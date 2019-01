Hora 25 Deportes: Valverde sigue en sus trece (22/01/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 0588 00:04 con Ángels Barceló Ike sus de llego buenas tardes empiezan a una jornada la Copa del Rey no dirigiría dentro de una hora se juega el partido de ida

Voz 0919 00:16 cuartos de final entre el Getafe y el Valencia solamente quiere una cosa pedir un deseo que el hombre del bar acierte por favor que acierte porque como tengamos otro partido polémico y otra jugada polémica nevar pero puede dar al PP de que hablaría pero es que ya empieza a ser demasiado reiterativo menos mal que hoy vamos a abrir el programa con un crack Rafa Nadal que está en semifinales del Open de Australia ha derrotado hoy en cuartos al norteamericano que ha fijo en tres sets Rafa no ha perdido ni un solo set en lo que va de torneo está en un momento impresionante va a jugar el próximo partido de semifinales ojo ante un chaval de veinte años el griego Sisi Pass que es una de las promesas del tenis mundial pero escuchas a Rafa ahí es que ya tenemos ganas de que llegue el partido

Voz 1774 01:03 prácticamente el partido ha salido rodado todo lo que quería en cada momento me iba saliendo no sé que se hace difícil hablar de estos días que cierto ha salido practicamente a la a la perfección es una sorpresa para mí o no bueno pues evidentemente no siempre está empezando a visionar el perdido ningún set pues claro que es una sorpresa eh

Voz 0919 01:25 para mí es alucinante de Nadal en semifinales muy grande Rafa Nadal y luego está lo del bar ya sabéis que ayer se vieron unas imágenes de la jugada entre Luis Suárez y Cuéllar donde se veía claramente que el pie izquierdo de Luis Suárez in pactaba en el guante derecho del portero del Leganés IES guante impulsaba la pelota hacia la portería vamos que Luis Suárez le dio una patada en la mano a Cuéllar si le das una patada en la mano a un portero hombre todos creemos que falta menos Valverde porque el técnico del Barça hoy en rueda de prensa cuando se esperaba que rectificara por aquello que dijo que Cuéllar prácticamente había simulado el encontronazo ha dicho después de ver las imágenes

y ahora he visto las imágenes y es verdad que hay contacto posterior al al golpeo de Luis el balón está suelto Elba mete el gol y un mayor contacto para mí es legal absolutamente como piano durante pues bueno parecido pues no lo sé si las presiones cortado no pero sí me parece que es absolutamente legal para mí para cualquiera salvo los que están afectados siempre que cada uno siempre veces punto desde su punto de vista o los sí que maniobrar para hacer restó que se quiera darse haga todavía una bola más grande bueno lo típico que ya conocemos todos sabemos de qué va y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol algo que creo que eso gol absolutamente bueno pues porque hay que llenar muchas páginas hay que hablar de esto bueno nada que nos sorprenda donde dije de sorprendía tienen hambre

Voz 0919 02:55 a mí lo que me sorprende es que después de ver las imágenes el técnico del Barça diga que Luis Suárez da la pelota y marca gol y es gol pero bueno yo ya no ya no sé qué pensar qué imagen le habrán puesto a Valverde para decir esto porque la imagen está clarísima por cierto Valverde en la convocatoria para el partido de mañana en Sevilla ante el Sevilla deja fuera a Messi Messi que no fue titular en Liga hay que parecía descansaba para jugar en Copa no estará mañana porque Valverde lo deja fuera de la convocatoria había evidentemente deja claro que al Barça lo que le interesa este año es la Champions y una conexión en directo en este inicio de programa tiene que ver con un partido amistoso que va a jugar la selección española de fútbol la selección española femenina que juega ante Estados Unidos ya sabes que este año es año de Mundial femenino el próximo mes de junio en Francia la selección española va a dar el verdadero nivel que tenemos y queremos saber Pedro Vera si hay ambientes Si va a haber público habiéndose España Estados Unidos buenas tardes

Voz 1284 03:53 qué tal buenas tardes Gallego pues cerca de siete mil personas ahora mismo en estadio José Rico Pérez donde está a punto de comenzar como bien dices ese partido amistoso internacional entre las selecciones femeninas absolutas España Estados Unidos recordamos que España es la doce en el ranking mundial que Estados Unidos es la actual campeona del mundo y número uno del en el ránking de jugar la semana pasada las dos un partido España empató uno frente a Bélgica en Cartagonova y france perdón y Estados Unidos viene de perder tres a uno contra Francia así que en unos instantes va a comenzar el partido aquí en el estadio José Rico Pérez cerca de ocho mil aficionados para aplaudir a la selección de Jorge Belda

Voz 0919 04:34 ah y otra de las imágenes del día sin duda alguna Cristiano Ronaldo esta mañana en

Voz 0588 04:39 la Audiencia Nacional

Voz 0919 04:41 presentándose para firmar el acuerdo donde admite haber cometido tres delitos fiscales y donde ha afirmado pagar diecinueve millones de euros de multa la verdad es que la entrada de Cristiano su pareja Georgina los juzgados ha sido casi casi una pasarela de modelos más que otra cosa pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de

Voz 0588 05:06 claro

Voz 2 05:09 de ser así resulta que el señor Ronaldo llega aquí

Voz 3 05:13 Madrid eh hay un despliegue informativo

Voz 2 05:16 pues nada ante los casi noventa cien cámaras IEA en plan como si fuera un artista de Hollywood a formalizar el pacto con la Fiscalía para pagar los catorce millones que ha defraudado a Xisco y estos ya sabemos si fuera un artista de cine eh ETA la gente piedra autora Bordeta sea un señor que tendría que haber venido con la cabeza gacha osea como venía avergonzado porque ha estafado decimos de fuera vamos ya superaba las Pitt ve las esa es todo todo es todo el mundo al revés como siempre sabes todo ridículo no tiene ni pies ni cabeza nada es una cosa que es que no se entiende bien un que es un defraudador y lo reciben como si fuera una estrella decida de Hollywood vivir pues ahora la señores a defraudar que es lo que ella es lo que les espera Isasi claro y encima abasto la lobby hay eh tal y me guapo y con del doctor agente reclamando nada estupendo bueno

Voz 4 06:33 luego bueno bueno espero pensemos que por lo menos a pagó diecinueve millones a todos y ha ido con una sonrisa sí es lo que hay que hacer cuando se va pagar Hacienda y con una sonrisa porque estás pagando para todos porque has Hacienda somos todos festejan vuestro mensaje

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 6 07:04 entonces en qué quedamos toca pelota toca cabeza es falta de Suárez o no es bastante suave lo que veo en televisión es queda el balón da la cabeza en brazo Pedro I da al balón si no no entra Gorka no creo que se lo meta el Pichi él solo a Clan en sé que para eso están ustedes aclara por fin conseguir tener el guasa de hora25 nunca coge al número soy muy rápido dándolo pocas veces hay que darlo más despacito mientras esto y lo otro no te da tiempo estoy todo el día con las dos números de la sede un saludo Jam pala iba

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 4 08:04 a ver lo voy a decir despacio seis ocho nueve cuatro nueve cuatro ocho dos cinco ya lo tenéis empezamos venga

Voz 0919 08:22 a las nueve y media comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey en el Alfonso Pérez Getafe Valencia partido atractivo un partido caliente recordemos que ayer Marcelino el entrenador del Valencia volvió a insistir en que el Getafe juega

Voz 0588 08:37 de aquella manera

Voz 7 08:39 Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar vamos contra el equipo hace poco vi era el equipo que más faltas hacía de el campeonato son un equipo competitivo no es que estén bien solamente porque juegan al borde del reglamento domina muy bien el aspecto con el que juega

Voz 0919 08:57 vamos que creo que Bordalás y Marcelino no se van a dar un abrazo antes del partido cómo salen los equipos que a entenderemos Pedro Morata Óscar Egido buenas tardes

Voz 1716 09:07 hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz con muchísimo frío aquí en Getafe con muy poca gente todavía evidentemente a estas horas de la tarde noche para vivir este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey donde ya hay alineaciones confirmadas en primer lugar por parte de el equipo de Bordalás el Getafe Óscar Egido muy buenas once inicial

Voz 8 09:27 hola morada muy buena Zola en portería ir tan sólo cambio en los Juegos de campo respecto al pasado viernes no esta Cristóforo y Arambarri por tanto Cabrera la izquierda Damian lateral derecho como centrales Bruno Gené Arambarri como Asimo vi Antunes repite de extremo izquierdo Portillo la derecha arriba Jaime Mata canario Ángel Rodríguez

Voz 1716 09:47 parte del Valencia teniendo en cuenta que no es tan porque están lesionados Guedes fondo vía ICO que Lana quédese con dos viene quedan escasamente yo creo que un par de sus manitas aproximadamente van a jugar Jaume en la portería no juega neto juega de lateral derecho rotación ahí juega de lateral izquierdo también en el centro de la defensa

Voz 1284 10:05 ya no juega Garay iban a jugar tía Cavic ir ya

Voz 1716 10:07 Ariel en el doble pivote va a jugar Parejo ida ni el Wass banda derecha Ferran Torres es decir no juega Carlos Soler en la izquierda juega Kang Lee y arriba actúan Gameiro ilumina por lo tanto reserva también a Rodrigo a par desde las nueve y media de la noche este encuentro de la ida de los cuartos de final con dos equipos que rascan más probablemente el Getafe conforme opina Marcelino García Toral que rasca sin duda es la noche aquí en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz desde las nueve de la noche en el Carrusel deportivo a través de las emisora de ser más

Voz 0919 10:40 además en la aplicación móvil de la Ser podrías escuchar el partido donde esperemos que Hernández Hernández que es el hombre que

Voz 9 10:47 basta

Voz 0919 10:48 en el bar lo sepa utilizar porque el bar funciona hay que saber utilizarlo ocho y cuarenta hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 12:15 es lo del bar o mejor dicho lo de cómo utilizan los árbitros el VAR

Voz 0588 12:22 a va a seguir siendo noticia

Voz 0919 12:26 porque atención a lo que nos cuenta Antón Meana Antón buenas tardes hola qué tal el Comité Técnico Arbitral está viendo que hay una disfunción ahí Ike los árbitros están utilizando mal el buen día

Voz 0760 12:38 hemos gallego que siguen dándole vueltas a las últimas polémicas ir como hemos contado en SER Deportivos el diagnóstico es claro escucha la máquina es buena el protocolo funciona España tiene mejor bar que las otras ligas de Europa pero desde el estamento consideran que hay árbitros que no se adaptan al bar se bloquean delante de la pantalla no son capaces de corregir una decisión no mejoran con el paso de los partidos buscan solucionar el problema vamos que como con Iturralde dentro de poco veremos una profesión nueva que es árbitro de bar no tienen nada que ver ponerte delante de la pantalla con coger el silbato en el césped y están preocupados con eso funciona el bar la máquina es buena pero no son capaces de adaptarse a tomar una decisión viendo el partido una banda

Voz 0919 13:25 porque recordemos que ahora mismo los árbitros de arriba del vídeo son árbitros que que normalmente

Voz 0760 13:30 no sé si carrera abajo y que se turnan que están arbitrando una semana en el verde y la semana siguiente en Las Rozas viendo el partido por televisión

Voz 0919 13:39 bueno pues esa noticia buscando gente que sea capaz de aplicar bien el bar mañana más partidos de cuartos de final Barça Sevilla las dos noticias del día están en Barcelona primero la presentación de su nuevo delantero Kevin Prince Boateng y Adriá Albets la gran noticia de la tarde Messi fuera de la convocatoria de Valverde

Voz 14 13:59 qué tal buenas tardes Gallego pues si esa es la noticia de la tarde el argentino no viajará a Sevilla según el Barça por decisión técnica decisión del entrenador no tiene ningún problema físico por lo que nos dicen desde el club pero sorprende porque como explica gasto al principio y a fe ya fue suplente Leo Messi el domingo frente al Leganés y esto pues demuestra a que Valverde prioriza la Champions y también los partidos más complicados de Liga tampoco está Busquets en la lista de convocados ni los lesionados den y un Titi ni tampoco Murillo que está sancionado en cambio debuta en una convocatoria Boateng que ya ha entrenado esta tarde con sus compañeros y por la mañana Le han presentado en el Camp no Boateng que llega con la lección eso sí bien aprendida hace poco decía que para él Cristiano es el mejor pero ahora Boateng tiene otra opinión

Voz 15 14:46 son jóvenes en Barcelona en mejor forma de todo el mundo es Messi en todo el mundo que soy esta verdad es mejor juega en este mundo en todos los mundos lo últimos traer últimos diez años con todo lo que gana gracias hasta luego

Voz 14 15:04 gracias hasta luego así ha terminado la rueda de prensa de presentación de Boateng que veremos si mañana ya puede

Voz 0919 15:10 bueno pues el mejor jugador de todos los mundos no estará mañana en Sevilla hay supongo Fran un guiño para el Sevilla será una buena noticia buenas tardes como poco una ley Diego Gallego buenas tardes porque la verdad es que se había instalado cierto halo de pesimismo no de desánimo en el entorno del Sevilla desde que se conoce la la eliminatoria mañana con la John dará la convocatoria Machín hoy ha hablado de las claves ya caduca lo que he dicho a unas horas acerca del Dardo con anestesia para para dejar KO a Messi no hará falta así que Machín cree que tiene más opciones éstas pasan por dejar la puerta cero

Voz 16 15:45 lo ideal que sería llevarnos un reto

Voz 0919 15:47 dado positivo más ideal todavía

Voz 16 15:49 ya que no nos marcaran gol visita

Voz 0919 15:52 a Del Cerro Grande de haber que Sevilla Nos encontramos habrá un llenazo en el Sánchez Pizjuán ambientazo en un partido que está ahora mismo en en el TAD porque el Levante sigue adelante con su recurso por alineación indebida del Barça en la anterior eliminatoria ya ha pedido la suspensión cautelar del partido José Manuel Alemán

Voz 17 16:10 que porque Levante quiere que un tribunal entre de una vez por todas en el fondo del contencioso Illa si hubo o no alguien que vive el Barça y por eso en el recurso que presentó ante el TAS solicita que se resuelva este asunto antes de que mañana arranque la eliminatoria en el Sánchez Pizjuán en esa misma gestión como irrelevancia solicita al TAD que si necesita algo más de tiempo para resolver suspenda cautelarmente la eliminatoria de Copa además en este nuevo recurso a propósito de su reclamación está fuera de plazo establecido por la Federación ha presentado jurisprudencia de FIFA en la que la propia Federación Internacional entró de oficio un mes después de la infracción cometida por una alineación indebida de la selección de Bolivia en dos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia y ojo porque estás acabó dándole la razón a la FIFA

Voz 0919 16:52 ojo con este tema porque han pasado dos semanas ya que el partido no sabemos si no sabemos si el Barça cometió alineación indebida no sabemos si en ese partido el Barça jugó con un futbolista que no debía haber jugado los comités de la Federación por ahora se han lavado las manos y siguen sin aclarar la norma para los partidos de el jueves en el Real Madrid que recordemos juega con el Girona la noticia son que los lesionados regresan es

Voz 18 17:21 sí señor en tres de ellos Tony Cross importante el alemán Llorente y Mariano podrían ir convocado

Voz 0919 17:27 frente al Girona faltan Keylor Bale Asensio

Voz 18 17:29 Vallejo Benzema como te contaba hace una semana

Voz 0919 17:32 a jugar indispensable para Solari jugará con una cédula nada operación para qué pasa con

Voz 0588 17:37 el futbolista

Voz 18 17:39 francés con Isco esperemos que juegue el bien de todos en el Bernabeu el próximo el próximo jueves por cierto el Madrid muy contentos con los brasileños no tanto con Marcelo veremos juega el horror Quilón pero sí con Rodrigo ayer marcó dos goles el chaval en la sub veinte con Brasil mañana Juan contra Chile recordemos una buena inversión del Real Madrid como la de Vinicius

Voz 0919 18:00 aquí en el Real Madrid habrán estado pendientes de Cristiano Ronaldo que ha venido de Italia España esta mañana a pagar

Voz 1038 18:06 a su deuda con Hacienda José Palacio estaba con el como ha sido acompañado de Georgina de su pareja con tres abogados y también escoltado por la policía Asia el paseíllo para entrar en la Audiencia Provincial dar conformidad al acuerdo con la Fiscalía se declara culpable de cuatro delitos fiscales paga una multa de dieciocho con ocho millones de euros también admite dos años de prisión no va a tener que entrar en la cárcel

Voz 0919 18:26 después la Cadena SER le ha preguntado

Voz 0588 18:29 Cristiano Cristiano

Voz 0919 18:31 justicia

Voz 0588 18:33 hombre

Voz 1038 18:35 es todo perfecto decía Cristiano Ronaldo después de casi veinte millones de euros Xabi Alonso también aparecía la Audiencia Provincial en este caso para ir a juicio acusado de tres delitos fiscales la Fiscalía le pedí a cuatro millones de euros de multa hay cinco años de prisión pero la audiencia prevista provincial ha suspendido el juicio por falta de competencia

Voz 0919 18:53 hay una última cosa el Atlético de Madrid lo de Morata para cuando telegrama Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 18:58 qué tal Gallego pues en cuanto el Chelsea fiche a Gonzalo Higuaín saldrán Jenson y Álvaro Morata se vestirá con la rojiblanca por cierto mala noticia sexto jugador que cae lesionado ya son treinta y dos Koke con una lesión en el muslo derecho once vino

Voz 0919 19:10 dos para las nueve seguimos

Voz 1 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 20 20:00 Jesús Gallego

Voz 21 20:07 hola buenas

Voz 20 20:13 noches bien eso no pare por favor si un esto

Voz 0301 20:30 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0588 20:36 fútbol internacional estamos todos pendientes de Emiliano sala futbolista argentino que jugaban en la antes que habían echado por el Cardiff y ayer por la noche cruzaba el canal de la Mancha desde Francia hasta Gran Bretaña en una avioneta la avioneta se ha perdido Bruno Alemany no se sabe nada buenas tardes

Voz 0301 20:57 hola Gallego muy buenas pues si los servicios de emergencias han suspendido el rescate porque ya no hay Lucy la retomarán mañana por la mañana como decías la avioneta en la que volaba al delantero argentino perdió contacto con el control aéreo hace ya más de veinticuatro horas por todo esto las autoridades no son demasiado optimistas no son optimistas de hecho con el rescate el Nantes ha suspendido el partido de Copa francesa que tenía mañana el Cardiff el entrenamiento que tenían esta tarde y además ha prohibido el club galés a sus jugadores comentar nada sobre el tema excompañeros y gente del fútbol en general no han parado de dejar mensajes expresando su deseo que encuentre una sala los aficionados del Nantes se han concentrado en el centro de la ciudad para cantar esto cantaban Emiliano Salah ojalá puedan encontrar al delantero argentino además hoy hay fútbol hay partidos de Copa a las nueve gallego empieza el set Live el Mónaco mete están equipo en una racha lamentable el equipo de Thierry Henry en Copa de la Liga en Portugal acaba de arrancar el Benfica Oporto

Voz 0919 22:05 ojalá aparezca la avioneta hay aparezcan supervivientes de ese vuelo vamos a Australia Miguel Ángel Zubiarrain Rafa Nadal está en semifinales buenas noches

Voz 22 22:17 está al cincuenta por ciento Nadal se ha metido en semifinales listo y si fuera exitoso ha perdido todos los días en los jugar el torneo jugará contra aquí paz es la semifinal muchísimas que el de la nueva Bautista consiste cinco cuatro seis y seis cuatro siete seis así que bueno vamos a confiar en que el número de avales consiga estar en la final pro ya que después de que ayer el que albañil se quedará fuera de forma yo creo que muy encomendado

Voz 0919 22:51 sí sí tiene veinte años es uno de los jóvenes que va a dominar el tenis seguramente la próxima década ir Rafa Nadal ya lo veía venir porque cuando le han preguntado por su rival ahí

Voz 1774 23:03 yo esto retornaba sorprende porque antes de empezar el año hiciéramos una predicción de bien serían los quién estaría entre los diez mejores te lo hacemos cada año yo le puse al terminar el año mejores no evidentemente están semifinal del primer Grand Slam que sólo están cuatro me sorprendo no ha empezado bien el año y estaban confianza e es justo semifinalista iba a ser un partido complicado

Voz 0919 23:24 a por ellos Rafa NBA Javi Blanco muy buena qué tal Gallego muy buena ayer a esta hora se estaba jugando partidos y algunos de los partidos fueron

Voz 23 23:31 la mente espectacular pues sí porque ayer fue festivo en Estados Unidos era el día de Martin Luther King brillaron dos jugadores por encima del resto Clayton son Luka Doncic el escolta de los Warriors batió un nuevo récord de lanzamiento ya tiene un montón Gallego el de ayer fue menudo diez de diez en triples en sus primeros diez lanzamientos una estadística brutal que nadie había logrado antes pero es que hay más eso sí sumó en total cuarenta y cuatro puntos en el partido y eso que sólo estuvo veintisiete minutos sobre el parqué y ojo a este dato gallego Clayton son anotó diecisiete canastas para ello sólo votó el balón ocho veces es decir que llega a la pelota hizo sí Ehud en estado puro y el otro gran nombre de la noche fue Doncic también está escribiendo su historia en la NBA con letras de oro anoche se convirtió en el segundo jugador más joven en lograr un triple doble en la mejor liga del mundo lo consiguió ante los Bucks con diecinueve años y trescientos veintisiete días sólo Markel Puig había logrado hacerlo siendo más joven diez días antes que Luka Doncic en cuanto a los españoles derrota los Pistons de los Jazz de Ricky Victoria de los Thunder Abrines y además hubo enfrentamiento entre Marc Gasol y Mirotic ganar los pelícanos con veintiún puntos de hispano montenegrino y Marc sumo faros Girls dispendios puntos

Voz 0919 24:46 hacia el Javi Guerra Mundial de balonmano ayer os contábamos hasta ahora que España había ganado a Brasil y que dependía de otro marcador para seguir teniendo opciones para conseguir una medalla en el Mundial no se dio el marcador que esperábamos ir Diego González los hispanos llano pelearán por el metal sí lo harán por estar en el preolímpico buenas tardes

Voz 0497 25:04 hola que si quedaban en gallego efectivamente pues después de que se sumas en las posibilidades medalla queda ahora luchar para esas plazas de pera olímpico si mañana gana de Alemania tendrán la opción de ser quintos os estos ya tendrían una sino debían ganar el partido para el séptimo y octavo puesto pero eso será más adelante primero vamos a intentar mañana en su casa ganada Alemania eso va a ser una odisea pero puede que siendo ya semifinalista Alemania pues se relaje igual de fuerzas mira preguntábamos a Ales

Voz 1091 25:31 es la verdad que no sé decirte que va a ser complicado igualmente porque yo creo que van a crecer también luchar por el primer puesto del grupo va a ser complicado ellos juegan en casa y también van a querer a dar una victoria su afición y bueno nosotros a tope para intentar conseguir nuestro objetivo

Voz 0497 25:47 pues a las ocho y media ese partido contra Alemania en el otro grupo están ya Francis la marca nuestro que clasificados en otro grupo Dinamarca Suecia y Noruega se juegan mañana las dos plazas de finalistas entre los tres Dinamarca es la que mejor lo tiene pero hay un Dinamarca Suecia en el que van a saltar chispas

Voz 0919 26:02 aquí lo contaremos esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con Greta Van Fleet un pasito por el fútbol femenino amistoso España Estados Unidos estamos preparando el Mundial del próximo mes de junio como está Pedro

Voz 1284 26:24 la estamos ya camino del minuto veintiuno de la primera parte en el estadio José Rico Pérez buenas combinaciones buen juego asociativo del equipo de El Jorge la hija de momento sigue el empate cero entre España y Estados Unidos algún titular que nos dejemos de este martes Toni López

Voz 24 26:43 me cuenta Xavi Isidro que el Nápoles negocia el fichaje de Pablo Farnals el equipo italiano estaría dispuesto a pagar la cláusula de aproximadamente veinticinco millones por el centrocampista español además de baloncesto en juego un partido de la jornada de Champions League FIBA el UCAM Murcia empata ahora mismo a veinticinco contra el han Bill recordamos que mañana en la Eurocup cuarta jornada Top dieciséis con el Estrella Roja Valencia Basket Mora Banc Andorra cénit Il y Moss Unicaja de Málaga

Voz 0919 27:07 aquí lo dejamos a partir de las nueve en ser más en la aplicación de la SER Carrusel con el Getafe Valencia ahora sigue hora25 y todo a las once y media

Voz 0588 27:19 Larguero un saludo de Gallego hasta mañana

Voz 25 27:24 toca hacerlo

Voz 6 27:25 ahora toca encabeza