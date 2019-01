Salvemos al pequeño comercio

Voz 1 00:00 Isaías Lafuente buenas tardes buenas tardes poco imaginaba es tu esta historia de Aranda de Duero eh

Voz 0827 00:04 me imaginaba la verdad es que el bueno el libro ya está por ahí circulando a ir me hizo especial ilusión y me hizo por lo que tú has contado perfectamente no se hablaba de mi libro en este caso no se hablaba de la pervivencia de un negocio que solamente se puede hacer si los que estamos al otro lado del mostrador señor seguimos portando como sea puerta bueno pues no está mal comprar en Amazon pero tampoco está mal irá a la librería más cercana y aunque tarde unos días en llegar el libro pues pedirla porque la librera funcionara la librera comprará el pescadero el pescadero comprar carnicero el carnicero el panadero como expresaba perfectamente bien Yolanda

Voz 1826 00:40 al final se acortará los tiempos porque si no es que dos meses y medio te hubiera dado tiempo a cincel

Voz 1 00:44 en el centro sí sí sí sí Luz Sánchez Mellado buenas tardes compañera qué tal qué te parece esta historia muy bonita historieta pequeñita modesta diminuta muy bonita pero

Voz 1362 00:57 decía el otro día un tuit en el día de las librerías está muy bien eh tuitear expresar el apoyo a las librerías pero al final si se mueren es por falta por inanición en el sentido literal de términos y no compramos no no sobreviven no pero yo lo predica ya trigo hacer la rocosos Lázaro claro y lo vamos sobre todo venta entra en juego el la cultura de lo quiero ya más allá de la pequeños de la comedia dato ya habrá todo lo quiero ya el otro día entrevistaba a Juan Duyos que es un modista que presenta colección el viernes en Cibeles que lleva veintidós años en el negocio lo cual es bastante bueno Nava Azaña mantenerse en esa primera línea me decía eso mis clientas pueden esperar tres meses por un abrigo porque tienen otros todos tenemos abrigos pelo queremos el último lo queremos ya ese es el ese es el problema por una parte y por otra parte bueno pues en la eclosión de otros negocios el problema está en en el equilibrio encontrar el equilibrio en eso andamos

Voz 0313 01:48 Yolanda buenas tardes

Voz 2 01:50 buenas tardes qué tal cómo va eso también Gustavo Vasa enviar el Twitter los de baboso o no tu padre Elías Car demasiado arroba vamos a Rubalcaba no vale sigo oye cuántas librerías pueden quedar en nada

Voz 0313 02:08 anda Orallo dicho cuatro-cinco pero así un poco de referencia

Voz 3 02:12 E igual seis librerías de todas formas quería corregir un dato yo llevo esperando este libro un tiempo porque era mi librería de referencia hay otras librerías que se que igualó o poder tener que esto no es Atapuerca aunque estemos cerca que que bueno que que yo bueno pues a mi librería de confianza estaba esperando a que llegase pero que hablábamos antes de la inmediatez yo creo que no corre prisa siempre tiempo para leer entonces no es algo inmediato que me corriese mucha prisa el sea el libro

Voz 0313 02:39 un libro en este caso el desde ayer está muy bien disfrutas y aprendes mucho leyéndolo pero si esperas una semanita tampoco te mueres

Voz 3 02:47 no no pasa nada

Voz 0827 02:49 y ahora cuéntanos el entramado de ahora que es que es lo que tú describía es perfectamente bien en un tuit no que cada vez que tomamos una decisión de comprar algo en un lugar concreto no estamos solamente decidiendo sobre eso que compramos en ese lugar y en ese momento sino algo más no que funcione pues un pueblo una ciudad o incluso mayores como tú decías claro

Voz 3 03:09 sí es que yo creo que en eso consiste en mirar un poquito más y no ser un poco más corporativos entre nosotros a veces nos fijamos mucho fuera damos consumimos mucho productos de fuera y aquí en España hay productos estupenda y signos de a la hora de buena alimentación de coches de todo y siempre que nos vamos a comprar las cosas fuera pensamos que es mejor yo pero pero tenemos que apoyar entre nosotros es es fundamental pues porque cuando adquiera donde iba todo muy bien pues eso a mi negocio muy muy bien yo pudiera comer a los restaurantes que podría comprar un par de botas en zapaterías estupendas y ahora pues todo eso se tiene que ralentizar ibamos si yo considero que sí bueno que no lo es un pecado contra AENA Mazón pero nuestras pensiones no pagará masón esas presiones las vamos a pagar los trabajadores

Voz 0313 03:52 Yolanda tú tienes una floristería a llenarán de desde hace cuánto tiempo

Voz 2 03:56 pues voy para treinta y tres años treinta y tres años ya tú también ha notado el cambio de los tiempos los nuevos formatos se consumen todo o eso o no tanto si si se nota muchísimo y te has escuchado si te has adaptado claro

Voz 3 04:11 si tienes que adaptar lo que da otra que es nuestro producto encima es un producto digamos un poco de lujo entonces si la gente difícilmente tiene para pagar el recibo de luz menos para comprar flores pero claro luego también te vienen cadenas que pues aquí estamos con el conflicto de los taxis eh

Voz 2 04:25 ya no estamos en las mismas condiciones

Voz 3 04:28 a unos que otros que la ley es igual para todos esta gente no tiene unas condiciones que el pequeño comercio bueno pues así funciona un poquito todos

Voz 0313 04:37 es lo que venimos comentando hace un par de días no que se trata de ver cómo cómo hacemos el tránsito aclaró que los tiempos cambian que algunas practicas progresan con contra eso no te puedes posicionar de ninguna de las maneras pero en ese momento de tránsito hacia su futuro que no sabemos cómo será aún tenemos que buscar un pacto y eso es lo que se está buscando o lo que se intenta encontrar en sectores como el del taxi ahora con los conductores de de vehículos de súbete si todo eso vale para otros muchos sectores el del comercio también el del que tú formas parte ha tenido que adaptarse porque si no desaparece no hay que hay que hay que buscar ese ese punto

Voz 1826 05:14 en cuanto al que comentaba que es entrada ese pacto de entrada Yolanda no compras nada a través de Internet

Voz 2 05:20 no

Voz 3 05:21 interna bueno aparte que me dicen que soy la la familia que es un como predicar en el desierto que soy pues es una pesada pero estoy todo el día a mis hijas dándole esa matraca intento pues eso que llaman de mi círculo tampoco

Voz 1826 05:35 pero es que también puede haber alguien de Aranda que la única posibilidad que tenga es vender a través de Internet sí claro

Voz 3 05:40 aquí tenemos prácticamente de todo hemos tenido de todo la verdad es que claro es que vamos a llegar a un término que nos vamos a tener que comprar un paquete de folios para Amazon porque es quería que encierran las librerías yo me han me angustia muchísimo que mi madre que es una señora jubilada que trabajó toda la vida como como un animal se tenga que ir a un supermercado por la barra de pan dentro de nada a las afueras del pueblo para no comer pan encima porque eso no es ni pan lo que nos venden que esa es otra entonces es que estamos cerrando el pequeño comercio nos damos cuenta me habláis antes del precio en el libro que he comprado el precio están la portada o sea que supongo que será el mismo precio en Amazon que en una gran superficie en la librería del barrio la librería del barrio está generando creo yo que más riqueza yo pongo siempre de ejemplo de una tienda que teníamos aquí en la Plaza Mayor de Aranda que vendía ropa ropa de marcas y la gente yo siempre decía bueno este señor vende mucho te decían es que gana mucho dinero este señor si ganaba mucho dinero iría muy bien pero estaba pagando cinco sueldos bastante decentes porque eran señores que podían mantener una casa y de hecho pagar carreras a sus hijos o hizo Hacienda ya no existe han puesto la cadena yo yo ahora mismo tres chiquitas trabajando que probablemente no se pueden independizar de casa de sus P

Voz 2 06:48 hace bien el sueldo no les da ni para pagar el alquiler la verdad esto pero es que está

Voz 3 06:52 el generando sean estamos generando puestos de trabajo estamos generando miseria

Voz 1362 06:56 eso es verdad pero es verdad que la rebeldía individual y bueno pues cunde lo que cunde pero los modelos si las generaciones vienen con ese Shipping Co incrustado o no los viajes comprar viajes por internet todos los paquetes las agencias de viajes tuve de un producto

Voz 4 07:11 muy muy sensorial

Voz 1362 07:14 y carnal tú vendes flores y claro no sé si si evidentemente repartirá es también por Inter Flora imagino osado o por una cadena de distribución que se puede sobrevivir solamente desde el punto de vista analógico sin tener nada que ver con con con la técnica

Voz 0313 07:30 yo creo que el debate no es yo no hablan del del el debate en Internet sonó que yo creo eso está superado pero no no es incompatible hacer vida hay compras y operaciones por Internet con intentar cultivar decía antes Yolanda lo que genera la librería o la tienda de ropa del del señor que luego tuvo que cambiar por una gran marca generarlo lo intangible que genera complicidad de barrio de vida Hay de iré vecindad y esas cosas que ahora parece que sean rancias y de moda pero a mí al menos me parecen muy importantes todavía en la vida cotidiana

Voz 3 07:56 claro Si yo creo que lo importante es la cercanía y sobre todo el ser legal a la hora de trabajar porque a mí precisamente me llama la gente me hicieron tienes páginas web para ver lo que tú tus trabajos no me niego tener página web llevo treinta y tres años con un negocio creo que es consciente de de mi profesión profesionalidad entonces de qué me sirve tener una pagina web con unas fotos maravillosas y luego te voy a mandar en lo que yo quiera es que yo creo que hay que ser eso pues legal si trabajar bien intentar dar un buen producto fresco que se íbamos una pagina web me parece que por lo que es un catálogo pues me parece muy bien pero luego el catálogo no es real no lo sé no voy ya sé que voy a través de los tiempos pero

Voz 2 08:34 bueno mil Yolanda estás esperando un otro libro o ya de momento con el disco y tres imperfecto que se sí que llegaron a construir no

Voz 3 08:45 pero bueno tengo estoy por la mitad el libro de de Isaías osea que que tengo todo el tiempo del mundo

Voz 5 08:51 vaya si sigue habría salido más barato venir aquí a la garantía de todo lo habíamos dado ya firmados y nada queda

Voz 1826 08:59 que me parece lo más grave de todo lo que has dicho es que en Aranda no se pueda comprar pan dentro de poco

Voz 2 09:05 el grandes mucho si por desgracia muy bien

Voz 0313 09:08 en Yolanda oye muchísimas gracias por este ratito a La Ventana eh que te vaya de verdad