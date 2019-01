¿Por qué Pasapalabra hace spoiler?

Voz 0827

00:00

bueno después de ir a hablar a al y lo que nos ha contado casi me da pudor plantear esta polémica pero bueno como diría el Santo cada día tiene su afán en La Ventana así es esta noche Fran va a completar el rosco de Pasapalabra se va a embolsar un bote de un millón quinientos cuarenta y dos mil euros tras ciento sesenta y ocho intentos llamarlo conseguirá en la letra R con la palabra la reinar que es el apellido de un ingeniero francés se lo cuento no porque me guste destripar finales desinflar emociones sino porque me molesta mucho que lo hagan conmigo y resulta que es lo que ha hecho Telecinco difundiendo a bombo y platillo con pelos y señales lo que va a suceder esta noche en el concurso no es la primera vez que la televisión hace algo así con concurso no y me temo que no va a ser la última pero la repetición no les resta un ápice a la falta de respeto hacia el espectador que supone desvelar por adelantado un desenlace tan largamente esperado se imaginan ustedes qué pasaría si una cadena desvelase el final de una serie de éxito identificase al asesino la víspera de su emisión pues esto es exactamente lo mismo no hay espectadores de primera y de segunda seguramente la cadena a conseguir hoy con el cebo su minuto de oro pero en los seguidores del programa al menos algunos habríamos preferido no comernos un rosco hasta esta misma noche