró algunos jugadores al final del partido el Freire en el que parece que se ve los goles del Athletic está se quedaron más tranquilos dijeron bueno pues vale hombre me quedo más tranquilo no creéis que eso sería bueno a lo mejor en un penalti no porque que adelantar enseñar la Bota de Suárez si le pegas y Vinicius el guante de Rulli vale pero en una jugada que es tirar la línea no creéis que se quedaría más tranquilo todo el mundo los que se han visto perjudicados y beneficios si dijeran aquí tenéis el frío en el que tiramos la línea en el BOR bajó Se acabó el debate pero bueno

Voz 1952 02:12 es que estado jugando podría parecer oportuno pero entonces tendremos que romper el protocolo y tendríamos que tirar esa línea en todos los fuera juegos que invitamos y no los pudiera un equipo les pareciera polémico ganamos

Voz 1375 02:24 mira lo es en o no no no que separe sino que en la repetición que se ponen la tele tú en los partidos que estás viendo te acaba Alva acaba la jugada salvo el balón por línea de fondo y te ponen la Repe coño esas Repe le tiras la línea mira que

Voz 1952 02:37 la línea no es la de la tele en la tele digamos una línea virtual que hay que construirla porque octogonal tenía construir el propio Arbe

Voz 1375 02:45 no están homologada ni tan estable como la del aborto en pasar desde el BOR a la tele pregunta

Voz 1952 02:50 bueno tardó un tiempo en no es no es cuando se lanza el clic el árbitro tomó la decisión de construir esa jugada para lanzará la tele sardo unos minutos como veis cuando se produce una jugada ese tipo para sacarlas perfectamente homologada para tienes digamos la certificación de la cierto cuando el cambio de decisión se tarda un tiempo en en homologar la evidentemente estos yo he visto los el clic de que enseñó Undiano el jugador sabe fuera de juego y en esta ocasión hubiera favorecido yo no lo niego pero el protocolo es como él lo ha dicho ante Eduardo iremos que seguirlo por lo menos hasta ahora a rajatabla

Voz 1375 03:23 ayer pensasteis en en hacer público esa imagen

Voz 1952 03:27 uno siempre tiene tentaciones pero uno tiene que atenerse a lo que la norma

Voz 1375 03:31 entonces la tuvisteis la tentación de hacerlo público

Voz 1952 03:33 el esquí entre pitos de cuando ve que ha acertado pues el modo vamos a utilizar

Voz 1375 03:38 que yo creo que mejor saca lo que estáis hablando mira que no que no que no era pues es que la tele es verdad que no en en el de la Cámara está posicionada donde está está en una posición de la grada pero si tú tienes una imagen en el BOR donde se ve claramente no sé porque nos enseña una polémica menos bueno pues un ameno luego entra el penalti de Luis Suárez vale pero esa tela aquí estas en una de cal por eso

Voz 1952 03:59 no es de los clásicos eso siempre vamos a tener el debate natural de Luis Suárez o la falta de Luis Suárez pero una jugada que se producirán mil Iker el bar nunca podrá solucionar no debe solucionar las yo creo que nunca va a entrar porque porque incluso lo que ante Eduardo de que si se cambiara árbitro pudiera ir a verla que ve otra cosa esta nueva hemos visto que hay una una diversidad de opinión yo creo que cuando la actitud o la decisión del árbitro primera es soportable hay que mantenerla

Voz 1375 04:29 más aguántame minuto López Nieto seguimos con Iturralde González enseguida incorporamos a dos protagonistas más quiere preguntas de López Nieto que os parece a los árbitros las quejas de los equipos del fútbol español bien llamando a Rubiales bien comunicados viéndose que tiró la descomunal rápido si seguimos con más protagonistas

Voz 2 04:46 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes Obeso del jóvenes de esto ya la inventó otro calendario

Voz 3 04:56 os vida calendario ya que su mejor día sea cada día lleva Teodora un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la combatividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 4 05:07 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva y consigue hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu pro

Voz 1952 05:20 cima más cosas

Voz 4 05:22 en complicaciones disponibilidad limitada visitar Ryanair punto com

Voz 1 05:32 Ikea en Lardero en Instagram arroba El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribirse al canal de Youtube

Voz 1390 05:46 la radio es como una buena canción

Voz 5 05:51 pero

Voz 1390 05:51 la aventaja cada día puedes cambiar la letra titulares muy atractivo hay muchísimos rebaja media del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla más tocando aquí allá fruto de aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como juego está cabeza para abajo y es que a veces somos como niños pasa se en mí me pareció bien llegue pasé razonablemente bien poco menos desde La ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 6 06:25 hola me llamo Ricardo sede más nada más en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Bell andar Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 7 06:35 pre de mi pueblo quede mal manera nada más de la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 8 06:52 Dani rápido Garrido no

Voz 7 06:57 mi marido Brad acusó el Deportivo o todos los jefes de semana

Voz 4 07:01 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 3 07:12 cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigodentro Delia Blanco

Voz 9 07:18 nos queda evita que el sexo es mucho más divertido

Voz 3 07:22 con entra en Cadena Ser punto com nuestra cadena SER

Voz 10 07:33 pero

Voz 1375 07:36 el Larguero con Manu Carreño

Voz 4 07:38 a las doce y uno estamos hablando de del barrio

Voz 1375 07:44 esta jornada número veinte en primera división que va a comunicado Poor Poor jornada enseguida la presidenta del Leganés aquí en El Larguero el entrenador del Valladolid aquí en el Larguero eh ya enseguida estamos también en Valencia porque ahora mismo están reunidos a esta hora de la noche en la sede de la Federación Española de Fútbol los miembros del Comité de Apelación a esta hora esto es directo y las doce y dos dramas no está grabado están reunidos para ver si le dan la razón a uno al Levante ya sabéis que la juez única de competición eh le dio la razón al Barça por tanto el Barça sigue adelante hubo alineación indebida pero Levante denunció fuera de plazo del Levante recurrió y hoy tenía que pronunciarse apelación son las doce dos minutos de la noche estamos esperando a ver qué dice el Comité de Apelación que está reunido a esta hora de la noche entiendo que todo el mundo tiene agendas eh repletas de actos y de trabajo como la tenemos muchos no pero joder ya que tengan algo importante que resolver de verdad te lo digo no se aclara igual me parece de chiste las doce dos minutos de la noche y aún el Comité de Apelación está deliberando si dar la razón al Levante o no entiendo qué van a decir lo mismo que competición no le van a dar la razón porque llegó la denuncia fuera de plazo si eso ocurre el Levante va a seguir adelante iba a pedir la suspensión cautelar al TAD pues nada no hay prisa y media al larguero luego en Ramala con el Faro a ver si antes que empiece Pepa tenemos alguna decisión de apelación Álvaro Benito antes de saludar a la presidenta del Leganés ya al entrenador del Valladolid eh quiénes son los equipos

Voz 0089 09:35 es que más o de los que más se quejan del bar pues según un informe de As el único conforme parece que es el Deportivo Alavés porque el resto se han quejado hasta de sesenta y siete jugadas polémicas en esta primera buen la del campeonato en la mayoría lo hace en privado pero sobre todo hay siete equipos que se han quejado con más sonoridad y además se hace de tres maneras diferentes viera a través de la rajada o queja a través de la queja formar otra también a través de en este caso lo que han hecho algunos equipos como el Atlético de Madrid Levante pidiendo a aclarar los criterios del uso del bar en los que más han quejado son el Valladolid que cree que en este caso el bar e le ha perjudicado en bastantes ocasiones el Valencia en un partido que

Voz 1375 10:15 en Eibar hace apenas un mes y también el Getafe por el pan

Voz 0089 10:17 el famoso penalti de Jaime mate en Bilbao de hace dos meses otra opción a través de la queja formal lo que ha hecho hoy el Leganés lo quiso hace poco el Real Madrid con esa llamada de Florentino Pérez al presidente Luis Rubiales y la aclaración que pidió al Atlético de Madrid por aquella mano de Casemiro sí relató en el derbi frente al Real Madrid y también del Levante Unión Deportiva que ahora no se queja después de lo que pasó ayer frente al Valladolid pero pidió en su día también al CTA que les resolver una duda porque el bar no entró en la jugada del penalti mano de Vukcevic ante la tele

Voz 1375 10:44 digo está por ahí María Victoria Pavón presidenta del Leganés María Victoria buenas noches

Voz 11 10:51 hola buenas noches hayamos

Voz 1375 10:52 te a Rubiales

Voz 11 10:54 no no hemos matado la queja pero nosotros hemos llegado a llamarle y ya a los Árbitro

Voz 1375 11:00 dos

Voz 11 11:02 no también hace punta

Voz 1375 11:05 en de qué se queja Leganés

Voz 11 11:09 bueno el más que quejarnos egos pedí una aclaración esa interpretación cuando las imágenes se ven tan clarísimas pues qué interpretación han utilizado con Podemos no es para que aclare

Voz 1375 11:22 estábamos hablando con López Nieto que es el miembro de la Liga del Comité arbitral de designaciones hay alguna explicación ya sé que públicamente no tenéis porque darlas pero ante ese tipo de explicaciones que hacen los clubes López Nieto que hacen los árbitros y los árbitros

Voz 1952 11:38 lo hubiese entendido en este caso no se tiene su presidente Carlos Velasco ahora lo que lo que proceda no técnicamente pero evidentemente mi opinión esa declaración es una creación que vosotros vuestro debate de apertura la Rey dicho no hay una una jugada gris muy difícil una interpretación errónea al árbitro ni mucho menos una jugada preceptiva que puede tener muchos matices y bueno que evidentemente caben cualquier cualquier opinión opinión que pueda tener y me parece muy respetable y que lo aclaren pero no es una jugada de ningún error técnico ningún fallo fallo clamoroso lo merece digamos digamos más estudio por parte de del del cuerpo arbitral

Voz 1375 12:19 pero me imagino que María Victoria habrás visto la imagen repetida mil veces no

Voz 11 12:23 si cada vez hay más imágenes que que hablan por sí solas no lo dan lugar a dudas es una apreciación casi generalizado no lo es una apreciación particularmente nuez

Voz 1375 12:36 yo sea hablaste con con el portero Pichu Cuéllar

Voz 11 12:39 sí hemos hablado al día de hoy bueno pues para él el lógicamente que lo sufre en sus propias carnes pues estaba sobretodo muy enfadado por eso que no se diera importancia a su integridad no como persona sí la hecho una nota eso el que lo dice claramente lo que le tiene que pasar para que sea una falta

Voz 1375 13:03 ayer te calientas te más de lo que suele ser habitual no

Voz 11 13:08 me lo he dicho a mi no

Voz 1375 13:09 si no pues mira con estábamos Vila

Voz 11 13:12 jugada cuando lo habéis in situ cuando está sucediendo si que te parezca pueblo pues eso vuelve al una porque es falta pero luego sí que es verdad aquí la primera toma que Xevi si quiere da lugar a una directivo bueno pues eso no es entonces eh lógicamente tú sigues viendo eh el partido hoy estoy un poco fuera de toda esa polémica que luego ya había ahí redes sociales porque yo estoy centrada pero si te digo que luego ya cuando termine el partido ya te empiezan a chillar pues todas las tomas que han sadismo es cuando realmente te da asco

Voz 1375 13:45 perdona mi segundo no sé si no sé no sé si nos escuchan en el Comité de Apelación no pero acaban de sacar la me acaban de mandar la resolución del Comité de Apelación y desestima el recurso formulado por el levante confirmando el acuerdo impugnado contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación ahora mismo acabamos de recibir la notificación del Comité de Apelación desestima el recurso del Levante tiene quince días de plazo para recurrir al TAD noticia recordamos ahora mismo en directo Porter Henar con la presidenta Leganés usted lo que reclama la queja que han hecho a la Federación a los árbitros es porque entienden que es falta porque entienden que tenía que actuar el VAR

Voz 11 14:32 no no se da una imagen la que se ve clara se supone que el Barça tiene que manejar suceso que lógicamente tiene que que el bar a actuar ahí ante una imagen de sal en si tendrá que decir al árbitro he ahí falta invitando a ese gol lo digo porque lo que entendemos por qué no actuó y no lo pasó

Voz 1375 14:53 así lo digo María historia porque en ese supuesto el bar no tiene entrar Iturralde que es lo que decíamos no que me muchas veces también por los presidentes los los jugadores los directivos los entrenadores muchas veces decimos que entre el bar pero en ese supuesto no tiene que entrar

Voz 0514 15:07 hola buenas noches presidenta me parece fenómeno que ponga una queja formal lo que puede que piden una aclaración a una jugada lo que pasa es que están pidiendo una aclaración una una jugada que es interpretativa al ser esa cada interpretativa Velasco les tendrá que dar las explicaciones técnicas que quiera darle el Comité Técnico de Árbitros pero ya al estar hablando de una jugada interpretativa lo que deba decir es que el bar el protocolo prohibe que una jugada interpretativa entre es es yo lo que yo creo que es lo que eleva adherirse en la línea que va a decir a ver la filosofía del bar porque si abrimos elevará este tipo de jugadas hay que abrirlas a muchas la filosofía del bar fue el error claro manifiesto cuál es el error claro y manifiesto porque todo el mundo lo entienda el codazo de Tassotti a Luis Enrique fue claro y manifiesto hay de cien personas cien personas a decir que rojo hay que ese es agresión la mano de Thierry Henry a Irlanda todo el mundo te va a decir que es mano esa es la filosofía del bar si ampliamos la filosofía del bar a jugadas que pueden ser interpretativas pues entonces ya no es esa filosofía y eso no está el protocolo pero yo entiendo que el Leganés crea que sea falta clara y que pida las

Voz 1375 16:16 porque claro pero es que esto no es nuevo para Harama para María Victoria Pavón esa jugada no es interpretar porque es falta no

Voz 11 16:22 la el periodo claro perfecto entonces muy amplio porque entonces yo estoy interpretativa bueno ahí también polémica no

Voz 1375 16:28 claro efecto López Nieto esa jugada es interpretativa si sí

Voz 1952 16:32 sí sí va muy bien

Voz 1375 16:35 interpretativa es que falta es que la vivienda presidente

Voz 1952 16:37 ha dicho yo vi una imagen y al principio pues mira la vi me pareció una falta el árbitro tenido cinco segundo y el bar tiene treinta estamos debatiendo la jugada hoy todavía casi veinticuatro horas después no acabamos de ponernos de acuerdo porque acaba de decir que había Un sondeo de cuarenta y tanto acento cuarenta cincuenta y tanto decir que una jugada que genera debate que yo comprendo desde el lado de desde el punto de vista el Leganés pueblo pueda parecer para falta y lo respeto pero una falta digamos de siempre de no el protocolo bar

Voz 1375 17:10 y luego una cosa

Voz 0514 17:12 detalle que parece que no que es muy importante esas jugadas según el protocolo del Bari sino que me corrija Antonio Jesús hay que verlas a velocidad normal dar todas las jugadas que las estamos viendo en televisión a cámara lenta Maxi significan la acción es el jugador el la a cámara lenta sólo eso pueden ver las manos para ver si Le Pen hablamos no Özil es dentro fuera una acción pero la acción de lo que es una zancadilla una entrada es a velocidad normal que es como se tiene que ver en el bar y cómo la ve

Voz 1952 17:42 me parece una aclaración magnífica Eduardo

Voz 0514 17:45 por qué

Voz 1952 17:45 en la jugada que se ha visto ahora por una imagen ésta de la televisión pública es una es un clip de una imagen que elaborada elaboraban entonces por lo tanto de diferente

Voz 1375 17:56 a yo no digo que no sea verdad es que hay una imagen

Voz 1952 17:59 elaborado ahí está el debate en qué dicen

Voz 1375 18:01 Corral de López Nieto que son los que están en este tema no es que la jugadas interpretables no tienen que entrar el pero claro entra María Victoria Pavón presidenta Leganés hice quién ha dicho que es interpretable si es que falta no estáis viendo que falta por qué no llaman los del bar para ver si interpretable no al que está apretando lo último para la presidenta Leganés esta frase del entrenador del Barça que dijo ayer Valverde que le pareció escuchemos

Voz 12 18:20 a Valverde para mí es un gol clarísimo pero vamos

Voz 1375 18:23 cómo de grande

Voz 12 18:26 es decir estamos teniendo un rato eso está muy bien para el

Voz 1375 18:31 el qué dirán pero nada de nada gran está teniendo un rato para el qué dirán pero nada de nada gol como un piano

Voz 11 18:38 bueno pues ya he dicho varias veces que temporal verde que me parece una persona prudente creo que aquí no lo es porque ella más amor más allá de interpretar la jugada en España entrando en un terreno y de de pensar que que bueno que Cuéllar está haciendo hay un poco de comedias no formaba parte ya no había que echarle un poquito es comedia en sí entonces bueno me parece que no es acertada por supuesto pero que ya se mete en arenas movedizas no que venga lo diverso

Voz 0514 19:09 los esperaron a que me meta yo que para eso soy el árbitro de Carrusel aquí yo creo que ya que pase lo que viene ya un poco a crear unos golpearle golpea a al portero de eso está clarísimo de contacto está clarísimo se queja

Voz 1375 19:27 Levante se quejó hace unas semanas anoche no se quejó en el partido contra el Valladolid que ha hecho que se queje el Valladolid hola Tornadijo muy buen

Voz 1051 19:33 las la mano que viene estábamos inervar en si estábamos en Valladolid estamos todos vivíamos del el fútbol español sin lugar llevamos cuatro meses que no se habla de otra cosa sí pero como loco pero te digo una

Voz 1375 19:43 la presidenta del Leganés usted está a favor del bar

Voz 11 19:46 sí yo sé porque si todos hemos dicho que ya hemos tenido claro de que con lo que los los árbitros se pueden equivocar y fue cometer errores bueno por salvar a poner un poquito más de justicia optaron unos para aclarar esas situaciones de que la Titus Pedro

Voz 1051 20:00 cuando se utilice bien Edward claro hay Valladolid estamos hasta

Voz 11 20:03 estamos a favor de

Voz 1051 20:05 así lo Silo utilizará gente que sabe pero hemos dado un Ferrari a gente que no tiene carné de conducir y así estamos Alvar bien llevado todos estamos de acuerdo en que es muy positivo pero el bar utilizado como lo está utilizando ahora mismo el estamento arbitral en España que no está preparado está demostrando es un desastre y a partir ahí yo estoy con el cinco por ciento de periodistas que no están a favor del bar estoy como en dilucidar cuando el Barça había utilizado por la gente del estamento arbitral que sepa llevarlo sitúa su Ferrari a Hamilton o a Schumacher o Ayrton Senna la cosa bien pero eso

Voz 1100 20:41 vasca Hernández Hernández Undiano Mallenco

Voz 1051 20:44 estamos como estamos Sergio González entrenador del Real Valladolid buenas noches o la gente algunas noches

Voz 1375 20:49 tenemos al cabreo de Ambrosio no

Voz 1051 20:51 bueno perdón la irritación si el cabrón poco ya bueno pasa ahora

Voz 1100 20:56 las estabiliza poco pero la sensación hubiese

Voz 1051 20:58 de la misma no estás a favor del bar sinceramente Lisino estamos

Voz 1100 21:05 por estoy como en el bar en la verdad que por lo que he vivido en mi propia piel te y ahora mismo que no pero sí que creo que que debería ser un avance y que la idea no es malo es buena pero creo que ahora mismo está años luz de lo que realmente se ha aplicado el principio

Voz 1375 21:17 de López Nieto esa jugada del gol anulado al Valladolid con uno cero a favor del Levante se lo anula por fuera de juego de un es jugada de bar

Voz 1952 21:26 sí porque hay una interferencia por parte de un jugador de Valladolid hice demuestra que en la en la toma de bar en el Kikes expone que interfiere la visión del portero del Levante eso es objetiva hable el arbitro de bar de amor de campo que por cierto difiera absolutamente con la opinión de de tu compañero creo que lo árbitro español está muy preparado para llevar el bar y lo están haciendo muy bien lo que pasa es que a lo mejor no sabemos cuál es la el objetivo final del bar es decir que no es para entrar en todas las jugadas ABC habrá errores pero los van a su Salado mucho más errores que aciertos vez lo cierto han sido muy notable por parte del Bari creo que lo está llevando muy bien precisamente Hernández Hernández Undiano que se han dicho hoy son dos magnífico árbitro como prácticamente toda la plantilla por lo tanto nosotros estamos muy contentos de alto nivel de profesionalidad de sus conductores

Voz 1375 22:15 sólo hay una una cosa que no entiendo lo pendiente a ver si consigo que la clara entre todos has dicho que esa jugada sí que tiene que entrar el bar en la del fuera de juego que es el anula al Valladolid el gol del empate porque no es interpretable sin embargo no no no no no no Jorge le he empezado bien es bueno pues efectivamente interpretado la interferencia lo contrario es interpretable interpretables la del Athletic de Bilbao porque es correcto o no te estafa Yuri está yo pensé que las jugadas interpretables no entraba al bar no pero interpretado Fenavin que el cuidado donde Eduardo a ver a ver lo interpreta

Voz 13 22:49 habéis hecho que la jugada de Luis Suárez porque interpretable ahí correcto porque eso sí sí sí por supuesto a las bases

Voz 0514 22:55 es una acción si es falta no es falso pero en esta acción en cambio lo que sí interpreta es si el jugador del Valladolid que están entre el balón y el portero le causa un efecto al portero de que no vea el disparo que no vea y que interfiera en la fíjate

Voz 1375 23:11 fíjate que no es así el balón sí

Voz 0514 23:13 yo para mí por aquí no es sí pero bien porque tú estás interpretando una cosa pero resulta rentable no no no no no es lo mismo tiene que verlo porque el árbitro no tiene esa imagen de sí la interfiere al portero porque es un dispar

Voz 1375 23:26 Aragón no sabe la distancia que está al jugador pero fijar Sergio te doy la palabra Sergio entrenador del Valladolid pero fíjate en esta jugada Levante Levante Valladolid para Iturralde González anoche no fuera juego después de verla repetición llamar al del válida para López Nieto si está bien aplicado

Voz 1051 23:41 el perdón momento mano perdonamos como por señor López Nieto usted lo dejó claro verdad

Voz 1952 23:46 yo digo que es fuera de juego vale si para eso hay que tardan seis mil

Voz 1051 23:49 estos

Voz 13 23:50 yo no sé cuando pero si juego claro me lo quiere explicar

Voz 1952 23:55 hombre porque le mandaron la imagen idónea al árbitro para que luego para que lo viera lo hizo la ola de suicidios

Voz 1375 24:05 bueno analiza no hombre no tardó lo que tú

Voz 1952 24:07 de tardar tuvo que verla darle la imagen idónea cuando vieron los árbitros ya había interferencia al árbitro de bar interpretó que veinte referencia después les puso el clima adecuado alarga

Voz 1375 24:17 la verdad es que lo mirar quizá lo mejor no tuvimos

Voz 1952 24:19 todo lo fino para llegar digamos a aminorar el tiempo lo lo importante hacerte la jugada no el tiempo que están bien debemos mejorarlo pero Cester todas las jugadas

Voz 1375 24:29 pedía la palabra el entrenador del Valladolid

Voz 1100 24:31 no que que yo comentaba antes lo que ha dicho al tema que ha hecho Iturralde que dice que los clicks tienen que ser en velocidad normal nos poco lenta el día que yo estoy viendo el barco con el que no se puede hacer pero se ve el día de la Copa del Rey contra Getafe la finca ella que entre comillas enlace mi jugador ojo al delantero el Getafe se la paran incluso hacer un un una parada en el tema de justo cuando coincide la pierna con la piel de mi jugador entonces realmente hasta que se vea que hay contactos muchas son poco premeditado la una imagen esa ha con la haciendo lo que decía la Iturralde del tema ayer creo que la imagen sí la de Suárez es gris la jugada ayer el gris pero gris fuerte es imposible que primero que sea tan clara porque eh eh en los te Jaime Latre está al SPD anaquel del bar les diga que lo vea bien que lo vea bien la cerca acerca incluso la conversación con Nico condujeron a separatistas fuera juego o no hombre para pitar fuera de juego sea ellos mismos no tiene la FISA cerca entonces sólo entrar en flagrantes flagrante está claro la ayer sí pero gris total pero aparte no sólo eso Valladolid hemos sufrido de todos los colores esposa ante una empezó el bar que en Huesca Aparicio está lejos de la portería se deja jugar ya que en en Zorrilla dejaron jugar yo no sólo a el gol en el segundo gol en Valencia como está lejos y la jugada es más cercana en el bar evoluciona de la temporada cambia las normas de Valladolid sale perjudicado porque Palencia el la combinación árbitro bar tampoco funcionó menos una jugada que quedan otras hemos vivido de todos los colores entonces al final lo es irritar porque por eso dije ayer que éramos un conejillo de indias porque la sensación que el baile evoluciona con nosotros ya para finalizar hoy quiero decir claro si al final cada jugada decimos la teoría en este caso para López Nieto si él solo dice la teoría con la que se rige el bar está claro que siempre aceptará pero usted ya que dijera que sí la de Luis Suárez gris da nuestra ayer es gris segura ya a partir de ahí podríamos mejorar el dice que sólo Fraga de de Fraga ante el fuera jóvenes yo creo que nuestra haciendo del todo sincero a mi opinión

Voz 1952 26:29 porque yo puedo estar equivocado la que íbamos a estar equivocado porque claro fíjate si puedo estar equivocado que Eduardo que un árbitro experto muy experto opina lo contrario que a mí por qué porque son jugada dentro del fuera de juego la posiciones claras y lo que establecía interferencia no que es donde viene la duda

Voz 1100 26:50 siempre apretarle danos clara cámara

Voz 1952 26:53 pero es una jugada de bastante complicación de bastante complicada

Voz 1100 26:57 de acuerdo entonces claro porque se complicación no pues declara

Voz 1952 27:01 pero es geográfica Sergio no es una jugada con hablamos cuando hablamos de Najwa de digamos clara en una jugada digamos de un empujón de una intensidad pero aquí es un tema geográfico hice interfiera al árbitro de hecho

Voz 1375 27:14 no hubo digamos una una una

Voz 1952 27:17 interlocución entre el árbitro y el bar para dictaminar la la el posicionamiento de la jugada que evidentemente ha habido jugadas que ha podido estar errado nosotros con vosotros sin duda eso no vamos a analizarlo podríamos analizar mucha insegura mente habría alguna que podría tener razón evidentemente es el bar no lo cura todo ir al observar como yo digo cura el noventa por ciento de la enfermedades pero hay un diez ya lo mejor en ese día habéis tenido en el saco dos tres pero yo creo que el proyecto va por delante va avanzando y estamos ahora mismo en lo Al Gore vamos a esperar que que que el resultado yo creo que tiene es muy positiva

Voz 0514 27:54 la de la jugada esta a mi me parece que no es fuera de juego futbolísticamente hablando porque si te fijas Logroño

Voz 13 28:00 clásicos Iturralde no forjó explicar no pero te va a explicar por querido va pero pero aquello que el Bartleby en claras

Voz 0514 28:11 es decir claro mire a ser yo digo yo creo que para mí es gol te explico porque porque el que tiene que saber mejor la interferencia es el portero porque es el que ve si realmente el jugador que está en posición de fuera de juego le interfieren la visión si os fijáis en el portero en ningún momento

Voz 1051 28:28 no protesta

Voz 0514 28:29 yo ni protestan hice nada porque porque ve que que que no la interferido por eso te digo yo muchas veces la reacción que están cerca así pero yo creo que no leyera interferir luego otra cosa me has Sergio que te aprecio pero ayer no puedes decir que hay una causa efecto entre el comunicó de levante lo que etapas abatidos

Voz 1100 28:48 sí que lo pienso Benítez

Voz 0514 28:51 que lo si espera espera espera espera mucho a verlo

Voz 1100 28:54 no hay mira al no no yo no yo no me yo no me tocó otra colectiva me meto en las estancias y entonces cierto que era claro porque creo cambio malentendido y sois enfadados con vosotros me refiero que tú por ejemplo estoy es como la vida diaria tú tienes un servicio telefónico Itu y no dicen nada bomba pagando una cuota mensual aunque sea cara cada cada uno reclama o dices que te cambias de compañía no te prestan la atención eh entonces pueden virar todo jugadas con mayor atención que hayas Un fallo Oporto tanto es si el Levante uno a ese comunicado yo te digo que esta jugando no se le presta la atención que se presta el otro día ya eso es lo que quise decir simplemente llamar la atención

Voz 0514 29:29 no me tener como colectivo no aclara que no no que queda queda claro pero yo creo que los árbitros iban a aplicar igual con comunicado que es incomunicado es lo que siento yo es cierto que fue de siete años estos comunicados ha habido siempre bien

Voz 1100 29:43 llama la atención durante hace que realmente de hostias este es un poquito más de puntillas porque eso pasa nada anormal tu coche te cada año cada año cuando se que me Gamble acompaña hostia para momento te cuento esto lo mismo todo es con una amiga que que la persona que está al otro lado hoy hoy que han hecho de esto pues están más atención hace que su grupo va a ser vital y con capital mejor o peor quiera decir a la llamada de atención para la jugada en concreto

Voz 1375 30:10 no los quiero agradecer a todos me parece que es un debate que deberíamos de vez en cuando repetir pero después de veinte jornadas yo creo lo ponía tu termino contigo terminamos a todos que está viendo más quejas que cuando no había bar no no no no no es más descontento ahora que se supone que había que habría bar para que detuviera más contento no parece que está provocando lo contrario que ahora cada club

Voz 0514 30:35 eh

Voz 1375 30:35 hay una semana que dice no entiendo porque entra al bar yo de verdad os digo eh es la primera vez que no entiendo por qué decís que tiene que entrar el bar en el fuera de juego de del Valladolid si no es una jugada que no es interpretable estáis reconociendo que es una jugada interpretable porque el árbitro se tiene que interpretar si leemos la posición del jugador molesta al portero no coño pues es interpretable para eh presentó no tiene que entrar el bar

Voz 1952 30:59 bueno porque no es así

Voz 1375 31:01 Dural es una cosa porque lo interpreta de una manera para interpretar el árbitro el campo otra Si es interpretable que no entre el bar yo hay veces que también me pierdo luego lo reconozco que probablemente yo no lo pillas

Voz 1952 31:10 pero no pero no veinte falta no es una falta aquí la interpretación de la posición no no no hay duda es decir el poder estar en la posición de fuera de juego y lo que hay que interpretar aquí manteado por Griezmann

Voz 1375 31:22 no no no si es lo que pasa interferencia perdona pero pero espera perdona pero ese interferencias lo que pero esa interferencia perdonadme es lo que se convierte en interpretable entonces desde el momento en que esa esa posición esa interferencia no la posición de acuerdo no la apoyó la interferencia que pueda hacer delante el portero no se convierte en algo interpretable para una manera cero para no perder el sueño ganó entre el bar entonces pero perdón por una Novés las imágenes en el fútbol el árbitro el árbitro el árbitro los no

Voz 1952 31:52 el árbitro de campo no sabía que había un jugador delante del portero

Voz 0514 31:56 a es el árbitro de campo

Voz 1952 31:59 no había observado que habían jugador en posición de fuera de juego posicional y había que evaluar digamos esta segunda parte de la jugada

Voz 1100 32:08 entendido correcto o no pero lo que están fuera juez medio pie como editor Porter de elegir porteros ya portero no se qué puede del que viene pero porteros ninguno de Levante os aportó coge la flota y la tía pasa que centro eh yo creo que el bar ahí lo que tuviese al no ser claro no se clara de manifiesto en una sosteniendo empujón ni nada es un este es la medida puntito al pie sin ninguna queja lo jugador del Levante ni el míster ni nadie desató mundo ya afecta al gol no entiendo porque actúa no deja al que pasó realmente lo que pasa en el campo porque es el flagrante entonces claro yo creo que los situación que no recoge

Voz 13 32:41 la actuación del bar Sergio González entrenador

Voz 1375 32:45 el Valladolid muchas gracias por estar en el que un abrazo

Voz 13 32:47 suerte que habría un abrazo haya todo un abrazo las agraciada brazos García ánimo presto

Voz 1375 32:53 en vamos un abrazo y gracias por estar en El Larguero un abrazo si ETA José Antonio José eso es lo peligroso es que ya no se pidiendo todos gracias por estar en el Larguero por las explicaciones que es bueno que dais a los oyentes y que también lo estén mantenga con entrenadores y presidentes

Voz 1952 33:12 decir muy bien buenas noches y muchas gracias hasta luego hasta luego