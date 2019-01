Flash deportes SER de las 10:00 (22/01/2019)

Voz 1161

00:50

arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano en relación al recurso del Levante por la alineación indebida del Barça el Comité de Apelación volvió negarles la razón el fallo que llegaba pasadas las doce de la noche considera que fue negligencia del Levante no presentar recurso en el tiempo establecido porque conocían de antemano la eliminación cule su deber era estar al tanto de los posibles jugadores sancionados Levante tiene desde hoy quince días hábiles para presentar recurso ante el TAS además el Eibar tres Espanyol cero cerraba anoche en Primera la jornada veinte goles de Enric de Blas y chats el Eibar se coloca undécimo el Espanyol decimotercero con cuatro puntos por encima del descenso también se completaba la XXII en Segunda con el Granada dos Elche uno vuelve a colocar líder al Granada con un punto por encima del Málaga y tenemos esta tarde desde las ocho y media en el Rico Pérez de Alicante amistoso femenino España Estados Unidos en baloncesto balonmano España no estará finalmente en las semifinales del Mundial cumplió su parte ganando a Brasil treinta XXXVI veinticuatro pero no hubo empate entre Alemania y Croacia vencían los alemanes XXII veintiuno el objetivo ahora es entrar entre los siete primeros quedan plaza para disputar el preolímpico en baloncesto desde las ocho y media se disputa el UCAM Murcia mil de la jornada doce en la Champions FIBA en la NBA ha ganado en Memphis en el duelo entre españoles ciento nueve ciento veintisiete veintidós puntos de Marc Gasol XXI de Mirotic victoria de Oklahoma en Nueva York sin Abrines dos derrotas la de Calderón con Detroit en Washington y la de Ricky Rubio con Jutta ante Portland sin españoles primer triple doble de la carrera de Don seis dieciocho puntos once rebotes y diez asistencias el segundo más joven de la historia en lograrlo pero derrota de Dallas en Milwaukee además victorias de los Nets los Warriors Chicago Orlando Boston y Filadelfia más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER qué habéis