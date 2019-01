La soledad de Paz

el aviso lo dio un vecino que les solía hacer la compra advirtió a Emergencias de que desde el veintinueve de diciembre no sabía nada de ella de su vecina Paz Carlos García Touriñán es el director de Seguridad Ciudadana de A Coruña

hoy paz están geriátrico no tiene ni marido ni hijos su sobrina Sellam aflora cuando nos atiende dice estar con ella pero reconoce que no la visitaba y que pensaba que estaba bien atendida

Voz 2

00:35

lo hacía no cero no iba no y entonces impida por hablamos también con la asistenta social