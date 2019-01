El peor rival de los taxistas

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos un mundo seguía desplomado otro están haciendo inhibimos en pleno terremoto entre los escombros de lo que conocimos de lo que aprendimos lo que estamos conociendo y teniendo que aprender no sin dificultades entre el estupor y el miedo a ser arrastrados por cambios muy profundos vemos a diario en todos los planos Lo que el viento se llevó porque el futuro no es algo que no es esperan un remoto rincón del mañana cuando sean reales las advertencias las premoniciones las fantasías de la ciencia ficción hoy ficción mañana ciencia o cuando la llamada cuarta revolución industrial haya sido ya devorada por la quinta o por quién sabe qué las colosales transformaciones de ese futuros están produciendo ya día a día poniendo patas arriba estructuras modelos formas de vida y formas de ganarse la vida profesionales de muchísimos oficios lo están sufriendo en sus carnes en el nuestro el periodismo la sacudida provocó un cataclismo que se llevó por delante empresas por centenares de puestos de trabajo por miles muchísimos de cuanto nos escuchan podrían contar experiencias similares en actividades muy diferentes como no vamos a entender a los taxistas si se están incumpliendo los acuerdos sobre regulación de los vehículos WC es natural que peleen por su derecho y con las luces cortas del ahora mismo sólo podemos transmitirles nuestra solidaridad pero con las luces largas de lo que está ocurriendo va a seguir ocurriendo en este mundo en mutación es más que evidente que se enfrentan a un rival mucho más poderoso que Uber que hay un cambio de página de la historia es un rival al que no se puede vencer al que hay que adaptarse una adaptación durísima difícil e incierta pero es así inexorablemente