El Larguero (21/01/2019): Entrevista con López Nieto, María Victoria Pavón y Sergio González

Voz 1 00:00 noches qué tal acaba de terminar la primera jornada de la segunda

Voz 1375 00:39 vuelta bienvenidos a este Larguero de lunes con este Éibar tres Se cierra la jornada número veinte Éibar tres Español cero abarcado Sergi Enrich en el veinticuatro de Blasi sin el cincuenta y dos y Charles en el ochenta y cuatro y deja al Eibar e undécimo con veinticinco puntos y al español décimo tercero con veinticuatro Hall españoles que estaba ahí arriba arriba de esos equipos que no se había enamorado en la primera vuelta y ahora está con veinticuatro cuatro sólo por encima del descenso va a estar carísimo este año pero carísimo lo de la pelea por el por el descenso así quedan las cosas eh con dos goles en los que además ha habido jugada polémica está por ahí bonus Cullum recientemente al partido en Ipurúa o la llevó muy buenas muy bueno malo pues con polémica en esas dos jugadas bueno polémica donde ha intervenido el bar ninguno de los goles será en fuera juego así que tres puntitos para los de Mendilibar así es eh

Voz 2 01:28 como tú bien ha dicho goles de Enric Blasi Si Charles un partido en el cual elevan ha estado más cómodo que en otras ocasiones el la preguntado a rubia en rueda de prensa sí ha sido más mérito de del Eibar o demérito de el del español y ha dicho que no que el Eibar ha hecho las cosas bien que sabían lo que se iban a encontrar ICANN temió facilidades pero que le ha hecho su partido ir bueno no estaba nada contento o en la rueda de prensa porque bueno pues ha dicho que que

Voz 1100 01:54 pero bueno que no es una situación complicada para

Voz 2 01:57 a su equipo aunque no puntúe en pero que se está trabajando bien y que esperan salir de de esta ya para la próxima jornada en Ipurua la verdad que mucho frío buena ambiente así todo tres mil doscientos cincuenta espectadores como decías puede servir para que se coloca con veinticinco puntos y supera en este caso al español que se queda con veinticuatro

Voz 1375 02:16 un abrazo Ivonne un abrazo abono hasta luego bueno termina la jornada en Primera en Segunda en la jornada vigésimo segunda también un partido el Granada Elche uno el Granada vuelve a ser líder con cuarenta y tres puntos el Elche que era decimoquinto con veinticuatro en Italia ha terminado la jornada de liga con el Juve que llevo Verona el líder contra el colista ha ganado la Juventus tres cero a falla un penalti por cierto Cristiano que mañana por la mañana va a estar en Madrid declarando por presunto fraude fiscal había han pedido sus abogados que entrar por la rampa de acceso al garaje para que no hiciera el paseíllo delante de todos los medios y tal pero le han dicho que tiene que entrar por la misma puerta que pasa cualquier hijo de vecino que el Parking está completo pone Parking completo así que tendré qué hacer el paseíllo como cualquier ciudadano normal que va a declarar ante el juez ante un posible fraude fiscal mañana en Madrid a primera hora de la mañana Cristiano eso los partidos de hoy es un día también de novedades de noticias de nombres propios de fichajes enseguida estamos en Barcelona Kevin Prince Boateng ghanés de treinta y un años es el no

Voz 0831 03:22 el delantero del Barça no

Voz 1375 03:24 no es una broma aunque se ha sorprendido a todo el mundo y que muchos dirán pero boato en que viene de vuelta de todo todo y que da bueno enseguida la pregunta abre un alemán en qué condiciones llega llega a Boateng que viene como claro suplente de Luis Suárez con un carácter que ya le conocemos me bastante alborotado y alborotador pero que es un buen futbolista y que en la secretaría técnica del Barça han considerado que es él Sage oportuno en este mercado de invierno tras la salida de Munir repito treinta y un años estuvo jugando hace poco en la Unión Deportiva Las Palmas llega cedido del SAS italiano no tiene mucho dinero en la caja fuerte el Barça tampoco para cometer ningún fichaje llega cedido del suelo italiano será presentado mañana mismo a la una de la tarde eh se reservan una opción de compra los culés para verano por ocho millones de euros estaba mirando esta tarde los últimos fichajes del Barça así un poco a vuela pluma Jason Murillo Jerry mina Arturo Vidal Boateng no se sobretodo dos cuestiones que Benigni siempre a la cabeza cuando el Barça ficha la cantera Jerry mina Murillo luego le preguntaré a Ramon Besa por la política de fichajes del Barça que yo sinceramente no acabo de entender muy bien por qué camino va o bueno sí acabo de entender va por un camino diametralmente distinto al que siempre se ha vendido en Can Barça ni cantera ni estilo no digo que sean malos jugadores yo no soy secretario técnico simplemente me llama la atención jugadores de este perfil Boateng Arturo Vidal Jerry mina dijo Murillo ya estamos en Barcelona ya se sabe el tiempo de baja de Osman DVD el francés va a estar dos semanas de baja a causa de un esguince de tobillo pues la lesión de

Voz 3 05:18 el partido de ayer en

Voz 1375 05:21 el Atlético de Madrid también está más cerca el fichaje de Álvaro Morata del que cada día leerá sigue escuchará cada día una cosa que ya está aquí que lo presentan mañana que viene tal observa nosotros intentamos darte la información que tenemos cada vez que hay algo nuevo te contamos algo nuevo es importante que sepan los adjetivos también los aficionados al fútbol en general y los oyentes de la SER y es que está cada vez más cerca la opción de que Morata llegue como Teddy ido sin opción de compra obligatoria como se dice por ejemplo lo de Diego Costa que en el fondo no fue una sesión era

Voz 3 05:54 el traspaso en diferido era de te lo vendo pasa que

Voz 1375 05:58 te lo quedas cedido en verano me pagas eso es lo que suelen hacer muchos clubes y parecía que por ahí podían ir los tiros pues estamos mucho más cerca por ahí están ahora mismo en las negociaciones muy próximas cerrarse tan próximas como el Chelsea cierre al Pipita Higuaín que sinceramente esta es una opinión es algo que me sorprende que el Chelsea ficha al Pipita Higuaín y que se deje una pasta en fichará al Pipita Higuaín pero lo que fue su entrenador en Italia ya en cuanto eso se cierre que me cuentan que está hecho pero no sea sábado la pasta salvó ese acuerdo está cerrado pero hay que hacer el ingreso y cerrar la operación de definitivamente en cuanto eso ocurra no se ha firmado aún qué va a ocurrir Higuaín llegará a Londres Morata al Atlético pero insisto la novedad que os contamos hasta ahora de anoche en El Larguero qué Álvaro Morata llega área llegará cedido al Atlético de Madrid con opción de compra pero no obligatoria este verano es más se está negociando la opción de que llegue cedido estos cuatro meses que quedarían de temporada febrero marzo abril y mayo la temporada que viene también como cedido teniendo el Atlético de Madrid obviamente una opción de compra pero no obligatoria sería el Atlético el que decidiría después del rendimiento del jugador si acomete la compra del fichaje o no así están ahora mismo las negociaciones aquí está su mujer ha venido Alice Campello aquí están los niños aquí ha venido el padre Alfonso pero falta cerrar la operación que está próxima a cerrarse repito por ese camino por esa vía cesión sin opción de compra obligatoria es algo en lo que trabaja el Atlético de Madrid Chelsea va acabar aceptando si no se tuerce la operación a última hora eso repito cedido estos cuatro meses la a qué viene eh y luego estaremos en el Sanedrín con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Álvaro Uribe con Gustavo López es preguntar de por estos dos nombres propios le Álvaro Morata qué tal lo de convivir Álvaro Morata Griezmann Diego Costa y también por el nombre de Boateng que ha sido eh sin duda al nombre sorpresa del día cuesta hablaremos de el Real Madrid de los brotes ver desde el Madrid de Solari que este fin de semana disputado el mejor partido desde que Solari está en el banquillo en cuanto a nombres propios del día hay otro nombre propio este caso el de un club el Reus el equipo catalán que finalmente no jugó el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas ha sido vendido a un grupo inversor estadounidense que parece llegar en plan Bienvenido Mister Marshall algo así para salvar pagará la deuda construirá además un estadio para dieciocho mil espectadores pero la Liga no ha recibido con gran alegría este anuncio la resolución que en breve tiene que hacer el juez de Disciplina Social puede hacer que deje de competir el club en Segunda División aunque venga a este grupo inversor americano puede que el Reus sea expulsado de la competición habrá que esperar a las próximas horas a ver qué ocurre y fuera del fútbol terminó esta portada de El Larguero con las noticias del Open de Australia eh esta noche podemos asegurarnos un español en la final con si Rafa Nadal le gana a ti a fue que ya le ha dicho que el está esperando no que la ha retado retado vamos a ver cómo acaba el reto Joana dan los retardado mucho pero si te ha fuese ha venido arriba íbamos a ver cómo salía fue de la pista vamos a ver eh si Nadal gana tía fue iba autista gana chips el griego en este caso Nadal y Bautista jugarían el jueves la primera semifinal así que tendríamos un español aseguró en el Open de Australia lo cual sería una pasada ganando los dos esta noche el que está fuera es Pablo Carreño que ha caído esta mañana hora española ante Nishikori en octavos el asturiano que iba ganando ocho cinco en el Grec ahora el break en el último siete esa diez puntos no es a7 iba ganando ocho cinco y en ese momento ocurre esto es una bola decisiva gana ocho cinco Carreño cuando está disputando el último punto con la bola todavía juegos y hoy un no y aquí cariño se vuelve loco carril el otro ya se volvió loco hace tiempo este Pablo Carreño se vuelve loco y ocurre esto

Voz 4 10:03 la lija seguidita

Voz 1375 10:06 Jon Bon Jovi Dita Von bueno y luego al final se marcha acaba descentrado del ocho cinco pasa al ocho seis ocho siete ocho ocho ocho nueve ocho diez pierde el partido tira la bolsa la pista y acaba llamando al árbitro cabrón hijo de puta eh eso me imagino que le costará una sanción económica ha pedido perdón evidentemente él es el primero que sabe que ha perdido los nervios pero le caerá sanción bueno protagonista Pablo Carreño también Garbiñe que que quedó eliminada Garbiñe Muguruza en balonmano nos hemos quedado sin opciones de meternos en semifinales del Mundial a pesar de ganar a Brasil treinta y seis veinticuatro los hispanos necesitaban que Alemania y Croacia empató pasen al final ha ganado a Alemania por uno veintidós veintiuno y eso ya hace que matemáticamente no tengamos opciones de medalla ahora el objetivo es entrar entre los siete primeros para disputar el preolímpico vamos si lo consiguen los de Jordi Ribera yo ya sorteado los emparejamientos de la fase final de la Copa del Rey de basket iban a disputar en Madrid en Erwin Center plato fuerte el derbi madrileño Real Madrid Estudiantes viernes quince de febrero a las nueve y media de la noche el resto de duelos de cuartos Tenerife Unicaja el jueves catorce a las siete Barça Valencia ese mismo jueves a las nueve y media eh el Baskonia Joventut el viernes a las siete Madrid y Barça sólo se enfrentarían en una hipotética final ya en la NBA hoy es el Día de Martin Luther King por lo que se están disputando partidos a la hora muy temprana desde primera hora de la tarde en España lo más destacado que Luka Doncic se ha convertido en el segundo jugador más joven en lograr un triple doble el dieciocho once diez ante los Bucks de Milwaukee aunque Perrier ciento seis ciento dieciséis todo esto en la portada de El Larguero que va a empezar a dime a qué sabes con qué bueno luego tendremos a un jugador en el día en el que ha habido movida con huelga también de taxistas en en Madrid vamos a tener a un futbolista que exfutbolista hay taxista aquí va a estar en El Larguero porque además del fútbol los jugadores tienen otras preocupaciones Un jugador de Segunda B que es futbolista taxista iba a estar aquí en el larguero pero a esta hora de la noche hablamos de lo que hoy ha hablado todo el mundo después de ver ayer Arce repeticiones de la jugada de Luis Suárez y Pichu Cuéllar no sé si escuchas

Voz 3 12:32 esa noche El Larguero pero quedó claro que es el pueblo está adivinó

Voz 1375 12:37 yo para empezar aquí porque de catorce gramos siete decían que era falta de Luis Suárez además creo recordar quiénes Romero Gallego Pulido mea Ana Torrejón Álvaro Benito y Miguel Martín Talavera esos siete dijeron era falta dijimos es que no era falta de Luis Suárez Martí Marcos López Dani Garrido Pablo Pinto Iturralde González y un servidor Lluís Flaquer dijo que tenía duras catorce siete que si seis que no yo no dudaba dimos una cuesta una encuesta en Carrusel durante toda la tarde cincuenta y tres que sí cuarenta y siete que

Voz 5 13:19 bueno hoy en la tele

Voz 1375 13:21 cuatro hemos visto nuevas imágenes algunas de bienes por Estados Unidos ya hay una imagen eh dicen que rectificar es de sabios y no rectificar puede que sea de cabezones ni soy cabezón e he visto esa imagen y dicho joder es que parece que la Bota de Suárez pegan la manopla de Pichu Cuéllar y que eso es lo que hace que meta el balón para dentro fijaros a dónde vamos ya por la repetición número XXXV para ver si era falta o no lo que sí que está claro eso es irrebatible es que tu opine es lo que opinen que yo opine lo que opine e Iturralde opine lo que opine se está quedando claro que no es una jugada clara donde todo el mundo diga esto es un error clamoroso esto es falta delantero o no pues no tiene muchas aristas tiene como dicen los árbitros es una jugada de grises que le gusta mucho decir a Iturralde y también habrá sudar Bayo en una jugada de grises que no es blanco o negro es interpretable hoy Kiko decía una cosa hoy Michael Robinson decía otra cosa en La Ventana con Francino que por cierto Francino decía también para mí es falta de de de Luis Suárez después de ver esa última imagen que no se había visto ayer y que por cierto no sé por qué no la ponen en la televisión porque de algún sitio ha salido esa imagen de de de de las retransmisiones de la reacción del partido pero no se vio hasta aquí la cual ganó un tío bienes por Estados Unidos tiene cojones con perdón porque era una boletín

Voz 3 14:43 de de de España pero bueno

Voz 1375 14:46 por eso digo que está todo muy dividido y que en la calle preguntas y unos dicen que sí y otros que no para unos es noticia para otros he hemos visto hoy en la portada de Sport y Mundo Deportivo Kenia parecía su voz porque tenían claro que no era bueno pues hoy aquello que si cada uno por lo que sea así vaya usted a saber porque pero eh lo que sí que está claro es que no tiene que entrar el bar en eso creo que estáis todos de acuerdo no que si queréis cambiamos el bar pero el bar dice que tiene que entrar cuando el errores clamorosos así nos lo explica Iturralde cada vez que Carrusel deportivo cada vez que hay Larguero el bar tiene que estar para corregir un error clamoroso que el árbitro está en el campo te has equivocado Pepito ven haberlo o no venga saberlo ya te lo digo yo telas Colau pero una jugada como la de anoche donde de catorce aquí siete una cosa seis otra donde la Calle cincuenta y tres cuarenta y siete y la encuesta pues entiendo que el bar no está para eso Iturralde González buenas noches buenas noches

Voz 0831 15:45 los árbitros españoles que son veinte en primera división

Voz 1375 15:47 cómo han visto la información sobre ese asunto

Voz 0831 15:51 pues eh fíjate es curioso e los más veteranos ven más falta que los más jóvenes que noventa tanta falta los más

Voz 1375 15:56 veteranos buen más falta saque digamos que tú estarías más entre los más jóvenes

Voz 0831 16:01 yo estaría entre mejor dicho al principio espíritu joven no está

Voz 1375 16:06 pero eso es buena noticia caigo en latín

Voz 0831 16:08 siempre no parecen haberla cuestiones ninguna una cuestión de de control de partido no controlo de partido se declinan más como en el sentido de que si se pitan mucho más defendible que si no se repita lápidas en cuanto a Contador del partido nadie te va a decir nada por el simple motivo de que son muy grises esa jugadas

Voz 3 16:27 hay la cuestión aquí es

Voz 0831 16:30 era un árbitro siempre tiene que tener un control del partido siempre siempre hay cosas que pues eso que como decía kikos ya pero en el medio campo cuitas a una cosa en el año pitas otra cosa es que pitar arbitrar no es uno más uno son dos es una gestión de partido desde el minuto uno hasta el minuto noventa con para gestión de partido a los más veteranos abogan por porque las falta es falta les falta Maragall que son cuantos más cuántos veinte pues deben de veinte pues fíjate catorce catorce entonces si te va bien más o menos

Voz 1375 16:59 por c6 catorce creen que Soraya casi podrá Isère Noray te va bien por arriba puede ir bien más o menos es vale puede ir bien puede ir bien vale vale ya que está más compensado sí pero sí pero bueno pero siempre sigue siendo está lo que sí está claro es que una jugada de bar no hombre no eso sí que no lo puede debatir nadie por qué no puede debatir nada aunque tal vez debería entrar en ese tipo de ahí que no pero pero a ver eso cuando cambien el protocolo

Voz 0831 17:23 podemos decir que tienen que entrar pero mientras no cambien el protocolo claro tendremos que aceptar lo que no me vale lo que no me vale es todo este debate que estamos abriendo porque fíjate tú preguntas a todos los periodistas deportivos bueno o a todos habrá algún

Voz 1375 17:38 lo que quiera pero el noventa y cinco por ciento de los

Voz 0831 17:41 prisas deportivos que te dicen que están a favor del bar no todos partidos y hoy hoy es una jugada que el protocolo del bar te dice que no se entra todos los periodistas ahora bueno los periodistas que dicen que es falta que silbar no sí que sirva es una porquería que si hay que cambiar el protocolo a ver prosistas a favor del bar estás a favor del protocolo estás a favor de protocolo sabes que esta entrada no entra donde está la polémica no hay es difícil es que la estamos haciendo nosotros la polémica de una jugada que no hay que tú me discute es que faltan no es falta perfecto te pueda abrir la polémica porque Caixa la opinión de uno opinión de otro perfecto perfecto pero si me abres la la la la polémica ha de que el bar tiene que entrar es que entonces una polémica ficticia una polémica de periodista deportivo ficticio tal no puedo hablar

Voz 1375 18:28 gente con él

Voz 0831 18:29 eso no puede ser que digamos estoy a favor del bar pero ojo porque no entró en grabó el Barça

Voz 1375 18:33 no entonces vino a favor del bar

Voz 0831 18:35 estás a favor de un bar en particular embarque otra otra otra cosa es que

Voz 1375 18:39 alguien diga pues a lo mejor el bar cuando Issa cuando se generó ese tipo de dudas en el campo y arriba debería

Voz 0831 18:44 darle Ivonne Reyes todo vale yo tengo dudas y tal efecto vale eso es lo que decía entonces que cambia entonces hay que correr como decía Kiko yo decía tú crees que el árbitro se hubiese visto la jugada pues si el árbitro de la jugada jugadas las imágenes que hemos dado en Cuatro Televisión la última de ellas curioso también que tenga que venir después de un día una imagen de América

Voz 1375 19:03 sí sí no falta sólo ven a las ciudades

Voz 0831 19:06 ya tenemos todo el cuadro escocés que venga para ver qué puede cuál puede ser falta pero esa jugada besa jugada y cambio pero el bar no está para ese tipo de jugadas es lo mismo que te digo yo con las otras dos jugadas de fuera de juego con las otras dos cabido en Villarreal por qué por qué el Comité Técnico de Árbitros teniendo ellos friends que dicen que dicen ya te aseguran que hay fuera de juego claro en los dos

Voz 1375 19:32 por qué no lo hemos que no han a medias quedamos

Voz 0831 19:35 con yo no te estoy diciendo yo no te estoy diciendo al instante porque al instante igual hay unos problemas tecnológicos pero ahora

Voz 1375 19:40 cuando acabe el parlamentario piano les mandaron las imagen

Voz 0831 19:43 es que luego se las enseñó menos alejado de la te dice que el más conocido por qué no esas imágenes que les sale demanda Undiano le mandas a la realización a la finalización del partido se les dice señores las imágenes la línea que tengo yo aquí en las a labor que es diferente a la que pone la realización por eso la realización de televisión ya no pone imágenes con la línea porque porque vieron que eran diferentes a los que les de las salas ponía por qué no se ponen al fin yo no ya no te digo en el momento al final del partido estoy con otro a nuestras carencias que pasa que el el el protocolo Bar Internacional Board no te obliga a poner esas imágenes pero bueno yo creo que que ayudarían creo ayudaría o no no es que ayudaría es que muchas veces hemos cambio ya el criterios cambia el concepto de lo que es el fútbol metiendo tecnología pues igual hay que abrirlo en si es que en Estados Unidos hay una repeticiones se ve como dijo ayer muy bien Romero señalan a los árbitros del bar lo que hablan Paqui allí igual todavía no hemos llegado a eso llegaremos por eso digo yo siempre que hay que tener paciencia y acordaros acordaros hoy que estalló el chico de la ha recordado como lo haya Molló albergarán Pacojó muy recordado me dice me acuerdo una frase que dijiste nada más entrar en la sala en Rusia que dijiste es estáis equivocados si queréis que el barro acabar con la polémica total

Voz 1375 21:01 de pues mira cada vez que le pasa al Madrid y al Barça ni te cuento lo que lo que lo que pasa aquí que retumban los cimientos de de de todo el país le van penalti a Vinicius bueno bueno bueno él la falta de bueno pero no solamente el Madrid el Barça son protagonistas del bar de las últimas jornadas también equipos más modestos que en ocasiones se callan en ocasiones aguantan en ocasiones se muerden la lengua y en ocasiones ya la explota dicen oye por favor ya está bien le ha pasado a Leganés que ha hecho hoy esa queja oficial a la Federación explicaciones a los árbitros le ha pasado a Levante hace unos días antes de la jugó de el partido ayer ayer yo creo que no hay comunicado Levante hoy no parece que hoy no hay sólo saben comunicados cuando te perjudica eh el Valladolid que ayer evitó perjudica y que está haciendo el equipo de la Liga que más perjudicado está siendo por el asunto del bar bueno entonces aquí me da miedo me me me dan miedo me preocupa que estamos en la jornada veinte y esto ya va a comunicado por fin de semana o dos como llegamos a la recta final de el campeón tocó honesto como va a estar pues imaginario que pues en el bar comunicados a punta pala llamadas a Rubiales esto qué coño es para qué queremos el bar pues tranquilidad Antón Meana muy buenas hola qué tal cómo estás

Voz 0231 22:13 el año que dice el estamento arbitral de las

Voz 1375 22:15 quejas del bar que parece que está todo el mundo ahora contra el bar

Voz 0231 22:18 pues mira yo lo que he pulsado durante el día es un poco el sentir que lleva tiempo contando Iturralde en Carrusel no que creen que no hay demasiado apoyo por parte de la prensa de algunos clubes de que el bar que todo el mundo apoya salga adelante en un periodo clave del fútbol español cuando sólo lleva una vuelta del campeonato funcionando hay gana

Voz 3 22:38 has de eso de un poco más de cercanía entre

Voz 0231 22:42 los medios de comunicación y los clubes con los árbitros pero es que esto no para hoy el bar ha funcionado en el partido de Ipurúa mañana Éibar en la Copa del Rey están permanentemente haciendo pruebas terminan muy tarde el hombre de la Liga que está pendiente del Bar es un buen amigo de Larguero Antonio Jesús López Nieto que estaba a sintiendo con la cabeza en tu primera parte de presentación también en la de Iturralde y que tiene ganas de comentar en El Larguero Manu lo que ha sido no en la última jornada del bar así que ya tiene puesto titular después de haber estado escuchando los primeros veinte minutos del Larguero con atención te puedes saludar en directo

Voz 1375 23:19 el López Nieto pues le agradecemos ahora ha que esté siempre dispuesto a dar explicaciones y que seguro que son tiempos en los que los árbitros tienen que explicar más que otras veces las cosas ya lo hace Iturralde siempre la Ser pero le agradecemos que esté esta noche el miembro de la Liga que se encarga de designara a los árbitros para los partidos López Nieto buenas noches

Voz 1952 23:35 hola buenas noches como estamos hombre

Voz 1390 23:37 muy bien Jiménez menos polémicas con el no

Voz 1952 23:40 pero he hecho una introducción magníficas yo creo que prácticamente lo he explicado fenomenal la fuga de ayer lo que devaluar siempre va a haber jugadas de tono gris como ha dicho surreal de cómo es que decía Carlos Velasco cola de el domingo en Barcelona yo no me voy a manifestar si falta o no creo que no me corresponde creo que especialistas compañero que lo hacen yo soy el denominador lo que sí digo que no es una jugada Ademar en cuanto a las jugadas que habla había hablado el fuera de juego el protocolo lo que dice que solamente se puede empezar el clip cuando se cambia la decisión del árbitro que ocurrió el partido del Levante Valladolid el árbitro el de All despojando usted que Alvar hay una interferencia por parte de un jugador del Valladolid que interfiere claramente al portero el árbitro no estoy Ikea seis pone el clip porque fuera de juego en Villarreal al contrario el de imagen lo que ratifica la decisión del árbitro el árbitro ha tomado ya una decisión que es la de fuera de juego no varía la decisión por lo tanto no es lo que dice el protocolo porque si no es que cada decisión que tomaron árbitro ignoró la cambiara tendríamos que poner un clip es el protocolo es que los que marca digamos la feria

Voz 1375 24:55 no sería mejor y López Nieto nombres que serían

Voz 1952 24:57 mejor que es que es verdad que es verdad que

Voz 1375 25:00 decís no sólo hay que mostrar la línea por ejemplo en el fuera de juego si la decisión del bar corrige a la decisión del árbitro en el campo pero en este caso como por ejemplo hablo del fuera de juego de del Athletic Club de Bilbao con empate a uno le levanta la bandera asistente porque hay fuera juego en la imagen que se ve en la tele no parece sin embargo aseguran que Undiano Mallenco le mostró algunos jugadores al final del partido el Freire en el que parece que se ve los goles del Athletic está se quedaron más tranquilos dijeron bueno pues vale me quedo más tranquilo no creéis que eso sería bueno a lo mejor en un penalti no porque que adelanta enseñar la Bota de Suárez si le pegas y Vinicius el guante de Rulli vale pero en una jugada que es tirar la línea no creéis que quedaría más tranquilo todo el mundo los que se han visto perjudicados y beneficioso dijeran aquí tenéis el fracking en el que tiramos la línea en el BOR bajó Se acabó el debate pero bueno

Voz 1952 25:46 es que esto podría parecer oportuno pero entonces tendremos que romper el protocolo y tendríamos que tirar esta línea en todos los fuera juegos que pidamos y no los pudiera un equipo le pareciera polémico

Voz 0953 25:57 bueno pues tira lo que sí

Voz 1375 26:00 no no no no no que separe sino que en la repetición que se ponen en la tele tú en los partidos de estas viendo te acaban Honda acababa la jugada sale del balón por línea de fondo y te ponen la Repe coño en esas Repe le tiras la línea mira

Voz 1952 26:10 es que la línea no es la de la tele en la tele digamos una línea virtual que hay que construirla porque octogonal tenido construir el propio árbitro claro

Voz 1375 26:19 tan homologada ni tan fiable como la de Fort Perino en en pasar desde el BOR a la tele pregunto

Voz 1952 26:24 por tardó un tiempo en no es no es cuando lanza el clic del árbitro tomó la decisión de construir esa jugada para lanzar la la tele sardo unos minutos como veis cuando se produce una jugada ese tipo para sacarlas perfectamente homologada para tienes digamos la certificación de la cierto cuando el cambio de decisión Se tarda un tiempo en en homologar la evidentemente estos yo he visto los el clic de que enseñó Undiano

Voz 6 26:47 sí

Voz 1952 26:48 por sabe fuera de juego y en esta ocasión hubiera favorecido yo no lo niego pero el protocolo es como él lo ha dicho ante Eduardo iremos que seguirlo por lo menos hasta ahora a rajatabla

Voz 1375 26:57 ayer pensasteis en en hacer público esa imagen

Voz 1952 27:01 uno siempre tiene tentaciones pero uno tiene que atenerse a lo que la norma

Voz 1375 27:04 entonces a tu la tentación de hacerlo público

Voz 1952 27:07 a quince repito de cuando ve que ha acertado puede ser en modo vamos utilizar a sí

Voz 1375 27:12 que yo creo que mejor saca lo que estáis hablando mira que no que no era que no era pues ahí es que la tele es verdad que no en en el de la la Cámara está posicionada donde está está en una posición de la grada pero si tú tienes una imagen en el BOR donde se ve claramente en no sé qué no enseña una polémica menos bueno pues una menor luego entra el penalti de Luis Suárez vale pero esa te la quitas

Voz 1952 27:30 pero en una de bar

Voz 1375 27:33 no tengo es de los clásicos

Voz 1952 27:35 no siempre vamos a tener en el debate en el penalti de Luis Suárez o la falta de Luis Suárez fueron jugada que se producirán mil Iker el bar nunca podrá solucionar no debe solucionar las yo creo que nunca va a entrar porque porque creo incluso lo que ante argumenta Eduardo de que si se cambiara árbitro pudiera ir a verla que ve otra esta nueva hemos visto que hay una una diversidad de opinión yo creo que cuando la actitud o la decisión del árbitro Primera es soportable hay que mantenerla

Voz 1375 28:02 más aguántame minuto López Nieto seguimos suena Iturralde González enseguida incorporamos a dos protagonistas más quiere preguntas de López Nieto que os parece a los árbitros las quejas de los equipos del fútbol español bien llamando a Rubiales bien comunicados viéndose que tiró la descomunal rápido y seguimos con más protagonistas

Voz 7 28:20 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes obeso Ernest de este calendario

Voz 8 28:30 os vida calendario ya que tú mejor día sea cada día lleva Teodora un Seat Ateca Edition con climatizador buzones en aparcamientos Front Assist y toda la combatividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 0419 28:41 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva consigue hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visita Ryanair punto com

Voz 1390 29:08 la radio es como una buena canción

Voz 10 29:13 pero con

Voz 1390 29:13 aventaja cada día puedes cambiar la letra el titulares muy atractivo de muchísimos rebaja media ya saben del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla vas tocando aquí y allá fruto

Voz 1375 29:25 aquella historia el retrato de Felipe

Voz 1390 29:27 quinto en el museo de Xàtiva es como un juego está cabeza para abajo y es que a veces somos como niños patita ustedes lo pasase bien mi me pareció bien sobrepase razonablemente bien un poco menos desde La ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 11 29:47 hola me llamo Ricardo sede además eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén nada más de eso no

Voz 0831 29:55 no sé pronunciar bien el nombre de mi pueblo que él

Voz 1 29:58 por eso es la gente se burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada menos eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado y sobre todo gracias a su director Danny rápido

Voz 12 30:17 no

Voz 1 30:19 no lo leído corrido acusó al Deportivo o todos los jefes de semana

Voz 1390 30:23 Carrusel Deportivo Dani Garrido como y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco queremos mucho más con entra en Cadena Ser punto com para nuestra descarga Cadena SER

Voz 5 30:58 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 31:01 a las doce y uno estamos hablando de del barrio en esta jornada Armero los veinte en primera división que va a comunicado Poor por jornada enseguida la presidenta del Leganés aquí en El Larguero el entrenador del Valladolid aquí en el Larguero eh enseguida estamos también en Valencia porque ahora mismo eh están reunidos a esta hora Adela no sí en la sede de la FEDER Acción española de fútbol los miembros del Comité de Apelación a esta hora esto es directo y las doce y dos de la noche no no está grabado están reunidas para ver si le dan la razón a uno al Levante ya sabéis que la juez única de competición e le dio la razón al Barça por tanto el Barça sigue adelante hubo alineación indebida pero Levante denunció fuera de plazo del Levante recurrió y hoy tenía que pronunciarse apelación son las doce dos minutos de la noche estamos esperando a ver qué dice el Comité de Apelación que está reunido a esta hora de la noche entiendo que todo el mundo tiene agendas eh repletas de actos y de trabajo como la tenemos muchos no pero joder ya que tengan algo importante que resolver de verdad te lo digo no sea que era igual me parece de chiste las doce dos minutos de la noche y aún el Comité de Apelación está deliberando sin dar la razón al Levante o no entiendo qué van a decir lo mismo que competición que no le van a dar la razón porque llegó la denuncia fuera de plazo si eso ocurre el Levante va a seguir adelante iba a pedir la suspensión cautelar al TAD pues nada no hay prisa y media al larguero luego en Ramala con el Faro a ver si antes empiece Pepa tenemos alguna decisión de apelación Álvaro Benito antes de saludar a la presidenta del Leganés ya al entrenador del Valladolid eh quiénes son los equipos a los que más o de los que más se quejan

Voz 1038 32:59 bueno pues según un informe de As el único conforme parece que es el Deportivo Alavés porque el resto se han quejado hasta de sesenta y siete jugadas polémicas en esta primera vuelta del campeonato en la mayoría lo hace en privado pero sobre todo hay siete equipos que se han quejado con más sonoridad y además se hace de tres maneras diferentes viera a través de la rajada

Voz 0831 33:17 o quizá a través de la queja formar otro

Voz 1038 33:20 también a través de en este caso lo que han hecho algunos equipos como el Atlético de Madrid Levante pidiendo a aclarar los criterios del uso del bar en los que más han quejado son el Valladolid que cree que en este caso el bar e le ha perjudicado en bastantes ocasiones el Valencia en un partido que jugó en Eibar hace apenas un mes y también el Getafe por el POM famoso penalti de Jaime Mato en Bilbao de hace dos meses otra opción a través de la queja formal lo que ha hecho hoy el Leganés lo que hizo hace poco el Real Madrid con esa llamada de Florentino Pérez al presidente Luis Rubiales y la aclaración que pidió al Atlético

Voz 0831 33:51 por aquella mano de Casemiro si recorrer todo el nervio

Voz 1038 33:54 frente al Real Madrid y también del Levante Unión Deportiva que ahora no se queja después de lo que pasó ayer frente al Valladolid pero pidió en su día también al CTA que les resolver una duda porque el bar no entró en la jugada del penalti mano de Vukcevic ante la

Voz 1375 34:06 yo he está por ahí María Victoria Pavón presidenta del Leganés María Victoria buenas noches

Voz 13 34:13 hola buenas noches ayer

Voz 1375 34:14 usted Rubiales

Voz 13 34:16 no no hemos matado la queja pero bueno hemos llegado a llamar a los árbitros no hace

Voz 1375 34:27 en de qué se queja Leganés

Voz 13 34:31 bueno más que quejarnos y pedí una aclaración si esa interpretación lo mandó las imágenes te vendan clarísimas pues qué interpretación han utilizado con problemas para que no lo aclare

Voz 1375 34:44 estábamos hablando con López Nieto que es el miembro de la Liga de él ese arbitral de designaciones hay alguna explicación ya sé que públicamente no tenéis porque darlas pero antes ese tipo de explicaciones que hacen los clubes López Nieto que hacen los árbitros y los hábitos sí

Voz 1952 35:00 lo hubiese entendido en este caso no tiene su presidente que Carlos Velasco ahora lo que lo que proceda no técnicamente pero evidentemente mi opinión esa declaración es una creación que vosotros vuestro debate de apertura la Rey dicho no hay una una jugada gris y es muy difícil la interpretación errónea al árbitro ni mucho menos una jugada preceptiva que puede tener muchos matices y bueno que evidentemente caben cualquier cualquier opinión opinión que pueda tener Leganés y me parece muy respetable y que eso lo aclaren pero no es una jugada de ningún error técnico ningún fallo fallo clamoroso lo merece digamos digamos más estudio por parte de del del cuerpo arbitral

Voz 1375 35:41 pero me imagino que María Victoria habrás visto la imagen repetida mil veces no

Voz 13 35:44 si cada vez hay más imágenes que que hablan por sí solas no lo dan lugar a esa duda es una apreciación casi generalizada no lo es una operación particularmente

Voz 1375 35:58 yo sea hablaste con con el portero Pichu Cuéllar

Voz 13 36:01 sí hemos hablado al día de hoy bueno pues para él el lógicamente que lo sufre en sus propias carnes pues estaba sobre todo muy enfadado por eso que no se degrada importancia a su integridad no como persona sí lo ha hecho una nota eso voy paran y el que lo dice claramente lo que que le tiene que pasar para que sea una falta

Voz 1375 36:25 ayer te calientas te más de lo que suele ser habitual no

Voz 13 36:29 ah me lo hizo mi no

Voz 1375 36:31 si no pues mira con estábamos a

Voz 13 36:34 jugado en cuando lo habéis in situ

Voz 0831 36:37 claro está sugiriendo así que te parece bueno pues eso

Voz 13 36:40 la luna porque es falta pero luego sí que es verdad aquí la primera toma que Xevi si quiere da lugar a ver bueno pues eso no es entonces y lógicamente tú sigues viendo eh el partido oí estoy un poco fuera de toda esa polémica que luego ya había por ahí redes sociales porque yo echando las lleno estoy centrada pero eso te digo que luego ya cuando termine el partido ya te empiezan a costa de las tomas que han sadismo es cuando realmente te da asco

Voz 1375 37:06 perdona perdóname segundo no sé si no sé no sé si nos escuchan en el Comité de Apelación no pero acaban de sacar la me acaban de mandar la resolución del Comité de Apelación

Voz 0493 37:16 eh

Voz 1375 37:17 que desestima el recurso formulado por el levante confirmando el acuerdo impugnado contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación ahora mismo acabamos de recibir la notificación del Comité de Apelación desestima el recurso del Levante tiene quince días de plazo para recurrir esta noticia que estamos ahora mismo en directo por terminar con la presidenta Leganés usted lo que reclama la queja que han hecho a la federación a los árbitros es porque entienden que es falta porque entienden que tenía que actuar el bar

Voz 13 37:54 no no se da una imagen la que se ve clara y supone que el Barça tiene que manejar suceso hay que lógicamente tiene que que el va a actuar ahí ante una imagen de esas tendrá que decir al árbitro hay una falta imitando a ese gol

Voz 1375 38:11 lo digo porque no pretendemos siempre

Voz 13 38:13 sí lo actuó y no lo pasó esta situación

Voz 1375 38:16 lo digo María historia porque en ese supuesto el bar no tiene que entrar Iturralde que es lo que decíamos no que me muchas veces también por los presidentes los los jugadores los directivos los entrenadores muchas veces decimos que entre el bar pero en ese supuesto no tiene que entrar

Voz 0831 38:29 hola buenas noches presidenta hola abre me parece fenómeno que que pongan una queja formal lo que puede que piden una aclaración a una jugada lo que pasa es que están pidiendo una aclaración una una jugada que es interpretativa al ser esa cada interpretativa Velasco les tendrá que dar las explicaciones técnicas que quiera darle el Comité Técnico de Árbitros pero ya al estar hablando de una jugada interpretativa lo que deba decir es que el bar el protocolo prohibe que es una jugada interpretativa entre es es lo que yo creo que es lo que le va de heridas en la línea que le va a decir a ver la filosofía del bar porque si abrimos el a este tipo de jugadas hay que abrirlas a muchas la filosofía del bar fue el error claro manifiesto cuál es el error claro y manifiesto para que todo el mundo lo entienda el codazo de Tassotti a Luis Enrique fue claro y manifiesto hay de cien personas cien personas todo a decir que rojo hay que ese es agresión la mano de Thierry Henry a Irlanda todo el mundo te va a decir que es mano esa es la filosofía del elevar si ampliamos la filosofía del bar a jugadas que pueden ser interpretativas pues entonces ya no es esa filosofía y eso no está en el protocolo pero yo entiendo que el Leganés crea que sea falta clara y que pida las

Voz 1375 39:38 porque claro pero es que esto no es nuevo para Harama para María Victoria Pavón esa jugada no es intérprete que es falta no queda Mario

Voz 13 39:44 pero yo pero perfecto entonces muy amplio porque entonces yo estoy interpretativa o no hay también polémica no

Voz 1375 39:50 claro perfecto López Nieto esa jugada es interpretativa sí O'Shea

Voz 1952 39:54 sí sí va muy bien

Voz 1375 39:57 los interpretativa es que falta que la misma presidida

Voz 1952 39:59 te ha dicho yo vi una imagen y al principio pues mira la vi me pareció una falta el árbitro tenido cinco segundo y el bar tiene treinta estamos debatiendo la jugada hoy todavía casi veinticuatro horas después no acabamos de ponernos de acuerdo porque acaba de decir que había un sondeo de cuarenta y tanto acento cuarenta cincuenta y tanto es decir que una jugada que genera debate que yo comprendo desde el lado de desde el punto de vista el Leganés pueblo pueda parecer paro falta y lo respeto pero en una falta digamos de siempre de no el protocolo bar

Voz 0831 40:32 sí lo una cosa un detalle que parece que no es

Voz 1375 40:36 lo importante esas jugadas

Voz 0831 40:38 según el protocolo del Bari sino que me corrija Antonio Jesús hay que verlas a velocidad normal toda acción jugadas que a las estamos viendo en televisión a cámara lenta Maxi can la acción es el jugador el la a cámara lenta sólo se pueden ver las manos para ver si Le Pen la mano no os y es dentro fuera una acción pero la acción de lo que es una zancadilla una entrada es a velocidad normal que es como se tiene que ver en el bar y cómo la ve

Voz 1952 41:04 me parece una aclaración magníficos Eduardo en la jugada que está visto ahora por una imagen ésta de de la televisión pública es una es de una imagen elaborada elaboraban

Voz 0831 41:16 esto es por lo tanto de diferir

Voz 1952 41:18 de adiós yo no digo que no sea verdad Ayna imagin elaboradas

Voz 1375 41:21 ahí está el debate en que dicen Iturralde y López Nieto que son los que están en este tema nos queda jugadas interpretables no tiene que entrar el bar pero claro entre María Victoria Pavón presidenta Leganés dice quién ha dicho que estos interpretable si es que falta no estoy diciendo que falta por qué no llaman los del bar para ver si interpretable no al que está apretando digo para la presidenta Leganés esta frase del entrenador del Barça que dijo ayer Valverde que le pareció escuchemos

Voz 0953 41:43 a Valverde para mí es un gol clarísimo pero vamos con grandes clarísimo no le toca al portero Bess Island estado teniendo un rato esos está muy bien para el qué dirán pero nada de nada

Voz 1375 41:56 eran está atendiendo un rato para el qué dirán pero nada de nada gol como

Voz 0953 41:58 un piano

Voz 13 42:00 bueno pues ya he dicho varias veces que cubre al verde que me parece una persona prudente creo que aquí no lo es porque ella más amor más allá de interpretar la jugada en España entrando en un terreno voy me pensar que que bueno que Cuéllar está haciendo hay un poco de comedia no forma parte ya no había que echarle un poquito es comedia en sí entonces bueno me parece que no es acertada por supuesto

Voz 0953 42:25 no

Voz 13 42:27 en arenas movedizas no que venga

Voz 0831 42:30 lo que sí perdona que me meta yo que para eso soy el árbitro de Carrusel aquí yo creo que ya que pase lo que viene ya un poco menos golpearle golpea a al portero de eso está clarísimo de contacto está clarísimo

Voz 1375 42:48 el Leganés se queja el Levante se quejó hace una semana anoche no se queja

Voz 0831 42:52 en el partido contra el Valladolid que ha hecho que se queja

Voz 1375 42:53 el Valladolid hola Tornadijo muy buenas va lo que viene

Voz 1051 42:56 estábamos inervar en si estamos en Valladolid estamos todos vivíamos

Voz 1375 43:00 sí sí el fútbol español sin olvidar llevamos cuatro

Voz 1051 43:02 meses que no se habla de otra cosa sí pero como locos

Voz 1375 43:05 te digo una cosa presidenta del Leganés usted está a favor del bar