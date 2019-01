El mejor amigo del hombre es el camionero

Voz 2 00:00 pues la patria una no veo

Voz 3 00:07 José Blanco y de Balbino Arenillas y que más que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 4 00:23 no

Voz 0230 00:43 las bases están puestas transferencia es

Voz 1623 00:46 mira lo toman a favor

Voz 5 00:49 de lo más bonito que hay

Voz 1610 00:55 pobre los ya estábamos en Todo por la radio La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios Marina García Aróstegui a Laura Piñero ahora también Juanma López Iturriaga aspira a de otras de San Francisco José Antonio Páramo esto ir al rebote vamos a al rebote lo primero para que varios oyentes Luis ha renunciado a todos por nuestro programa de allí

Voz 7 01:19 ayer la suplantación de personalidad que

Voz 0230 01:22 creen haber detectado son varios oyentes que consideran probado que ayer no estuvo con nosotros el periodista José María Carrascal

Voz 1623 01:29 el humor es la forma superior de la inteligencia y que se trataba en realidad de Luis Piedrahita sí eso parece una colección de minerales

Voz 0230 01:38 estos oyentes deben saber que tienen razón es justo admitir la verdad teníamos pensado que viniera Carrascal

Voz 1623 01:46 división menos es más pero con el abuelo

Voz 0230 01:48 de taxistas tuvo problemas de desplazamiento Le dijimos a Luis Piedrahita puedes venir que es una urgencia

Voz 1353 01:54 lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo

Voz 0230 01:58 no es una imitación perfecta ahora vamos a escuchar al Carrascal auténtico con un fragmento de Piedrahita imitando a Carrascal

Voz 1623 02:05 inteligencia circunferencia inteligencia circunferencia

Voz 7 02:09 es un juego que podemos hacer a partir de ahora como en El hormiguero hacen culo codo aquí podemos hacer Carrasco Piedrahita o Carrascal

Voz 1623 02:17 si no me hacían reír es siempre surgen cuenta Pere erudito de los turrones siguen invitándome el personaje que sabe de dulces navideños más

Voz 0230 02:30 si seguimos escucha cada vez es más

Voz 1353 02:35 difícil distinguirlas atención y un polvorón es como pensar arenisca cuanto más con primas más el efecto lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo porque la tele

Voz 1623 02:48 son más se ve que se oye rápidamente

Voz 0230 02:53 pasamos otras cosas Reunión en Podemos para tratar sobre el futuro de Íñigo Errejón

Voz 8 02:59 Neguri ya la visto

Voz 5 03:01 es

Voz 0230 03:03 parte Carles Puigdemont ha denunciado ante el Tribunal Constitucional al presidente del Parlamento catalán rollitos rehén en una pirueta jurídico política que ha hecho exclamar incluso a la voz de Google oy oy oy oy oy cómo será de asombroso que incluso la voz de Google ha dicho hoy pasa que lo dice con este ritmo oy oy oy oy oy Puigdemont denuncia a uno de Esquerra Republicana al presidente del Parlament ante el Tribunal Constitucional aquí a Imaz toma de enero Urios yunquera desde la cárcel la trompeta el siguiente mensaje pues yo creo

Voz 0545 03:39 no

Voz 0230 03:40 que me voy a sacarlas cada día hay alguien sacándose la chorrada así es España

Voz 5 03:46 el caso

Voz 9 03:48 ya

Voz 10 03:52 buen coro no en Córcega

Voz 11 03:54 bueno y ha

Voz 12 03:58 empezamos con Juan explica que tuitear sobre la temperatura del café con leche motivo siempre de polémica en las cafeterías de España como quiere la leche caliente y aprovechó la cucharilla para marcar un par de reses y quién no se siente identificado con este tuit dejar de salir a comerte el mundo y tropezar con el felpudo igual estamos igual le digo estamos sobredimensionado un poquitín a Vox atención no el tuit de Chuqui

Voz 13 04:24 perdone señor tiene usted ahora a la otros cien mil votos más para ver solamente preguntado la hora otros cuatrocientos mil votos más para los gases por favor la Jesé otras seiscientos millones de votos más para vos revienta una pared a puñetazos

Voz 12 04:40 y el insoportable paso del tiempo a cargo de Wilma

Voz 13 04:43 os acordáis de esa emisora de radio que sólo ponía música para gente mayor pues me parece que ahora está poniendo música buena

Voz 12 04:50 ya acabamos la no han tuit sexy a cargo del Conde chico me mola bragas hecho Waka

Voz 14 04:57 no llevo bragas

Voz 0230 05:30 hoy hemos conocido las nominaciones a los Oscar Roma es la gran favorita el corto de Rodrigo sufragó yen madre competirá también porque el mejor corto y cuando hay una noticia sí sobre algún cineasta español sobre algún representante de la cultura española hay una carrera de políticos españoles para felicitar

Voz 0545 05:50 quién ha ganado Marina García el primero ha sido el Ministerio de Cultura en informar se ha hecho eco Albert Rivera cuanto ha tardado en nada veinte minutos después banderita de España incluida Pedro Sánchez del siguiente con cuatro diferencia

Voz 2 06:05 con veinte minutos de diferencia bueno una secuencia

Voz 0545 06:09 Pablo Casado un poquito más tarde otros veinte ayuno secuencia hubiera hubiera alguien dice se ha visto madre no te lo digo que es una buena noticia que el cine español está de enhorabuena pone Pablo Casado hizo de parte de Podemos por ahora no se sabe nada ni de pavo

Voz 2 06:24 los móviles y las para otra película tenía un problema real

Voz 0230 06:32 se está aproximando la política española podría tener resultados devastadores porque la política española vive en una burbuja como en un laboratorio es una atmósfera privada Errejón regionalistas contra paulista Sanchís estas contra sus analistas castristas contra sur allí estas estos debates sólo son posibles en un laboratorio con atmósfera cerrada y con escafandra pero si entra aire de realidad el laboratorio que es la política española puede desaparecer en el conflicto sobre taxis se enfrentan dos colectivos dos interese y lo que es peor para un político hay que tomar decisiones lo que es todavía más grave tomar decisiones que van a contrariar a alguien

Voz 1623 07:24 hoy yo oy oy hoy

Voz 0230 07:27 si se abre el camino para que haya servicios privados de transporte se perjudican los taxistas y Se prohibe se perjudica a los conductores a los súbete EC hay que tomar decisiones y entre los gobernantes hay un mirar hacia otro lado

Voz 16 07:39 no no no

Voz 0230 07:43 el Ministerio miró hacia autonomías autonomías hacia

Voz 1610 07:45 el Ayuntamiento de autonomía las autonomías hacia la Comisión Europea la Comisión Europea hacía Groenlandia

Voz 0230 07:50 si hace falta vamos a escuchar una frase peculiar de hoy Joan Gaspart ex presidente del Barça empresario hotelero explicaba en el programa de Josep Cuní en Cataluña en SER Cataluña que hoy estaba en Madrid Gaspar

Voz 7 08:02 que ha cogido el metro por primera vez índice

Voz 0545 08:07 no es tan trágico es una foto

Voz 0230 08:10 ese es sensacional habla en catalán dice hoy estoy en Madrid como no había taxis he tenido que ir en metro por primera vez y tampoco es tanto

Voz 17 08:16 México yo voy a Madrid y bueno pues ahora vida fatal Metro de Ifema la fidelidad éxito prima bien taxis óyeme bueno tampoco están

Voz 0230 08:29 ha acogido el metro por primera vez no es tan trágico

Voz 18 08:32 el aspecto de mariposa fracasada

Voz 0230 08:35 el nivel de protesta de los taxistas ha aumentado un poquillo cubren al final es el papel contra el texto digital eh la librería contra Amazon en La Ventana peso el comercio próximo contra

Voz 19 08:48 las compras de Internet los taxis contra Gabi falles es muy difícil saber cómo se regula eso pero hay algo que es imposible hacerlo sin molestar a alguien

Voz 11 08:59 yo no

Voz 0230 09:01 vamos a escuchar a Pablo Casado haciendo surf por eso esta canción de Pete Boix es una metáfora musical

Voz 20 09:09 eh

Voz 0230 09:13 cómo vamos como vamos a poner a un político que no se moja intentando navegar entre olas surfear ponemos una canción de mi padre

Voz 21 09:21 claro Pablo Casado a favor de los taxistas por ejemplo porque no pueden circular todo día de la semana o porque no puede salir del límite municipal de su licencia y eso les hace que puedan competir en desigualdad de condiciones con las

Voz 0230 09:35 escuchamos al líder del PP Pablo Casado a favor de califal

Voz 21 09:38 pero por otro lado también si hay usuarios que quieren usar esas nuevas tecnologías también tienen que tener un entorno competitivo en el que puedan coexistir

Voz 0230 09:46 no esto no tiene exactamente que ver con las nuevas tecnologías porque son coches

Voz 1623 09:51 con lo que tiene que ver

Voz 0230 09:53 hay aplicaciones para llamar a un taxi también no tiene que ver con las nuevas tecnologías sino con las condiciones del servicio de los conductores etcétera no sé si os habéis dado cuenta pero Casado considera que en una discusión puede haber posiciones razonables en ambos bandos

Voz 22 10:11 on

Voz 2 10:13 madre mía

Voz 1610 10:17 no puede ser que no esté toda la razón de una parte como puede admitir los matices además si ha habido un taxista que ha agredido a alguien no ha habido algún taxista que ha utilizado la coacción eso significa según las reglas de Pablo Casado que toda la protestas violenta el taxista no es violento

Voz 0230 10:39 no hay espacio para la equidistancia madre mía encontrar partes de razón en dos colectivos antagónicos al hombre blandengue el texto una cuestión interesante en la protesta de los taxistas de Barcelona es saber cómo el Gobierno catalán va a decir a los taxistas que las protestas en la calle y la desobediencia a las leyes no es el camino adecuado si los taxistas dicen las calles eran siempre nuestra

Voz 5 11:01 quién les va a decir que no

Voz 0230 11:06 tú no eres nadie es una versión coloquial de una de las frases más repetidas de la política española aquí lecciones las justas que no nos den lecciones esa frase es lo más transversal de la política española es vamos a escuchar al presidente del Gobierno

Voz 23 11:19 claro

Voz 2 11:22 no

Voz 0230 11:27 esta frase no es de hoy es antigua Pedro Sánchez pide que no le den lecciones de amor a su país

Voz 24 11:33 pero de lo que no voy a dar usted lecciones ese día

Voz 21 11:36 esa de mi país

Voz 24 11:37 iré a partir de mi amor a mi país

Voz 0230 11:39 veis que iba a decir y de mi patriotismo ha tropezado en la tele ha salido amor a mí que no admite que podría ser uno de esos sobre nombres cursis que a veces utilizamos para referirnos a los hijos de la pareja Inma Gil chip arruina chilla pero lo importante nuestros efecto será que decía no me dé lecciones pero de lo que voy a dar usted lecciones Pablo Casado esto lo usa mucho en este día no quería lecciones de Historia por tanto no venga lecciones de historia el Isabel la historia súper bien España inventó la tierra luego vinieron los socialistas y lo estropearon más fórmulas para rechazar lecciones Inés Arrimadas utiliza la fórmula lecciones ninguna al principio y al final de frase

Voz 25 12:19 lecciones ninguna por parte del Gobierno de España lecciones ninguna legiones ninguno es la versión fuerte

Voz 0230 12:25 de elecciones las justas que también es muy utilizada es verdad que elecciones las justas como incluye una jota parece más violento y lecciones las justas y además es el concepto justicia eso le da fuerza a pesar de que elecciones ninguna explícita que se aceptan cero lecciones lecciones las justas nos abre la posibilidad de recibir alguna lección si así lo dictamina un juez Dolores Delgado ministro de Justicia utiliza esta fórmula lógica

Voz 26 12:51 siendo ella ministra de Justicia lecciones las justas

Voz 7 12:56 sí un poco chulería

Voz 27 12:58 sí

Voz 26 13:01 envió mejor si se remata con un escuchamos lecciones las justas

Voz 0230 13:10 también se puede decir en un tono ya funerario para ponerse muy muy muy muy serio más las justas Pedro Sánchez bromas las justas y frivolidades las justas cuáles son las justas debe ser ninguna es alguien dice bromas las justas te sale preguntar puedo hacer tres distinto es el caso que vemos a continuación en el que nuevamente Pablo Casado habla del profesor nadie volvemos a las lecciones

Voz 1610 13:35 nadie los va a dar lecciones de regeneración

Voz 0230 13:38 nadie nos va a dar lecciones indica que hay un profesor que se llama nadie o indica que no hay nadie que las pueda dar aunque eso no significa que no las necesites podría entenderse como un lamento escuchemos la misma frase pensando que casados está lamentando madre mía con lo que necesitamos si nadie nos va a dar lecciones de regeneración usted no me da a mí lecciones es una fórmula que llevada al derecho penal es un chollo porque un acusado de robar bancos podría decirle al juez a usted le han puesto una multa de tráfico señoría de manera que acciones las justas Cristiano Ronaldo y dos jueces esta mañana ha firmado una condena una condena de prisión de dos años luego ha salido sonriendo han firmado unos autógrafos se ha metido en un coche y se ha ido seguro que en este momento

Voz 25 14:24 de entre todos por lo menos hay un oyente uno pensando

Voz 1220 14:28 eh

Voz 0230 14:31 es un automatismos automatismo seguro que en portugués se podría decir lecciones las

Voz 19 14:36 Costas listo inicia hoy una fuera

Voz 0230 14:39 en esta mañana en el Congreso de los Diputados he discutido de muchas cosas de interés los alquileres por ejemplo PSOE y Podemos ahora están peleados forman la alianza de padrón para unas cosas y otros no estaban hablando también de ferrocarriles y el diputado extremeño del PSOE César Ramos se ha dirigido al de Podemos

Voz 1610 14:57 de lo que igualdad

Voz 0230 14:58 nadie quiere elecciones hace unas semanas Juanma Moreno Bonilla actual presidente de Andalucía se dirigía quién ahora su vicepresidente Juan Marín y le decía que no le diera lecciones sobre corrupción mediante un cálculo matemático que hizo lo decía Ciudadanos Ciudadanos sólo tiene un alcalde ya ha sido imputado por lo que tiene el cien por cien de sus alcaldes imputados por lo tanto

Voz 28 15:20 ah se me daba lecciones de que me da lecciones usted solo tuvo un alcalde un solo alcalde ciudadano en Andalucía de elección directa después por indirecta con la colaboración del PP donde otra que era el de Espartinas dimitió imputado por prevaricación uno imite por prevaricación cien por cien otro lamento de Pablo Casado nadie nos puede darlo

Voz 0230 15:42 qué mierda ya que las necesitamos pero no hay manera de encontrar maestros en paro nadie puede darnos lecciones es genial aquí llamas explicitado que elecciones dos va a dar

Voz 29 15:51 nada con la activista de lo que es apoyo respeto y sobre todo autonomía para todas las mujeres en igualdad de condiciones en España

Voz 0230 15:59 autonomía para las mujeres seguramente algunas mujeres querrían independencia más que autonomías nunca se ha oído Pablo Casado pedir autonomía para los hombres es una expresión curioso autonomía para las mujeres por una razón o por otra en España no queremos lecciones estamos todos enseñamos

Voz 30 16:16 más más

Voz 22 16:24 la boda

Voz 0230 16:28 se buscan candidatos para buscar para vivir gratis en italiano es lo cuenta Nerea

Voz 31 16:33 es una noticia que podemos encontrar en la web de Cadena SER buscan a cuatro personas que quieren alojarse en una de las seiscientas casas vacías de Gro Toledo es la provincia de Mater al sur de Italia durante noventa días con todos los gastos pagados eso sí los gastos que han calculado son novecientos euros mensuales durante esta experiencia que comenzará el próximo mes de junio en finalizará en agua esto los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de aprender italiano con los vecinos conocer más acerca de la gastronomía local disfrutar de un verano diferente todo ello a cambio de rehabilitar edificios colaborar en el mantenimiento de los huertos guiar a los turistas que lleguen a la zona quien quiera colaborar en la realización de los simplemente disfrutar de unas vacaciones diferentes sólo tiene que acceder a la página web antes del diecisiete de febrero que si tienen que inscribir los treinta finalistas de esta primera ronda tendrán acceso a una segunda con entrevistas por videoconferencia así que os voy a dejar la página Italia han sabático al punto com y quien quiera hay trenes Smallville muchas

Voz 12 17:39 bueno queda muchas veces sencillos amigos que el perro es el mejor amigo del hombre

Voz 1220 17:44 dicen que sí pero no es el mejor amigo del hombre

Voz 12 17:46 son los camioneros sin duda alguna porque ellos nos abastecen ellos hacen de este mundo mundo mejor cuando vemos un perro llevar un tráiler cargado de jamones entonces podemos hablar podemos equiparar a los perros con los géneros eso es un espacio abierto para esto que mediadores de la carretera ya está en las líneas abiertas para que nos cuenten sus cuitas y más ahora que están pasando tanto frío en las carreteras tenemos a uno ya sí hola buenas tardes compañero compañera

Voz 32 18:09 hola

Voz 15 18:11 no no

Voz 1610 18:15 sí sí el camión grande llevan no sabía nada como te acompañaron compañero Vinicius al toro y el Route Ruta supone al matadero

Voz 33 18:31 no que va a dar una vuelta estaban ahí con cara a la granja yo lo voy a dar una vuelta al llevando a que vean el Acueducto de Segovia que no está nevado precioso

Voz 12 18:40 que detalles no Mataró era poco claras

Voz 1610 18:42 vale vale vale era sarcasmos a mear

Voz 12 18:47 sí sí que sí oye una pregunta Vinicius antes de que me cuentes tu vida supongo que con este frío y estas condiciones adversas la carretera hay que extremar las precarias

Voz 33 18:57 yo sé cómo yo lo mismo muchísimo si yo por ejemplo en las rectas larga se suele aprovechar para parte de atrás la cabina para pegarme una ducha rápida pero sin del camión si si no aclarado sin pararlo pero ahora con lluvia con frío con hielo no me atrevo si vamos a hacer

Voz 12 19:15 con estas condiciones que estar mucho más atento a la carretera

Voz 33 19:17 el te y bueno ahí porque el agua de la ducha me sale la a no quieras lluvias en invierno juramos FETE en la Edad Media

Voz 12 19:24 más de una de ellos oye porque por algún motivo en concreto

Voz 33 19:28 no quería hacer una consulta para ver si hay algún compañero que me puede ayudar tiene una mente para conducir me pongo zapatillas de running

Voz 0230 19:37 él pero no lo sé

Voz 33 19:38 es la adecuada a ver qué casados es mejor hacer muchos kilómetros así por carreteras comarcales pero te refieres kilómetros corriendo con la ilusión adecuada para articulaciones cuando compones

Voz 12 19:51 ah vale pues queda echar a consulta por muchas gracias se Vinicius de del Toro ya hubiese alguien llama Hay que asesora ya tenemos otro camino que quiere solventar las dudas de la anterior sí o no o tal vez quiero llamar para otro motivo hola buenas tardes

Voz 34 20:05 mi me me me me qué tal me llamo movió tocó pelo tengo que visita compañeros antes mira sí

Voz 33 20:15 lo mejor para conducir por carreteras comarcales son las

Voz 34 20:18 ella ese Running pero sí va a ser

Voz 33 20:21 carreteras más de montaña tipo

Voz 34 20:23 ha cerrado sí que se ponga mejor Pekín yo lo aconsejo siempre que se apoye también unos bastones de esos de hacer marcha ya que ayudó mucho antes pero la buena

Voz 12 20:34 pues perdió un pelín estás hablando para conducirlo para andar

Voz 33 20:37 para conducirnos a pero porque para andar que somos camioneros sus los dos rondamos ya conducimos si ya a conducir

Voz 12 20:48 que sí que sí pero es necesario poner zapatillas de running trekking para conducir iraquí bastones de sus de marcha también no te pone nervioso

Voz 33 20:57 por eso para camioneros no tenemos derecho a cuidar de nuestras Ártico

Voz 1610 21:02 inglés y que ya

Voz 33 21:06 que para conducir es el adecuado seguramente Francino se jodió las rodillas por conducir con

Voz 1610 21:13 a mí de tacón no

Voz 33 21:23 te dejo que me camiones de Uber me está mirando a que los taxis

Voz 1610 21:28 corre corre corre bueno pues hasta aquí este encuentro ya lo grande oye

Voz 1220 21:34 M

Voz 26 21:37 la Ventana

Voz 4 21:47 vamos

Voz 2 21:48 mamá estamos

Voz 35 21:51 en La Ventana per dentro un ratito abrimos La Ventana de la tele como siempre pregunta rápida una serie que podíais una serie que tenga mucha manía o que la hayáis tenido una serie vamos Gavira Piñero pero dos años oye he vista gran va ganando The walking dead

Voz 7 22:07 dice lo perdidos perdidos

Voz 36 22:12 a la de Mariola Cubells no otra otra vigilante de la playa vigilantes de la playa tú perdidos Tony sí perdido

Voz 37 22:17 pero su el coche fantástico con carácter retroactivo también raya rabia rabia series todo lo que haya hecho David Hasselhoff el perfume ahora en Netflix Juego de Tronos de Sabrina cuando acaben al gato

Voz 36 22:34 que no no no no no no odio divina no digas nada Chuck pero eso no me cuesta aceite bueno pues hay hay un hay un hay un en una pareja de

Voz 0313 22:44 esta mañana hemos de periodistas críticos que han hecho los podcast sobre sobre goleadores desean es fantástico si esta tarde a partir de las seis queremos ampliar ese compartirlo con los oyentes de La Ventana series que lo digáis llamando al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta

Voz 35 22:59 o en las redes sociales la etiqueta hashtag odio esta serie lo comentamos al día

Voz 11 23:05 el iraquí mira mira mira le sino como

Voz 10 23:10 viven en silencio

Voz 1610 23:13 José Antonio Páramo pues mira yo lo que odios

Voz 1623 23:16 yo me cobren demasiado

Voz 11 23:20 reclamo

Voz 1623 23:22 los vecinos con esa gotera que es lo que tengo que hacer sentir el poder de un aboga legal citas claro y es que con legalizadas tú y los tuyos con abogados expertos para asuntos de ámbito familiar ir para temas del día a día como reclamaciones facturas también para temas más complejos alquileres herencias divorcios por sólo quince euros al mes os voy a dar el teléfono hablo Llama gratis a este teléfono novecientos cien seis seis tres habéis apuntado

Voz 27 23:54 bien yo veintiséis tres

Voz 1623 23:57 por mi aboga

Voz 38 23:58 que un abogado

Voz 2 24:09 hablando de cosas que manifiesta T

Voz 22 24:20 el Rosalía no estaba salía pero

Voz 1280 24:25 el tema no es suyo sino del músico James Blake muy bien si se llama Descalzos en el parque está dentro del último disco del británico que es una superestrella internacional ICA publica trabajo después de superar una depresión muy complicada el álbum está lleno de luz es un canto al amor como esta canción que combina el inglés el castellano el artista ha contado que quería colaborar con Rosalía por su raíz flamenca pero principalmente por su manera de expresar emociones hizo creer en la música más allá de los géneros ambos estarán presentando sus trabajos en la próxima edición del Primavera Sound en Barcelona el sábado uno de junio y quién sabe tal vez se suman juntos al escenario para interpretar este tema Descalzos en el parque

Voz 39 25:22 sí

Voz 2 25:36 de Rosalía a Pilar de Francis

Voz 22 25:44 la Guerra de divas voy a partir a comer latas a Milán

Voz 0545 25:55 a ver qué pasa no traigo algo muy amnistías a salvar el mundo

Voz 22 26:00 Rosalía todavía ha dicho voy a ganar

Voz 0545 26:02 Grammy ISNA ha dicho voy a salvar el planeta yo si te Álvarez Planeta es lo que ha propuesto esta semana Jettu en el canal minimalista pronto

Voz 1623 26:11 esta qué canción de Rosalía también podría hacerlo animalista mente

Voz 0545 26:16 proponen es dejar de estar veinte cosas cotidianas parece fácil

Voz 40 26:20 no pues venga os cuento cuáles son estas veinte cosas que deja aduce utilizar cremas y otros productos para la piel dos cuchillas desechables de afeitar tres prefiero utilizar pastillas de jabón y Water tampones y compresas ceses

Voz 1610 26:33 esa cinco Haynes estatutos para el pelo

Voz 40 26:36 seis lentes de contacto siete pasta de dientes tranquilos chicos utilizo una pasta que me hago yo misma ocho pilas nueve zapatos incómodos diez paraguas once equipos de música en televisión doce bolígrafos catorce maletas quince vasos desechables dieciséis bolsas de plástico diecisiete reloj la verdad no me hace falta siempre miro la hora en el móvil es no tengo el móvil a mano pregunto muchas gracias por acompañarme en este vídeo

Voz 1610 27:02 con la gente que no Asier Del Corral

Voz 37 27:06 dicho aunque sí pero es que soy Del Bosque azaroso tiene un móvil buena buena en Berlín que es más a lo mismo pero

Voz 0545 27:13 Cristina tiene bici no se lentillas yo preferí me quite un riñón antes que lentillas por ejemplo por qué índice de supervivencia eso no llegó al paso de cebra otro reto minimalista comer como si estuviésemos en el Ejército lo hacen en el canal curiosidades con Michael tres millones de suscriptores

Voz 1220 27:33 sí

Voz 22 27:35 Mezquita total

Voz 0545 27:37 encarga a un kit de comida del ejército lituano lo que la Audiencia estaba pidiendo que hay ahí que se come el Lituania vamos a ver vamos a escucharle

Voz 18 27:46 hoy vamos a aprobar la ración de Comillas de supervivencia mini tarde Lituania

Voz 1610 27:50 sí papelito energéticos son poco mía

Voz 18 27:56 de Fresán súper buena bueno al porque todavía tengo el gusto de la mermelada vamos a ver cómo está el chocolate lituano mira el color increíble como ha roto ese es impresionante la ligereza que tiene mal es buenísima brutal el chocolate está buenísimo lo engulle tiene un sabor propio

Voz 0230 28:15 sí claro que me encanta lo tomas

Voz 18 28:18 de alguna manera podemos decir que viajas a Lituania Itzik

Voz 1610 28:21 bueno días

Voz 22 28:23 de ellas el correr no sé yo por Clara aquí en siglo y luego morir

Voz 0545 28:33 Irlanda que no está muy MRA engordado un poco más retos en Japón la youtuber Lluna es averiguar cómo es la vida en las oficinistas como ser mujer en una oficina en Japón pues tienes que estar muy cualificada sobre todo para hacer el te lleva

Voz 1220 28:48 el periódico jefes

Voz 41 28:50 la penosa situación estuvo trabajando en una compañía japonesa verdad

Voz 18 28:55 si estrena una empresa japonesa

Voz 42 28:58 los y media vamos a sí sí eh todo el tema de llevar ante la checa se la chica hacen que llevar uniforme así que se viera muy bonito no se ese tipo de cosas

Voz 41 29:09 quien tenga mucho que es es guapa ETA al que se grandes gorra es así

Voz 18 29:13 me he visto con estas cosas verdad un poquito gordito y es como

Voz 41 29:18 creo pues que hicimos de ser gordo en Japón se quiere saber más sobre el tema fobia

Voz 0545 29:23 idea

Voz 22 29:25 inclusive vive también puedes de Stevie desde aquí

Voz 1610 29:30 pero encima

Voz 22 29:34 me de la guarda otra canción de él y tuvo en Japón como tal

Voz 0545 29:42 gente te señal la taza tiene cm y te dicen tú para que se rehenes está muy el mito más youtubers con conciencia social Paula hago no millón y medio de seguidores que ha hecho esta youtubers aprobado la talla treinta y ocho de distintas marcas y es un poco como la edades como Eduardo Inda Julia Roberts tienen la misma edad cada uno les sienta de aquella manera

Voz 1610 30:01 ah sí

Voz 0545 30:02 a Paula von con la talla treinta y ocho le pasa lo mismo vamos a escucharla pues esta tortura a intentar probarse un pantalón también

Voz 43 30:09 la XXXVIII sus Schubert no habla así es como yo intento sobre todas las cosas morcilla juro para que entre

Voz 44 30:20 del reverendo Ian Illera

Voz 45 30:24 no pues él tiene en las tiendas normales no que no puedo ser las diez fiel a la cuarenta y dos porque yo tengo treinta y ocho no me creo que sea casi lo máximo de volumen que pueda ver en una sociedad no me lo creo

Voz 22 30:38 un beso muy fuerte

Voz 0545 30:43 bueno es también fenomenal lo que se ha dicho Eduardo Inda Giulia también Tom Cruise Paco Maruenda eso otro otro nombre que recibe a este fenómeno Por último el canal de sigue Mela corriente lo lleva el ingeniero Rubén el hijo él nos habla de energías renovables les pero yo con lo que me quedo de sus vídeos es con la canción en serio escucharla me vamos a cantar a todos juntos y bueno primero nos habla de si sigue me da corriente primero en sala Elisa la nueva turbina de energía eólica Canaria o esta

Voz 46 31:12 la turbina Elisa ha sido instalada en el banco de ensayo de la Plataforma Oceánica de Canarias una infraestructura científico técnicas singular cuyo objetivo es entrar en la movilización de Ciencia y Tecnología de ámbito marino marítimo dentro de sus objetivos está precisamente el desarrollo de las energías renovables de origen marino como demuestra esta iniciativa

Voz 22 31:30 vale ahora llega aparte si tiene muy pronto son

Voz 2 31:43 el euro

Voz 0545 31:49 visión adiós sino aquí que según se vamos a Jones se llama Mickey no es Euro Junior era lo llevamos aún víctimas

Voz 11 31:56 si no canta

Voz 2 32:02 vamos con nuestras dos protones favoritos

Voz 1220 32:06 por cierto semana la serie que es que me ese que llevó a los pantalones por ahí cosas de casa y porque estoy Booker

Voz 1610 32:16 porque nadie ya lo he dicho

Voz 1220 32:19 vamos a saludar insista a nuestros protones hay tercera semana Pablo y Mario buenas tardes a los dos

Voz 2 32:26 hola hola hola bueno Pablo

Voz 1220 32:28 hoy Mario a ver una cosa vuestra las dos primeras actuaciones no han sido de las mejores que se han escuchado en este concursante débiles no es casi nada simplemente entonces a ayudarlos puedo ayudarlos entonces vamos a trasladarnos en el tiempo eh Pablo Mario hoy es XXXI treinta o treinta y uno de diciembre del año ochenta y nueve pero bueno vale entonces hace treinta años prácticamente vale entonces Pablo tenía veintisiete años y Mario yo XXXII no os acordáis más o menos de vuestra juventud si no si algo va de bien pues algo pues entonces a las preguntas de cosas que han pasado este año en el año ochenta y nueve OK a ver si a ver si acercándonos a vuestra etapa donde tenía de las neuronas como más eh más colocada que es muy fácil y yo empezamos Pablo conquense jugar Pablo con quieres jugar palo si no hablo

Voz 1610 33:33 que también tenía en sus años Kikes yo ahí no te cuento ya Mario y Pilar Hidalgo

Voz 1220 33:40 Aznar no había nacido hace treinta años da igual venga te puedo seguir venga empezó os con Pablo dale como sabrás Pablo el siete de enero de este año ochenta y nueve

Voz 7 33:50 le he murió el emperador japonés

Voz 1220 33:53 es e ir les sucedió su hijo el príncipe Akihito vale pero te acuerdas cómo se llamaba ese mítico emperador japonés hombre

Voz 1610 34:05 no yo estoy yo hablo venga ir hoy

Voz 1220 34:09 he visto el veinte de enero el veinte de enero si te acuerdas un poquito sea hace unos meses se disolvió el principal partido de la oposición en España después de perder varias veces con el PSOE en el ochenta y dos ochenta y seis entonces apareció Fraga fundó el Partido Popular pero como se llamaba el Partido Popular antes de ser Partido Popular Alianza Popular Popular el veinte de enero limpio el veinte de enero juró su cargo el cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos vale quién fue tres opciones Bush padre o Reagan o Bush hijo año ochenta y nueve que ganó el ochenta y Pablo piensa piensa que dado no a ver si yo creo que sí sí sí padre correcto el siete de febrero en Indianápolis Estados Unidos un español ha logrado la medalla de plata

Voz 0230 35:05 los mil quinientos metros lisos del Mundial de

Voz 1220 35:07 de turismo un atleta mítico bajo techo tres opciones José Luis González José Manuel Abascal o Javier Moracho

Voz 47 35:18 vamos Moracho

Voz 1220 35:20 el techo sí sí en pista cubierta así

Voz 1610 35:25 a quién has dicho

Voz 2 35:28 Abascal bueno bueno bueno

Voz 1220 35:30 los pleno el veinticuatro de febrero el ayatolá Jomeini ha ofrecido una recompensa de tres millones de dólares a que en asesine a un escritor anglo indio por entender que su novela ofende al islamismo me vale como bien con el escritor o bien con el nombre de la obra Pablo

Voz 47 35:49 he Salman

Voz 1220 35:52 a Salman Rushdie Los versos satánicos vas el veintinueve de marzo en París se inauguró en el Lugo

Voz 2 36:00 yo una una nueva

Voz 1220 36:02 entrada al museo que forma geométrica tiene esa nueva entrada en el museo que todavía permanece

Voz 47 36:09 sí es un

Voz 1220 36:12 como les decía por favor hombre o no eso no es una pirámide es una pirámide el cinco de abril en Polonia el movimiento sindicalista Se legalizó por fin después de mucha bronca igual Illa pueden presentarse a las elecciones generales con qué nombre se sea legalizado ese movimiento sindicalista polaca

Voz 7 36:35 es un nombre muy de de muy de todos juntos un hombre bueno hombre

Voz 1220 36:40 es solidaridad ves ves no es que bien estáis hoy el quince de abril en Pekín se inicia la una revuelta cuyas imágenes si te acuerdas Pablo dio la vuelta al mundo con aquel chaval y tal enfrentando son tan que ocurrió en una plaza en qué plaza

Voz 1610 36:55 decía correcto

Voz 1220 36:57 yo no da abril en Japón Nintendo lanza oficialmente al mercado la consola portátil de nombre

Voz 1610 37:06 consola sí sí sí sí sí Nintendo

Voz 1220 37:09 una Nintendo nada

Voz 1610 37:12 correcto ahí está ya no tiene que ver con la edad

Voz 1220 37:14 no ha dicho eh no ha dicho doble pues te toca esta doble en la pregunta

Voz 2 37:18 la mía o les Napoleón

Voz 1220 37:21 da cuidado sobre el queda claro

Voz 2 37:24 todo bien a ver Se abre el telón

Voz 1220 37:26 y aparece una persona lamiendo un portero automático de moda esto sí

Voz 12 37:32 hace tiempo

Voz 1220 37:35 colega de solidaridad pegamento deseable se abre el telón me parece una persona lamiendo un portero automático vale se cierra el telón al volver a abrirse SB a esa persona que está muerta como se titula la canción canción canción sí canción de Platero y yo parece ahora de plata niño estaba lamiendo un portero ir resulta que y matan como se titula la canción complicada si lo mató si lo mató hola a la que estás ahí Pablo

Voz 1610 38:12 está aquí es la mía el portero

Voz 1220 38:17 qué va ya te tienes que detenga a la maté porque la mía después de bueno pues siendo tú mismo lo has visto dos fallos uno doble tal bueno ocho de diez estás otra cosa es el contexto claro venga seguimos con el años dale Mario el dieciséis de julio en Río de Janeiro se terminó la Copa América del ochenta y nueve aquel año la Champions americana quién ganó tres opciones Brasil se juegan Brasil es Brasil Argentina o Trinidad y Tobago voy a Brasil te imaginas bien el treinta de agosto se es fue reelegido lo por aclamación el presidente del Comité Olímpico Internacional era español y se amaba

Voz 1610 39:08 sí sí sí sí sí sí sí sí pero no sabe Pilar

Voz 1220 39:13 pelear en casa sabe alpina

Voz 1610 39:16 me acuerdo Juan Antonio correcto nueve d'Octubre vale

Voz 1220 39:20 en ciudad comienza sus emisiones su televisión autonómica ahora ya la pobre está como está como se llama la tele los como sea

Voz 1610 39:26 daba no no no

Voz 2 39:29 no no no abrió la boca cuando el veintitrés horas

Voz 1220 39:36 dar el veintitrés de octubre si el veintitrés de octubre en Madrid se funda el el periódico El Mundo del siglo XXI quien fue su primer director

Voz 1610 39:48 y esto cuento El cor fui El Cojo tendría no no les vamos a dar no te puedo dar porque

Voz 1220 40:01 hay hay mucha gente que le gusta le va ser rayos a quienes venga

Voz 49 40:07 lo haga

Voz 1220 40:09 Pedro J Ramírez el veintinueve de octubre actores treinta y nueve fueron elecciones elecciones generales en España que en las ganó el PSOE tercera mayoría absoluta efectivamente el tres de diciembre muere en accidente de tráfico probable en el primer jugador de baloncesto español que jugó en la NBA

Voz 2 40:32 vi a Antonio cuarto no tolera su hermano del

Voz 1220 40:39 dando Martín todavía está el doble por ahí cuando quieras venga el diecisiete de diciembre de ese mismo año en Estados Unidos emite el primer capítulo de una serie de animación que treinta años después todavía está ahí de qué estamos hablando

Voz 48 40:52 pues lo sin su correcto

Voz 0230 40:54 el veinte de diciembre juez un año pasaron muchas cosas un montón

Voz 1220 40:57 a todos los siempre el Ejército de Estados Unidos el ejercito de Estados Unidos va de un país centroamericano cuál

Voz 1610 41:08 sinceramente no Panamá para correr

Voz 2 41:11 era la de poner a a Noriega

Voz 1220 41:14 que había sido coleguita suya es la historia el te te falta la doble venga vale la bossa en Madrid se pone en marcha un dedo de la mano cual eh vamos a ver el XXIX siempre en la Bolsa de Madrid se pone en marcha un dedo de la mano el pulgar uno pero pero claro en la Bolsa de Madrid y se pone en marcha un dedo de la mano cual

Voz 1610 41:40 meñique no Pulgar tampoco oye el corazón

Voz 1220 41:48 treinta correcto y por último pregunta se abre el telón estás muy rápidas abre el telón ya pareció un tío pelando diez naranjas como se titula la película

Voz 1610 42:00 si una película digamos histórico religiosa parecida a una histórico diez

Voz 2 42:08 sin ánimo

Voz 1220 42:11 diez no ha sido dos fallos pero como a una doble nueve de diez bueno nos quedan tres o Pablo

Voz 1610 42:23 oye más ocho y Mario Mario nueve claro

Voz 1220 42:26 que no se habla casi nada de Andalucía tema Andalucía vale entonces primero Pablo luego Mario Pablo dime las ocho provincias andaluzas claro si te has casi todos si es espera espera empieza otra vez da High Granada Almería Jaén

Voz 1610 42:48 Málaga sí siga Huelva y Córdoba

Voz 1220 42:51 y para Mario te las voy a repetir y tú me tienes que decir cuáles llevan tilde vale hiciera una luna Mario entiendes tiene que tener Almería

Voz 48 43:05 sí sí Málaga también Córdoba también

Voz 1220 43:10 Adén

Voz 26 43:12 no sí sí

Voz 1220 43:20 también llevaba Alemanno empate a nueve venga pregunta para Pablo sí o no a Andalucía es la comunidad autónoma más grande en extensión de España

Voz 48 43:31 sí o no eh

Voz 1220 43:34 pues no es Castilla León oportunidad para coger ventaja Mario Mario sí o no a Andalucía es la comunidad autónoma más poblada

Voz 1610 43:44 ya más poblada si bien

Voz 1220 43:47 Mario se ponen al ocho coma tres millones pregunta para para donde puntos Andalucía está muy pegadiza África les separa un estrecho de Gibraltar te doy tres kilómetros arriba tres kilómetros abajo cuánto mide en su parte más estrecha cuántos kilómetros

Voz 1610 44:04 de todos

Voz 1220 44:06 el dale dale actor correcto a catorce coma cuatro diez diez pero Mario tiene una pregunta más se sabe cómo se llama el actual presidente de la Junta

Voz 48 44:17 pues Bonilla Moreno Bonilla

Voz 1220 44:21 todo Moreno Bonilla Jesús once ayer última pregunta para cada uno Pablo cuántas son los equipos de fútbol que hay andaluces en la primera división de fútbol

Voz 47 44:31 en Sevilla el detenido a nadie

Voz 1610 44:39 sí sí

Voz 1220 44:43 a las once bueno Marie haber última pregunta

Voz 26 44:47 a ver si aciertos

Voz 1220 44:51 fallos queremos otro falle pregunta cuántos son los equipos de baloncesto que hay en la Liga Endesa andaluces Mario sí

Voz 48 45:03 pues eso ya es más complicado pero bueno no voy a lo bueno venga

Voz 49 45:09 de no

Voz 1220 45:11 no nada nada

Voz 1610 45:12 lo que queda antes pues sí

Voz 15 45:16 dos uno

Voz 1220 45:19 empate no

Voz 2 45:22 ah bueno

Voz 1220 45:25 pues hasta la semana que viene el año noventa yo pipa