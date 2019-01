Ábalos: Otros partidos hubieran rechazado el decreto del alquiler con la regulación de precios

Voz 1 00:00 ministro José Luis Ábalos buenas noches

Voz 0194 00:05 a haber perdido esta votación pero yo sólo comentaba ahora a mi compañero José María Patiño decía no es una cuestión menor lo de los pisos es algo que afecta a muchísima gente ir con la marcha atrás con la pérdida de esta votación al final se vuelve a la ley anterior que es infinitamente peor para para para los inquilinos

Voz 2 00:24 pues sin duda sin duda es peor tengo que nos sitúa nada pues en en lo que estábamos se lo que había que cambiar yo estoy de acuerdo en que son unas medidas que no soluciona ni contemplaban todas las necesidades pero como decía el propio dentro de unas medidas urgentes que además lógicamente donde ser planteadas también desde la perspectiva de su aprobación sí entendíamos que en ninguno de los elementos que concentraba el decreto que era inaceptable para otra cosa es que exigiera el más no pero lo que se planteaba era claramente favorable por tanto pues es verdad que podríamos haber hablado de precios largo cuando yo siempre he dicho que no me cierro tienen otra con otras iniciativas pero también es verdad que tampoco hubiéramos conseguido a probarlo porque había grupos que han apoyaban esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos incorporar otras cuestiones por lo tanto lo que se trataba era de llevamos un decreto pues de mínimos en los que podemos encontrar la mayoría que contemplaban elementos fundamentales no no solamente la certidumbre de ampliar el que lanzó de alquiler correspondientes prórrogas sino también el hecho de la autorización para la actividad de apartamentos turísticos que genera muchas incomodidades mira a las comunidades como también favorece la accesibilidad como también el interrumpir los procesos de desahucio en casos de vulnerabilidad pero había toda una serie de iniciativas muy importantes no

Voz 0194 02:08 lo que pasa ministro en el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez Pablo Iglesias sí que había un compromiso para poner techo a las subidas abusivas de precios en alquiler en zonas determinadas usted dice ahora hombre yo estoy abierto a eso pero ya había voluntad del Gobierno no para intervenir para regular los precios

Voz 2 02:26 sí pero en otros iniciativa sigue por ejemplo en el propio debate presupuestario podíamos habernos sitúa el proyecto de ley de Presupuestos lo podríamos haber también debatido tiene la tramitación como proyecto de ley del propio decretó como Abbas como decías hace acordado con otros decretos su tramitación como proyecto de ley incluso en un momento dado hasta con medidas complementarias al propio decreto

Voz 0194 02:50 pero si se podría hacer de otra manera porque no se hace ahora por qué no se hace con este decreto ley por qué no se hace de manera que hoy se hubiera podido aprobar que hubieran tenido ustedes el apoyo de Podemos

Voz 2 02:59 debemos modificar el decreto presentado es la cuestión procedimental del Real Decreto totalizado no no cabe corrección

Voz 2 03:10 qué tendríamos que otra iniciativa del problema por lo tanto estamos ante una cuestión también de Porto mira el decreto hubiese aprobado tiene un trabajo un grande para su plasmación está la oportunidad puede ser insuficiente buenas medidas que pueden ser complementadas con otras iniciativas insisto no no pero es una cuestión de Puerto le da con el suyo insistía en que aprovechar esta oportunidad que ahora nos toca ya a plantearnos qué otra iniciativa no inculpada incluso aquello que podíamos estar de acuerdo que es lo que suponía el decreto que recuperarlo Melilla perdemos tiempo también en el mes de los casos pero hemos perdido el tiempo

Voz 0194 03:49 dígame una cosa que me dices una cosa procedimental helechos que el Gobierno no lo había introducido en el decreto ley la regulación de los precios yo le pregunto directamente hay voluntad del Gobierno para regular los precios de los alquileres

Voz 2 04:03 nosotros hemos estado siempre dispuestos a bordo de esa cuestión el dentro incluso del marco de acuerdo presupuestario que se que se plantean ahora con el propio debate presupuestario que en ese contexto queríamos hablar

Voz 0194 04:19 la pregunta preguntas muy concretas si hay voluntad del Gobierno en regular los precios los precios de los alquileres

Voz 2 04:25 sí la voluntad es cumplir con los acuerdos presupuestarios este momento queríamos sacar adelante para ganar tiempo estás medidas para que podrán aplicarse ya que no ha sido posible pero la voluntad de cumplir con los acuerdos presupuestarios que se escribieron con Podemos sigue manteniéndose

Voz 0194 04:43 déjeme que le pregunte por el otro gran asunto estos días que es la crisis del taxi ustedes dijeron que lo tenían que regular las comunidades las comunidades al menos en el caso de Madrid quieren pasar la pelota al Ayuntamiento aquí va va va va cambiando de administración pero el hecho es que las dos principales ciudades de este país están bloqueadas a esta hora de la noche

Voz 2 05:02 mire si hay una cuestión muy clara si el objetivo o partido por todos los actores sociales económicos institucionales estos curas un equilibrio Ivins era una convivencia entre ambas modalidades de transporte urbano lo normal es que esto solamente lo puede procurar cuando la capacidad normativa reside en una sola autoridad hasta ahora el problema es que el Ministerio que tenía la súbete se la regulación de las que se porque en su origen no no tenía la actual eran coches de ocasión coches de lujo que se desconocía sus trayectos en ese espacio pues es donde que ido esta oportunidad la súbete Cepero en origen no era pues tenían esta regulación estatal que era imposible poder normativo a la relación con los taxis por ejemplo porque el ministerio tiene competencias son nuestras entonces sabía que ajustar una autoridad y en el espacio donde se radica esa actividad que es en el ámbito urbano entonces el transporte urbano bien es competencia de la Comunidad autónoma y en su caso de los ayuntamientos así ocurre con el tranvía con los buses con los taxis con cualquier movilidad urbana porque de lo contrario no hay cómo planificar el transporte urbano y esa es la cuestión iraní me sorprende mucho que cuando en su momento yo tuve que abordar esta cuestión ese me criticaban incapacidad y cuando llegué tocona otros actores parece que no no tienen que probar su capacidad yo me yo no me he referido negativamente a nadie de los que les corresponde regular no fue Picasso que es apresuraron rápidamente a anticipar quién iba a ser capaz tanto la actividad se produce en el ámbito urbano competencia aumente este país desde el realizado de acuerdo a las competencias que determinan la el Estado las autónomas y los ayuntamientos éstos le corresponde sea la competencia urbana

Voz 0194 07:01 darlo todo el mundo

Voz 2 07:04 que a la hora de planificar el tráfico hubiera o unas unidades de transporte exentas de esa normativa de la dedicación laboral o de la cuestión que contaminación es absurdo más que todo eso que se regule a nivel local pues no es que apenas nadie de lo local

Voz 0194 07:24 pero dada la situación a la que hemos llegado ahora mañana empieza a Fitur no va a haber taxis en Madrid para el inicio de Fitur en Barcelona el bloqueo empezó el viernes dada la situación el Gobierno no puede contribuir de alguna manera a buscar una solución al conflicto

Voz 2 07:38 podemos contribuir de la mediación porque realmente como le digo la capacidad de regulación para situar el acuerdo está en el ámbito que está

Voz 0194 07:49 se han ofrecido para esta mediación el Gobierno se ha ofrecido para esta media

Voz 2 07:51 nosotros estamos siempre dispuestos a esa mediación no la verdad es que yo no tuve lo mismo pero en mi caso yo quién haga falta desde luego lo haremos sabiendo que como le digo no tenemos los instrumentos para equilibrar para homologar la dedicación de ambos transportes de tal modo que puedan coexistir no tenemos la capacidad normativa pero si se trata de mediar ante Simon siempre está dispuesto

