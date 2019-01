Gonzo: "Después de estar en estos sitios te sobran muchas cosas"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 01:25 sí se puede sí se puede reivindicar el clima bueno vamos a esta mañana una mañana intensa porque vamos a hablar de un documental que vamos a poder ver esta noche que habla de los motivos que lleva una persona a lanzarse al mar sin saber nadar va a subirse al tren más peligroso del mundo con tal de tener esperanza

Voz 1995 02:00 intensa Gonzo es el autor de un documental que ustedes podrán ver hoy laSexta nosotros Gonzo vamos a tratar de de hablar del documental pero igual que esta mañana principio hemos dado muchas cifras concretas vamos las de personas concretamente de personas que se juegan la vida para llegar desde Guatemala Estados Unidos acabas de realizar ese viaje cuando concretamente hiciste el viaje a él

Voz 2 02:23 la segunda quincena de agosto y primera semana de septiembre

Voz 5 02:26 hace poco eso sí

Voz 1995 02:29 cómo puedes volver a tu realidad después de vivir aquella

Voz 2 02:33 poco a poco paso a paso Easy sabiendo siempre que tú no tienes la culpa de que las realidades distintas y sobre todo que la gente con la que convives o las cosas que he ido acumulando durante estos años y no tienen relación con lo que yo vivo cuando me voy a estos viajes porque a la vuelta sea hace complicada veces después de estar conviviendo con estas realidades tres semanas te sobran todas las cosas te sobra la mitad de lo que tienes en tu casa e incluso con con tu propia gente de con tu propio entorno los criterios que usas para aceptar más o menos las cosas que oyes son son distintos y alguna que otra vez en mi casa me tienen que recordar la la realidad Pepe espera espera espera el que te ha sido de viaje sido tú no nosotros esto aquí no ha cambiado nada pero es algo que hay que hacer poco a poco hay que intentar gestionarlo y en lo profesional igual no es fácil venir de contar una historia tan intensa como este durante tres semanas y luego irte al Congreso escuchara secretarios generales de partido soltar argumentario pero hay que hacerlo mi realidad la nuestra es esta de aquí desde esta perspectiva de realidades como contamos lo que vamos a ver por ejemplo en este documental a Méjico aunque sea difícil es un regalo de la vida al poder contrastar estas realidades y aplicarlas a tu vida personal y profesional una vez que vuelves

Voz 1995 03:48 quién es quién se sube a un tren para recorrer un tren que tiene suerte que llega subirse al tren quiénes son somos nosotros Toni

Voz 2 03:58 somos nosotros pero van nacido en otro sitio y una joven de dieciséis años que estaba huyendo de de Honduras con cinco disparos en el cuerpo y un bebé producto de una violación después de que me cuente toda su historia en la pregunta cuando miras hacia atrás que sientes me hacía me siento culpable como puedes sentirte culpable me decía bueno pues es así quién te ha metido ese sentimiento en la cabeza yo la única culpabilidad que tienes le dijo esta chica una vez acabada la entrevista es que tú has nacido en San Pedro Sula en lugar de en otra ciudad los errores que tú competir con once doce trece años los pagas mucho más porque has vivido aquí porque has nacido en un sitio donde esos errores se pagan conocimos a una señora nicaragüense cincuenta y pico años Lesbian que era abogada y notaría pública en su país hará clase media alta y su hija era licenciada en Medicina es decir una familia con oportunidades pero de repente el plan la paz social se rompen El País la hija hundía va a ayudar a unos manifestantes a intentar curar es la policía la detiene la acusa de terrorismo y empieza una nueva vida sus primeros meses de cárcel en cárcel la dejan desnudan celda con hombres desconocidos

Voz 1827 05:03 que la vida es es la nueva vida de una familia que era

Voz 2 05:06 la clase media alta que lo tenía todo solucionado con en Nicaragua de un día para otro subida se va al garete y un día la madre dice hay que huir no no toma la decisión yo le pregunto cuando toma una decisión dices que no fume necesita una decisión fue una necesidad un día llegamos a casa Nos dijeron los vecinos os han venido a buscar se han ido sin nada con una maleta eso era muy gracioso tristemente gracioso ver a una familia en una caravana de migrantes con una maleta de marca pero esto pero es queda ese era su vida en esa maleta cabe todo el dinero no no tengo que ir en persona al banco a retirar todos los ahorros de Mi vida no podré ir porque cuando entran en el país la detienen somos nosotros pero han nacido en otro lugar

Voz 1995 05:45 este es uno de los testimonios

Voz 6 05:47 a ver sólo una pregunta quiero hacer vale quién quiere irse algún día a vivir a los EEUU el drama

Voz 5 05:54 no os queréis ir casi todos menos uno dos tres

Voz 1995 06:00 pues vamos a hacer un alto en el camino Nacho

Voz 5 06:03 y enseguida volvemos

Voz 1995 06:19 seguimos hablando con Nacho hecho me con gozo me quedo en Pontevedra Nacho cuando le pregunté Alonzo quiénes son esos que se suben a ese tren esta noche podremos ver el el documental grabado hace unos meses Gonzo corriendo gran parte de Latinoamérica Centroamérica preguntado quiénes son los que ganan entre nosotros

Voz 3 06:39 idea es somos nosotros de ahí la o lo que es una obviedad pero que en los tiempos que corren dan ganas de recordar que en realidad no elegimos donde nacemos y por tanto no tiene sentido ni sentirse culpable como está chiquita con la que hablaba Gonzo ni tampoco sentirse orgulloso que es ahora como lo que nos intentan vender no como que vales más por nacer en un sitio que otro is the sientes orgulloso del sitio en el que naciste cuando es algo tan aleatorio casualmente una pura casualidad dónde saliste entre las piernas de tu madre y eso hace te te genera superioridad degenera orgullo hay que tener mucha vinculación defiende la lectura con la que estoy son las memorias de Luis Carandell

Voz 2 07:18 en cuenta como en los años cincuenta las prostitutas y las bailarinas de cabaret del Líbano las venían a buscar a España con el mismo discurso que escuchamos cuando tienen algún traficante de mujeres aquí en España les dicen allí tendrás una carrera artística nosotros que llevamos hasta allí y luego allí no es pagar la deuda tal no te pero vas a bailar vas a disfrutar a conocer mundo eso era en España hace no mucho ya había nacido nuestros padres cuando eso pasaba a nuestro país por eso digo que somos nosotros ahora vivimos en otros tiempos para para nuestra fortuna pero esto es cíclico quién no nos dice que que volverá a pasar

Voz 1995 07:55 pero de las cosas que más les van a impactar ustedes son muchas pero de las que más gozo es ver a los menores cientos de menores haciéndose viaje parece una película no además encuentras analogía muchos de ellos los más pequeños son engañados por sus padres para que creen que ese viaje no es un infierno viaje casi se un parque temático

Voz 8 08:18 el ánimo de vacación una amén tuvo una aventura que a modo de lugares anual porque vamos conociendo que él va a ser un cuento de todo lo que viene viendo cuando regresemos a su casa porque él pide Bami cuanto antes vamos a estar aquí

Voz 1995 08:34 cómo se cuenta esto a tus hijos hoy le tenía de decir

Voz 2 08:39 que que se sacase la idea de la cabeza de pedirle a la profesora que le quería anunciar en el cole a sus compañeros de nueve años que vive en el documental dice que es un poco duro quemando ese tu hija de promoción no no ella quería de promoción porque claro que en casa pasa esto no esto no todavía no están preparados para para verlo les dices todo un niño cuando lo tienes que sacar de casa Éste era el caso de las de la abogada que te decía antes si la madre licenciada en Medicina como lo dices a un niño bien como diríamos aquí un niño pijo de mañana de Nicaragua de la capital que vivía a todo tren que iba kárate que iba inglés como lo explicas que de repente es un migrante que es lo último que es una persona que no le importa a nadie al contrario que quién pueda se va a aprovechar de ellos durante el viaje porque son mercancía me pareció increíble la fórmula que tuvo esta familia para para que el chico estuviese sonriendo todo el rato recordó esta película La vida es bella creo que es que eran Auschwitz era el padre diciendo que aquello era un juego

Voz 3 09:36 que no hay otra forma también hay un punto de inconsciencia o por lo menos todos los reportajes que yo he hecho en la otra ruta que es la ruta de África que tienen que atravesar el desierto luego el Mari llegar a Europa un punto de inconsciencia no sé si te encontraste allí primero de hacia dónde van cuál es la ruta por ejemplo yo me encontraba mucha gente quincenal tenemos que cruzar un río que se llama mediterráneo y luego ya estamos en Europa o la absoluta al absoluto desconocimiento de los peligros a los que se enfrentaban los engaños bueno esto es un viaje de dos días silla llegamos cuando llegue a Europa de oro Payá pues nos ponemos a trabajar ya me dan dinero ya lo envío a mi familia como la gente que se queda espera tiene la expectativa de que lleguen de que hagan dinero y de que lo envíen la presión a la que someten los migrantes luego la absoluta presión de los propios inmigrantes de no fracasar que esto pasaba en la migración también bueno la migración misma gallega que volvía la repudiado por la aldea por fracasar en el intento eso es un un la presión añadida no solo se juegan la vida físicamente sino que viajan con la esperanza de todas la aldea depositada o de todo el pueblo depositado en ellos en en el documentales

Voz 2 10:39 es una historia tal cual como lo acabas de Fini que es la de José Eduardo diecisiete años analfabeto no sabe situar su pueblo en el mapa de Guatemala cuando lo Pedimos no sabía salió con diez euros al cambio de le dijeron que el viaje era fácil eso que en tres días llegaba a EEUU no sabía que era Méjico no sabía si en México ha hablado al mismo idioma que en Guatemala a la primera que lo atracan sobre ese tren de la bestia para que veáis lo que dices tú la inconsciencia o la la la inocencia lo despiertan con un machete en el cuello y una pistola en la sien y la respuesta de José es pero por qué me hacen esto sí me tendrían que ayudar que yo no tengo nada que soy pobre una vez que le pasó eso dijo me vuelvo a casa el sueño americano para mí ha muerto Gal al primer problema que tuvo básicamente porque le habían dicho que era todo muy fácil su aventura fue porque viendo un Real Madrid Barça que es la única vez que veía la televisión en su pueblo yo que un anuncio de A este chico tiene un hermano pequeño que sorgo dijo a esta es la mía me voy a Estados Unidos un poco dinero y lo compro la audífono mi hermano y me vuelvo y es que a veces esa ignorancia dices en Quan en qué medida

Voz 3 11:43 explica detrás todas las problemas que no lo explica todo porque yo recuerdo recuerdo muy bien estar en Níger en un hacia que sea Margalef que es como el punto de partida es como el puerto que hay en el desierto Lula última ciudad antes de atravesar todo el desierto llegar a la costa ya intentar coger una patera o llegar a Melilla así como el último punto hay recuerdo eh entrevistara chicos que volvían de Libia de haberle veinte dado y haber fracasado incluso haber sido esclavizados pasar por por mercados de esclavos los habían subastado llevaban tres o cuatro años como esclavos y a la vez hablar con chicos que estaban a punto de intentar eso mismo escuchar todo el relato de sufrimiento terrible de horror del que volvía decir oye no se te quitan las ganas que piensa sabor ahora que sabes a lo que te enfrentas dice sí sí

Voz 1995 12:27 es horroroso pero que quién tengo que ir tengo que ir no lo explica todo es que tienen que ir si os y déjame escuchar como tú lo has visto que has compartido una parte del camino con ellos vamos a escuchar la descripción sobre ese grupo de personas en ese camino hacia el sueño americano vamos a escuchar la descripción de quién ya está en Estados Unidos su presidente Donald Trump

Voz 1061 12:49 muy ni por te felicitamos seguridad en la frontera la gente está entrando a Márquez en nuestro país incluyendo a terroristas tenemos terroristas cogimos a diez terroristas en los últimos en un periodo muy corto de tiempo Díez nuestros agentes de frontera todos nuestros agentes de seguridad han hecho un trabajo increíble pero cogimos a diez terroristas gente que buscaba hacer daño necesitamos el muro es más importante que cualquier cosa la seguridad fronteriza de la que el muro es sólo una parte

Voz 1995 13:15 voy a añadir a esto dato de hoy seis congresista americana de Arizona que propone pagar el muro cobrando veinte euros por acceso a una cuenta porno digamos que ha visto la oportunidad a las han hecho hay mucha gente viendo porno es cobramos veinte euritos y con eso podían algo

Voz 9 13:37 muros donante ilustra muy bien la medida realista caro es muy ilustrativo de las mentes que San a favor del pacto a favor del muro está están las noticias de todo el mundo

Voz 2 13:47 la gran falacia de Donald Trump el número existe el muro lo ha empezado en lo construyó Clinton ya en los noventa los seguido construyendo Obama el muro existir donde no hay ese muro físico con pilares de de hierro acero de cinco metros están los muros naturales está el río Bravo están los de

Voz 3 14:03 ciertos yo creo que además no hay que ponerse a esa altura a decir terroristas

Voz 3 14:08 ver terroristas Se van a colar en otros países lo que no va para los terroristas es humor no

Voz 1995 14:22 pero que bueno esta noche tenemos una una cita con Gonzo Icon una realidad y me ha dejado de piedra una realidad de gente que podríamos ser nosotros trofeo seguimos

Voz 1995 14:47 diez y cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer un alto en el camino vamos a la Audiencia Provincial ahí cincuenta nuestro compañero Alfonso Ojea muy buenos días qué tal buenos días Alfonso ambientazo hoy en la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 0089 15:01 sí sí desde luego un ambientazo simplemente lo darte el mismo dato que dábamos hace una hora cuando conectamos en los boletines es solamente medios internacionales Toni hay acreditados doce medios internacionales no que han llegado desde otros países para cubrir ex profeso bueno pues está aceptación de esta sentencia condenatoria por parte de Cristiano Ronaldo que acaba de salir ahora iremos con ellos y que ha sido raudo y veloz tanto en su ascenso durante estos cuatro tramos de escalera interior de la Audiencia Provincial como en su descenso siempre sonriente cuando ha llegado esta mañana dentro de una furgoneta de color negro con su abogado José Antonio Choclán ha sido una sonrisa esbozada continuamente ha levantado el pulgar en en bueno pues en una en una símbolo de de victoria hijo justo cuando salía nuestro compañero de deportes José Palacios le preguntaba que si se había hecho usted

Voz 1827 15:55 esto es lo que nos han dicho muy breve pero ha sido rápida

Voz 0089 15:57 no

Voz 11 15:58 Cristiano se ha hecho justicia

Voz 0089 16:06 todo perfecto ha dicho bueno ha afirmado ha estampado su firma Toni en esa sentencia que le condena por un delito contra la Hacienda Pública por evasión fiscal y acepta aparte del abono que ya se encuentra este dinero desde hace al menos un mes en la cuenta de la Audiencia Provincial de Madrid consignados dieciocho coma ocho millones de euros a parte de esa multa económica veintitrés meses de prisión que no va a cumplir porque carece Cristiano Ronaldo de antecedentes policiales pero está claro que desde que ha firmado esta sentencia ya tiene esos antecedentes por lo tanto le queda por delante al menos cuatro años con unos antecedentes penales vivos en el sistema

Voz 1995 16:47 venga y Alfonso se espera también a Xabi Alonso su caso es distinto porque él va va a pleitear él caso de Cristiano recordemos que aceptó la sentencia la multa consiguiente firmó esta mañana que se marchó pero no es el caso de Xabi Alonso

Voz 0089 16:59 no así es que Xabi Alonso llegando incluso una media hora antes que el entorno a las nueve y veinte tampoco ha hecho declaraciones eh ha dicho que a la salida si pueden los atendería en estos momentos está celebrando como tú bien dices la vista oral ahí no hay ninguna posibilidad de acuerdo l jugador madridista siempre ha considerado que es inocente de ese delito el fiscal muy similar al de Cristiano Ronaldo ha considerado que no ha perpetrado ningún tipo de delito y que por lo tanto acude a juicio hubiese juicios está desarrollando ya es un juicio que acaba culminar esta misma mañana estas solamente programado para esta jornada tendríamos una sentencia absolutoria o condenatoria en él plazo de cuatro o cinco semanas por parte de esta audiencia provincial pero en todo caso se solicitan para Xabi Alonso para dos de sus colaboradores que considera la Fiscalía que está probado que colaboraron de manera evidente en la creación de de una estructura societaria para eludir el pago de sus impuestos al fisco español pero piden cinco años de prisión para cada uno de ellos cuatro millones de multa económica vamos a ver cómo termina este juicio la sentencia como te digo en tres cuatro semanas pero sin duda alguna es mucha más ruleta judicial lo que ha hecho Xabi Alonso que evidentemente de que lo que ha hecho Cristiano Ronaldo que no olvidemos que en un principio se hablaba de veinticinco millones defraudados al Estado al final se ha quedado como decimos en una multa de dieciocho coma

Voz 1995 18:23 eso que ya te digo que ha sido abonada no es el caso de Xavi y habrá que esperar al bueno que cualquier novedad he a la salida de Xabi Alonso sí no cumple con esa ese compromiso de a los medios Línea Abierta Alfonso Ojea muchísimas gracias como siempre un placer un fuerte abrazo Toni el pasado viernes acabamos este este programa con la expectativa de la sentencia

Voz 5 18:46 Pablo Ibar llevamos vamos

Voz 1995 18:53 el sábado por la tarde finalmente conocíamos las noticias no eran buenas noches

Voz 1827 18:57 la noticia de este sábado está hoy en Florida por unanimidad el jurado popular ha declarado al español Pablo Ibar culpable del tripulante

Voz 1995 19:04 venga a todo el que es a partir de ese momento es fácil entender el ánimo de Pablo Ibar así lo contaba uno de sus abogados yo unas cimiento

Voz 12 19:12 Isaac Pablo está en shock aún no le hemos visto ni hemos tenía

Voz 2 19:15 con la oportunidad de hablar con él desde que se han llevado

Voz 12 19:17 Carmen expliquen es fácil comprender la profunda

Voz 1995 19:20 anda desolación de su mujer Tanya Ibar

Voz 7 19:23 Avis obviamente un día muy muy difícil estaba segura de que iba a traer a mi marido a casa y corazón que ese día va a llegar yo voy a seguir luchando no

Voz 5 19:35 Pablo no es aceptable pero nos acepta

Voz 1995 19:42 es un hecho conoces personalmente a Pablo has compartido con el entrevista larga que dio forma a un libro

Voz 3 19:52 son suficiente tiempo como para entender qué es lo que ocurrió bueno decía Cándido y que no es aceptable pero hay que aceptar yo creo que no es comprensible porque lo que está claro es que bueno jurado cree que Pablo es culpable pero lo que no es suficientes creerlo hay que demostrarlo día a día de hoy yo insisto y me agarro a esta tesis no porque más allá de que tengo una vinculación más o menos emocional con Pablo y su familia que si la tengo en otro problema en decirlo sino porque no hay ninguna prueba que demuestre la culpabilidad de Pablo y bueno el jurado bueno pues ha escuchado una serie de de conjeturas de evidencias has sacado sus conclusiones yo creo que aquí ha habido un par de claves una es el el ADN una mínima traza de ADN que en dos mil dieciséis ha dado positivo por contaminación de Pablo Ibar y que sin embargo todos los laboratorios incluido el del FBI ha dicho que no se puede tener en cuenta como prueba porque es demasiado pequeña para demostrar que es de Pablo Ibar la Fiscalía pues ha tirado de un programa informático llamado tribal el y que con una bueno con una combinación de algoritmos y de fórmulas matemáticas llega a la conclusión de que esa mínima parte de ADN puede pertenecer a a Pablo Ibar el resto de todas las pruebas biológicas encontradas en el escenario incluida la camiseta que cubría el rostro el perpetradores empapada en sudor aparecen tres ADN es que son de las tres víctimas y otros dos que son de dos personas de sexo masculino y ninguno de ellos es Pablo Ibar a partir de ahí es muy difícil comprender cómo el jurado ha podido concluir que es culpable Pablo cuando no hay ninguna prueba que lo por tener dudas sacó hace eso no tener dudas aquí hay que demostrar por unanimidad

Voz 2 21:34 además con una mide por unanimidad cuidado porque

Voz 3 21:36 que tenía que ser por unanimidad claro ya fuera no culpable culpable sino por unanimidad hubiera sido nulo y habría que repetirán una

Voz 2 21:43 eso en esta decisión del jurado es inapelable o todavía hay algún resquicio de esperanza legal al que se pueda agarrar Pablo y su familia para para para buscar una una vía más de intentar demostrar la inocencia sí sí

Voz 3 21:59 esto es una vuelta a empezar digamos el XXV Federer se va a conocer la sentencia va a ser una pena es una condena a muerte o cadena perpetua y a partir de ahí Ibar puede empezar otra vez el proceso que empezó en el año dos mil recurrir para que se considere bueno una serie de irregularidades y que repitan en el juicio claro en el mejor de los escenarios Pablo le queda por delante cuatro cinco años de apelaciones de pelea para repetir un juicio que tampoco a día de hoy tiene garantías de que me vaya a salir bien porque es una vuelta a empezar por lo que tú conoces acabamos de escuchar a la mujer que ha dicho que que ella sigue convencido de que algún día lo llevará

Voz 2 22:37 pasa

Voz 3 22:38 tú que conoces mejor que que casi nadie

Voz 2 22:40 en España Pablo y a la familia a la mujer crees que que volverán a intentarlo o crees que que Pablo

Voz 3 22:46 el rendirá no no se va a rendir lo que pasa es que ahora mismo en estos días digamos que son unos días de excepción ha caído un mazazo inesperado algo que les ha destruido el ánimo ahora mismo Cándido está hundido y marginados como está pues Tania su mujer o el propio Pablo están están deshechos ahora mismo lo que necesitan es unos días para aceptar la situación volverá a reunir la energía que precisan empezar la pelea otra vez desde luego esa pelea va a seguir la asociación Pablo Ibar aquí en en España ya ha dicho desde el primer minuto que va a seguir peleando por demostrar la inocencia de de Ibar los abogados decía yo Nascimento que lo escuchábamos ahora los a os decía que no demasiados años la ciencia permitirá comprobar el error que está cometiendo con Pablo Ibar como el jurado está teniendo en cuenta pruebas de ADN que la ciencia demostrará no dentro de mucho que que no son que no son válidas irreal

Voz 2 23:41 vemos que corrígeme si algún dato eso es erróneo Seth Peñalver que es el otro acusado en su día y que fue condenado por este mismo crimen volvió a tener suelto por el jurado que juzgaba estos días a Pablo Ibar no podía saber que se Peñalver había sido absuelto de los mismos cargos que Pablo igual bueno eso no

Voz 3 24:04 es una buena pregunta y además el respuesta porque los propios abogado de Pablo Ibar van a impugnar efectivamente el juez prohibió que el jurado escuchase que se Peñalver el acusado y que fue absuelto hace unos años por el mismo triple asesinato había sido absuelto un dato que el jurado no tenía como ese otros tantos también hubo varios testimonios que el jurado no pudo escuchar varias discusiones claves que no pudo escuchar entonces los abogados van a impugnar esto de cara al próximo

Voz 1995 24:29 el Ejecutivo no es fácil no es fácil entender el mundo Éste no es fácil entender ese camino con el tren que esta noche veremos con Gonzo nuestro documental no es fácil entendernos menos cuenta Nacho eso fantástico libros supone mucha luz sobre ese asunto y ayuda a entender cosa que intentamos hacer aquí todas las mañanas Veinticuatro horas en la Cadena Ser echado once Nos encontramos aquí la semana que viene muy bien

Voz 3 24:52 los dos

