Abandonar el barco antes de que se hunda

Voz 1

00:00

buenos días ayer podemos inflige un golpe a Pedro Sánchez al tumbar el decreto de alquiler el partido morado aliado que el texto no están lo suficientemente lejos seguramente no les falta razón pero ha carecido de al pragmatismo que parece sumamente su estrategia política al fin y al cabo PSOE y Podemos no suman sino que el consenso de partidos de centroderecha como PNV Pere reacios a un control de los precios está claro que he visto la mayoría compleja que apoya al Gobierno socialista el decreto aunque tímido incluya ciertos avances no despreciables en cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento o al límite a las garantías desorbitadas fijadas por algunos propietarios con esta decisión Podemos ha querido recuperar protagonismo político en un momento en el que se habla más de su crisis interna que de sus propuestas quiere marcar ya su perfil propio porque la competición para las elecciones municipales y autonómicas está a la vuelta de la esquina porque su apoyo a Pedro Sánchez más pronto que tarde no tendría sentido en tres semanas antes al debate sobre los Presupuestos nada hace pensar que los socialistas conseguían los apoyos suficientes para aprobarlos difícilmente podrán entonces acababa la legislatura ayer podemos ha elegido abandonar el barco antes de que segunda