Marc Domínguez: "Empezar un partido con diez a nivel de imagen de clubes es bochornoso"

Voz 1806 00:00 eh Raúl que nuestra es que es otra historia también que muchas de estas historias que que desgraciadamente las miserias del FUCI que parecía que que ya estaban desterradas sobre todo con aquellos de las sociedades anónimas deportivas que parecía que esto iba a ser la panacea estamos viviendo últimamente lo hemos desvío en el Reus el fútbol profesional pues hay un equipo y que tiene un más de ochenta años de historia considerado el tercer equipo de Sevilla porque está el el Real Betis el Sevilla ILP fija Erez fijaba lo que es el orden

Voz 1 00:33 por por ese orden bueno no por eso

Voz 1806 00:35 normalmente soy la bomba

Voz 2 00:38 Locomía bueno creo que Sevilla Betis Betis Sevilla

Voz 3 00:45 que si los béticos todos

Voz 1806 00:49 a las artes de España porque hace mucho calor hay doy fe que yo juegue un play off ahí de ascenso que ascendieron ellos por por por cierto

Voz 3 00:55 vosotros con el Levante

Voz 1806 00:58 Vedra y a nosotros en Numancia ahí ascendió eléctrica al Pontevedra de Juande Ramos un equipazo jugó durante unos cuantos años en Segunda División el Écija Balompié en el que estuvo entre otros Salva Ballesta estuvo Rafael Gordillo estuvo Wilson es el portero que tuvo el Rayo Vallecano bueno Rubén Pérez que está en el Leganés insólito Nolito salió de ahí que le mete un gol en la Copa del Rey al Real Madrid y luego ya fue para arriba que que ha tenido futbolistas de de categoría no pues ahora qué les pasó les tapas lo os hace dos años cogió el equipo de esto que pues que vendes el equipo en este caso aún coreano a Llum Gone par no sabemos a qué se dedicaba parece una empresa ficticia que sí que no primer año no muy bien Hilla ha llegado este año oí llevan los jugadores eh seis meses sin cobrar me contaba el utillero que cobró medio mes en agosto entonces qué ha pasado porque claro en esta circunstancia muchos de los jugadores ahora en el mercado de invierno pues se han ido Se han ido única hoy hoy mismo salido tres únicamente se han quedado siete futbolistas de la del primer equipo y dos de ellos son porteros eso significa que si el domingo juegan que quieren aplazarlo tendrá que jugar con diez sea no pueden jugar con once tendrá que jugárselo siete incluido el portero dejó

Voz 1 02:21 dos más tres juveniles sea la situación

Voz 1806 02:23 es caótica no iré a ver si alguien lo que pasa con Reus no claro imagínate no pues ahí ahí está Dios mío

Voz 3 02:30 eh creo que está por ahí Marc Domínguez que es el actual en el Écija era el director

Voz 1806 02:36 que porque el entrenador no muy correcto está por ahí Marc hola

Voz 3 02:38 muy buenas las buenas está también Juan Delgado que era el capitán del Écija hasta hace unos días pero acaba de firmar con el Jaén hola Juan hola cómo están los ánimos Marc sobre todo porque lleváis a pesar de todo esto que está contando Raúl creo que lleva seis jornadas sin perder cuatro victorias consecutivas que ya es la leche así que cómo están los ánimos

Voz 4 03:01 bueno en lo que es lo deportivo a los futbolistas que hay actualmente y los que se han ido pues lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones no que no se les puede reprochar absolutamente nada al contrario el compromiso ha sido absoluto y de hecho los números están ahí en una situación tan delicada como la la que tenemos no futbolistas yo creo que no se les puede pedir más en cuanto a a lo anímico con la situación que tenemos la verdad que que es muy difícil de llevar

Voz 3 03:29 me extraña que sea llevaría de intentar motivar a los jugadores y Xavi preparar el partido con ellos cuando cuando no se sabe ni qué va a pasar con el club no

Voz 4 03:39 sí bueno lo más meritorio yo creo que aparte de de la implicación que tienen ellos es que en un mes han entrenado cuatro días incluyendo que Navidad agolparon es que aún así el equipo ha competido y ha sacado resultados que qué buenos son muy meritorio era parte de de las victorias del otro día con con nueve futbolistas de la primera plantilla dos de los cuales son portero con cinco juveniles de sacar un empate fuera de casa pues me parece que en un banquillo es lo más increíble que he visto en mi vida

Voz 1806 04:12 que además Juan que que ahora acaba de fichar como decías el Real Jaén fue el que marcó el gol del empate que es de Écija y por esa circunstancia que tiene que que irse de casa a buscarse las habichuelas les dolerá más no Juan tener que irte de de de Écija que estoy que es tu equipo

Voz 4 04:31 buenos días

Voz 5 04:33 ya me he ido aquí la verdad que que me da mucha pena porque

Voz 6 04:39 soy de aquí de si hay sí

Voz 5 04:41 gente que que vive mucho eso de del equipo oí la verdad pena pero bueno ojalá se pueda solucionar allí que aquí

Voz 3 04:54 fíjate con lo que está pasando con el con el Reus Marc a Juan que ahora llega un grupo inversor americano que se va acercando el club bueno parece que hay una esperanza ver si da vosotros tenéis esperanza todavía de que el propietario en este caso coreano que decía Raúl esto adelante o eso ya es algo con lo que ni contáis

Voz 4 05:14 bueno a ver nosotros tenemos la esperanza de que de que bueno los empresarios de la zona pues cojan la sartén por el mango oí puedan tirar esto para adelante se ve que que hay contar todo yo de momento no no conozco que haya nada firme pero sí que por lo que se comenta pues bueno hay movimiento y tal esperemos que estas semanas sea la definitiva porque esquemas no no se puede alargar esta agonía

Voz 1806 05:40 ese han ido ya

Voz 5 05:42 pues el quedan seis futbolistas creo ya ya se lo he oído y he haga ya respetemos venir aquí el jugador conducía hacia adelante

Voz 3 06:02 José que esta semana o p'alante para atrás crees

Voz 4 06:06 sí a ver de esta semana no puede pasar no de hechos está intentando aplazar el partido de este fin de semana con el con el Puente Genil a la espera de que la Federación confirme esperemos que se pueda pueda suceder este hecho ganar es un paro tres de día primero de todo para bloquear las cuentas que con la Federación y la deuda que con el anterior técnico Si bueno tres Se margen como para o para poder contratar esos siete ocho diez futbolistas que a la plantilla de hace falta como por lo menos para competir a final de temporada yo creo que este año todo lo que sea que el pleno desaparezca yo creo que que habrá sido un mérito tremendo de los futbolistas que han ido de los que están y de los que estamos luchando todos los días para que para que siga habiendo fútbol en Écija

Voz 7 06:54 este que es mucho más grave mano porque imagínate que el club desaparece también tienen cantera también tienen ciento y pico chavales que también se quedarían fuera del club que va de la mano

Voz 8 07:05 no es una entidad parte titulares al director

Voz 1806 07:09 Mar además de la cantera

Voz 9 07:11 sí la verdad que a mi pueblo

Voz 4 07:13 que me repercute ellos sí que he pasado unos meses bastante desagradable porque bueno no fea la palabra de del presidente yo tengo que dar la cara con con los niños con los padres a la hora de de recortar las cuotas de bueno que los padres hayan cumplido con su obligación y que nosotros como como entidad no podamos cumplir pues la verdad que a mí personalmente se me cae la cara de vergüenza no

Voz 9 07:37 sí es una lastima porque bueno

Voz 4 07:39 esos niños no tienen por qué estar pasando este este mal trago hoy y ojalá se pueda solucionar también por por estos niños que al final lo único que deben hacer con esta edad es disfrutar de él

Voz 3 07:51 hoy la gente que os dice por la calle Marc que que lo porque hay gente que va van cinco mil personas au cuatro eh

Voz 1806 07:58 según el último partido que el además del partido la supervivencia si no esté que jugaron fuera en casa fueron cinco mil aficionados apoyando apoyando un equipo de Tercera para Juan que es de de hija sería especial y además te codeándose no día a día con con la gente que conoces de siempre

Voz 5 08:18 pues sí la verdad es que sí que muchísima alegría de que sólo nosotros doy la verdad que que desde el vestuario cómo ha ido a suerte a todos los que

Voz 10 08:43 que el vestuario está muy muy contento por todo lo que están haciendo con nosotros

Voz 5 08:50 sí una a decirle que que gracia

Voz 1806 08:55 el caso es como nos aplace el partido mar vas a tener que jugar con diez jugadores uno de ellos el portero además y tres juveniles

Voz 8 09:04 S se presenta complicado eh

Voz 4 09:07 si la la situación y al otro día era era dramática de esto ni vuelvo a repetir M padece

Voz 5 09:14 que aparte de que hay que decir

Voz 4 09:17 futbolista lo que hicieron fue heroico a mí me parece un milagro no que que el equipo después de entrenar sólo un cuatro días durante el mes pues que compitiera con con cinco juveniles siete futbolistas de campo de la primera plantilla hay aún así fuera de casa fuera capaz de puntuar a mí ya me parece una barbaridad pero yo creo que esta situación no se puede extender más porque es que ya empezaron partido con diez desde a nivel de imagen de clubes bochornoso

Voz 3 09:48 pues ese más pues bueno Mar Domínguez y Juan Delgado ex de Leo Juan ahora jugador del Jaén y Marc antiguo director de la cantera y ahora entrenador del Écija mucha suerte pase lo que pase ojalá Si alguien está viviendo estoy puede tener la solución pues que esté que sepa que está tiempo de intentar solucionar mano da algún empresario algo

Voz 1806 10:08 lo que se mueva en el pueblo no

Voz 3 10:10 un abrazo a los dos y gracias por estar en El Larguero mucha suerte gracias hasta luego cómo cómo duele escuchar estos casos de futbolistas que que lleva años dedicando su vida al meter ahí pero todo el modesto y te pagan

Voz 1806 10:24 fíjate estuve yo en Écija pude comprar la solidaridad de los de todos los blues futbolistas tenían cajas de camisetas pues de de todo futbolistas de Primera División del Villarreal incluso sólo una de Ronaldo pero del Valladolid con el enorme error de Valladolid gente que ha mandado camisetas y firmadas del Betis etcétera para que las sortean y pueden aliviar un poquito ese ese problema económico no es esto yo lo Guido desgraciadamente varias veces y es muy duro y que siga pasando a mí me parece denigrante