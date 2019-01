Javier Cámara: "La realidad política ahora es otra, es peor"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido yo creo que ustedes desde en saber estas cosas entrado Javier Cámara al estudio donde salían Gonzo y Nacho Carretero ha dicho texto Ale no quiero que lo sepan y ha dicho a Tony se queda adiós carga directamente una es que no la desde la Roma imperial el lugar desde el que Cristo habla al mundo después de haber trabajado con estrellas como Jude lo John Malkovich Hinault presumir apenas de ello llega a los estudios de la Cadena Ser Javier Cámara para presentarnos vota Juan es la nueva serie de TNT que se estrena este viernes buenos días Javier Cámara buenos días buenos días a todos

Voz 3 00:54 que es que no no no es tú sabes que soy feliz porque nos conocemos hace mucho tiempo tenía muchas ganas de venir la verdad no sé cómo quedaré después de Gonzo y Nacho que son maravillosos Si bueno he visto he visto entrar es de su documental y me emocioné eso lo dicho

Voz 1995 01:08 sabes quiénes Nancho claro no sé no sé nada bien la mañana ya estaba que echaba que Nacho Carretero era otra y apenas ha saludado

Voz 3 01:23 hasta que descubierto queda en a chocar Carrete no es que Gonzo me emociona mucho de me emociona todo lo que hace imposible felicitado y me parece que que es muy complicado ser incisivo y ser educado a la vez en este en este momento

Voz 4 01:35 lo político no hay me parece que no solamente es elegante incisivo oí

Voz 3 01:41 no me gusta cómo la gente pregunta eh y a preguntar porque necesita la respuesta no y entonces pues él lo hace y lo hace una forma muy educada y me gusta mucho todo es le felicita depende al otro señor digo a pues nada encantado del productos porque más yo digo lo que pienso soy un desastre entonces le he dicho eso luego cuando digo me la encantado noche para retener digo estrena este este nombre me suena pero bueno eso lo acaba de darnos una pista

Voz 1995 02:08 lo dices lo que piensas vienes a presentar una serie de PETA a político pues yo digo lo que pienso no no salir a que en la carrera política de decir lo que piensas solamente se puede serlo lo peor no puede haber nada peor que decir lo que uno piensa realmente en la carrera en la carrera de un político

Voz 3 02:22 absolutamente solamente por eso hemos hecho vota Juan eh en la línea de descubrir o de intuir qué es lo que pasa a los cinco minutos antes de que un político salga a hablar no ya cuando le pasa en el último vamos que abre la boca claro cuando repasan el último boceto su equipo de de su guionista su jefa de prensa ese no sé qué tal cuando estar mirando pues como aquí no porque vosotros claro aquí la gente no sabe tú no está solo hay un señor que está viendo unos monitores y te está diciendo lo último que está pasando en cualquier cosa entonces pues a los políticos les pasa eso más brillantemente o menos y entonces tienen un equipo les está diciendo las últimas cosas y lo que ha dicho el partido político contrario por tanto hay que decir todo lo contrario de lo que dice el partido el partido político contrario entonces hay muchas veces que los políticos no quieren decir eso pero evidentemente tienen que salir a debatirlo porque entonces esto es lo que pasa en bota Juan que de repente pues pues hacemos comedia con con con las vidas privadas de los de los políticos sobre todo de este Juan Carrasco

Voz 1995 03:16 hace en comedia con con nuestra cotidianidad por así decirlo se estrena el viernes

Voz 2 03:20 tres venir conmigo pero vamos no la cara no te rías de tus propias chistes no hagas chistes voy así es mi toque personal esto no a mi me gusta Marta España las putas condiciones Istok cuernos Tassotti era fatal

Voz 5 03:37 el que voy a Badajoz no los Grammy Latinos

Voz 1995 03:43 los guionistas qué tal

Voz 3 03:44 bueno es que claro Si no hay un buen guión yo no me meto ya decidido que hacer comedia en televisión ahora mismo eh para hacer comedia televisiones que hacer comedia buena buena porque yo lo último que hice fue siete vidas Si no he vuelto a hacer comedia en televisión entonces eh cuando Diego San José Juan Cavestany visto García León Dani Castro Tom Fernández e cuando dirige David Serrano cuando un equipo de actores tan brillantes como pues toda la lista interminable que hay ahí pues de Memento de cabeza porque porque yo creo que había dos temas tabús que eran el sexo y la política en Televisión Española tuviese españoles división privada y que nadie tocaba ahí de repente cuando leo este capítulo primer capítulo piloto brillante te digo extras me parece que es el momento de ir pues además que tenemos un caldo de cultivo tan precioso

Voz 1995 04:30 la política española queridas Javier te preguntaba es digno ni ser más claro quién es el más divertido de lo que está pasando ahora yo te pongo tres tramas obviar tres ejemplos de Trump Vega tú me dice si mejoran o empeoran las que nos ofrece la serie que estén es el el próximo viernes a ver qué te parece la primera le preocupa la historia de dos amigos Se conoce la universidad fundar un partido llenos de entusiasmo Un partido que revoluciona la política de ese país de repente se separan se enfada uno con otro varón Congreso vivido los caminos una comida que vio cómo el partido de los amigos de mi partido son mi partido

Voz 3 05:09 pues yo estoy deseando ver el Vijay Singh detrás de las es decir hombre es que quiero decir osea a nadie de verdad le apetece saber qué pasó en esas horas en ese en esa cafetería restaurante donde Rajoy no aparecía en el Congreso esos seis horas pero no ocho horas que nadie sabía dónde estaba sea a nadie le apetece saber cuáles fue una reunión de Manuela Carmena con Íñigo Errejón diciendo oye cuando se lo vas a decir oye Lorite se lo has dicho ya no todavía no sea quiero decir de verdad nadie nadie le apetece saber todas esas cosas pues vota Juan va de eso of que es lo más interés y piensa

Voz 1995 05:46 va a tener en cuenta que Javier otra cosa no pero promociona

Voz 6 05:49 fíjate era difícil pero bueno tiene algo de experiencia contexto ahora no estoy midiendo mis palabras te lo voy otra trama a ver qué te parece como serie que como se sabe si supera Cavestany es grandioso David será maravilloso pero yo qué sé la realidad

Voz 1995 06:02 te ofrezco lo tema de un partido de ultraderecha ultra católico que ha sido financiado por una oposición islamista

Voz 3 06:10 demasiado demasiado demasiado demasiado conmigo prosigue

Voz 1995 06:14 V de Vox como nombre digo el discreto encanto de la burguesía ya está cogió no au ni Vox ni botox ni voz ni voto

Voz 3 06:22 pues no lo sé no lo sé no lo sé pero eso eso sí que es una trama maravillosa habrá habrá una serio sobre eso no se sidra

Voz 1995 06:28 fatigado conmigo y espero que muy cómica muy sarcástica con mucha ironía hay muy divertida pero todo esto se me dice Podemos se merece un capítulo en una serie yo para mí la portada es en los con conejos Dios tengo gráficamente no podemos parar de crear yo para mil aportar de esta Sevilla con conejos muertos lógicamente sin despejar antes formando el título de la serie vivos va a ser complicado va a ser sí sí

Voz 3 06:54 sí hombre no debemos caer fácilmente en el mal gusto seas deberíamos al se lo que sí es cierto es que que que por ejemplo en bota Juan lo que hemos hecho es huir de la realidad porque la realidad es tan cambiante que esto lo rodamos en verano dirigimos vamos a tener cuidado porque como les tenemos en enero la la Herrería política va a ser otro

Voz 1995 07:12 ah coño es otra tú crees que eso y la edad de sobrevalorado es peor hay una película fantástica de ganar en los vuelos pero muchos premios se llama el Reino maravillas gira por Rodrigo sólo voy yo creo que le ha pasado es una película que en unas circunstancias de gobierno muy dirigida al anterior gobierno de Mariano Rajoy donde se palpa y que al salir lo de Rajoy la película como que es maravillosa pero como ha perdido punch sea cuando las circunstancias sociales cambian el cine se ve de otra manera

Voz 3 07:43 hombre es que hay un problema que eso lo hacen los los americanos lo hacen muy bien y es que lo hacen corriendo sea derepente te hacen en el momento que sale

Voz 1995 07:51 política refieres sí sí es sexo polilla

Voz 3 07:53 K corriendo habló el tema de la pederastia condicionan esto Spotlight no habían películas en cuanto salió ese tema ya estaban los mejores actores haciendo películas sobre el tema o cuando las Torres Gemelas quiero decir cuando nosotros todavía no sigue dando pudor it necesitamos muchos años para hablar de ciertos temas ellos lo lo afrontan rapidísimamente entonces no pasa no pasa es cuando por ejemplo aquella película que hizo Klinsmann sobre el señor que aterrizaban en el en el Ríos los no sea así que la piloto Denzel Washington no no se coronó el que iba el crudo es este no buenos no llueve

Voz 1995 08:23 exacto desde el que partieron hizo seis meses

Voz 3 08:26 después de que pasó entonces a efectivamente sea entonces no pasan de moda rapidamente explotan sus explota su realidad a nosotros nos cuesta un poco más por eso mismo era muy complicado hacer que vota Juan tuviera referencias actuales de políticos actuales entonces hemos huido de eso pero sí que es como si vas a todos los políticos y sale sale un nuevo una un nuevo espécimen que es este Juana

Voz 1995 08:45 claro claro porque las circunstancias ya no nos acordamos sea tú mencionabas hace poco lo de Rajoy es que no ha pasado un año no no no no pasa una a hoy de esta tarde en el restaurante es que no ha pasado un solo año no pasa un año de del nuevo presidente no ha pasado un año de lo que asumimos esta esta velocidad de forma natural no es no

Voz 3 09:02 y además hay una falta de pudor sea lo que lo que más me

Voz 1995 09:08 me exacerba se puede exacerba

Voz 3 09:10 por lo demás me saca un poco de quicio es que no solamente es el griterío que hay de insultos entre incluso miembros de su propio partido lo que estaba haciendo ahora estos dos amigos y tal no que dices bueno la que estar aliándose las llamadita y los mensajitos

Voz 7 09:22 pero la falta de pudor sea la falta de pudor

Voz 3 09:25 ante el drama humano como como eh

Voz 7 09:28 el drama humano más terrorífico es utilizado políticamente

Voz 3 09:30 de no depende hay gente que lo está utilizando políticamente y le dice a los demás oye por favor no utilizáis esto políticamente no sea eso me me me rompe esa del XX digo que falta de pudor tenemos cuando alguien está sufriendo y de repente lo sacan lo utilizan que te voy a contar no hay ahí bueno

Voz 1995 09:45 previendo lo vamos a hacer una pequeña pausa vamos a volver a unos minutos hablando con Javier Cámara la nueva serie de una de las nuevas y que tiene un montón pero hoy se estrena el próximo viernes Ia esta entrevista vamos añadirle algo que se va a convertir todo un clásico esencial a partir de este momento que es un megáfono

Voz 8 10:07 ten cuidado te voy a partir de ahora

Voz 9 10:14 pero esto que ahora tropas vale sí

Voz 1995 10:30 Javier Cámara interpreta Juan Carrasco en bota Juan que he visto los carteles por la calle estas que viene

Voz 7 10:37 está más delgado ahora e Italia como esté comiendo como un como un cepo Roh pues pues claro

Voz 1995 10:41 vota juegan un vulgar político que decide presentarse a las primarias de su partido si hay algo que relacionamos con la política los mítines y las consignas de los partidos pero te lo ves Javier hemos hacer lo siguiente si porque el dineral

Voz 11 11:00 y no

Voz 3 11:01 vemos que yo la única vez que que no fue en Torremolinos setenta

Voz 1995 11:05 es para porque dirigía con megáfono en esa pelea la película el cual Pablo Abejas

Voz 8 11:13 no espero que te acuerdas

Voz 1995 11:15 espérate es muy difícil hablar en serio yo te digo que vengan a verlo el megáfono España votamos esta noche mitin es muy difícil que tú puedas contestar Vega

Voz 12 11:30 venga de otros dime de pregunta para el XXV ahora sí otra noche entender el voto a favor de estos de estos que venga venga te respondo

Voz 1995 11:46 entre Sorrentino y Almodóvar a quién valoras narrativa de forma más positiva

Voz 12 11:52 el Giro Tour y esconde estarían diferencias entre ahora no podría no podría volver a casa de ninguno de ellos hace que bueno diría que siempre valoraría más Almodóvar porque es el que está entendiendo esta entrevistan español rodando ahora mismo no es el talante dando por supuesto

Voz 1995 12:10 cómo te administra es como o

Voz 12 12:12 bueno este megáfono en la entrevista pues un poquito

Voz 8 12:15 la base ahora sí

Voz 1995 12:23 como los últimos años hemos notado que Javier Cámara era la de conseguir ciertos logros internacionales como valoras esa experiencia como actor

Voz 8 12:40 el trabajar fuera una maravilla pues oye ese raro esto si no me siento yo es que me da algo raro pues hombre tampoco entre tanta cosa eh hecho narcos y hecho el Papa quiere decir que no haya más

Voz 1995 12:58 pero ha obligado a estar tiempo con los gestores entendía nada más que otro idioma en otro idioma las instrucciones son igual de precisas paladín

Voz 8 13:08 no hablas no digo que no hablas inglés pues hombre es éste me paran me parece absurdo de estos qué conexión hay con el punto megáfono perdóname querido porque me tienes Colomer y luego la gente

Voz 13 13:24 sí en algunas cámaras en directo algo que no asociamos a megáfonos a los mitos

Voz 1995 13:28 es políticos a la convocatoria a las masas

Voz 13 13:31 es muy difícil entender tú

Voz 1995 13:34 bueno megáfono tú me has ido nunca mitin de campaña ahora nos a esos grandes mítines de los grandes estadios pero los pueblos de España de esta España tuya mía en tu pueblo se siguen dándolo mítines con megáfono no hay coches en las calles recorriendo la ciudad con megáfono si esto es que ha como está relata conserven tiene Almodóvar

Voz 3 13:52 sí ya toca colchonero

Voz 6 13:55 también ha como baza no pero quiero decir sea melones melones megáfono político sea me parece bien me parece bien traído pero todo el rato con el micrófono

Voz 1995 14:07 en la política tiene su reflejo en el cine por ejemplo a través de Teléfono rojo volamos hacia Moscú

Voz 7 14:13 pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono sabe lo que va a suceder que que tendrá que responder ante la casa vimos que gran dictador

Voz 14 14:20 qué significa este presupuesto treinta millones para acá

Voz 1995 14:23 es concentración cuando falta dinero para municiones es que tenemos es que la parodia que hizo del dictador Sacha Baron Cohen

Voz 8 14:29 en la libertad de la mujer prohibir que ahora hay en serio

Voz 7 14:37 la trama política del cine y las series se llevan muy bien que nos gusta un thriller político si yo creo yo creo que la han confiado muy poco las cadenas en el ala oeste de la Casa Blanca House además vivir sino no si los americanos sí

Voz 6 14:54 pero por qué en Dinamarca pero no lo hemos hecho Moncloa

Voz 3 14:59 hace tantos años con Javier Veiga IFO fatal aquello no sé yo fue bien

Voz 7 15:03 y y le fue mal fue mal

Voz 3 15:06 que quiero mucho yo Javier Veiga por favor pero pero que no que ya te digo que había dos temas tabú el sexo y la y la política no no eran bien bienvenidos pero bueno tampoco eran los narcotraficantes hilos y los hospitales y ahora por ejemplo tú ves hospitales yo creo que va a haber una serie sobre narcotraficantes en salas estables que es un poco lo suelta pero sí sí sí yo lo haría ahí sería un éxito además te lo compraría

Voz 1995 15:29 el excedentes pasando

Voz 3 15:31 el narcotraficante siendo un hospital en un hospital de élite si digo adolescentes de élite totalmente oye qué bien élite no muy bien yo todavía felicidad Carlos Montero que son los los guionistas porque muy bien porque sabes lo que es fascinante

Voz 7 15:44 toda esta vorágine de la televisión y de las plataformas ahora con por ejemplo en TNT como como Tajani que que se ven en muchos sitios

Voz 3 15:53 o sea que una serie que tuvo no tenías mucha confianza que depende aquí pues no había trascendido mucho de repente trasciende en cien millones de hogares son treinta millones de repente élite la han visto en veinte millones de hogares del mundo en las primeras entonces de repente son cosas que es los escapaban que teníamos como cierta Independence a muchos cuyo esto Tucker subsidio esa evolución

Voz 1995 16:14 tú mencionado bastantes la gran Siete vidas si doble

Voz 5 16:18 sin hielo Xisco chico chico chico sí Cosme han vuelto a despedir

Voz 6 16:23 ahí ahí está ahí está ahí era un de lo actuado ahí estoy ya estoy un poquito vamos era el joven Javier Cámara ese sillón Bellón camarillas de John cámara

Voz 1995 16:35 has oído esa evolución ya es asistía más en primera línea tu te has comprado te has abonado no tique de primera línea a todos los cambios que ha que ha vivido este país encuentras audiovisual Arilla casi podemos hablar de industria de visual cojo

Voz 3 16:48 hombre hace mucho tiempo que podemos hablar lo que pasa es que los que no hablaba así erais vosotros sean los dos confiamos mucho en la industria audiovisual pasa es que siempre ha tenido como muy mala prensa muy mala imagen de repente la la cultura siempre ha sido muy contestataria porque la cultura va siempre avanzando en la la idea es que que el pueblo va proponiendo y somos los primeros que décimos varias cosas entonces por eso está mal mirado pero es verdad que el cine español ha tenido siempre muchísimo éxito fuera año estamos muy premiados fuera de la gente vayas donde vayas siempre te preguntas sobre el éxito del cine español el éxito de las en español

Voz 1995 17:18 eso me pero salió técnicamente tú has visto como hará el rodaje una serie antes de siete vidas Ay Señor Señor hace ya mucho muchos años que que te conocemos Javier los precios han cambiado técnicamente salto no hay ninguna diferencia haber oído mucho tiempo en pues la gente gritaba nosotros los primeros porque criticar por la espalda es algo natural en este país bueno te ven con la espalda ahora no sin no hay ninguna diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto a resultados una serie hecha en España filmada en Italia o hecha en Estados Unidos

Voz 3 17:51 sobre todo la gente más representativa quiero decir a los grupos cuando la gente viene a rodar aquí a España necesita un equipo entero evidentemente se dan cuenta pues yo qué sé Woody Allen Polanski un montón de gente que ha venido dice yo pero aquí la gente es fantástica pero no hay que unos directores de fotografía españoles por el mundo no solamente los que han salido de la de la ESCAC de la Escuela de Cine Barcelona de montón de escuelas hay un montón de gente joven haciendo dirección de fotografía o haciendo dirección pues es lo que está pasando con sólo oyen que está en el Reino está nominado ojalá que esté nominado a los a los Oscar por Un corazón maravilloso

Voz 1995 18:25 día así conoceremos la lista esta misma este mismo mediodía

Voz 3 18:28 si hay un cortometraje que se merece ganar el Oscar es madre de ese luego bien que es una maravilla

Voz 1995 18:33 Documental Español hablamos por cierto son también los ganadores del otro

Voz 3 18:36 cuentan entonces ahí hay un montón de gente que está que son puntas de lanza pero es que hay muchas José antes eran pues Javier Penélope y Antonio que que estaban representando a una generación maravillosa pero es que ahora mismo hay muchísima gente fuera muchísima gente preparada

Voz 1995 18:51 mira ahora que introduce ese sistema que hemos sido justos con

Voz 4 18:54 con más de en comprendí lo que yo creo que desde aquí estoy yo mi opinión

Voz 1995 18:58 ha sido muy duras con ellos Si en el fondo y dos puntas de lanza fantástica que han abierto camino mucha otra gente que han sido más una especie tique de entrada para la cultura de este país en muchos entornos para los que estaba absolutamente cerrábamos

Voz 3 19:12 tú no sabes lo bien que me ha venido a mí que Javier Bardem se llama Javier sea porque porque porque ya han aprendido a pronunciar mi nombre yo digo color raro que es agrio vio decía entonces me decían como Bardem eso es eso soy soy el hermano con la enfermedad

Voz 6 19:29 de pequeño no lo metieran interina el apellido también es muy útil para tu gremio cámara claro si era ese ríen bastante a ese como que está forzado como Karmele pues es un acto que ambiciona ya

Voz 1995 19:41 esto es da pie da yo siempre he pensado en lo biopic luego yo que si gracioso y Javier Cámara

Voz 8 19:48 a ver que menos

Voz 3 19:51 nos extraes nunca me lo habían dicho Toni lo dices en serio si si nosotros pero volvamos a lo de Penélope y Javier si es cierto y lo de Antonio Banderas es cierto es cierto hemos sido injustos con ellos si es impresionante

Voz 7 20:03 como codo con Pedro Almodóvar no sea de repente

Voz 3 20:07 yo les decía el otro día uno en una entrevista es que a mí me siguen sea lo mejor que ha serio fuera mío ha sido Hable con ella La vida secreta las palabras ultimamente Truman que ahora mismo se ven muchas películas fuera pero la primera fue Hable con ella la gente me sigue diciendo me siguen llamando para pruebas por Hable con ella que evidentemente se mucho estoy mucho más calvo y más mayor pasó veinte años mucho mejor mucho mejor no no dónde va a parar ahora tengo arrugas en la cara de me puede maquillar pero pero me siguen llamando por eso entonces

Voz 7 20:35 quiero decir si aquí pues como

Voz 3 20:38 como aquí me conocen toda la trayectoria pues de repente pues la gente te puede decirme si me gustaba pero esto otro no pero hay fuera pues como ahora mismo hable con ella ir cuatro cosas más preciosas pues te tienen en alta estima

Voz 1995 20:47 cuál es para alguien

Voz 4 20:49 que ha conquistado su profesión y que bien

Voz 1995 20:53 desde robar de Londres Constantino has están muchos meses en Roma viajando pero Italia en una serie maravillosas que va a tener afortunadamente para los fans del arte y del buen gusto una segunda temporada espero que una tercera cuál es el reto Javier lo tuyo ya no se puede ir más lejos hombres como no

Voz 3 21:11 lo que se puede ir más lejos los siguientes maravilla

Voz 7 21:13 eso lo siguientes lo más una película de acción con Jackie Chan no no no no no seguir

Voz 3 21:19 a mí siempre me preguntan cuál es el que siempre te queda por hacer digo es que es que estoy haciendo es tan bonito

Voz 1995 21:23 sí

Voz 3 21:25 es que no no veo una diferencia en en las en las sesiones que tengo sea quiero decir cuando te levantas por la mañana en Roma sabes que va a ir a rodar al foro romano a una iglesia donde no te dejaban entrar porque esa iglesia no podías entrar pero de repente Sorrentino Se la abren y bajas a las catacumbas de la Iglesia te metes ahí entonces ves

Voz 1995 21:43 he visto cosas si a los demás no están vetadas entonces visto el Vaticano Iglesias las has visto cosas que no

Voz 3 21:50 yo he visto cosas más allá de Orión yo hay un momento que en la gran belleza yo no sé que soy un personaje que tiene las llaves de muchos palacios

Voz 7 22:00 hay un momento donde donde el protagonista de la gran belleza tiene esta novia fastuosa un paseo nocturno por pues Roma entonces el habla con el dice oye tienes todavía las llaves de entonces le aparece aparece con un maletín abre el maletín y hay como siete ocho llaves maravillosas y entonces vamos viendo durante ese viaje pues yo siempre he pensado que Paolo Sorrentino tiene esa maleta tiene la maleta de las llaves porque hemos estado en sitios tan bonitos que nunca me lo hubiese imaginado después pues haciendo esos personajes que antes

Voz 1995 22:32 lo hubiera alguien en Madrid y yo creo que lo ha hecho

Voz 7 22:35 pero que seguro hay alguno con llaves de esas que abre los palacios y claro lo sí que es un poco lo que está claro es que claro lo remata una historia tan impresionante que que yo qué sé yo si es que va a hacer que

Voz 6 22:50 pero volvamos a votar Juan porque me que esto no decir una promoción buenísima sí

Voz 3 22:56 pero bueno que la gente que la gente me dice donde se ve y lo digo pues en TNT donde está TNT digo pues en todas las plataformas privadas

Voz 7 23:01 claro yo qué sé si una promoción

Voz 3 23:04 vamos yo quiero que se vea porque es que realmente debe ser una cosa el otro día estamos siendo eh vota Juan la gente me decía bueno ya pero es que ahora te vas a Roma digo te lo juro bueno no jurar no porque a mi madre no le gusta que jure pero prometo no hay ninguna diferencia entre vota Juan ir el joven Papa a no ser que sea un presupuesto que de repente pues lo vamos a unos sitios de fascinantes en bota Juan ya en Roma ya pues es otra cosa es los muros que no hay diferencia actoral no hay no diferencia de emoción por mi parte a la hora de ir cada día rodar no

Voz 1995 23:34 esta mucho Javier que hagas cosas por la parte que nos toca porque vienes a contarnos compartir un rato contigo para la audiencia de esta maravillosa Radio es un placer

Voz 3 23:45 hombre y con el drama traigo una comedia te algunas risas es un hombre yo tengo muy bien fíjate has a la mañana habrá gente que ahora mismo la gente sabiendo que Tony cualquier oportunidad estupenda para callarse acabar

Voz 1995 23:59 Pervez claro estaba Aguinaga un piropo que fantástica oportunidad hasta que haya Javier Cámara es que Pérez no me voy a decir es una verdad como un templo que pertenecía nuestro paisaje me emocional en este país hay algunos tipos que no se queda luz si tú traes más lo tienes más luz que varias capitales de provincia Junta Gemma

Voz 15 24:23 ella Javier Cámara actor así a todos

Voz 1995 24:26 claro gracias de corazón no sé

Voz 15 24:30 parece a que está bien vídeo bonito

Voz 3 24:32 una cosa como una interpretación una especie como de Pompeya de mi carrera

Voz 8 24:36 en serio que me estás diciendo hasta luego adiós Javier Cámara Javier Cámara acción el caso casa pero a lo que quieras pero tú lo de conseguido otra río Tajo dicho esto que de la mañana dramáticamente la Cadena SER a Juan en serio

Voz 3 24:56 tenía una mañana muy dura y de repente he venido Un poquito a soltar un poquito en la de tal modo pues yo te voy en serio venga a meter cabecera que me voy venga

