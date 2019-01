Chile, por la razón o la fuerza (20/01/2019)

Voz 1891 00:00 con acento Robinson pues aquí estamos

Voz 1546 00:03 con más acento Robinson English mi placer presentarles a buen amigo y compañero de de la televisión de informe son Raúl Román como está lastrado

Voz 1 00:12 pues el placer es mío y el gusto de estar aquí acompañándoles en la radio Gran Vía me siento como mi casa sí lo es

Voz 1546 00:19 claro es cómo lo vamos a negar no no queremos hablar yo quiero hablar oí a música ética se un buen reportaje que hiciste a hilo tituladas la razón o la fuerza y tuvo que ver con fútbol en Chile en unos tiempos de Pinochet yo me acuerdo de si famoso mixta de una zona por cierto rol es ahí estaba renqueante durante muchos años de mi de mi carrera con unas lastimada a media hora tengo una bisagra hecho ya eso de de la cómo se llama la prótesis de rodilla total tengo una bisagra muy bonito ya tengo que echarle sino uno dos tres pero funciona pero todo empezó en ese campo ese campo maldito campo con tomos petos

Voz 1 01:08 bueno mucha gente estará de acuerdo conmigo y una tiene una leyenda

Voz 1546 01:11 qué es devastadora a un lugar que quitaba tal vez todo dieta un poco de crimen cuando pensamos

Voz 1891 01:21 bueno es un un lugar donde pudimos visitar donde los vestuarios muchos de ellos se conservan como estaba en aquella época en aquellos años setenta años setenta y tres el el golpe de Estado de de Pinochet contra Salvador Allende ya los lugares donde los allí detenidos dos bueno no se puede decir que acabó por convertirse en un campo de concentración y allí estuvieron detenidos muchos sospechosos de ser afines simplemente al al régimen de Allende de ser izquierdistas personas que nosotros pudimos entrevistar el estadio se conserva además en es muy curioso en la grada hay un lugar que nunca se ocupa las sillas son todavía de la madera de aquella época es una idea bonita no porque sirve de de tributo a todas las personas que allí estuvieron detenidas y que sufrieron y algunos acabaron falleciendo allí en aquel estadio Nacional donde se juegan hoy los partidos de la selección

Voz 2 02:17 Milena hubo diez y mucho frío en estadio puro cemento de Sámano camerín ni para dormir en los lugares donde se deja haylo fosos legislase no pero alguna persona tiene que dormir de pie baño sentía el frío teníamos hablo porque la comida de casa

Voz 3 02:45 no sirvieron pollo no

Voz 4 02:47 pero ir apoyo que estaba podrido entonces había muchos de de de un de humillación

Voz 1891 02:55 entonces a raíz del golpe el estadio se convirtió como te digo en un campo de concentración miles de personas pasaron por allí IES no sé si es decir curioso terrorífico pensar cómo se celebró además una pantomima de sigue partido en el lugar habiendo personas

Voz 1546 03:13 detenidas bueno campo de concentración guión campo de exterminio también porque mucha gente fue mataba a porque también el fútbol a menudo está usado por el bien pero también por el mal y eso fue un poco el plan de Pinochet a gusten o no los futbolistas

Voz 5 03:33 no

Voz 1891 03:34 si además se será una circunstancia es que justo quince días después del del golpe de Pinochet la selección de Chile por la clasificación que había tenido en el grupo sudamericano tenía que jugar contra una europea Se da la circunstancia de que es contra la Unión Soviética es el primer partido Se juega en la URSS quince días después del golpe de Estado viajan allí la la selección chilena tienen problemas para entrar creo que según me contaban y comentan en el reportaje están más de cuatro horas con temperaturas bajo cero en el aeropuerto mientras les identifican que todos los pasaportes también juegan empatan a cero en un partido muy duro del que no hay imágenes y los chilenos cuentan que el público soviético les aplaudió por por su esfuerzo ha de jugarse el partido de vuelta en Santiago de Chile y la Federación sólo propone el Estadio Nacional donde parece que hay una certeza en en todo el mundo en Europa Se sabe que que hay detenida gente detenida entrecomilla eso porque incluso estaban siendo torturados como como luego también se comenta en nuestro reportaje entonces la la FIFA que preside un inglés Stan Lee Rudy manda una una comitiva para determinar cuál es que está ocurriendo en el estadio según se quejan muchos de los personajes que aparecen en el reportaje da el OK a que a que allí se pueda jugar dice que las personas que se encuentran en ese momento en el estadio están allí retenidas para verificar su identificación algo así un eufemismo la FIFA podemos decir que mira para otro lado la URSS se niega a jugar es el estadio y entonces se produce una de las situaciones más extrañas de la historia del fútbol como narraban Castelli hizo sus compañeros en nuestro documental se decide que Chile saque de centro contra nadie no no tienen ningún rival enfrente

Voz 1546 05:18 pero lo más triste jamás marcado

Voz 1891 05:21 muy probablemente muy probablemente Icon personas de tez

Voz 1546 05:25 caídas en el estadio en ese momento de persona que había

Voz 1891 05:27 ha sido más o menos ocultadas cuando la delegación de FIFA fue a visitar el estadio entonces sacó de centro la selección de Chile avanzaron decidieron que el capitán Valdés creo que se llamaba era el que había de anotar el gol marcó evidentemente se llevó el balón al centro del campo la URSS como no estaba presente en el estadio no sacó de centro y el árbitro dio por

Voz 6 05:48 al concluir el partido una pantomima Chile ha sido la solidaridad del mundo sin embargo no tuvo la solidaridad de la final bueno ese día nosotros no no guardaron franceses no nos permitieron subir a la gradería la visita fue muy breve los pasearon por el medio del pacto cero preocupación por verse había realizado todos los camarín por ejemplo

Voz 7 06:17 para es tu colaboración de los dirigentes no

Voz 6 06:20 fueron donde ellos quisieron nosotros lo matan sin ningún problema

Voz 7 06:25 a ellos les mostraron un estadio vacío están ante uno pero eran dan estalló no hay animales lo determinó ya yo le digo el partido más ridículo que juegas Victoria el teatro de lo absurdo

Voz 6 06:39 estafar Anaya está parada esta ridiculez de mover una pelota y hacer un gol donde no había nada

Voz 1 06:49 ya fue una cosa

Voz 6 06:51 película realmente fue el ridículo más grande de la historia el fuerte ahí yo me empecé a sentir un arlequín payaso el sistema yo tuve intenciones de desertar de no vestir la camiseta de Chile pero no tuvo el coraje hacerlo es motivo de haberse de amargura cuando rockeras yo creía que era una decisión de FIFA no sé si era o no estaba tratando averiguar el dos sola en el debilidad y que tienen que hacer con una coacción

Voz 8 07:26 hacerles

Voz 7 07:28 cuando se llegó a habríamos ganado el partido ciento seísmo tuvo como en explicar a ello como un recreo público por eso el pueblo vivió tranquilo que yo feliz

Voz 1 07:41 sí sí

Voz 9 07:42 no

Voz 1891 07:48 Ellis también otro de los jugadores que entrevistamos también un futbolista de de ideas izquierdistas dice que es que se sintió como algo parecido a un payaso y utilizado por el régimen

Voz 1 07:57 pero fue la circunstancia que se dio en la mano a Pino

Voz 1891 08:02 sí sí creo que es antes ahí se clasifican para el Mundial de Alemania setenta y cuatro y antes de viajar al Mundial se produce una recepción de Pinochet a la selección chilena entonces Carlos Cala Feli un delantero que luego jugaría en España en el Levante donde él presume de que es el único jugador del Levante que ha marcado cuatro goles como visitante en el Español donde formó un equipo mítico de la historia del Espanyol con Solsona o Marañón entre otros bueno pues Castells hay que era una persona declara ideología izquierdista cuando Pinochet se acerca a dar la mano a los seleccionados Castelli lleva a sus manos detrás de la espalda y se niega a dárselas

Voz 1546 08:43 eh

Voz 1891 08:43 no se pudo ver ninguna fotografían imagen filmada de aquello pero aquello trascendió incluso el pueblo chileno los ciudadanos de izquierdas chileno supieron que Castelli había tenido ese gesto de desafío a a Pinochet al que por supuesto cómo podemos imaginar no les gusta

Voz 1 08:59 nada

Voz 7 09:03 el SPTA Pinochet está rodeado de guardaespaldas con pistolas en con la banda Bazán estamos muy asustados era solamente llegar iba a salir dar la mano

Voz 6 09:14 en Moscú los regalar mucha insignia con la el martillo que yo me la puse en la solapa fuera dentro viene de la mano Pinochet cometiendo un acto rebeldía Vero infantil yo iba a atrever a ellos así de mucha valentía por miedo

Voz 7 09:39 no me pregunte qué momento bueno lo se pestañeo cerré los ojos yo ya había pasado Carlos fue el único que no lo salvó y él se dio cuenta

Voz 6 09:48 entonces yo de que él era muy valiente muy valiente

Voz 10 09:53 no se podía Sir Carlos atrevía

Voz 7 09:58 fue muy osados fue muy arriesgado como siempre fue en el área fácil en una dictadura tener gesto de esa magnitud

Voz 6 10:05 se ganó el cariño de de de mucha gente es una luz de esperanza para muchos se convirtió en un en un símbolo de de dignidad

Voz 1546 10:19 Iñaki podía él medidas ante su familia antes que el régimen lo curioso de ese partido entre la Unión Soviética y Chile bueno partido a la vuelta no no hubo como tal pero era el clásico derecha cónsules Jordan no la he comunismo contra el fascismo más puro y duro a entonces era curioso porque había soviéticos que tenía una buena un corazón hacía un un régimen más hace hecha y a los que están a derecha había muchos que tienen pensamientos y sentimientos de Izquierda realmente entre esos Jíménes quizás lo los los víctimas de uno de los peones digamos eran precisamente las estrellas esos futbolistas

Voz 1891 11:10 sí sí además es que como te decía eso producían sentimientos encontrados entre ellos por ejemplo de las personas que interviene el reportajes Antonio Skármeta un escritor que escribió El cartero y Pablo Neruda hiel recuerda cómo viendo el Mundial del setenta y cuatro tenía sentimientos encontrados

Voz 7 11:26 quería con todo el alma de Chile ganar partidos me me dolía la manipulación que probablemente haría el régimen militar echar uno ve Luzón es seguramente chileno exiliado acusaron la Ander en el círculo central vino aquí abajo junta militar y entonces la policía alemana aquí le digo lo agarraron a palo se lo llevaron

Voz 1546 12:00 también habrá habido represalias en contra de algunos futbolistas no

Voz 1891 12:06 sí mira años después damos un salto hacia adelante en el tiempo si quieres en el año ochenta y ocho a Pinochet se le ocurre celebrar un plebiscito preguntarle al pueblo chileno si quiere que continúe el en el poder de haber ganado Pinochet creo que eran nueve años más los que se garantizaba de continuidad en el Gobierno él no calculó bien y acabó perdiendo a que el plebiscito aquel referéndum entonces los contrarios a Pinochet tenían en televisión un espacio de quince minutos cada noche lo que se llamó la franja del no hay ahí de repente apareció una señora que se dirigía a la cámara y contaba cómo años atrás los militares habían venidos el habían llevado Ilha habían torturado no explicaba no no decía de forma explícita lo que le había ocurrido pero había sido torturada ya había sido vejada física y psicológicamente en un momento dado en la imagen aparece un señor que se abraza a la madre la la toma de la mano hice esta señora en mi madre ese señor era Carlos Castelli el futbolista que comentábamos que se había negado a darle la mano a Pinochet

Voz 7 13:08 con mi madre le digo que vamos que vamos a la televisión lo que ella había llevar esa o qué

Voz 8 13:15 yo fui secuestrada de mi hogar llevada a un lugar desconocido con la vivienda donde fue torturada vejada brutalmente fueron tanta vejación y que yo ni siquiera les conté toda por respeto a mis hijos posa en familia por respeto a mí misma eh las tortura física en realidad las las puede borrar pero las torturas tumorales no creo que enamoró tan fácil no se pueden olvidar porque aún las tengo muy cava de mi mente cuáles son por eso

Voz 7 13:55 yo voy a montar no fue muy duro muy triste muy amargo ser humano lo puede va a pagar

Voz 12 14:07 Segarra otro ser humano lo ha hecho porque el día de mañana podrán vivir en democracia porque esta señora

Voz 6 14:14 es animal no sabíamos que la madre de Castelli había sido detenían había sido dejada de alguna manera

Voz 7 14:23 hay muchas cosas que se ignoraban acaba siendo tan amigo en número y ha contado después lo supe cuando él lo declaró emocionalmente inolvidable causó un impacto los sentimientos de la gente fue estremecedor

Voz 10 14:39 yo vivía decidido la campaña no

Voz 7 14:42 y eso aportó de arena para que el siete u ocho por ciento de indecisos votaron no el no ganó un cuenta hay doy algo contó en cuanto yo

Voz 13 14:54 sí Lena así quiero no en breves horas más el Gobierno yo me honran presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno por los indie todo es ella a Fundi nos un instó a un abrazo fraterno validaron

Voz 1891 15:18 cuál las consecuencias Juan cuando Carlos Castel y no le dio la mano a Pinochet aún su madre no había sido torturada con lo cual cabe pensar que que fue una represalia del Gobierno

Voz 1 15:28 le cabe pensar que como equipo el suelo yo creo que alguien a chica fumaban

Voz 1891 15:34 esto me me atrevo a decirlo porque una de las personas que también aparecen en el reportaje suena que que podríamos definir bajo cierto punto de vista como siniestro entre comillas es Patricio dos Sola que fue directivo de la Federación Chilena él negaba que esas cosas hubieran ocurrir ocurrido de hecho en el reportaje una de sus frases es como los comunistas e inventan cosas que han pasado tiene frases como diciendo bueno y en el estadio había gente detenida pero no eran tantos llega a decir los es un documental simplemente con que hubiera habido un

Voz 14 16:05 bueno quizá hubiera sido para llevarse las manos a la cabeza no llegó a ser mil millones eh no hay para tanto

Voz 1891 16:14 a además recordó durante la la entrevista que tuvimos en el bueno él amablemente ha querido atendernos si podía imaginarse por dónde iban a ir las preguntas que les hicimos pero en un momento que paramos para cambiar las baterías se quedó mirando y dijo ya hacen lo que quieren ustedes ya sé lo que van buscando con su documental bueno nosotros le permitimos que se hay que diera el punto de vista de lo de la Federación Chilena ahí de lo que había hecho la Federación afina

Voz 1546 16:38 Carlos años más tarde a un hombre no es consuelo que su madre había sido la vejada torturada pero a en tiempos de democracia ahora Carlos está trabajando con a la Embajada aquí en España de de Chile tuve la suerte a quien acento Robinson entrevistarle ahí a porque claro él él ya es como un abanderado de de la democracia que había padecido de lo que había aparecido en su tiempo y ahora vemos su nombre que es muy orgulloso de su nuevo Chile entonces estamos hablando de tiempos devastadoras pero al final Carlos está cobrando ya los frutos de de ese lucha

Voz 1891 17:25 luché para democracia Carlos es un símbolo se convirtió en un símbolo para para los chilenos primero del equipo de De Colo Colo en el que él jugaba él el a la principal figura era un equipo bastante afín a Allende el entrenador Álamos era ya había sido profesor era un tipo con cultura el delantero el encargado de hacer los goles era Carlos Castel y que también era muy afín a Allende ese equipo Se cuenta que pudo retrasar el golpe de de Estado de hecho hay un libro que se llama el equipo que retrasó el golpe del que se habla también en nuestro Informe Robinson in se generó un movimiento popular era una efervescencia y la gente siguió el desempeño de aquel equipo que por primera vez un club chileno consiguió llegar a la final de la Copa Libertadores bueno Castell y luego fue internacional con Chile como decíamos sufrió esa tortura su madre después de haberse negado el a dar a dar la mano hice acabe convirtiendo un símbolo de tal forma que cuando Se retira Castelli su partido de despedida se celebra en el Estadio Nacional este que tú comentabas que tan bien conoce esto y tu rodilla bueno ese partido de homenaje a Castelli se convierte también de en cierta forma de de un acto de contestación al Gobierno de de Pinochet de tal forma que hay un un paracaidista que cae al estadio y cuando está cayendo sobre el estadio la gente empieza a cantar Ibaka le deriva caer cambia la segunda estrofa y de repente la dictadura de Pino sí aquello también se silenció desde los medios de hecho el Gobierno había prohibido que se emitieran por televisión y radio el partido de homenaje a Castelli y uno de los personajes que sale también eh

Voz 15 19:04 en en nuestro documental el poeta Jorge Montealegre cuenta que por primera vez el se atreve a volver al estadio donde había sido torturado

Voz 5 19:12 el día del homenaje a Carlos Castel

Voz 16 19:15 la primera dic EFE El estadio después de haber estado presente en están fue a la despedida de Carlos Cassel

Voz 1 19:21 ya no podemos transmitir

Voz 12 19:25 sin embargo yo fieles Pelle Gazette

Voz 1 19:28 pido más impresionante que yo visto alguna vez sino al Estado

Voz 16 19:33 se convirtió en una manifestación claramente contra la dictadura se buscaba cualquier pretexto para para gritar contra Pinochet

Voz 7 19:42 que cuando dieron paracaídas pero pues la fiesta que habían estado oyeron llevara

Voz 17 19:51 sí

Voz 18 19:53 la diva cae iba eh todo de Ica era Ica eran la dictadura cara se pueda

Voz 1891 20:10 un estadio donde el otro de los entrevistados Vladimiro y Mika nos cuentan un poco las torturas que habían sufrido en un lugar tenebroso que pudimos visitar que no se abrieron en el que al traspasar las puertas ya te te sientes sobrecogido

Voz 15 20:27 llamada caracola del estadio el lugar que estaba algo alejado del Estadio Nacional

Voz 1891 20:31 Ike servía de vestuario para los ciclistas porque estaba al lado de un velódromo al estar algo alejado lo utilizaban para hacer las torturas porque los gritos no llegaban del todo a a las personas que estaban en los camerinos del estadio

Voz 1546 20:44 la crueldad la gran paradoja es que un lugar como es el Estadio Nacional de Chile si construye para celebrar la esencia de la vida en la competición las alegrías la la distracción un escocés para ser feliz un estadio aplaudir los grandes deportistas y luego fue utilizado por Pinochet parada bueno pues ser campo de exterminio de concentración han manchando sus pasillos sus vestuarios sus su césped sangre no cuando realmente en Bento en la construcción de este invento de Justo pero justo al revés

Voz 6 21:24 sí sin duda sin duda adiós

Voz 1891 21:27 es un lugar donde eso como te decía se palpa en el en los propios vestuarios donde estuvieron detenidos los socialistas y los izquierdista chilenos no digamos ya en estos lugares donde se produjeron las torturas y la muerte de algunos de ellos es un lugar sí que por un lado es un usted puede pensar que es un canto a la vida ahí donde ha conservado de forma hermosa es sagrada de aquellos años pero por otro lado sorprende que se sigan celebrando allí partidos de fútbol

Voz 1546 21:54 la verdad la verdad es que yo no tengo grandes recuerdos les Toreno tiene grandes recuerdos de ese estadio pero sí estoy encantado Raúl que un buen día dijiste encontrar esta historia porque está bien está bien que sabemos por muy horrible que no es historias y es muy importante que nosotros los recordamos que recordamos lo cruel que puede niega hacer los de de gentes de nuestras vidas Si gracias por habernos contado a es historia Informe Robinson años más tarde en acento Robinson para volver a recordarnos muchas gracias

Voz 1891 22:30 fue un placer contar la Historia en su momento y haberla recordado hoy aquí con contigo con vosotros

Voz 1546 22:36 nos vamos semana que viene si te parece perfecta Baker

