Juan Galiardo, director de Uber en España: “Queremos ser regulados como una empresa de movilidad”

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:16 muy buenos días diez y cinco minutos una hora menos en Canarias siguen escuchando hoy por hoy gran ayer hablamos del paro de los taxistas y hablamos al comienzo de este programa Duggan eres esa gran compañía global dedicada al transporte es el buque insignia de la llamada economía colaborativa Uber no está muy conforme con lo que hicimos ayer tenemos al teléfono al director general de Uber en España Juan Galiardo muy buenos días

Voz 4 00:46 buenos días vamos en primer lugar

Voz 1995 00:48 usted ellos si le parecía condenar enérgicamente los actos de violencia de estos días porque son intolerables

Voz 5 00:57 totalmente de acuerdo y me gustaría aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a todos los conductores te fe que que no están escuchando a agradecer la profesionalidad que están demostrando durante estas semanas otra vez están Vine complicadas la la la paciencia que está mostrando ante a menudo la impasibilidad de las autoridades

Voz 6 01:19 P tomar cartas en el asunto y asegurarnos de que efectivamente está violencia no no se puede volverán

Voz 1995 01:25 a usted usted de Canarias verdad

Voz 6 01:28 yo soy canaria

Voz 1995 01:30 Nos vamos a entender ya sabe usted que algunos periodistas tenemos limitaciones como usted ha podido comprobar así que vamos al lío ayer yo hablé de Uber la compañía que usted dirige usted dirige hubiera

Voz 6 01:43 correcto el director de Weather

Voz 1995 01:45 de una serie de datos y también di mi opinión entiendo que usted no estará de acuerdo sobre todo con los datos así que si le parece pasamos a cometerlos

Voz 6 01:55 vale cuántos conductores tire

Voz 1995 01:56 dotado Sugar

Voz 6 01:58 pues ninguno de nosotros como Uber somos una plataforma de movilidad que lo que hace es a través de de nuestra tecnología de nuestras aplicaciones ponemos en contacto a pasajeros que quieren y el puntual punto eh con todo tipo de alternativas de transporte en España a día de hoy son empresas eh con licencia o para que usted tiene contrato mira yo yo tengo contrato exacto pero no

Voz 1995 02:25 empresa de transporte que usted me dice que tiene obligación transporte finalmente no tenga contratados a a sus conductores van entonces te en este dato estamos de acuerdo cuántos llego utilizado uno

Voz 6 02:34 en vi tampoco tiene propiedades de viviendas sin embargo una un actor muy relevante desde luego me encargo algo está cambiando

Voz 1995 02:43 no seguro que eso no tengamos lo que pasa es que creemos que en ese cambio hay que definir bien y lo que pretendíamos hacer es conocer bien a todos los actores ayer en los coches y yo reconozco que utilizar un par de ocasiones son coches fantásticos se cuánto cuesta un Tesla

Voz 6 02:58 pues el el es la es nuestro servicio primero y que verdad habrá servicio muy limitado en escala ahí como uno cincuenta coches en en Madrid sacaron todo cuanto desperfectos pero mira te te contaré el coche no es en absoluto la partida más importante en la cuenta de resultados de una empresa de transporte el conductor es más el cincuenta por ciento de la cuenta de resultados la partida más importante la Haití efectivamente el debate es oye esto de Uber es más barato claramente es más barato que hacerlo mal los doctores no

Voz 1995 03:32 el joven brillante tiene treinta años dirige una compañía como en España la pregunta es cuántos como dice que es el cincuenta por ciento Entonces cuántos coches tiene en propiedad Over que es lo que yo dije ayer cuántos tienen en propiedad

Voz 6 03:46 ningún coche en propiedad nuestro modelo como como te decía es ayudarle a empresas de transporte que son las que miran todos esos coches pero

Voz 1995 03:54 no sé lo que dije pido perdón por la como como usted su jefe de prensa nos llamó porque quería rebatir algunos datos por el momento voy a veces no tienen conductores no tienen coches yo dije ayer y aquí viene un error que voy a corregirán es lo que ustedes tenían su sede en Delaware eso no es correcto su compañía tiene origen en Estados Unidos su sede está en San Francisco las filiales europeas incluida la española tributan en Holanda es eso cierto

Voz 6 04:21 es que es incorrecto a nuestra sede internacional está en Holanda en virtud del convenio de libere de libre completamente legal además esas completamente bregar con igual que tantas otras empresarial si tecnología compone Leach como Spotify como Drop Box que tanta gente utiliza a día de hoy no me parece muy importante de de sobre sobre cómo en el contexto de empresas multinacionales cómo se articulará la regulación

Voz 1995 04:51 como usted llama para rebatir los datos si le parece centrémonos en lo que yo dije ayer de forma incorrecta en este caso yo di porcentaje de la sede del Delaware no es así ustedes última te utilizan un eslogan que es el de es Futures poder decidir poder decidir dónde tributar forma parte del futuro porque en los taxistas por ejemplo no pueden decir dónde tributar eso es la forma que tiene ustedes el futuro

Voz 6 05:13 bueno donde tributen los taxistas la verdad es que no es tan relevante porque como tributan por módulos el impacto fiscal tampoco sería tan grande no la juguetes es por el contrario que tributan por por estimación directa ya contribuyen a pesar de ser muchísimas menos en valor que los está exigía contribuyen en valor absoluto porque no tienen esa esa ventaja del taxi ya tienen entonces yo no estoy diciendo que el modelo fiscal de Uber Spotify Netflix sea el adecuado yo creo que hay un debate mucho más grande y incluso más allá de las empresas de tecnología las constructoras multinacionales también pagan salir en prensa hace no mucho

Voz 1995 05:50 Juan es una conversación interesantísima de verdad que que esperamos tener con con usted que conoce profunda en el tema pero yo sigo con lo que ayer dijimos veamos si San Francisco es la ciudad donde nació guber yo hablaba ayer de la falta competencia según un informe oficial de mayo del dos mil quince es decir esto ya llovido sólo un diecisiete por ciento de los taxistas de la ciudad logra ingresos suficientes en doce carreras de EC por un taxi en la ciudad han eliminado por tanto el taxi me parece que eso es poder decidir sea el usuario ahora puede decidir qué qué medio transporte utiliza en San Francisco

Voz 6 06:24 yo creo que el el referente para entender a la situación de Uber en España debe ser magia Europa que Estados Unidos yo creo que hay muchísimas diferencias regulatorias culturales económicas que hacen que la comparativa sea difícil

Voz 1995 06:37 o sea el eslogan de poder decidir en en Estados Unidos no funciona sería no poder decidir bueno

Voz 6 06:43 Estados Unidos insisto creo que el negocio es muy diferente las regulaciones muy estará en pie

Voz 1995 06:49 el conflicto en España cuesta muy focalizado yo sigo hablando de Uber tiene ustedes conflictos en Europa en París Londres Basilea en Ginebra en Zúrich en Milán en febrero en Nápoles por ampliar no que esta mañana según datos del Huffington Post España Inglaterra Suiza Italia Brasil China México Canadá Alemania India Japón Corea uno cuando el conflicto de forma local piensa que que los taxistas son muy brutos y no están entendiendo el futuro pero a ver si va a ser que no hay taxista perdonó el segundo le doy el dato que usted va a corregir seguro a ver si que no es un asunto de los taxistas donde tiene ustedes conflictos yo dije esas ciudades es correcto

Voz 6 07:24 bueno yo si me permites te cuento me división y efectivamente es cierto que dar

Voz 1995 07:30 no dimos ayer voz a los taxistas Juan dijo vimos una seria datos y su jefe de prensa cosa que no tiene los taxistas los ha llamado para rebatir los puede usted rebatir que tienen conflictos en todas esas ciudades que no es un conflicto local en España sino que si Molero no encaja en todo el mundo

Voz 6 07:43 yo estoy intentando interferir ni valoración de ese conflicto y sobre todo como creo que se podría salir de ese conflicto pero me resulta complicado si no te lo puedo contar lo que emiten un segundo a coordinadora genial te lo agradezco efectivamente el el conflicto del taxi con las nuevas alternativas de movilidad no es exclusivo de España ni muchísimo menos por supuesto que no cuando se produce un cambio de hábitos de consumo tecnológico tan importante como el de el cambio de paradigma del coche propio álamos de hago un servicio pues es algo que genera conflictos en todo el mundo efectivamente y nosotros se lo hemos dicho en repetidas ocasiones la forma en la que entramos en España y en Europa no fue la adecuada inyectamos replicar el modelo americano no funcionó fue un error insisto y lo hemos dicho dicho esto creo que en Europa también hay muchísimos ejemplos donde va exigir nuevas alternativas de movilidad conviven perfectamente Francia y Reino Unido son dos que siempre los besos donde todas estas alternativas están reguladas por supuesto que sí por supuesto que hay que regular la movilidad urbana pero donde no hay un números clausus donde conviven perfectamente Portugal nuestro vecino aprobó recientemente una regulación que que le da crea el papel de la plataforma intermedia ahora ilegal a una serie de derechos así por su puesto de responsabilidades eh y hay otros muchos ejemplos en Europa que te que que con los que no te quiero aburrir donde se ha podido dar por tanto por supuesto que existe conflicto por supuesto que ha habido errores en el pasado dicho esto creo que evidentemente como regulador debes pensar en el interés general Philippe es común

Voz 1995 09:22 sin el que evite hablan y Juan

Voz 6 09:25 díscola sino pero donde yo creo que en eso

Voz 1995 09:27 vamos a estar siempre de acuerdo es en interés común ese es el que tratamos de de preservar y por eso hemos entendido pues te llamaba para corregir algunos de los datos yo por ejemplo dije ayer volvemos a la invitamos a estos micrófonos hablar del futuro nos encanta el futuro es el lugar donde irremediablemente vamos a vivir yo ya dije que Uber tiene previsto salir a Bolsa según el diario Cinco Días ha recibido una valoración inicial de ciento veinte mil millones de euros de salida podría ser una de las cinco mayores salidas a Bolsa de la historia seguro que es la mayor en dos mil diecinueve yo dije que las vías la mayor compañía transportes del planeta eso no es cierto porque ustedes no se dedican al transporte no tienen coches ni contratan a conductores ustedes por entenderlo bien

Voz 6 10:05 a nosotros nos dedicamos a la movilidad que no seamos nosotros los propietarios el activo no quiere decir pero no se dedica a ello insisto Airbnb se dedica evidentemente a al al mundo del turismo al mundo de la Love del alojamiento propietaria de las casas viene hay hay el el hecho de que no sea propietario no quiere decir que no te a ello nosotros somos una empresa de movilidad queremos ser regulada como una empresa de movilidad lo que queremos que esa regulación no busque blindar el monopolio del bosque

Voz 1995 10:40 precisamente el libro el lema Juan el problema son los monopolios protegen de una cosa más eh yo siento ser de verdad yo agradezca más que usted quiera quiera explicarlo es necesario hacer mucha además mucha mucha didáctica sobre este tema pero por ejemplo el pasado día quince el diario Valencia plaza que estaba usted Valencia inaugurando el servicio de en esa ciudad usted leo textualmente dicen nosotros por nuestro modelo no tenemos proveedores sino clientes sea los conductores que trabajan para Over son sus clientes porque eso cambiaría la forma en la que vivimos el sistema tal de eso hay que hablar de eso hay que sentarse con ustedes sino con la sociedad española sus conductores son sus clientes

Voz 6 11:18 era la en en el caso de las licencias de nuestro negocio actual de del negocio se la inmensa mayoría de los conductores son asalariados de empresas de transporte que son propietarias de los vehículos que les a mantenimiento y que son sus empleadores

Voz 1995 11:33 ustedes tienen el control sobre las condiciones laborales y salariales de los conductores esas flotas Juan

Voz 6 11:38 bueno las empresas de transporte se rigen bajo un convenio laboral como todo el resto de empresas en sus respectivos sectores Se establece un salario mínimo Se establece unas condiciones de trabajo y nosotros lo que hacemos es obviamente trabajar con las empresas de transporte para asegurarnos de que de que hay incumplimiento de de sus obligaciones ya hay cada vez más herramientas desde Uber para ayudar a que eso sea por ejemplo si un conductor pasa demasiadas horas conduciendo la aplicación le va dando avisos en un determinado momento les impide que se siga conectando que pueda seguir trabajando por tanto creo que hay un debate de fondo como bien apuntaba muy importante sobre los autónomos y el futuro del draft en este caso en España es que ni siquiera es un debate que aplique realmente al sector de la OSCE por qué porque insisto ya son empleados de una empresa que hay un convenio que regula esas horas porque yo en ese sentido estoy muy tranquilo

Voz 1995 12:33 bueno un último dato que vimos ayer yo que ustedes cuando llueve sube las tarifas mantienen un sistema que ese como lo llaman tarifas dinámicas algo así en algunos lugares como Estados Unidos o en Sidney ya les han regulado porque no puede ser que en situaciones de emergencia es todo lo contrario el servicio público es cuanto más

Voz 6 12:51 muy injusto de disculpa es muy injusto esa esa acusación nosotros

Voz 1995 12:55 no no les estoy acusando de nada al estoy dando datos sobre la actuación en algunas ciudades por el ejercicio

Voz 6 13:00 gente que tenga que ver con seguridad un atentado terrorista un incidente plena suele ser no tenía llevarlo para lo vimos los precios sino que el Rey que el que regalamos que hacemos nosotros el servicio gratuito de forma inmediata para que todos los conductores puedan contribuir a sacar a la gente

Voz 1995 13:19 no no lo lleva siempre hablábamos más en entornos de conciertos de la desaprueba aglomeraciones no catástrofes meramente hacia en cualquier caso corrija podía explicarme quién regula las tarifas dinámicas quién pone precio cuando hay más demanda el servicio público lo lo que es al revés es decir cuánto hay más demanda el servicio público traté de ayudar a la gente pues es cuando hay más demanda sube los precios quien pone esos precios esas tarifas dinámicas que como ustedes las denominan

Voz 6 13:43 yo yo creo que sin duda vamos a hablar de las tarifas y la amigos por supuesto pero creo que es importante recalcar que las tarifas dinámicas aplican un porcentaje muy bajo de los día el el sistema en general de Owen que hay un precio por kilómetro y un precio por minuto muy importante tú sabes cómo pasaje lo de antemano lo que vas a pagar por tanto en más del noventa noventa y cinco por ciento de los casos tú abres la aplicación de Uber ve un precio cerrado tú que cuando contratar el servicio Ése es el precio que va a pagar por lo tanto creo que eso ya de por sí un húngara en beneficio que las asociaciones de consumidores luego Lohan Nos han valorado y que sin duda los ciudadanos demandan no eh y el precio insisto el presidir en muchos casos más barato que el taxi tradicional no porque haya precarización como comentaba antes sino porque el vehículo pasa utilizado un porcentaje de tiempo mayor porque porque no está en las paradas no está perdiendo el tiempo circulando en vacío contaminando sino que gracias a la tecnología como ocurre también en en my Taxi como ocurre en otros servicios que utilizan tecnología del siglo XXI es más eficiente y al mismo precio puedes maximizar ingresó ahora bien sobre las aristas dinámica así como estamos acostumbrados en en las entradas de de espectáculo que los hoteles en los pueblos en tantas otras cosas el sistema de mercado lo que hace es en momentos en los que como tú muy puntuales en los que la

Voz 1995 15:07 plan grande María una mujer los peces si eso está claro desde lo de la oferta y la demanda Juan me parece a mí que vamos a tener muchas y diversas oportunidades pues son muchas las aristas que tienen que ver con ese poder decidir que ustedes utilizan como eslogan de futuro y qué tiene que ver con con la sociedad española sino la sociedad occidental Juan Galiardo director general de Over muchísimas gracias por querer participar y gracias por aclarar unos todos uno por uno todos los puntos gracias un placer