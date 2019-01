"Esta es la historia de un grupo de mujeres de A Coruña que corremos juntas desde hace 5 años"

Voz 1

mi nombre es Elena González y yo he sido atleta en La Coruña durante durante muchos años una vez que determinamos íbamos mi hermana yo eh la carrera deportiva e teníamos la idea de que el deporte el atletismo Running bueno pues te podía aportar algo más entonces empezamos a trabajar con un grupo de mujeres sin ninguna experiencia en el mundo del deporte la mayor parte de ellos ir bueno lo que queríamos era que por un lado hicieran deporte de madre digamos de la salud pero mismo tiempo que bueno que el deporte les ayudara en su día a día en otras cuestiones esos temas de ganar seguridad gana confianza entonces bueno el año dos mil catorce iniciamos un grupo que bueno eran al principio diez doce tal es totalmente diferente había mujeres desde veinticinco años hasta alguna mujer de setenta años iban a empezar autoras de cero y al principio poco mucho miedo con muchas inseguridades no sabía ni qué ponerse para ir a correr pero bueno poco a poco especie un grupo pero hay un grupo muy bueno que fuera entrada trayendo otras checas mira al han pasado casi cinco años seguimos en lo que el aire lo que tenemos nosotros es que bueno ella se pone metas y gracias al deporte pues las van consiguiendo otras cuantas más mujeres se vean independientemente de que coja mucho o dar en carrera se en eventos deportivos pues me conseguiremos avanzar así conseguiremos bueno una igualdad no estamos creciendo yo creo que a nivel profesional pero también sobre todo a nivel a nivel personal