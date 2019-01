Santi Cañizares: "No cometamos con Vinicius el error que cometimos con Asensio"

Voz 0839 00:00 espero ya está por ahí nuestros cuatro jinetes olas Kiko Narváez muy buenas muy buenas noches eh Santi iba psíquico Cañizares Santi Cañizares qué tal buenas noches buena noche Santi está por ahí Álvaro Benito la Álvaro qué tal Manu buenas noches y también Gustavo López hola hola qué tal buenas noches Santi para ti falta de Suárez para mí sí para mi hijo peligros Álvaro Benito campeón juego peligroso noche lo decías en nosotros en el Sanedrín para Gustavo clarísima joder aquí hay pleno y Kiko ya te olvido Kiko también yo como un piano como Valverde mi hijo no sea que no es ni interpretable vamos que es falta clarísima del delantero

Voz 0493 00:39 para mí sí para mí una fuerza desmedida en una pelota dividida donde está en inferioridad al portero y donde finalmente pues contacta con el jugador jo peligroso pero bueno a mí me gustaría que hubiera responsables del arbitraje y que nos contarán porque no es sin ánimo de ofender les sin animo de de enfadar me con ellos porque porque nosotros la hemos tan clara y ustedes no cuente no si así nos abre los ojos

Voz 0839 01:07 pues fíjate lo que ha dicho y tuve de los veinte árbitros de Primera catorce ven falta seis no ven falta

Voz 0493 01:13 el propio tu allí me pregunto a mí por Mercy

Voz 0839 01:15 sí sí me lo completan este éxito si necesita mi opinión y tú

Voz 1266 01:24 pero lo que les dije yo no me dice oye quiero saber la de delantero delantero importa lo que dijo irónico no no Cañete es porque hay muy seguramente sabes lo que te dicen los tiempos la pregunta pregunta que tienen movida

Voz 0839 01:39 pero es curioso porque fíjate para Iturralde no era yo decía anoche pues a mí no me parece falta de disputa el balón que está dividido mete la bota tal que pero al final Saura al fondo de la cuestión nos parece por encima de nada una jugada interpretable sino es interpretable

Voz 1266 01:55 no tiene que volver loco mano el tema del bar claro Ramón Fagor y todo estábamos en favor del del y al final el bar lo que está teniendo distrayendo el doble de de problemas no porque la hoja de qué estamos hablando del bar también estamos hablando de la repito que al final se ha multiplicado por dos la problemática yo creía que no iba a quitar mucho de estas incursiones no es no es gris arcaísmo

Voz 0104 02:24 es que Kiko yo ciclo el problema de la santa

Voz 1266 02:27 yo que lo diría igual es muy materializado

Voz 0493 02:30 cuatro te voy a explicar por qué el árbitro equivocar el bar también pero cuando aciertan también lo vendemos como un error por ejemplo partido de Villarreal de tilo a protesta que es una mano que luego es el gol del Villarreal esa mano está pegada al cuerpo y el árbitro y Éluard así lo determinan por ejemplo jugadón fue posible fuera de juego en el gol del Athletic el gol efectivamente nosotros en Movistar Plus tiramos la raya no lo la realización no la mostró en el partido cosa que echamos de menos pero en Movistar Plus tiramos la raya Illa máquina no ni aquel dice que es fuera de juego y resulta que cuando acierta como en estos casos dificilísimo acierta también le criticamos

Voz 1266 03:14 no Cañete es que el árbitro es una jugada rápida que es una ahora difícil que es por centímetros yo entiendo que no hombre Palha verlo Alba entonces una vez que él decida uno de he visto la jugada que complicada cuando le pregunten caña que diga oye lo he visto ahí sigo pensando que las

Voz 1 03:35 jugaba iba por ahí es que lleva por ahí porque yo explico Álvaro claro

Voz 0104 03:40 es que el árbitro tiene que asumir las responsabilidades el porqué ahora da la sensación que pitan tomar rompa el fuera de juego no es interpretable os ha adelantado o está en línea o no es es esto puede dictaminar una máquina problema pero las jugadas estas que que son un poco grises coma de Luis Suárez donde mucha gente pueda pensar que es falta hay algunos no o el penalti el otro día de Vinicius que lo vaya a ver el árbitro que lo vea sea él el que decida porque da la sensación de que el de cielos de

Voz 0839 04:06 es que no es ahí donde está el día Gustavo perdona vais donde está el gran lío que está montando por eso la presidenta Leganés el entrenador del Valladolid y los del Levante

Voz 1266 04:14 semana Recio todo el mundo está diciendo mano joder se lo digo yo lo dice que hasta luego he visto Recio para mí nada claro después toca entonces bueno pues si lo has ya lo siete ocho veinte partidos jugados va para seguir jugando no va a tener esta calentura y después Manu porque

Voz 0749 04:31 eh escuchando ahí tu muchas veces en las retransmisiones dice que tiene más imágenes de la que puede tener nosotros pero no lo es efectivamente si quieren esa transparencia si quieren o no la efectivamente porque no la ponen no se puede ver la podemos analizarla pueden ver también en el campo como pasó en el Mundial que lo pasaban por los videomarcadores y los entrenadores también se pueden enterar de lo que cesaba viendo en el bar pero si quiere la transparencia que para eso está el bar para solucionar esos problemas que en alguno como dice Cañete solucionaron de una forma perfecta como en el partido el Villarreal también la tienen que mostrar si quieren esa transparencia

Voz 0839 05:03 que yo creo que ahí estaba hablando mucho esto Fun totalmente bueno bueno vamos pero mucho más que años anteriores mucho más eh

Voz 0493 05:12 pero es que es es un poco por lo que estamos contando osea

Voz 1266 05:15 pero el primero no si es de todas las declaraciones

Voz 0493 05:17 de la de los profesionales del fútbol ir no no porque que alguno

Voz 0104 05:23 mire mire usted los profesionales efectivamente

Voz 0493 05:26 no me simplismo humildemente no siglo y lo digo de verdad porque ayer por ejemplo hay quien justificaba por ejemplo Recio que la jugada de Cuéllar oye que es que no podía es una jugada en el área pequeña hay por lo tanto claro en él no se le puede tocar al portero eso es mentira claro dijo hoy eres tú dices esto es como la la la chica de la curva estaba hablamos pero no existe eso dijo eso no existe yo creo y luego jugadas como el Valladolid ha sido muy crítico su entrenador más que nunca perdiendo para mí los papeles en este partido en concreto Sergio y la jugada demuestra cuando la ves en el bar que tiene muy mala suerte el Valladolid pero fuera

Voz 0839 06:07 sí pero ya has oído pero esa esa jugada no interpretan que estén fuera juego sino que interpretan si molesta al portero bueno hará Iturralde no le molesta para López Nieto sí coño entonces es interpretable bueno yo creo que sí

Voz 0493 06:19 pero si es interpretable mano habrá que respetar lo que diga el árbitro pero pero bien y si cenó puesta pero sí que hay apretado pero Santi es que ahí

Voz 0839 06:27 es donde está todo el puñetero lío porque lo que nos dicen ellos es no en las jugadas que sean interpretables nunca entra el bar vale entonces por quienes así porque el bar el bar esta para corregir cuando un árbitro sea comido una jugada gravísima ha visto el bar Le dice oye que no te has visto esto cannabis otro y lo que está diciendo la presidenta Leganés el entrenador del Valladolid en los lo que están diciendo es al margen de esas que son muy claras y que para eso está el bar como dice Kiko por qué no también en las que son dudosas e incluso interpretables por qué no llamáis al árbitro bicis oye tengo dudas venta verla la ves y cuando veas siete repeticiones tendrás una decisión mejor tomada pero te dicen que no que es que no tocó lo del bar no está para eso sólo está para jugadas pues un ha visto una mano que te has comido has visto

Voz 0493 07:15 yo yo ya he visto por ejemplo el bar anular en creo que fue en Vitoria a un un gol del español que el árbitro se había comido que era fuera de juego posicional exactamente igual que el del Valladolid había un jugador creo que era Borja Iglesias quiero recordar que molestó a Pacheco y que por lo tanto el barco criterio le dijo al árbitro ver la jugada que me da la sensación es que este tipo están molestando exactamente igual que hizo ayer en el campo del Levante lo hizo creo recordar en Mendizorroza bueno

Voz 2 07:47 somos el asunto del Buarque pero seguimos a favor del bar los cuatro no yo sí siendo de también está mal Isofotón sí pero lo que hace siempre que trabaja aquí como no siempre que trabaja Kiko duro

Voz 1266 08:02 pues pues Charles sino que ya se ha hecho había conducido un poquito más todo hace hace que no es

Voz 0493 08:10 pero Kiko pero en lo que te estoy diciendo cómo no vamos a hablar si cuando creemos que se equivoca hablamos cuando acierta también también lo critica

Voz 1 08:18 bueno yo seguiré con el bar esto no

Voz 0493 08:21 estabas al fútbol tú a mí me encaraba cuando me iba a rematar as it la gente pitaba Kiko desastre pero a la siguiente me cogían me metió un gol por la escuadra y el estadio se levantaba todo el mundo quería te te Casares con su hija no Kiko eres el mejor pedanía absolvió al bar ya los árbitros no pasa esto cuando se equivocan leña al mono cuando no se al mundo también

Voz 1266 08:47 es que a hablar Bitton que el árbitro se te digo yo que lo he visto que eso una jugada rara allí tiene la interpretación el de Juande lo difícil no tengo que ver yo quién lo único que pido que va a más jugadores

Voz 0493 09:01 a mí me parece muy bien y estoy contigo pero cuando se cuando acierten hombre ya que no les damos un aplauso por lo menos no lo critiquemos cuando acierta

Voz 1266 09:10 hombre pero aquí es que El Duque el pelotazo es si tenemos o no pero haremos lo que estamos aquí lo que estamos viendo el defecto que creíamos que íbamos a estar viendo fútbol que el va iba evolucionando ayudar y al final estamos metiendo para arriba los quince por ciento Colomina suena una alarma

Voz 0839 09:28 no soy yo

Voz 1 09:30 en esta sonando a usted

Voz 3 09:38 kayak allá

Voz 4 09:41 proceso

Voz 1 09:42 Dina donde estuvo humano la terrible incluso si caigan

Voz 0839 09:48 las sirenas y eh venga de donde está

Voz 5 09:51 es que Gustavo acá en Barcelona que es Bermeo hacer el programa con Dani Garrido tengo una marcha fúnebre ser tiempo poder o no sé qué es

Voz 1 09:58 sabes por ahí no está saliendo el Cristo Redentor cuarta vino en el bar y todos te digo una cosa en ese edificio sólo hay uno que puede ser el Cristo Redentor sí

Voz 0839 10:11 hora pero no si ahora ya parado ahí está bien bueno y hablamos de futuro

Voz 1 10:15 dejamos el balón y se prende fuego no ha sido excelente no sólo rockero sacan me pregunto ahora de fútbol yo estoy parecido el fichaje de Boateng es intrascendente comparado con lo que ha dicho que a ver qué reconvertimos está entre Raúl Kiko tú que te ha sorprendido que está ACB Boateng

Voz 0839 10:57 sí

Voz 1266 10:58 me ha sorprendido me ha sorprendido mucho de puede estar escuchándole dejó de la verdad que me digo porque el club ha asegurado porque Rajoy te escuchaba a Carlitos que es parecida a Leo Messi verdad yo le estoy con pues repente escuchaba voraz a este al que el aguantaba referencia y de repente aparece Bogatell ya lo he dicho Bruno es un jugador que engaña a la Deportiva Las Palmas cubre jugando como nueve referencia en centros laterales remates de primera en tipo coordinado pero lo dejó no dejó reconocer que estaba en el subsuelo y que no sé ni un algo que lo es realmente cómo está yo la verdad que esté veinticinco jugadores seguramente no te hubiese nombrado a votar tenemos como todo lo humano lo mismo lleva hace mal se tiene asumido su rol que es lo que realmente preocupan estos casos que el jugador tenga aquí sabes que con Luis Suárez le informe si no va a tener mucho al piloto

Voz 0839 11:52 no sé si Álvaro lo hubiera metido en esa lista dice Kiko ni en una lista de veinticinco hubiera metido igual diré cincuenta

Voz 0104 11:57 yo creo que estamos todos muy sorprendidos con el con el fichaje no pero lo que dice Kiko para mí va a tener un papel muy residual únicamente disfrutara de más minutos y ahí hay una plaga de lesiones en el Barça no entonces la la idea es que los partidos que participe pues si puedo dar un un cierto nivel yo yo tengo mis dudas que de que de nueve porque a mí es un jugador más de enganche no hay la verdad que siempre ha tenido una fortaleza tremenda aparte de buen disparo llegada hay gol pero pero no sé en qué estado está no no lo tengo muy seguido últimamente

Voz 0749 12:27 debe ser un jugador que que viene a ser como Larsson en su momento no alguien que

Voz 0839 12:30 tiene pero Larsson era era un jugadorazo

Voz 0104 12:34 el delantero contrastada

Voz 0749 12:36 no digo dentro de las características de Larsson sino lo que viene a ser el papel que viene a ser lo que pasa es que hay que ver cómo cómo viene con la mentalidad que viene con una humildad que puede llevar a venir yo creo que debe ninguna humildad sabiendo que dónde estaba o donde estuvo en los últimos años encontrarse ahora con la posibilidad el Fútbol Club Barcelona para aprender una vela

Voz 6 12:55 no sólo a a los a los que han

Voz 0749 12:57 traído a la a él sino también al al propio entrenador no sé si es una cosa entrenador pero a mí me sorprendió hasta

Voz 0493 13:02 eh

Voz 0839 13:04 que me preguntaba Álvaro Benito hoy Diego Álvaro Benito Dani Garrido anoche que me estaba hablando Álvaro Benito aquí pues pues no así estaré a la sí

Voz 0749 13:15 nada que a hombre

Voz 0839 13:17 qué pasa no estaba hablando del estado viendo antes empezando el tercer tiempo que los que me contaba Dani Garrido Vinicius le Si tuviera que darle algún día el Balón de Oro alguno decía hijo fíjate está en Pale están los dos para Balón de Oro pero nos parecen dos agradables irrupciones en la Liga española no sé quién creéis que está o quién tiene más posibilidades de crack o quién lo veis despuntando más sede de aquí a cinco años en el fútbol europeo pero de ese ha puesto las pilas definitivamente inicio se ha ganado la titularidad no sé aquí quién está hagáis más ahora

Voz 0493 13:52 yo creo que hay que valorar mucho lo que HB lo que hace inicios con dieciocho años pero hasta aquí puedo leer es decir yo no puede ser que por tres recortes en un rato que lleva jugando al fútbol en Real Madrid y exista la hipótesis ahora de si Balón de Oro

Voz 1 14:07 no comentamos siempre en futuro eh bien la proyección de evidentemente ven un futuro pero no comentamos el error que cometimos con Asensio

Voz 0493 14:15 sí porque luego pasa lo que pasa nuevo caen secos caen secos y es muchas veces porque bueno porque quizá nos hacemos muchas ilusiones con que haya jugadores de gran calidad lo situamos en en un sitio donde donde no les no corresponde para mí el de vicios mucho mérito hacer lo que hace siendo un jugador del año que que años del dos mil no

Voz 0104 14:38 en dos muy juvenil todo

Voz 0493 14:41 muy joven muy joven y como dice Álvaro de los pocos jugadores que encaran buscan ganar al defensa no no afrontan el duelo pero de ahí a que vaya a ser un crack pues buen tiene que mejorar mucho en la definición y obviamente tiene que ponen su juego al servicio del equipo más que para él al servicio del equipo eso tiene toda su carrera por delante den velé es distinto del Belén no es una promesa ni un jugador en formación por ciento y pico millones de euros Eden Belén lo que estaba era tardando en despertar

Voz 0839 15:09 sí pero es un chaval también bueno es un chaval pero ya

Voz 0493 15:11 cuántos años tiene que tiene veinte veintiuno veintiuno años es un chaval también tiene su carrera por delante pero no tiene edad juvenil es que el otro tiene la juvenil pero que den velé ya jugando en el Dortmund ya se ha pagado precio de crack in lo que pasa es que no había despertado y había su jugado asustado completamente asustado probablemente por esa edad temprana por la responsabilidad haber costado tanto dinero cuando ha dejado de tener miedo Isaac puesto a jugar al fútbol pues resulta que además le han salido las cosas bien porque yo creo que ahora mismo no sé lamente puesto a jugar al Furia de Un paso adelante sino que les salen las cosas bien porque cuando remata pega en el poste y entra por ejemplo ayer no otras veces en el poste sale fuera pero está en ese momento que pega en el poste y dentro para mí son dos jugadores interesantísimos por los jóvenes que son todavía obviamente de tres años más tres experiencias más las que tiene no le sobrevino vicios hablar de Balón de Oro de ellos creo que es es perjudicial fijaros lo que digo es lo que es romper la cabeza Gustavo

Voz 0839 16:10 si tuviera que fichar a uno te te ves en un banquillo entró de tal que te dicen fiche a uno de los dos aquí quién quieres te dice el presidente a Vinicius L

Voz 0749 16:16 o en Belén creo que me puede dar mucha más cosa que Vinicio es verdad que Vinicio todavía no lo no lo vi en su plenitud joven un poco en la línea de lo que dice Santi es una edad muy temprana tiene mucho coraje mucha valentía también driblar que hoy ese difícil encontrar ese tipo de de jugadores que en al defensa que sepan encarar lo para salir por una zona porosa que sepan elegir bien la posibilidad pero dejó venció hoy mismo tengo elegir a uno prefirió fichar a tiene unas horas o bastantes horas en en primera división tiene un roce internacional también tiene jerarquía en la selección nacional francesa creo que me decantaría más por él encara el futuro posiblemente pueda ciudad en una pista importante también Vinicius pero como Balón de Oro Balón de Oro va a encontrarse dos bestias hay una API otro puede ser Naima

Voz 1266 17:07 yo no era una cosa de yo con la verdad que

Voz 7 17:13 no tuvimos el primero que jugando en el Fútbol Club Barcelona te va a condicionar jugando con Leo Messi cuando no juega el argentino monopoliza todos los juego lo intenta una vez que juega el argentino que juega más o menos en sus zonas en la parte derecha ahí entonces ya el tocan menos las pelotas camino la verdad es que como muchas veces sólo decir que salir Castro yo todavía no me arriesgo decir se corrió o co yo no tengo de cara al futuro una idea que me ha sorprendido muy gratamente los partidos que está jugando de inicio hora de de la lectura con dieciocho años que está teniendo

Voz 0839 17:49 te has amigo hijo de asumir ahí no sé si de que

Voz 7 17:52 es la de irse fuera de repente manga Alvarito que te lo V semana sigo también coge muchas veces y no llega la ayuda apuntaran Gonzaga vienen ayuda eh toca de nuevo hizo que el equipo no ya ha sorprendido a la hora de elegir dice no no sabe define ahí no sabe tampoco es que haya tenido muchas ocasiones de gol tiene dieciocho años y poco a poco irá cogiendo confianza la a la a la hora de de invertir en alguno de ello a mí me costaría me costaría trabajo sobretodo con el tema de en Belén sobre todo si viene a Leo Messi o no al lado porque no quisiera condiciona muchísimo

Voz 0839 18:28 Álvaro no le pregunto porque se lo quiere hacer

Voz 0104 18:31 no bueno yo podemos dibujar el jugador que es deseable porque

Voz 0839 18:36 te lleva lleva dos años de experiencia

Voz 0104 18:39 el Dortmund en en en el más alto nivel de ahora en Barcelona además yo creo que tres años es un mundo para para un jugador de esa edad la experiencia que te da si podemos saber el jugador que que va a ser no realmente está creciendo mucho en poco tiempo en Barcelona de Garzón jugado muy difícil de parar por la por la velocidad que tiene y porque puede salir para los dos perfiles Vinicius todavía no podemos dibujar el ojo del jugador que va ser yo estoy con Kiko a mí me ha sorprendido mucho el rendimiento que está dando tan pronto porque yo me imaginaba que que todavía iba a tardar bastante tiempo en empezar a carburar ya sabemos lo difícil que es ponerse la camiseta del Real Madrid y lo que sí le le adivino unas condiciones físicas las para el desborde tremenda no porque yo creo que es una es una de las condiciones que hay que tener para superar rivales que es que arranca y se va es valiente y el día que que tenga esa pausa que te da la experiencia más en zonas más cercanas a la portería en el último pase bueno o la toma de decisiones incluso en la definición podemos estar ante un jugador importante pero lo que dice Cañete piano piano que todavía son juvenil no le pongamos más más piedras en la mochila no mucho

Voz 0839 19:40 es lunes habláis de los fans de los modestos de entrenadores de equipos pequeños de bueno que todo pues bueno pero hoy quería preguntaros por tiempo hablar del Madrid pero quería preguntaros también por Morata he abierto El Larguero contando la última información de Álvaro Morata que tiene que ver con su llegada como cedido que se están negociando ahora mismo el Chelsea Atlético Madrid Morata va a jugar de rojiblancos no lo duda nadie pero sin opción de compra obligatoria la opción de compras en la reserva el Atlético ya veremos si lo compra uno incluso están negociando que venga como cedido estos cuatro meses que quedan de temporada hila que viene también cedido pero sin opción de compra obligada no como paso con Diego Costa que era prácticamente un traspaso en diferido eso es lo que están negociando y es lo que por ahí van los tiros de la última hora del asunto Morata que va a ser presentado días pero puede que llegue sólo como cedido sin opción de compra obligatoria repito pero la pregunta es hace muchos atléticos Kiko Griezmann Costa Morata pueden convivir bien los tres en esa plantilla

Voz 7 20:38 sí sí pueden hasta de algún que otro partido de jugar hasta con primero por eso

Voz 0839 20:46 ya que el Cholo este le de un ataque de decir algo

Voz 7 20:48 una mini señalando hay que recordar que morado cuando jugaba José te del Castilla el juego espanta uno rápido a pie poco los votantes tenía la velocidad y uno contra uno Chris vantado descabellado que juegue por detrás del punta en una de las bandas como has jugado en muchos partidos lo dijo Costa vamos a ver Manu es cómo llega después de la ley de una lesión Arteria uno o con Juli en Liga no ha ni tiene toda la petición a la hora que que pasado en el Chelsea que volvió loco a la defensa del de la te lo digo me parece con unos recursos que maneja el juego posicional y también jugará a la contra en centros laterales siempre ataca a piel después tiene juego de espalda por condicione características yo te digo que otras siempre he sido un jugador que tiene nombre espectaculares de lo que la fallado quizá el el carácter a la hora de de sus lamentaciones y excusa en vez de de trabajar trabajar y trabajar porque yo creo que sí al Atlético de Madrid un año y medio de aportar sobre todo no consta que tenga Diego a la hora de que cuando acabe la Liga lo vimos los cantos de sirena China le une más que otra cosa

Voz 0839 22:03 Raúl no no no esté escuchando muy atentamente no y cuando termine después has aprendiendo algo no no el bar decidir ya que los comentarios vertidos por Santiago Cañizares quedan anulados

Voz 8 22:15 sí estoy prepara la Gran Hermano mi sí sería aún no no no

Voz 1 22:30 no déjalo así

Voz 0839 22:34 y luego a ver si lo sacamos recibiría otra Gustavo si tuviera que elegir los atléticos fíjate te alguna de ciencia ficción Si tuvieras que elegir los atléticos por eso que ha dicho Kiko de que al final Diego Costa viene no es que tengo una de China tal Morata o Costa

Voz 0749 22:51 es difícil sobro que Diego Costa va a depender de que de como Huelva sirvió de Si viene el Diego Costa de ante y que Seve se todo todo elegir a Diego Costa creo que Morata tiene una gran posibilidad de y de reivindicarse con con su fútbol coincidió con Kiko de me parece un jugador con buenos mimbres es un jugador que lo posicional de puede dar mucho en el juego aéreo también a la hora aguantar el balón va va tener de si él tiene la rebeldía que tienen que tener un futbolista para volver a nivel que quiere Morata va a ser fundamental para Atlántico Madrid porqué fue como vuelve digo consta de una lesión tan importante la exigencia que va a tener en el once titular la exigencia también de los partidos hay que ver cómo vuelve físicamente que no es fácil volver después a lesión y ahí Morata va a tener una gran posibilidad que juega junto yo lo veo más complicado con el Cholo en ese sentido algunos minutos sí pero de entrada no sé si se va a atrever tanto ha hecho el Cholo pero creo que va a ser un buen fichaje para para Atlético Madrid y sobre todo es necesario

Voz 0493 23:53 yo le da y los tres muchísimo muchísimo valor a Morata los tres se escuchaban los tres alguno me puede que a mí me gusta ser muy exigente sobre todo con los jugadores con los que pueden ser grandes jugadores evidentemente yo no lo puede exigir a un futbolista que no tiene grandes condiciones que de algo más barata tiene veintiséis años ha jugando ya este es el cuarto gran equipo que juega de Europa no ha sido titular en ninguno vamos a ver si es titular entero un año y enlaza años de forma consecutiva entonces además de buenas condiciones será buen futbolista

Voz 0839 24:27 yo creo que tiene que aprovecharon el en el Atlético definitivamente a depender de sí sí sí lo que dice el bar que han estado perfecto se anula ninguna jugada posicional mente Cañete ha estado mal pero esta banda interpreta a un chico lejano y el otro con el sueco la sirena nos a Gustavo sí sí perfeccionó Dani apretó un botón

Voz 0749 24:51 sé que voto en apretó hilo paro subió goles

Voz 1 24:54 es lo que aquí me quiere mentiría para esto

Voz 0749 24:57 eso sí lo no con que ahora cuando no

Voz 1 25:00 la pelota te veía que Axel bosteza los ronquidos al tiburón