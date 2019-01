Debate en 'Hoy por Hoy': ¿Hay que regular el precio del alquiler de vivienda?

Voz 1727 00:00 les recuerdo que estamos con Joaquín Estefanía con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo que incorporamos a la mesa Ana Sánchez portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid Beatriz Toribio directora de estudios y asuntos públicos del portal inmobiliario fotocasa Ana Sánchez lo que hoy se aprueba en el Congreso esa modificación del mercado del alquiler que permite ampliar a cinco años no que obliga a perdón ampliada cinco años un contrato a siete años ser propietarios un fondo de inversión pero que no fija topes en el precio del alquiler

Voz 0095 00:34 al sindicato de inquilinas que le parece desde luego es

Voz 1 00:37 mente insuficiente es una vergüenza que conociendo el contexto que estamos viviendo actualmente en el Estado español eh

Voz 0095 00:44 es el el Gobierno se dedique a a

Voz 1 00:48 a crear un real decreto que no que no refleja la realidad de que estamos viviendo ahora mismo el Real Decreto que no va a la raíz del problema la raíz de del problemas que está burbuja especulativa que estamos viviendo se ha creado creado el gobierno del Partido Popular de la mano de Mariano Rajoy a través de reformas legislativas entonces creemos que es el Gobierno a través de de reformas que vayan a la raíz del problema quién puede revertir esta esta situación hay que regular los precios del mercado del alquiler el mercado del alquiler no se rige por la oferta en la demanda es un mercado que funciona a través de expectativas hace falta regular los precios del alquiler

Voz 2 01:26 Beatriz Toribio Fotocasa pues se coincidió con el consideramos que es insuficiente y no necesitamos un Real Decreto necesitamos una política de vivienda nuestro país necesitamos sobre todo una política de alquiler que ha sido el el grano en nuestro mercado pero menos es nada y es verdad como bien comentabais que hay un grave problema la gente no puede acceder a una vivienda a los jóvenes están quedando expulsados del mercado y nosotros sólo tenemos muy estudiado si vemos que hay medidas que bueno por lo menos pueden ayudar a paliar esta situación no sobre todo me refiero al caso de alargar los contratos y el tema de controlar las fianzas a diferencia del sindicato de inquilinos que yo considero que controlar los precios todo depende de cómo se haga pero tal y como se ha planteado últimamente tiene muchos riesgos podríamos volver en algunos casos a la economía sumergida se podría reducir la oferta Yeste es el gran problema que tenemos en nuestro país entonces cuidado con este tipo de medidas también técnicamente es muy complicado también puede llevar problemas a lo que sería las las zonas limítrofes no entonces hay más riesgos que que pues posibles ventajas en este punto concreto

Voz 1 02:32 pasa el problema no es la oferta ni es la demanda entre los años dos mil ocho y dos mil trece la oferta había más gente que vivía de alquiler el precio del alquiler fue calle cuando año tras año es decir no estamos hablando no hay que aumentar la oferta el problema son que los grandes tener dos grandes tenedores que son los fondos buitres no tienen el control de la vivienda de este país y eso hace falta que el Gobierno lo controle lo regule no nos estamos inventando nada en Alemania existe una ley que que regula los precios del alquiler y lo hacen en función de territorios lo hace de manera temporal si de falta

Voz 3 03:11 pero ha generado economía sumergida que ha sido reconocida por las autoridades alemanas ajena a los problemas a los que se refería Beatriz yo creo que a ciertas en algunos temas Ana pero todo mercado también la vivienda claro que se basa la demanda dice un expectativas también pero no solamente el mercado de la vivienda de a pie de viviendas todos los mercados las expectativas son importantes en todos los mercados no has dicho una cosa que es verdad seguramente yo eso fíjate teoría la razón efectivamente hay una concentración de viviendas eficiente en muy pocas manos y hay otro problema que también ayuda a la crisis desgraciadamente que es el tema de los pisos turísticos no yo creo que esos dos temas sí que somos regulable y que sigue son susceptibles de mejorar antes que efectivamente la medida y en eso discrepo contigo de del tope de precio no pero efectivamente la concentración de pisos en muy pocas manos ay de los pisos turísticos han agravado el problema de de el precio de la vivienda en alquiler

Voz 1 04:07 estamos en una situación excepcional y hacen falta medidas excepcionales entonces si os si hay que regular los precios porque como bien dices son los fondos buitre los que están

Voz 1727 04:17 pero como a los problemas derivados de de una regulación

Voz 1 04:19 como el mercado negro por ejemplo cómo

Voz 0095 04:21 como experiencia del entorno dado

Voz 1 04:26 es que se trata de que el inquilino dato tenga posibilidad de pensión ante la justicia es decir en Alemania tú puedes denunciar un abuso de subida de alquiler y ahora mismo en España no

Voz 0095 04:36 qué experiencia tienen en el sindicato de inquilinas que casuística os llega que os cuente a la gente

Voz 1 04:43 hay muchísimas casuística muchísima problemáticas desde el casero no me quiere arreglar la caldera a me echan de mi piso en un mes no tengo forma de de encontrar un alquiler eso por un lado pero las mayores osa tenemos en un ejemplo ante un edificio entero de un fondo buitre que que que ni siquiera que ni siquiera conoce a las familias que que viven en sus en sus viviendas son inversiones eso es un gran problema en este país

Voz 2 05:12 nosotros tenemos comprobado que sobre todo en el caso de los jóvenes nosotros hemos visto que nosotros somos Beatriz Toribio

Voz 1727 05:18 otro cantar

Voz 2 05:19 hemos visto cómo en el último año como consecuencia de esas subidas tan fuertes de precios que según nuestros datos o estudiamos los datos desde el año dos mil cinco en el año dos mil diecisiete registramos la mayor subida de todo nuestro histórico un nueve por ciento de media en el país que hemos visto ahora que dos mil dieciocho vamos a cerrar en torno a una subida del dos por ciento es decir ya esas esos precios esas crecidas tan fuertes porque no hay que olvidar si es verdad había más gente que vivía de alquiler por qué porque no podían comprar estábamos en una crisis por eso había una mayor demanda pero tampoco hay que olvidar que hoy todavía los precios de media en España siguen un diecisiete por ciento por debajo de lo que vimos aquellos años otra cosa es lo que pase en grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde según nuestros datos estamos ya

Voz 0095 06:00 por encima de los precios de los años del boom

Voz 2 06:03 luego cuidado también con aplicar medidas para todo el país porque en el mundo inmobiliario las realidades son muy diferentes y ahora el problema es verdad que hay un problema de la vivienda hay un problema de acceso pero sobre todo por la situación económica que vivimos porque el precio de la vivienda hecho así para arriba y el poder adquisitivo de los españoles no el el empleo de nuestros jóvenes tampoco y ese es el problema grave que tenemos hay un problema de oferta sobre todo en las grandes ciudades como bien comenta Weiss antes el problema es que durante los últimos años que se ha hecho en materia de vivienda no y sobre todo me gustaría poner un punto sobre la mesa en materia de vivienda social porque muchos de los problemas que sobretodo estáis denunciando el sindicato de inquilinos es por esa falta de acceso de vivienda social de vivienda en alquiler que sólo un dato vamos a llegar en dos mil dieciocho ni siquiera a tres mil quinientas viviendas protegidas en alquiler y venta sea donde se puede ver eso en un país en siglo XX cinco mil viviendas en el año dos mil diecisiete es el mínimo histórico de todo el registro por favor es verdad que si veinte mil este decreto ley no lo vemos con malos ojos porque es verdad que se pone como ha dicho el ministro no es el un punto de partida no pero yo creo que hay ya de verdad que sentar las bases aún mercado qué es creciente en nuestro país por por cómo está cambiando la sociedad occidental

Voz 0958 07:19 los presupuestos generales del Estado el diecinueve se habla de veinte mil pisos de veinte mil pisos sociales para para alquiler es que es un poquito un poquito más en en Vallecas en estos momentos alquilar un piso de treinta metros cuadrados cuesta novecientos novecientos setecientos novecientos euros el sueldo de los de de muchos de los chavales es no llega a los novecientos al novecientos no hay hay que intervenir hay que intervenir porque es una situación excepcional la señora que ha llamado esta mañana que es decir que le costó a cuatrocientos cuatrocientos euros el piso y tenía una pensión de cuatrocientos treinta y nueve euros bueno ese tipo qué cosas hay que solucionarlas hay hay que subsanar interviniendo es verdad lo que tu dices de que no se pueden tomar decisiones generales por eso de lo que se trata es de en este decreto lo que se pide es que los ayuntamientos tengan sean los ayuntamientos los que tengan la posibilidad de poner tope sal a los a los a los alquileres que no no una norma general para toda España sino cada uno de los ayuntamientos precisamente por lo que decías antes Ignacio porque no es lo mismo Madrid Barcelona y tal que el resto de los

Voz 1727 08:25 eso es lo que pide Unidos Podemos que el Ayuntamiento tenga capacidad de Estrasburgo

Voz 3 08:29 dos ejemplos y yo estoy con contigo con otros ejemplos no puede ser efectivamente que una pensionista el noventa y cinco por ciento de suspensión se vaya al pago del alquiler intervenga se hágase haga intervenga sino hágase hago pero que no puede ser sobre quién no debe recaer el coste de la solución sobre el propietario de esa vivienda tiene un problema social que tendrá que arreglar la sociedad española pero no el propietario de esa vivienda no

Voz 4 08:54 beatos y luego también se puede hacer a través a través de pitar y habrá que decirle que haga

Voz 0095 08:58 el favor de no hacer usura con el precio de los alquileres a también lo haré mucho propietario

Voz 2 09:04 muchos propietarios sólo se escuchará a parte de no de de el supuesto especulador y tal pero también hay mucho propietario que te dice yo sé que lo puedo alquilará más pero no necesitó más puedo alquilarlo como en este precio para mí es rentable osea tampoco todo propietario no hay que olvidar que el grueso de de del mercado en nuestro país está en manos de propietarios estas si si estas viviendas son una un un elemento de ahorro un elemento el único ahorro que jamás

Voz 1 09:30 a los españoles Ana Sánchez también sindicato de qué líneas no estamos hablando de pequeños propietarios a estamos hablando de grandes propietarios de grandes tenedores de familias que tienen grandes patrimonios dentro del Estado español ese es el problema a ese es el problema que hay que atajar no es un problema sólo de del Gobierno es un problema de todas las administraciones públicas incluido al poder judicial es decir todas las administraciones están implicadas todas las administraciones tienen que poner solución a este problema que estamos viviendo el Gobierno de de Pedro Sánchez debería de poder genera esa normativa pero es que luego la por lo menos las la Comunidad de Madrid debería por lo menos en en el territorio en el en el que estamos viendo el sindicato de de inquilinas actúa tiene que promover vivienda pública

Voz 2 10:18 totalmente de acuerdo a la Comunidad de Madrid ha vendido

Voz 1 10:21 cinco mil viviendas a fondos buitre por otro lado el Ayuntamiento de Madrid otro tanto de lo mismo no dicen con promover medidas que faciliten el acceso a la vivienda en en unos territorios en los que gobierna

Voz 3 10:35 cinco mil viviendas a un fondo buitre a mí no me parece un problema eran vendidos sin ninguna condición mira y en este país privatizar muchas empresas públicas a mí me tocó gestionar la privatización poníamos un plan de negocios obligar de obligatorio cumplimiento para quien quiera comprarla y en ese plan de negocios había unas inversiones a realizar un aumento del empleo un mantenimiento de la salarios de los trabajadores si no vendíamos la empresa pública para que el nuevo propietario hiciera lo que quisiera tenía que cumplir unas condiciones objetivamente fijadas por nosotros durante ocho o diez años no es la cuestión es decir a mí que se venda el dinero que se vendan viviendas a un fondo buitre es posible que haga falta ese dinero para hacer otras hace otras necesidades sociales ahora vende usted a un fondo buitre las viviendas con una serie de compromisos de mínimo de arrendamiento tiene porcentual máximo de precios hay sigue pues poner un máximo de precios porque es parte de la negociación del precio de venta no claro pero yo creo que el problema es que se vendió sin ninguna condición

Voz 1 11:32 es que estamos hablando de fondos buitres que campan a sus anchas dentro del mercado inmobiliario español entonces es lo único que hace el Gobierno es eh medidas fiscales ventajosas para ellos y el poder judicial no actúa campan a sus anchas millones millones de familias en este país han visto cómo sus viviendas públicas que eran adjudicatarias de San vendido a un fondo buitre ya no pueden hablar porque es que son inversores internacionales inversores internacionales que no conocen a los inquilinos que es que celular

Voz 1804 12:04 y lo desde la unidad tanto que no tienen condiciones de obligado cumplimiento para

Voz 1 12:09 si el poder judicial mira para otro lado pero es una bomba de Reguero

Voz 0095 12:12 quería tener un par de generaciones metida en casa de sus padres o compartiendo a una edad en la que ya no te apetece compartir esto es una bomba de relojería del Día D para un país como España aducía

Voz 5 12:25 bueno yo lo yo decía antes que se mal estás encauzará por algún sitio en Francia pasó a lo que ha pasado y creo que creo que todas la todos los gobiernos europeos deberían tomar nota de lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos a mí me quería a preguntarle a nuestras dos invitadas qué pasará si no se aprueba este decreto el mercado como lo va asumir

Voz 2 12:48 pues estaremos en la misma situación que antes porque vamos a volver a los contratos de tres años vamos a volver

Voz 0095 12:53 la que el propietario pueda

Voz 2 12:55 dirigir más avales y luego lo que va a ocurrir es que durante un mes desde el veintiocho de diciembre si no me equivoco que se puso de entró en vigor el decreto hasta pues entiendo que hoy ahí va a haber unos inquilinos que sí que van a estar regulado según este decreto mientras que el resto

Voz 0095 13:13 volverán a la a la legislación anterior no estamos en lo de siempre un poquito mejor o mal mal mal hasta que estemos perfecto por eso decía que menos a menos es nada no siempre es fácil necesitamos

Voz 1 13:27 para nosotras es que por mi parte no sirve nada a hacer falta medidas que realmente ataquen hizo la realidad que estamos viviendo es el sindicato inquilinas vamos a seguir luchando para para que para que todas las administraciones públicas y el poder judicial no hagan caso no se escuchen somos nosotras las que estamos viviendo día a día que vemos drama familiar el somos nosotras jóvenes de este país de las que no se estamos organizando para que para que nos escuchen para que realmente se toman medidas a a esta situación

Voz 1727 18:57 qué Toribio que todo esto estamos contando tiene como consecuencia que vuelve a ponerse de moda en una manera hablar ojalá fuera una moda que se podía seguir entre los jóvenes la opción de comprar en lugar de alquilar con un cambio de cultura que en España costaba muchísimo

Voz 4 19:11 pero claro quién aquí claro ese es el problema de pero nosotros hemos visto que como consecuencia todo lo que había ocurrido pues hemos ganado no esa mentalidad a favor de que en España sobre todo lo veíamos en los jóvenes tiene el último año que como consecuencia de lo que han vivido no pues un sesenta por ciento los dice que considera que en este momento recompensa más comprar que alquilar no que un hobby