Mónica Oltra: “Podemos y Errejón deberían pactar en Madrid una única candidatura de consenso”

Voz 1727 00:00 Mónica Oltra siente que Íñigo Errejón haya entregado el escaño

Voz 1 00:06 bueno tienen la verdad es que ha sido todo es tan precipitado que valorarlo es complicado no yo eso dejará el escaño cuando cuando se va

Voz 2 00:17 va a presentar a las sí sí

Voz 1 00:19 autonómicas no me parecen mal gesto en principio porque yo la verdad es que estos últimos meses con la campaña Andalucía me preguntaba todos estos sean pásalo haciendo campaña allí como Pablo Casado como Inés Arrimadas que tienen su trabajo de los parlamentos no hay quien les pagan por los parlamentos hasta qué punto era lícito no estar estar cuando todos los días haciendo campañas desde el trabajo por el que te pagan

Voz 3 00:45 bueno pero no es por eso por lo que lo entrega Íñigo Errejón no entregar medió en la de la crisis

Voz 1 00:50 bueno pero en cualquier caso también es decir si se presenta a las elecciones autonómicas es es un gesto que le honra en hasta qué punto también se forzado a hacer eso en cualquier caso como en este país no estamos acostumbrados de las dimisiones algo que nos que nuestra pero a mi me parece que incluso podría estar dentro de una cierta normalidad otra cosa es el mar de fondo en el que estaban adelanta ahora que desde luego tiene muchas más aristas muchas más interpretaciones

Voz 1727 01:18 la decisión concreta de presentarse en la plataforma de Carmena Hinault con las siglas de Podemos que es la que precipita todo esto usted como la valora como una traición dicen en el sector paulista como uso de su libertad de buscar además horizontes más amplios dicen los bonistas para usted qué es

Voz 1 01:38 bueno yo lo que creo es que en política donde hay que poner el foco jamás interno del partido y es verdad que las izquierdas tenemos ya esta tendencia no a darlo todo en clave de partido yo creo que la clave en en esta cuestión y que debería estar por encima de todo y así lo hemos lo hemos lo hemos visto en otros territorios podemos practicar a otros territorios es mejorar la vida de los madrileños y madrileñas que viven en la Comunidad de Madrid esa es la clave sigue el foco en política tiene que estar fuera inmersas en estos tiempos que corren donde los partidos han sido muy cuestionados por los ciudadanos y ciudadanas porque muchas veces no ven que sean una herramienta útil para mejorar su vida no para que la política sea me herramienta que realmente sirva sobre todo a la gente más sencilla no la gente poderosa le da lo mismo los partidos la política pero la gente sencilla necesitamos la política porque es la única herramienta que tenemos imponen un lado para modular el poder y por otro para hacer políticas que que que Kenny parecen positivamente en la vida

Voz 1727 02:38 seamos claros señora Oltra osea que le parece bien que Íñigo Errejón intenta es una plataforma desde la que pueda llegar a más madrileños hablemos claro eso es lo que están haciendo

Voz 1 02:48 por si a mi me parece que toda fuerza política debe buscar el espacio en el que encuentren más armonía con los ciudadanos y por tanto más apoyo de los ciudadanos él también creo que esto se debe hacer de una manera bueno acordadas no ello estaban escuchando ahora hace un momento no sí sí sí la pluralidad el hecho de que haya más fuerzas políticas la izquierda pues sí puede ser beneficioso digamos o así no así y eso para perjudicando así yo yo creo que que depende cómo se gana porque porque haya experiencias previas aquí en la Comunidad Valenciana somos tres fuerzas políticas de la del ámbito digamos de de del cambio político de la izquierda que que no que acordamos en su día el cambio de Gobierno acordamos las políticas acordamos la manera en que había que gobernara ha funcionado bien y efectivamente tuvimos mejor resultado que si hubieran sido algunas de las fuerzas políticas en una misma

Voz 1727 03:49 lo quiere preguntar Lucía Méndez si le preguntas Lucía Méndez si buenos días señora Oltra como como perteneciente usted y Compromís al al espacio político de Podemos y aliado de Podemos yo quiero preguntarle usted que hasta en fin que tiene más ha tenido más relación con los dirigentes de Podemos usted tiene alguna hipótesis de que nos pueda explicar exactamente lo que ha pasado en Podemos en los últimos cinco años

Voz 3 04:17 sólo tiene un minuto para esto sólo tiene un final

Voz 4 04:21 es una hipótesis que que

Voz 1 04:23 dentro de lo político y no dentro de otros ámbitos en cualquier caso lo que no nos perdonan a las izquierdas es la bronca son las palabras gruesas yo creo que será positivo todo aquello que se acuerde eh yo coincido en que probablemente deberían poder pactar una única candidatura en ese espacio ahora que representa Podemos tengamos en este en este caso fuera del bipartidismo deberían acordar una única candidatura de consenso a la izquierda que nos perdona todo menos las broncas las palabras gruesas sí que es positivo cuando parte de la cordialidad y cuando parte del respeto cuando parte de la acuerdo y así lo hemos hecho en Compromís no donde tenemos muchos referentes no sólo que somos una coalición formada por varios partidos sino también que tenemos muchos referentes en cuanta dirigentes eso es un valor el el liderazgo plural y eso podemos admitir que también lo tenía yo creo que fue una de las grandes bazas y eso es lo que tenemos que que fomentar muchas referentes un amplio espectro también de pensamiento