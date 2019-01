El responsable del rescate de Julen explica el problema para colocar el tubo que retasa de nuevo los trabajos de rescate de Julen

la Brigada minera que está tres Avenida para poder actual no ha podido entrar todavía hacer la galería optar por que en en el proceso de las obras que culminaba con lo cual la colocación del tubo paso donde se levanta el por el por el pozo ha habido una desviación en la construcción encontrar la dureza ha bailado la perforadora no está perfectamente vertical ahí ha supuesto que han tenido que sacar otra vez el tuvo que volver a perforar un poquito mayor el el Potts quiere decirse por tanto

Voz 1

00:53

pues sí yo yo en todas las intervenciones mías siempre he dicho lo mismo hablar de hablar de tiempos es imprudente no sale una se dificultades está haciendo lo que hay que hacer es que se hace normalmente meses en días sin conocimiento de esas lógico previo y es imposible es decir tiempos y hablar de tiempos yo creo que que lo que genera frustración porque no se cumplen esos teóricos platos y con la voluntad de llegar que con la realidad de lo que es una obra