Iturralde explica por qué un jugador puede cometer una agresión, marcar gol y ser expulsado después

Voz 0360 00:00 si la pelota

Voz 1 00:02 en lo que acabo de ver creo que le han agredido a Cannes Geely

Voz 2 00:06 y creo que es me parece que es Damian

Voz 1179 00:09 pues lo cual sabemos pero osea que tranquilidad una buena Bores ha salido Benedetti bueno

Voz 3 00:15 estoy pegando por los jugadores del Getafe Jaume Domenech con una hizo encarado ya ha golpeado a varios jugadores del Getafe al menos a dos

Voz 0360 00:24 yo pienso que el portero del Valencia cree que ha habido agresión sobre el compañero sobre el coreano Park

Voz 1179 00:29 que ya hay bar chillón lo van a ver los jugadores tienen que saber que Aibar tranquilos que si hay aquí más que has dejado ser era tras bien operativo aunque no está el asistente que habéis Boris se ve todo tranquilidad ahora revisarán amarillo quiso amarillas

Voz 0360 00:44 al Racing Manzano sabrá si el bar sin alguna imagen de esa supuesta agresión que ha recibido el futbolista coreano por parte también

Voz 4 00:53 cabe una vez que que que tenía un partido fácil Gil Marx brazo un relato que son veinte minutos y lo que es la Copa eh

Voz 0360 01:02 y además esta agresión Se da Pedro cuando se estaba procediendo al cambio

Voz 2 01:06 yo he visto yo yo lo he visto eh yo no he visto de de de lejos lo que ocurre que bueno primero si me puedes confirmar la cartulina amarilla a Jaume café y la otra obra Málaga Marta Jauma es es es Mata la Palma Álava Jaime pues Jaume

Voz 5 01:23 Mata y luego yo

Voz 2 01:24 lo que he visto desde aquí le has visado es efectivamente siempre se me ha dado lo que pasa que está muy lejos y el jugador del Valencia que Elía hecho movimiento instantáneo como que no hubiesen pesado pisado dado Volpe al suelo con muchos

Voz 4 01:39 a lo que se ve si hay agresiones porque Le pisa si es que light

Voz 0360 01:43 yo quiero verlo y tú en esa imagen es demasiado lejana para determinar si alguno tendrá deberían tener otra

Voz 6 01:50 claro está a ver vamos a ver

Voz 0360 01:53 pues parece que va a reanudar el riesgo es que no es santo laico ha reanudado pero Itu agresión pueden ver perdona perdona que te ha pero

Voz 6 02:03 a ver si a esa agresión igual ahora una imagen porque habrá de ese es un partido de la serie F cree me imagino eh no sé porque no tengo los papeles

Voz 7 02:12 hay hay tres partidos de la imagínate partidos a partidos Bay partido si los partidos se tienen menos cámaras creo que el que menos tiene son diecisiete dieciséis

Voz 6 02:23 y luego pasan a diecinueve y luego pasan a veintidós no pero bueno pues como es una agresión las ya

Voz 1179 02:28 cuando ya en el minuto ochenta recambio es ya en el minuto ochenta Le llega al BOR le llega la

Voz 6 02:35 imagen de la agresión le puede expulsar pasado diez minutos eh cuida usted dice una cosa puede expulsar a un jugador que hay que meta gol ahora

Voz 2 02:50 es un disparate sin ficha enserio es que al final oye que pide ya te vacía pero Iturralde yo desde sí

Voz 0360 02:58 no y el coreano a Gené no lo ha hecho nada eh quiero tu cuerpo pero no lo ha hecho no

Voz 4 03:04 el coreano hay una cosa que me gusta que va todos los esa que es un tío joven todas me parece muy corto eh no Noyes valiente es valiente y carácter en el campo

Voz 0360 03:14 pero hacer una pregunta cabe la posibilidad de que a pesar de que como tú dices de AVE dice el bar por las cámaras que tiene hoy en el campo no haya cazado esa supe es supuesta agresión más allá ese plano lejanísimo en el que no se ve ese episodio no puede ser

Voz 6 03:30 todas las cámaras pero bueno teniendo tantas cámaras yo creo que enfocan a todos los lados

Voz 4 03:34 los partidos esos que dice que lo sé cuántas cámaras tienen los que menos

Voz 6 03:39 eh creo que tienes seis cámaras menos esto el sábado te lo digo si me da será el seis cámaras menos pero seis

Voz 4 03:46 por que son doce cámaras por ejemplo ahora

Voz 6 03:50 no hay dieciséis diecinueve y veinte

Voz 5 03:52 aquí os a dieciséis veinticinco dieciséis

Voz 6 03:54 creo que sí dieciséis son muchas cámaras tenía por ahí sí que se están enfocando al campo son muchas muchas cámaras caverna

Voz 2 04:01 la cosa si dentro de diez minutos como tú has dicho sí expulsaran a jugador que es entre el momento de la agresión lo bien minutos cuando le expulsan en esos diez minutos el jugador que ha hecho una agresión marcara un gol para el Getafe o el Getafe estuviese uno cero esto sí sí

Voz 6 04:18 ha reanudado anuló el gol del jugador lo expulsan a un jugador el gol vale Si se ha reanudado el juego Si Sarrià sigue jugando el gol pero cómo va a ver si lo ha marcado uno que tenía que estar expulsado pero no se ve en el bar hasta que no lo no lo expulsa jugando lo ven lo pulsa aquí entonces Goss vale

Voz 0360 04:36 ya pero confirma tú que en el BOR pueden pasar una imagen dentro de siete ocho minutos en la que sólo solo sólo en agresión en la que se ve que dicha pisa cañitas