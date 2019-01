Brexit blando o no Brexit

Voz 1150

los laboristas ingleses apuntan y a un segundo Brexit la política a veces se pega viajes inacabables para llegar al puerto de al lado desde que se empezó a hablar de este tema se sospechaba que se movería todo para que no cambiara casi nada con Brexit empezó a tomar cuerpo Europa aparentó ponerse dura y aseguró que no habría compasión pero hay demasiados intereses cursados demasiado perder por todas las partes después de los aparatosos choques de este fin de año ahora ayer todo el mundo avista más claros Brexit blando uno Brexit realmente era inevitable tan largo periplo lo que queda todavía para volver al principio la politica no conoce de ahorro energético ni de economía de la palabra aunque la amenaza formulado diez atrás cabe una duda Podemos habría tumbado el decreto del Gobierno Sánchez sobre alquiler de viviendas sin el golpe de efecto de Errejón la apuesta por marcar perfil propio recordó para Sanchis que sin podemos su mayoría no es nada se habría producido igualmente quién está más del lado de la gente sigue esto se trata no sería mejor que podemos tratar con prudencia templanza la alianza con más Madrid para ganar fortaleza y allanar el camino de la izquierda hacia las elecciones de mayo se acabó la diversión llegó Puigdemont y mandó parar el ex presidente catalán presentó un recurso al Constitucional contra la Mesa del Parlament para haberle retirado el voto como diputado Thomas y carta de naturaleza lo que ya estaba en el ambiente desde hace tiempo el proceso catalán separó estamos en una nueva fase la lucha por la hegemonía dentro del campo soberanista parece que algunos avista ni al día después de la sentencia del Tribunal Supremo couché Mon adorna su gesto de hostilidad con los suyos con un nuevo desafío una Cataluña independiente con relaciones amistosas y estables con Rusia extraño desahogo melancólico