Kiko Casilla: "La afición quiere a Keylor y él ha sido vital estos tres últimos años"

Voz 1375 00:00 bueno a esta hora de la noche dejadme que salude a más alto

Voz 1 00:02 que hasta hace nada era portero del Real Madrid

Voz 1375 00:05 sí pero se ha convertido en el portero del United está por ahí en sintonía El Larguero Kiko Casilla

Voz 2 00:12 hola Kiko muy buenas como la buenas noches como te han recibido

Voz 3 00:15 bien es verdad que contento llevo aquí una semanita de nada bien con tanto

Voz 1375 00:21 te lo esperabas te imaginabas que en el mercado de invierno saldría del Madrid

Voz 4 00:26 y él es no lo había pensado la verdad pero bueno cuando me llegó la oferta cuando todo no de Víctor Orta que era el es el director deportivo aquí de Lichis hace unas semanas pues bueno estoy hablando con el un poco vital muy ir me lo empecé a pensar no realmente ahí

Voz 3 00:42 bueno pues mira en pocas semanas pues yo estoy aquí es

Voz 1375 00:47 oye por cierto antes de entrar en más detalles que ha comentado ahí sobre el asunto de de Emiliano sala me May vaya tragedia no hemos estado hablando aquí jugador de del para ahora iba para Carrie fíjate el fichaje más caro en la historia de cómo se ha comentado

Voz 3 01:00 eh

Voz 5 01:00 no de cuando yo me enteraba ya habíamos acaba el entrenamiento y tal pero pero bueno la cosa es muy fuerte muy muy triste para tanto

Voz 4 01:11 a Cádiz para Laciana

Voz 5 01:13 donde venía para la cúpula cederá el uso que te bueno nuevo fichaje nuevas esperanza Si bueno pues lamentablemente pues no podía

Voz 1375 01:24 fíjate que iba a despedirse de los compañeros ya había fichado por el Jardí había ido en esa avioneta para decir adiós a sus excompañeros del Nantes si se queda en el juego

Voz 5 01:33 es muy muy injusto hay ahora se ha vuelto a demostrar

Voz 1375 01:38 bueno y qué tal con Bielsa entrenador muy distinto a Lopetegui a Solari no

Voz 5 01:43 bien muy bueno ya lo conocemos no de la Liga española de su paso por la Liga y que te exige al máximo

Voz 4 01:51 qué van a hacer rendir hoy

Voz 5 01:54 te intentan hacer rendirá al máximo hasta que te pueda así y creo que que bueno su grupo de furia Ésta es que su grupo bastante joven y creo que le va a venir muy bien para para un futuro para este año está claro pero yo creo que que bueno Jan paran futura humanos esa pues lo recordarán co bueno diciendo que macho mucho mejor yo en lo que semana que con eso digo bueno luego los equipos que él tiene ya sabe también que bueno que le gusta jugar que saben a lo que juega el equipo I Peace sólo llegó la semana pero ya se ha visto un poco el último partido que jugamos

Voz 3 02:30 el ya pues Seve se ve no vale

Voz 5 02:32 así lo piensa se ve ya dolido saliera

Voz 3 02:35 el Madrid

Voz 5 02:36 y en Madrid buena pregunta doler siempre duele en dejar un club oprimir donde me crié no dudo todo esto viví una etapa luego el español que yo el español también para mí es bueno es igual que el Madrid para mí los que no lo los igual Madrid España para mí son son lo más de fútbol el Madrid porque me crió desde pequeño muy bueno me enseñó la disciplina me enseñó logró respeto para todo el mundo oí Louvre español fue el que me dio la oportunidad de de bueno de de ser un portero en primera división y eso

Voz 1375 03:13 eso no se lo voy a hacer no se olvida nunca se olvida

Voz 5 03:15 nunca he también me hizo ser internacional también el español y bueno aquí mismo pues fichar por el Real Madrid todos lo que consiguió el hermano alguien en estos tres años y medio es una locura lo que he conseguido ser mayor al currículum me cada tres años y medio y si no me equivoco

Voz 1375 03:34 es Champions una Liga tres Mundialito tres Mundiales de Clubes de

Voz 2 03:39 Supercopa su primer Super Copas de Europa

Voz 1375 03:42 porque una de España pues no está mal no

Voz 2 03:45 a Kosovo

Voz 5 03:48 pero no es para mi ha sido un orgullo y un placer yo he disfrutado sobretodo lo he disfrutado mucho esos tres años y medio jugaran asumirlos el día a día sobre todo eso profesionales que ha ido a la gente compañeros que que dentro de bueno pues europeo es un poco lo de fuera claro está claro en un estado dentro hoy son personas fantásticas son todos muy buena gente muy humanos sencillos pero a la hora de competir pues en las pilas y son diferentes no pero pero el día a día el trabajo buen ambiente todavía eso eso está claro

Voz 1375 04:24 muy agradecido no no no no no no digo que los demás no lo sean pero que sientes mucho lo los colores de los equipos dónde estás que te que te entregas al final hay que ser un profesional no porque todos somos profesionales de pero pero tienes pinta de ser un tío muy agradecido no donde confían sentí de respondes no

Voz 6 04:40 sí yo cuando veo que la gente me quiere no

Voz 5 04:43 o sea que Kevin que está yo creo que sea pues a lo máximo luego te puede salir mejor o peor pero pero la mora aún Club o el carillón clubes siempre con no has estado bien o tan tratado bien como Real Madrid Español pues también la página de muy bien esto dio en Cádiz tuvo una parte buena otra mala pero detuvo sabe también que pero seguimos que he estado muy buenos recuerdos

Voz 1375 05:09 intuitiva es acabar en el fútbol inglés subirá a la Premier con el Lied si decir mira mi etapa última como portero puede estar en el futuro

Voz 5 05:16 no lo sé lo que quiero primero todo aquí es se primero jugada que ya nada en juego primero disfrutar de esto porque la verdad que siempre me me ha gustado mucho la Liga inglesa yo creo que el estilo que tengo pues puede venir muy bien aquí está claro que que bueno hay que hacerse también en todos los aspectos no ya el trabajo el diferente de pero creo que me va a venir bien y de lo que estoy en un momento eh yo creo que era el momento ideal para salir del Real Madrid Si yo creo que bueno estoy lo estoy muy contento estoy como si tuviera otra vez de veinte años Si vuelvo arrancar otra vez

Voz 2 05:53 bueno tiene tienes XXXII para un portero es una edad vamos no está bien vista peseta de toda te digo que que no

Voz 5 06:00 me queda es firmó al que cuatro años los

Voz 2 06:03 cumplamos ahí ojalá que puede acabar en el español

Voz 3 06:09 para mí me pasa

Voz 5 06:11 es que no nos escucha nadie y español siempre lo dije que quería salir del Real Madrid y gusto e ir al español se por circunstancias de mercado de momento me llamo Víctor Orta las que evito me hizo un trabajo muy bueno para convencerme

Voz 1375 06:34 buena gente

Voz 2 06:35 es muy buena gente sí la verdad es que lo conozco poco pero buena gente buen profesional no

Voz 5 06:39 sí sí sí hay acuerdo llega pues me convenció pero a la media hora hablar conmigo cuando acabe aquí a la que se ha triunfando y aquí muchos años

Voz 3 06:51 pues volver a España no te diría que no

Voz 2 06:54 oye cuando cuando llega a Courtois en verano tuya te huele un poco lo que va a pasar

Voz 5 07:01 sí está claro tampoco sobre tampoco se juvenil todavía no cabía he Salek contigua oí con Keylor iba a ser muy difícil imposible pero pero bueno yo sabía trabaja no sé ya entrenando sabían mi situación pude salir en verano las cosas habían pues en ese momento no me no me atraía mucho Octavia que si me quedaba allí iba a

Voz 7 07:26 pero ese pues teme como ha sido el año entero digo A

Voz 5 07:30 bueno mentalmente debería estar muy preparado porque aunque esté en Madrid todo pues estar entre comillas de terceros no fácil y en Madrid en ningún sitio más como ya tienes una edad que que bueno pues no lo vimos parte tercero con veinte años que con treinta y dos

Voz 1375 07:45 bueno de este de hecho este año pero no ni un minuto no había

Voz 5 07:49 cero claro conjugue ayer con el sub veintitrés de aquí

Voz 2 07:54 coger un poco de agosto

Voz 5 07:56 juegan partido de la temporada sabes imagínate

Voz 2 07:59 no sea que lleva Cort llega Courtois y tú sabes que o

Voz 1375 08:01 Edano o en Navidad te toca salir sí sí sí

Voz 5 08:04 eso lo tengo clarísimo lo que pasa es que bueno que tengo dos opciones o Belinda bajo y estar seis meses se y entrenar Magaly dejarme italo o Trump que es muy bueno para aceptar la situación aceptar el rol de ayudar al equipo en lo que se pueda entrenar carteros igual que haga falta que yo creo que que eso hace que cogí yo creo que era la acertada Hay

Voz 7 08:29 también para mí mismo no para trabajar para mí mismo para cuando llegara su momento es hábil

Voz 5 08:33 a lo mejor lo mejor posible

Voz 1375 08:37 siempre se ha dicho Kiko que que con Keylor se ha sido injusto en el Madrid no sé si tú piensas lo mismo pues no sé por la afición por la prensa asalto ha tenido currar como el doble que otras porteros no sé si piensa

Voz 2 08:47 es lo mismo o no y luego llego Courtois y al banquillo tú cómo lo has vivido desde dentro situación complicada no porque sí que es verdad que

Voz 5 08:56 voy yo por lo que sentí o con Keylor es que la afición le quiere instalar queriendo oí yo creo que ha sido Vitali súper importante en estos tres años Champions Liga que Casio al elegimos lo sabe aún yo estaré puede gustar más o menos pero la realidad es esa que cuando ha tenido que retirar rendido y luego ya pues lo fichaje cada el club eso ya pues ya depende de a quién fiche que no fiche de cara al futuro saben eso ya hay buena que pues eso ya también depende del entrenador no sea que

Voz 1375 09:26 lo mismo que tú ya has dicho cuando llegó Courtois yo sabía que lo que iba a pasar eh cuando llegó Courtois Keylor también sabía lo que iba a pasar

Voz 5 09:35 no sé eso yo no sé porque tampoco no quería tampoco hablar nunca del tema del tema este con él

Voz 1375 09:42 hipótesis una hip tutor imaginabas que Courtois llegaba para ser titular

Voz 5 09:47 sabía que iba a haber una con una competencia brutal eso sí saquen iba estar tranquilo pues la portería también te lo voy a decir pero ahora ya eso sí juega es iba a jugar siempre Courtois ok lo eso ya no es que sea depende de muchos factores de grado de cómo lo ve uno coma uno ve otro sonó

Voz 3 10:03 aplicado ya miro voy a ver si te mojarse

Voz 1375 10:06 tú fueras director deportivo dicha tienes pasta Kiko para fichar a uno de los dos aquí en fichas

Voz 2 10:11 hasta mañana mañana marrones a los dos ya ya ya

Voz 5 10:17 no son dos grandes porteros y lo han demostrado Courtois Atlético de Madrid el Chelsea la selección ya sea que haya demostrado me bueno que yo estoy con ella antes en el Levante etcétera en su selección

Voz 2 10:34 es que es muy difícil son dos morterazos oye te sorprendió lo de Julen Lopetegui cómo se vivió en la plantilla

Voz 3 10:43 lo de El despido dice sí

Voz 2 10:45 bueno la verdad la verdad que la pregunta

Voz 1375 10:48 me sorprendió lo de Lopetegui son dos lo que lo que pasó en verano lo que pasó en verano es cierta o cuando deja la selección y ficha y luego lo que ha pasado cuando cuando se marcha después de ocho jornadas de Liga

Voz 5 10:58 de la selección si yo creo que sorprendió no que fichara sino que es que lo echaron lo que sea fuera de la selección de fue no sé quién fue la culpa pero lo más perjudicado fueron los jugadores de la selección no se te digo te repito que no sé de quién fue la Coulibaly así sí1 si del otro tal pero en ese momento tenían que haber mirado más por con el equipo por la por el país con la selección no muy bueno los conflictos que tener entre comillas o lo que fuera pues dejarlo para del Mundial pero que que rindan a su mejor momento como que eh Si Sintra unos salen otros pero bueno opiniones sí sí claro que lo de bueno lo de él y yo creo que es lo que está muy preparado que entiendo un fútbol muy bueno que queramos

Voz 4 11:50 bueno trabajaba como podía

Voz 5 11:53 lo hacía todo perfecto para su suerte no tuvo la suerte necesaria para poder seguir porque yo que sabía lo que hacía era sabido jugadas que tenía como opinan que presionar como tiene que que todo no pero pero hay veces que te hace falta esa pizca de suerte para de resultados para poco es seguir no una línea Hay en este caso es no pudo la última

Voz 1375 12:18 Thiago del Madrid se se nota mucho me imagino que sí pero habéis notado mucho el salir a entrenar y a jugar decir dónde está Cristiano

Voz 5 12:27 bueno Cristiano no sabemos que quiénes si quién ha sido el Real Madrid el mejor del mundo y está claro que quieras o no lo lo nota no

Voz 3 12:37 pero creo que que hay gente que

Voz 5 12:40 han salido bien las cosas está claro que no salió no resultaba o que todos querían y tal pero creo que hay plantilla para mí es eso no que hay gente que piensa no pude hacer la pretemporada que yo hubiese querido y físicamente pues llevamos a justos al principio de diga qué tal pero creo que que en este tramo de liga el que quiera y ahora viene todo lo bueno noches ya fase finales de Copa del Rey y la Champions creo que buena dar un salto y creo que lo tiene otro se hallaba cero he jugado muy bien

Voz 3 13:10 ya esperemos que cabe con con algún título para el Madrid

Voz 1375 13:15 los con el Madrid en la Champions no

Voz 3 13:17 sí claro

Voz 1375 13:19 por supuesto eso es lo que cambia es lo que cambia iré sigues viendo les sigue siendo favoritos o este año este año menos

Voz 5 13:25 es el vigente campeón hasta que el otro no levante esa copa están es el favorito oí mundial y todo el mundo quiénes Madrid eso es país fíjate lo he notado mucho cuando estás dentro no yo cuando están el español jugabas contra Madrid contra Barça pues en una semana que te hemos te más muchísimo más lo ves dentro de usted cada semana cada equipo da lo mejor de sí para jugar contra el Real Madrid si eso es otra cosa que me chocó mucho

Voz 1375 13:53 pues nada éste es Kiko Casilla aporte Erazo XXXII años acaba de firmar cuatro temporadas con un histórico del fútbol inglés que está en buenas manos en las manos de del Loco Bielsa de Marcelo Bielsa que acaba de fichar un portero que es Kiko Casilla no sé si te has despedido me imagino de los compañeros y de todos pero tiene la sensación de que te has ido un poco sin despedirte no como te hubiera gustado el madridismo no sé si a los madridistas que escuchan la serie El Larguero te gustaría decirle algo desde allí

Voz 5 14:18 me gusta en el campo nueva que yo tal pero sobre todo que casi un placer vestir esta camiseta levantar esos títulos de ir a la Cibeles es una cosa que siempre pequeño el cariño que siempre he tenido jugar abajo ahora menos lucirá lo mejor adaptado esa coño ese cariño hay que sube uno más en la tele cuando puedo ir a Madrid en las gradas que instale

Voz 1375 14:44 mensaje de Kiko Casilla que que es un tío del fútbol y que ahora se va allí a a la liga inglesa a intentar pelear por subir a la Premier la imagen de Suárez las visto porque ha opinado todo el mundo no sé si habrás visto la imagen de Suárez con Pichu Cuéllar para ti es falta de Suárez estamos aquí liados con la polémica con el partido para ti es falta

Voz 5 15:01 el en en Inglaterra no ya te lo digo en Inglaterra no no es una broma para falta para primera gran portero no se les puede en teoría entre comillas no se le puede tocar dentro del área se ve que Pichón acoge el balón pero hable meter toda la plantilla para mí es falta clarísima

Voz 1375 15:20 pues lo dicen portero ahora ahora ya llamaría Iturralde González para para que te escuche lo que lo que acaba de decir Kiko Casilla

Voz 2 15:26 sino que me daba mi digo muchas gracias por llegar un rato para claro

Voz 1375 15:33 entonces Larguero que te vaya muy bien y que tengo ya te queda cuerda para rato y seguro que te volveremos a ver después del fútbol inglés ascender con el Leeds seguro que algún