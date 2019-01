Eva Cosculluela: "Mis mejores recuerdos están asociados a las librerías"

Voz 2 00:00 en una nota parte acaba de entrar en mil faro de las

Voz 3 00:10 qué tal buenas noches hola buenas noches que va ese querer que utilicemos contigo esta madrugada bueno yo soy sobre todo lectora

Voz 4 00:18 entonces creo que ese es un seudónimo bonito no para utilizar

Voz 3 00:20 Mar lectora si esta lectora qué relación tiene con el mar que le preguntamos siempre a nuestros invitados bueno mi el mar me gusta porque

Voz 4 00:32 tengo muy lejos y para mí es algo que que al al no poder disfrutarlo de forma cotidiana me atrae mucho más no hay pasear cerca del mar siempre hace que que piense que sueñe que que vaya más allá hay bueno que me me gusta muchísimo

Voz 3 00:51 Iker relación tienes con los faros

Voz 4 00:54 bueno los faros me me parecen lugares maravillosos no por un lado esa soledad que debe sentir o cuando vives en un sitio tan aislado tan tan lejos del mundo pero por otro lado también significa ser de alguna forma guía para para mucha gente no para los barcos para quiénes están lejos creo que que tiene esas dos cosas que son contradictorias pero a la vez son muy cercanas Isona

Voz 3 01:18 eh poéticos siempre Nos vamos con nuestros invitados a alguno de los escenarios de su infancia admite quiero llevar hasta lectora a la librería alfil de la calle García Sánchez de Zaragoza donde tu madre te llevaba de la mano los sábados por la mañana

Voz 4 01:36 bueno ese es uno de esos recuerdos más bonitos que tengo de cuando era niña porque ya estaba esperando la semana entera que llegará el sábado y poder ir con mi madre a la librería porque era un momento de felicidad íbamos las dos y entonces me decía elige y entonces yo elegía y entonces uno dos tres yo pensaba me voy esté pasando no me van a decir que nuevo pero mi madre nunca me decía que no no ir y cogí a pilas de libros entonces llegábamos a casa por la mañana yo ya me me tumbaba en el sofá a leer entonces me llamaban a comer tal yo ya voy ya voy mientras seguía leyendo que está la comida ya voy a voy seguía leyendo los un momentito comía corriendo Sevilla leyendo pasaba el fin de semana Antero con los libros que me había comprado en esa librería con lo cual para mí es un momento de felicidad absoluta

Voz 3 02:20 porque tú eres hija única no sí

Voz 4 02:22 soy hija única entonces al al no tener manos pasaba mucho rato haciendo cosas yo sola y leer claro era muy fácil y me daba mucha felicidad no necesitaban había amilanado disfrutaba mucho y estaba muy acompañada a pesar de no estar con nadie bueno en esta Agatha

Voz 3 02:39 la que ha firmado con el pseudónimo lectora ya explicado porque habrá ha despertado la curiosidad de muchos Farelo si eras porque la gran identificado pero hoy yo quiero que bueno los habituales por supuesto lo habrán reconocido pero vamos a escuchar las otras veces que hemos oído a esta gata parda en El Faro

Voz 7 03:10 Daniel teniendo que escribió Mal de escuela teniendo el autor habla de pedagogía y de educación pero desde un punto de vista muy curioso que es el del mal estudiante que no estaba atracado en la literatura medido reflexiona acerca de la parte de culpa que tienen en el fracaso escolar también los profesores y el sistema educativo igual que tal quede Santi Balmes

Voz 8 03:30 quienes quieren ver recuerdo la frustración cuando abre un regalo de cumpleaños que me habría hecho a ver que obviamente no te conocía mucho viví con toda la ilusión

Voz 9 03:40 qué papel Jerome quién es que yo creo que me voy a jugar si es que no puedo dar vueltas a la vez

Voz 10 03:50 es un cuento muy nunca literario de Paul Auster que se llama el cuento de Audrey Brent es el cuento que inspiró agua igual para hacer las películas no no sé si os acordáis esta película en la que Harvey Keitel todos los días separaba la misma esquina de Nueva York para hacer una foto a la al mismo rincón con la gente que pasaba cada cada día

Voz 11 04:06 un tema Coscubiela

Voz 3 04:11 una de las librerías una el cincuenta por ciento de los portadores de sueños la librería que ha sido noticia en estas últimas semanas desde que se anunció su cierre se convirtió en Trending Topic todo el mundo hablaba del cierre de los portadores de sueños y en este programa Nos afectó especialmente porque hemos contado contigo y tu recomendaciones casi desde que inauguramos el faro me estaba acordando al oírte cuando contó

Voz 12 04:35 baste lo del quién es quién estuvo a Santi Balmes un lesbiana aquí dando alquiler era hijo único hito decías a mí también me paso me regalaron el quién es quién no sabía qué qué hacer con

Voz 4 04:46 el juego no es que en el programa de los hijos únicos del el walkie talkie Santi Balmes mi quién es quién claro porque era un regalo que obviamente era para jugar con más gente yo no tenía a nadie alrededor con que jugar es decía bueno pues no sé qué puedo hacer con él pues sí claro a entrenar pero no jugar de verdad si pensaba que la mayoría de los juegos que había para para niños si para esa época era para jugar con gente yo estaba sola quizá por eso también me dedique mucho a la lectura cuando cuando era niña Eva sin embargo

Voz 3 05:17 son luego tu estoy has de Ingeniería Informática y es decir que no te decidiste por ninguna carrera de letras sino casi todo lo contrario no

Voz 4 05:25 sí bueno yo estudié Ciencias Si cuando acabé el bachillerato me decidí por la informática que era algo que me había gustado desde siempre pero a la vez yo había sido siempre muy lectora y Mi madre era es muy lector hay mi abuela era muy lectora yo siempre vivió en una casa donde los libros eran muy importantes ay mi madre y mi abuela cuando querían disfrutar un rato y pasar un rato de felicidad tenían un libro en las manos entonces eso me lo transmitieron yo estudié informática me dedique profesionalmente a la informática llegó un punto en el que pensé en dar un cambio a mi vida porque bueno pues o no estaba muy contenta con con como lo estaba haciendo eh yo pensé bueno hoy por qué no esto que que me ha gustado siempre tanto porque no voy a convertirlo en mi oficio y en mi vida y eso dice conociste allí eh

Voz 3 06:11 supongo que en la consultoría donde tuvieras trabajando de informática a Félix que es la otra parte de los portadores de sueños nunca lo hemos escuchado aquí en el faro porque te hemos de portavoz pero es el cincuenta por ciento de la librería no

Voz 4 06:23 sí conocía la consultora Félix que era mi jefe es a él era socio de la consultora y me hizo una prueba selección el cuerpo falso pase por esta dura prueba llegó ese momento vital que os digo que necesitaba un cambio y Félix también estaba justo en ese momento de su vida entonces bueno pues decidimos dar este cambio juntos no

Voz 3 06:41 hay un viaje que haces a Guatemala donde encuentras una librería que fue determinante hablaban de la librería El Ateneo en Buenos Aires pero la tuya es la de Guatemala

Voz 4 06:52 sí es Sophos exactos una librería maravillosa en Guatemala que tenía un jardín dentro de la librería allí era precioso tú trabas estabas entre libros y entre flores y con café era como otra cosa pues hay una cosa que yo no había visto nunca en España Imet pareció maravilloso oí viajé profesionalmente un viaje trabajo Guatemala con Félix hilos dijimos Jover es que esto es lo que nos gustaría de verdad hacer en la vida y cuando volvimos y bueno pues que todo era bastante más complicado de lo que parecía no porque por tema de licencias no podíamos tener a la vez un café y una librería y además tampoco encontrábamos un local donde pudiéramos tener un jardín dije bueno era era todo Madrid difícil pero viendo lo que nos había gustado eso dije me bueno al final el café bueno nos gusta pero tampoco es para tanto lo que queremos de verdad es estar entre libros y por eso nos decidimos por esa parte de de librería va como es

Voz 3 07:45 la vida de unos libreros como es el día a día

Voz 4 07:50 bueno pues el día a día de un librero es bastante menos plácido de lo que se ve desde fuera porque el de oficio de librero parece que es muy romántico y cuando entra a la gente a la librería nos dice a ver qué bien una librería Estarás todo el día leyendo y al final yo leo cuando llegó mi casa por la noche y además me vence el sueño me da mucha rabia inicio muy exigente estamos todo el día haciendo papeleo y haciendo facturas porque hay muchísimas entradas de mercancía en muchísimas salidas estamos todo el día cargando cajas y reponiendo eh colocando libros en sus sitios pero no libros como como un libro que de verdad veneran porque es importante para ti sino como objetos que tienes que colocar en un sitio porque tienen que dejar espacio a otros que tienes que quitar da mucho trabajo y a la vez es no es demasiado satisfactorio en el sentido de que a ti te gustaría estar haciendo otras cosas es decir te gustaría estar leyendo y este gustaría estar charlando con los clientes y con los lectores que entran acercar esos libro Por otro lado cuando te dejan ese tiempo es muy bonito ese intercambio ese descubrir autores a los a los lectores que entran es muy bonito el organizar actividades que que ponen en contacto a los escritores con los lectores es maravilloso porque veo que disfruta la gente descubriendo sus autores favoritos así que tiene pues digamos bueno como todos los oficios supongo cosas buenas y cosas malas

Voz 3 09:10 porque la llamaste y los portadores de sueños de Gioconda Belli no es un poema Gioconda Belli

Voz 4 09:16 soy una poeta nicaragüense que Nos gusta mucho ir elegimos este título por un lado porque los portadores de sueño dos parecía muy adecuado para una librería no al final estás llevan muchos sueños estas acercando sueños a la gente y nos parecía que era adecuado pero además es que el poema Gioconda Belli es un poema lleno de esperanza es un poema que habla en un mundo un poco catastrofista hay una serie de gente que se une para reivindicar que desde su pequeña parte pueden hacer un mundo mejor un mundo más bonito y nos parecía que eso siendo libres los podíamos aspirar a eso no hacer un mundo mejor y hacer una vida más bonita para todos así que decidimos tomarlo prestado y ahora que ese sueño

Voz 3 09:52 dice que se rompe en pedazos que

Voz 4 09:55 bueno pues eso sabemos hemos estado catorce años haciendo esto nos ha gustado mucho hemos tenido momentos maravillosos y no sabemos qué vamos a hacer ahora tendremos que inventar algo igual que montamos la librería hace catorce años no sé no sé bien

Voz 3 10:10 tanto tiempo lleva habéis estado Félix y tú haciendo números pensando venga igual pudimos tirar un tiempo más como muchísima gente que tiene pequeños negocios no solo

Voz 4 10:20 librerías pues mucho por lo menos dos años hoy yo creo que de un poco más pero la primera conversación seria que tuvimos fue hace dos años las navidades pues de dos mil dieciséis donde ya veíamos que las cuentas no salían y que que era un esfuerzo grande y que algunos meses habíamos estado sin cobrar nuestras nóminas sólo para para llegar a todo el mundo y no tener deudas ir ya vimos que que la cosa estaba complicada y ahí nos paramos hicimos cuentas vimos que no salían mucho pero pensamos en que la cosa podía salir adelante que podía parecía que los signos decían que la economía se reactiva un poco que el siguiente año iba a ser mejor entonces bueno el siguiente año no fue mejor pero tampoco fue peor con lo cual dijimos bueno un año más pero este último año ha sido para nosotros ha sido económicamente muy malo hemos bajado mucho en cifras las cajas diaria que estábamos haciendo se parecían mucho a los peores años de la crisis llega un momento en que tienes que para artes y no salen las cuentas porque una librerías muy romántica y es muy pasional pero al final no deja de ser un negocio y tiene que ser frío también las cuentas por desgracia mandan esos números ir bueno pues vimos que no salían y que si seguíamos los podíamos meter en un agujero mucho mayor Easy

Voz 3 11:32 con mucho dolor de corazón decidimos parar Eva te esperabas la repercusión que ha tenido el cierre de una librería tan pequeña en realidad

Voz 4 11:42 para nada esto es que estamos desbordados ha sobrepasado mucho lo primero porque iniciamos el cierre pensábamos en en pedir a los amigos periodistas sobre todo de Zaragoza que leyeran dieran un perfil bajo a la noticia porque no queríamos tampoco pensábamos que esto iba a salir como una noticia claro pero tampoco queríamos ser de repente el centro bueno cerrábamos yo prefería ser el cuando estábamos abiertos y cuando estábamos vivos decíamos cosas y entonces siempre reivindicamos que nos dieran espacio pero no por cerrar porque al final tampoco a nosotros nos gusta ser catastrofistas no hay que cerremos los otros no quiere decir que el mundo sea cada para nosotros un poco pero pero no se acaba del todo entonces es que se lo pedimos así a los periodistas pero llegó un momento en que nos llamaron estos propios amigos periodistas nos dijeron bueno amigos esto ha salido por todo tenemos que dar la noticia hay vamos a hacerlo y de repente de ahí ha sido un no parar en esta semana de atender a los medios de de Aragón y de España allí

Voz 12 12:43 bueno Trending Topic en Twitter de verdad los estaba con las manos a la nada en claro oye da siguió digo

Voz 3 12:50 Ismael Grasa Ignacio Martínez de Pisón Vicente Pinilla Rodolfo nativo del que son autores de referencia absoluta en Zaragoza y en España para Haití que son además

Voz 4 13:04 bueno para mí son lo primero grandes amigos son grandes amigos porque hemos creado ese vínculo desde la librería que ha trascendido a la propia librería Ike que ha creado una relación de amistad que ya está por encima de del negocio hoy por encima de lo que hagamos somos amigos y esto nos lo llevamos puesto vital mente y es algo que a mí me encanta y me alegra muchísimo además de eso son grandes escritores son escritores a los que yo admiro mucho y admiraba antes de abrir la librería para mi fue un sueño cuando abrí la librería de repente conocer a estos escritores a los que yo estaba leyendo y de repente me paraba decía pero que vigile escribió en por favor que bueno este señor de repente conocernos era amigos ha sido un sueño enorme sabes

Voz 3 13:46 es que los cuatro han dejado audios para tienes

Voz 4 13:48 programa o no lo sabía que me emociona mucho vamos a escuchar

Voz 3 13:52 Carlos

Voz 11 13:53 eh

Voz 13 13:57 a Ismael Grasa que llamó para mandar un abrazo a llevar

Voz 14 14:02 exportadores de sueños a Félix cuando abrieron la librería en Zaragoza la verdad es que los escritores que vivimos aquí en no los conocíamos nos parecía aquello una locura pero enseguida vimos que su criterio de selección de libros y ellos como personas pues serán algo maravilloso y de hecho ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a la ciudad de Zaragoza en estos últimos catorce años

Voz 15 14:27 su presencia hay muestran

Voz 14 14:30 que lo de los sueños lo de el título de el nombre de su librería que al principio algunas nos parecía un poco cursi pero al final han triunfado y lo cursi al final triunfa también creo que eso cierre hay que verlo desde el lado positivo durante catorce años han conseguido mantener una librería estupenda bueno ahora han tenido que cerrar yo creo que no han dejado deudas así que hay que verlo desde el lado positivo y creo que estará de acuerdo en este punto optimista un abrazo

Voz 16 15:03 dos sobrevivir

Voz 17 15:07 una librería sobre

Voz 1755 15:08 todo una venía como portadores de sueños que organizaba tantas presentaciones de libros y tantas actividades culturales no es un comercio más es un pequeño templo de la cultura de la cultura de verdad cultura viva su desaparición deja un montón de huérfanos esperemos que las otras Liberismo portadores no sigan su camino

Voz 15 15:32 hola buenas noches Barack

Voz 18 15:34 y sobre portadores de sueño es decir que como todas las grandes librerías ha sido un lugar de felicidad ese encuentro un espacio en el que todo es habituales hemos visto agrandarse el mundo y ensanchar Se nuestras vidas ahora sólo nos queda felicitar a Eva haya Félix por lograrlo celebrar con ellos estos estupendos catorce años y darle las gracias por su esfuerzo y su misión pero también convendría hacer una pequeña reflexión todos sabemos que los tiempos cambian pero habría que preguntarse como sociedad si condenar a nuestros libreros a convertirse en héroes para poder sobrevivir es caminar en la dirección correr

Voz 5 16:21 el cierre de una librería es siempre un empobrecimiento cultural en cualquier ciudad en el caso de portadores de sueño en Zaragoza especialmente dramático porque Ebay Félix habían conseguido que su librería fueron centro de referencia para la ciudad presentaciones de libros debates discusiones un lugar de encuentro para los amigos en cualquier caso es una pena que hayamos perdido este espacio y por eso nos tenemos que sentir innecesariamente tristes con el cierre portadores algo que era muy nuestro que era muy entrañable ha desaparecido todos tenemos sensación de que hemos perdido algo importantísimo

Voz 17 17:07 sí sí sí no habría sin duda eh hay algo en lo que coinciden todos es en ese sentimiento de orfandad

Voz 0008 17:21 de lo importante que ha sido una librería como los portadores para Zaragoza aunque Juancho de CEGAL el gremio de libreros también hablaba de lo importante que había sido la de Zamora se en ciudades pequeñas las librerías se convierten en puntos de encuentro en encuentro cultural social los amigos quedáis allí y organizan charlas en fin se convierte en un centro neurálgico no para la ciudad

Voz 4 17:45 claro es que una librería no tiene sentido que sea un sitio donde simplemente se venden libros es decir un sitio donde está abierto ese cobran y Se vende cobran los libros que se compran no una librería necesariamente tiene que ser un lugar dinámico vivo implicado con la vida cultural de la ciudad sino es que no tiene ninguna gracia esto entonces nosotros desde que abrimos decidimos será así muchas librerías de las que están abiertas en España en lo lo hacen también hay es que precisamente eso es lo que da carácter a una librería no solamente la selección de libros que tiene sino todo lo que es lo que ocurre en ese local en las tertulias que se organizan de forma espontánea los encuentros que se organizan los vínculos que se crean las presentaciones los autores que van los editores los lectores todo ayuda a crear un un centro neurálgico de la cultura quiero creer que que hace que la ciudad de este viva culturalmente Imet parece que es especialmente importante

Voz 3 18:39 para eso mi hay una hay un par de notas de audio que hemos dejado fuera de estas cuatro de estos escritores y amigos una es de José Luis Melero el lector incorregible así se llama además último libro porque hace alusión a alguien que que al que quería que hiciéramos mención en este programa

Voz 19 19:00 en Zaragoza va a cerrar el día veinticuatro de este mes una de las más hermosas librerías que educativo los portadores de sueños de era Cosculluela y Félix González una enorme pérdida para la cultura de la capital pero para mí sobre todo una irreparable pérdida personal desde hace catorce años esa librería es parte muy importante de mi vida y esos libreros se convirtieron en amigos muy queridos hundía al poco de abrir nuestro Félix Romeo entró a comprar allí nació en ese momento entre ellos una ir imparable corriente de simpatía en nuestro gordo preferido decidió meterlos en nuestras vidas como para no hacerle caso todos sabíamos que Félix tenía un olfato especial para detectar a los buenos y una vez más no se equivocó Ebay el otro Félix González tenían las cualidades tienen las cualidades que todos queremos que adornen a nuestros amigos buen corazón buena cabeza nació una relación de amistad y cariño que se ha mantenido viva hasta hoy han sido siempre generoso si discretos divertidos y complacientes en su librería presentado muchos de mis libros allí he conocido a grandes escritores llene ya hay con ellos hemos vivido momentos sino cables cierra portadores y eso nos duele en el alma pero nos quedan Eva Félix nos queda mucha vida por disfrutar juntos como siempre hemos hecho y es marca de la casa la vamos a procurar llenar esa vida de felicidad y alegría

Voz 3 20:24 José Luis hacía mención al papel de Félix Romeo en todo esto

Voz 4 20:28 bueno es que Félix fue importantísimo no sólo en nuestra vida y en la librería sino en la habilidad de cultural de Zaragoza de España Iger casi casi del mundo entero no recuerdo muy bien la primera vez que dentro Félix en la librería que se dio un paseo así por todo hay sin presentarse no dijo quién era ir al final bueno cogió un libro y vino la caja apagarlo y entonces nosotros tímidamente porque cuando empezamos éramos muy tímidos Si no nos atrevemos mucho sacamos dibujos animados a discoteca no me acuerdo cualquiera por cuál de los sus dos libros y le pedimos que nos lo dedicara Nos miró así dijo pues sí qué vais hacer buen negocio conmigo vais a perder dinero si me cobra es este libro de nueve euros que os compra oí me a este para que y tal pero insistimos en que no lo dedicara dibujó precioso desde entonces y hasta que que nos dejó tristemente muy pronto pues fuimos muy buenos amigos si Félix estaba siempre regalando Nos ideas y siempre pensando en cosas que podíamos hacer como Félix era muy para atado algunas de sus ideas y muy disparatado también pero había otras que que no siempre aunque que al principio pensarás que era un una ida de olla total acababas pensando que Félix simplemente es que iba como dos pasos por delante de todos los demás y que estaba no cosas que en un momento u otro tendríamos que hacer así que que bueno le agradecemos muchísimo todas esas ideas que nos regaló géneros y simplemente lo echamos mucho de menos ir

Voz 3 21:55 ya tenemos que despedirnos pero quería que me hablara también del papel de Luis Alegre en todo esto para nosotros ha sido fundamental porque ha nos ha dado mucha información sobre TIM ya consiguió que todos estos autores hayan formado parte del foro esta madrugada

Voz 4 22:10 bueno es que Luis es otra otra de nuestros queridísimos amigos otra de las amigos que hemos hecho en la librería y que ahora no entenderíamos la vida sin él igual que sin sin el resto de la gente que ha hablado esta tarde esta noche sí bueno lo queremos mucho es géneros y Ximo también igual que Félix siempre está pensando en cosas que se pueden hacer en cosas que pueden ser buenas para nosotros nos ha ayudado mucho siempre a esta dispuesto a a venir a la librería presentará gente atraer amigos yo creo que es el el presentador que más veces ha ejercido de presentador y portadores porque siempre ha estado ahí acompañando a amigos queridos y bueno no no no entenderíamos la librería sin él

Voz 3 22:50 la verdad bueno también ha dejado algo para Haití

Voz 1326 22:53 yo creo que un asistido nunca a una librería que haya hecho tanto honor a su nombre los portadores de sueños será la librería soñada un precioso lugar en el que además de encontrar los libros que estaban esperando se celebraban algunas de las mejores cosas de la vida las está el placer de la conversación la cultura el arte la alegría la belleza o la tolerancia Eva Cosculluela y Félix González lograron hacer de su librería un templo en el que apetecía mucho entrar porque allí dentro siempre te pasaban cosas buenas siempre salía siendo alguien mejor por eso tengo la certeza de que sin los portadores de sueño los vamos a ser un poco más tristes un poco menos soñadores y un poco fríos

Voz 0008 23:59 yo a Cosculluela ha sido un placer tenerte aquí de Gata para después de haber sido tantas noches nuestra librería de referencia espero que lo siga siendo nos despedimos con este tema de Amaral muy de Zaragoza y que te gusta mucho y vuelve humano

Voz 4 24:16 ya sabes cómo me ha emocionado escuchar a tantos amigos y tanta gente a la que quiero ir y cómo me ha gustado estar aquí contigo

Voz 0008 24:23 ha sido un placer ya te digo seguiremos contando con tu mirada para que nos iluminan las lecturas porque para nosotros es fundamental tener a alguien que nos diga por aquí sí por aquí no yo creo que esto puede ser interesante y además también quiero que que los oyentes sepan que te hemos elegido por el cariño que te tenemos porque la noticia saltó a todas partes pero que éste es un homenaje para todos los libreros y todas las higueras que cometieron en su día la locura de abrir una librería para vendernos libros

Voz 4 24:56 bueno pues yo aquí seguiré visitando este faro donde tan esta estoy siempre animó a todo el mundo que vaya a las librerías porque de verdad son lugares que que tienen que existir y que son necesarios así que por favor además de dejar notas de y además de dejar tuits además de de celebrar las librerías por favor ir en las librerías visitar las librerías y comprar libros ahí que es muy necesario gracias Eva gracias

