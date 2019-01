Voz 2 00:00 de pie el hábito de dramas

Voz 0194 00:41 continuamos aquí con el debate anterior cuatro tiempo llevamos hablando

Voz 1880 00:44 el comisario Villarejo pues años muchos muchos muchos meses ha sido un personaje de la historia de eso que se llama a las cloacas del Estado un personaje muy conocido en los cuarenta años de democracia hoy hablamos del casi todos los días se detuvo en dos mil diecisiete pero por ejemplo la serie de podcast V las cloacas del Estado que ya hablaba de él salió en dos mil dieciséis

Voz 3 01:04 hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres

Voz 0194 01:07 un extraño comisario de Policía

Voz 3 01:09 apareciendo mucho en los medios de comunicación

Voz 0194 01:14 dejando a un lado Ton todo el romanticismo de las películas al final son personajes envueltos en secretismo medias verdades al mundo de los agentes secretos los topos los espías y mira por ejemplo esto es lo último que contaba Miguel Ángel Campo

Voz 1880 01:26 ayer de cómo era el operativo para espiar a Bárcenas del que se ocupaba Villares

Voz 1552 01:31 toda la familia incluso la empleada del hogar fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegados según confirma nada ser policías que participaron en aquel operativo

Voz 1880 01:40 el caso es que como contaba Campos también los espías entraron también el despacho

Voz 1552 01:44 hemos sólo fotocopiar documentación de todo tipo sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon división Aaron la actividad del ex tesorero

Voz 1880 01:52 y una cosa más los espías que entraron allí no eran los de la brigada especializada de la Policía Nacional sino a lo que llaman operativos ciegos

Voz 1552 02:00 lo perdimos ciegos es decir agentes que ni siquiera sabían a quién iban a grabar los dispositivos electrónicos colocaban y los que sabían aquí no quiénes estaban siguiendo y espiando creían que actuaban bajo mandato judicial para encontrar pruebas que incriminan al ex tesorero no para destruir pruebas que perjudicar al Partido Popular en el caso de su caja B

Voz 5 02:27 es lo que el físico siendo estoy nos Villarejo en el interés general de todos no es la figura que se ha intentado demonizar como les digo público número nueve Estado no es lo contrario señor Villarejo forma parte de la estructura del Estado ha ayudado a los partidos políticos a los gobiernos en las misiones que les fueron encargadas como gente encubierto

Voz 0194 02:48 bueno en los últimos casos que hemos están ocupando el que trabajaba por el interés de un partido el Partido Popular de una entidad bancaria del BBVA agente encubierto que es lo mismo que espía

Voz 1880 02:59 pues eso que hoy vamos a descubrir en la cara B sobre todo que es un espía noise y todas sus actividades son fraudulentas o si son siempre secretos aussie subidas tan romántica como la que nos cuentan en las películas vamos

Voz 0194 03:10 ya pero primero diccionario se es un espía

Voz 1880 03:12 pues mira espía es la persona que según el diccionario que con disimulo secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo la segunda acepción es la persona que al servicio de un Estado para averiguar informaciones secretas generalmente lo hace de carácter militar Iker el espionaje es la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva Coque Malla aún en Los Ronaldos también nos contaba lo que hace un espía

Voz 0194 04:00 es Hydro Sepúlveda es profesor de Historia Contemporánea de la UNED experto en seguridad ahí defensa Isidro muy buenas noches

Voz 7 04:07 muy buenas noches hay que ser un espía que se les

Voz 0194 04:09 agente

Voz 7 04:13 yo no lo espionaje fundamentalmente es la consecución de información con un carácter fraudulento de una forma no directa para conseguir un giro normalmente político

Voz 0194 04:26 se puede decir que Villarejo ha sido un espía

Voz 7 04:29 que en un sentido muy amplio de la palabra se puede decir que el ha captado ha captado información pero vamos fundamentalmente hay otras escarificaciones que sea monta más a la actividad que sabía aviones

Voz 0194 04:46 de los servicios de inteligencia hay espías dedicados a espiar a políticos

Voz 7 04:50 en dedicados a espiar a políticos nacionales nominalmente lo quieren prohibir los servicios de inteligencia practican la de espionaje en parte pero desde luego no los políticos nacionales vigilar que hay alrededor sobre todo establecen contacto para preservar los intereses nacionales en el exterior medite no deberían hacerlo

Voz 0194 05:18 claro una cosa es trabajar para los servicios de inteligencia Isidro y otra cosa son los servicios de información estoy que distinguirlo

Voz 7 05:25 efectivamente los servicio Gaspar ya servicios de inteligencia que es el Centro Nacional de Inteligencia CNI hay servicio de información muy potentes que son los de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también tienen servicio de información digo mejor d'Esquadra Versalles el resto de policías autonómicas no tienen estos servicios la diferencia entre Pere información de inteligencia que la información tiene con un observación directa la explícita sin sin tipo de derecho y de sin sin usar medios extraños la inteligencia se consigue también esos medios que ETA y luego por un poco más opacos

Voz 0194 06:14 hablábamos antes de Villarejo de me decías el podría calificar de otras mil maneras que no fuera de espía estamos sorprendiendo a cada día con revelaciones que salen de del ex comisario Villarejo por qué no sé por qué no se pueden parar actuaciones de este tipo que no separan actuaciones de ese digo porque al final se benefician todos

Voz 7 06:32 bueno fundamentalmente de la mayor parte de lo que ya ha salido por Villarejo la escuchas ir en las escuchas Lancho incluso de una forma personal participando en la conversación esto estaba carril cualquiera espía profesional para poder hacer eso hacer de una forma muy sencilla y luego las operaciones buena parte de lo que ha salido estaba vinculado el banco no veo que lo que sí ha hecho es una interpretación enseñanzas una parte también de lo que realizan los servicios y también la pueden realizar N e individuos organizaciones no

Voz 0194 07:19 Bush ha realizado au se ha añadido demasiado romanticismo la figura del ex espía

Voz 7 07:25 bueno hay que los parados pararlo también común de los mortales los licencias en se tienen tienen tres grandes partes una parte es la parte burocrática que como cualquier ministerio de cualquier oficina otra parte que son los analistas que son lo que transforman la información en inteligencia y hasta la tercera parte que son los que consiguen ese mismo de profundidad en la información que son lo que tradicionalmente llamamos espías son los que se dedican a hacer operaciones encubiertas y a utilizar medios para conseguir información que no son pan no tan claros y tanto estos sí sea a través de de comer te novelas me enteré que le hecho un al margen de los que hacía absolutamente irreal

Voz 0194 08:20 pues Isidro Sepúlveda muchísimas gracias

Voz 8 08:23 eso es gracias al hecho hasta luego

Voz 0194 08:57 la del espía no hablo de Villarejo no hablo de Villarejo habló de la figura del espía

Voz 4 09:02 esta Villarejo es un poco mortadela hasta cierto sí bueno esto es la literatura literatura que surge alrededor de la Guerra Fría

Voz 1628 09:13 venía ya digamos el género policiaco ya tenía una trayectoria en ese género policiaco se hincar Dina la literatura de espionaje ya hay claro está toda una épica de los espías que ha dado lugar posa novelas magníficas las de John Le Carré etcétera películas espléndidas que todos echamos de menos desde que ya no las tenemos no pero la pura verdad pidiendo algún seminario en inteligencia y es que el trabajo que llamamos de espía

Voz 0194 09:43 es es la cosa más aburrida del mundo incluso en el caso de los agentes encubiertos eso sea este una monotonía tremenda

Voz 1628 09:50 y el trabajo de es es mucho estudiar y analizar invoca acción por acción Carmen cima acción que realmente tenemos hay que tener hay que tener la paciencia el santo Job tenemos sexo

Voz 11 10:04 la idea romántica de de El espía

Voz 0194 10:07 en los actuales entre comillas espías que son los miembros

Voz 11 10:12 del Centro Nacional de Inteligencia en realidad

Voz 0378 10:15 lo que hacen es eso analizar información buscar información trabajo de campo buscando datos en lo que tienen es que tener conocimientos para saber analizarla hay digerir la victoria

Voz 1971 10:27 pues a mi me parece que es un trabajo de alto riesgo de no digo ahora la chapuza de este señor indeseable que ni exespía en diez nada efectivamente de Mortadelo y Filemón pero pero pero hola señores que estaba en la guerra fría en la Alemania del Este muchos perdieron la vida eh

Voz 1628 10:44 sí sí pero eso arriesgado en según qué momentos sí ha sido pero eso no quiere decir que no fuese aburrido quiero decir que un agente encubierto que pasaba por ejemplo por ser profesor imagínate por ejemplo situación de un señor que es profesor de Literatura en Alemania del Este y que es un agente encubierto en realidad pues es un señor que cumple con su vida

Voz 0194 11:05 que tiene y que tiene que hacer de profesores exactamente claro porque lo que otros espías nos ha traído la ficción algo algo apunta vaya María Elvira

Voz 1880 11:23 así Elvira estaba hablando ya de John Le Carré pues por ejemplo su mejor espía que es George Smiley sería uno de los que más se acercan a lo que de verdad es un director de un servicio de inteligencia además el año pasado Le Carré publicó el legado de los espías que supuso el regreso de de su personaje veinticinco años después de su aparición que apareció por primera vez en el peregrino secreto otro clásico podría ser el americano impasible de Graham Greene sobre el conflicto bélico en Indochina en los cincuenta o también el misterioso señor Brown de Agatha Christie que es la primera vez que aparece en la pareja de detectives esos dos que son Tommy tupers pero bueno esto que acabamos de escuchar es Bourne el ultimátum de Bourne esta banda sonora también pertenece a una saga la mayoría de todas las películas protagonizadas por Matt Damon que son el caso el mito el ultimátum el legado la conspiración también se llegó a hacer una serie con el con el personaje vamos con otra peli de espías que es el puente de los espías necesitamos saberlo

Voz 12 12:19 no Coixet goyesca conmigo

Voz 0194 12:22 aquí no existen reglas

Voz 0194 12:27 sí escrita además por los hermanos Coen protagonizada por Tom Hardy hemos escuchado la banda sonora de James Bond pero las de todas estas películas de espías todas las bandas sonoras son muy buenos que son buenísimas verdad

Voz 1880 12:37 todas además con ese espíritu de misterio de aventura de velocidad de miedo vamos a escuchar rápidamente tres

Voz 4 12:51 misión imposible

Voz 1880 12:54 la bandas sonoras de El a los si tienes un compositor argentino que es curioso porque el año pasado recibió el Oscar honorífico que se lo dio kleenex Bud con el que ha trabajado un montón y terminó el discurso del diciendo misión cumplida en alusión a misiones repartís esta

Voz 4 13:19 sería el Santos a las seis de la serie de televisión de la vieja la del Santo la vieja así con Roger Moore fueron ciento diez

Voz 1880 13:29 ocho episodios de las seis temporadas él era homosexual Salvador guapo no el que se ocupaba de todas las injusticias este tema tampoco es una películas de una serie Peter Peter ganes Henry Mancini es la serie de televisión Peter Gan de Blake Edwards duró sólo tres temporadas a pesar de tener este músico y con lo que tú eres década veo y no no Sastre un tema de esos de dar la vuelta a la cinta de caset si sigue venga es un tema que con otro vamos a cerrar mil novecientos setenta es el tema de la cara B del disco Morrison Hotel ahí está de los dos de Espai espía

Voz 4 14:24 hasta mañana hasta mañana oye te felicita queda genial I gracias