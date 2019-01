Gerardo Berodia, taxista y jugador de fútbol: "Solo pedimos que se cumpla la ley"

Voz 1 00:00 Gerardo Berodia buenas noches hola buenas noches cómo estás hombre mira aquí estamos ya preparados para meternos el mercado a un día largo así que has hecho y bueno pues esta mañana entrena calor mañana ah bueno pues hoy toca una sórdida analizar son poco toco con el gremio y ahí hemos estado pues pues todos

Voz 2 00:24 hace no mucho porque si alguien no conoce Gerardo Berodia os lo presento es un futbolista

Voz 1375 00:30 de la Agrupación Deportiva a dar

Voz 3 00:33 de el barrio Pilar un barrio del norte

Voz 1375 00:35 de Madrid y bueno a estar en innumerables clubes

Voz 4 00:39 y aquí sí

Voz 1375 00:40 que con su verdadera pasión que es el fútbol pero después de haber dado varias vueltas por el globo voy por el mundo jugando al fútbol buscándose la vida pues decidió también hace cuántos años cuatro ya seis años comprar una licencia de taxi durante creo que cuatro años tuviste tu tu llevando el taxi no

Voz 1 00:58 sí es todo trabajan no pues bueno pues pues con el taxi todo el día al final hay que decir algo el fútbol no es como para decir que solamente con esto allí pues ahora porque te tengo un nuevo proyecto cual yo claro al fútbol que es lo que lo que que es lo que lo que me gusta igual apostando en pero si en vez de taxi

Voz 1375 01:24 que sigue extendiéndose que extienda la licencia para lo lleva otra persona mientras tú te dedicas plenamente al

Voz 1 01:28 bueno eso es ese estoy así un poco la situación la me encuentro ahora mismo

Voz 1375 01:33 pues ya se ha hablado mucho durante todo el día en la Cadena SER de lo que pasa pero nos gustaría que un futbolista que a veces taxista que tiene la licencia al taxi

Voz 4 01:42 nos explicara qué es lo que está pasando entre los taxistas los coches V te hace dvd el ya sé que muchos taxis escucháis El Larguero muchas gracias

Voz 1 01:54 bueno yo realmente no nosotros ahora mismo lo que estamos tratando de que se cumpla con la ley no estamos de que todo se regule como como estipula la ley han sido muchas intentonas en las cuales bueno vemos que somos un juguete la la comunidad Simon pasando la pelota lo otro ahí al final va pasando el tiempo y el taxi sirve de una manera que no es como deberían estar no es intentando intentando pues bueno en nuestra nuestra ley que está la clave para que así sea la Comunidad la verdad que todos nos está escuchando igual ya no hemos tenido otra otra solución que una Liga

Voz 1375 02:38 de momento no tiene fin esa huelga que ha empezado hoy digo que gracias a los taxis que escuchan al larguero y la Cadena SER que sé que sois muchos los que lo lleváis ahí cuando cojo algún taxi gracias también a los compañeros que también escuchan la Cadena Ser yo también forman parte del transporte público en esta ciudad pero no se nos está yendo esto Un poco de las manos no crees que no sé cómo lo ves tú Gerardo que ya sé que estás ahora con la cabeza en el fútbol pero que tienes un taxi es que tienes una licencia de taxi no hay otra manera

Voz 4 03:06 era de porque al final el el ciudadano es el que

Voz 1375 03:11 el que lo acaba pagando no no la huelga que todo el mundo tiene derecho a la huelga faltaría más mañana la pueden hacer los de ahí los DV pero no hay otra manera de de de ponerse de acuerdo y de aprender a convivir Uber que hay el taxi sin llegar a lo que estamos llegando

Voz 1 03:27 claves nosotros realmente no estamos pidiendo que que desaparezcan final realmente el uno con pulcro estamos intentando pedí exigir es que se cumpla la ley como es no realmente tiene que haber una licencia cara

Voz 5 03:41 por cada treinta no cada treinta si tiene que haber tiene que haber

Voz 1375 03:45 un y fallo un Uber por cada treinta taxis

Voz 1 03:48 eso sí eso entendáis que no se cumple no es que no se cumple no lo haría de un hay trece mil Rafael en España las cuales en Madrid hay seis mil y pico licencia bueno no son licencias son autorizaciones inglés se con lo cual si los Glosas Un poco pues evidentemente Oscar a cada dos taxis tenemos uno ITC entonces no se está cumpliendo la ley en lo que nosotros exigimos dos no pedimos que se que se vaya si creemos que la competencia siempre es buena pero que sea una competencia no me como tiene que ser no con la ley que con la ley en la con la ley ordenando la ley me la sobre todo lo que hablamos que ya no solamente que no está cumpliendo el número de licencias pesqueras parte hay una serie de cosas que se salta está esa autorización

Voz 5 04:39 es como el el tema de

Voz 1 04:41 la gente los para por la calle cuando eso no se puede hacer bueno en la contratación porque claro

Voz 1375 04:48 tanto tanto él como el que a través de una aplicación tu crees que separan por la calle yo yo no no sé si es bueno tú estás en este negocio yo no lo estoy yo de vez en cuando cojo el coche con una cojo un taxi otro día cojo un número cojo hay otro día con un taxi pero pero ellos no pueden coger Ana

Voz 4 05:05 te para por la calle y tú dices que eso lo hacen

Voz 1 05:09 sí mira yo tenía un trabajado que ha estado trabajando anteriormente no estas plataformas así ha reconocido que cierre la gente le para final cuando tú te registrase tiene una serie de beneficios y hay gente que lo ha pagado con la CAI servicio pues esas son cosas que no se pueden hacer yo es la bueno pruebas hace y no pasa nada no hay ningún tipo de de de sanción para para esta gente entonces bueno nosotros estamos intentando que que las cosas salgan bien que ellos están intentando crear un monopolio tuvieron que tú y somos nosotros los que queremos un monopolio no nosotros no pues para la competencia procesar como tiene que ser no habría pasado en otras ciudades que como ya sabéis en San Francisco Antonio hablando ahora mismo hay dieciséis estaciones cuarenta no

Voz 1375 05:57 porque creo que hayan desaparecido los taxis

Voz 1 05:59 sí y además había problemas después realmente cuando cuando no

Voz 6 06:02 no con el monopolio de la gente no es consciente de que

Voz 1 06:05 que que todo va a ser muchísimo más caro ocasional como va por Depor demanda no tiene no tienen tarifas reguladas como nosotros pues cuando hay una demanda por por por eventos deportivos o lo que sea pues es que es que a lo mejor cobran chico que se lo que puede cobrar taxi no entonces yo creo que la gente no es consciente el grupo de empresas que están detrás de todas las plataformas que lo que quiere hacer con el con el monopolio de del taxi no hizo Bono

Voz 1375 06:32 claro pero pero si eso fuera así la gente no pediría no cogería una empresa española para quien no lo sepa IV es una empresa americana que es de origen de San Francisco donde practicamente es verdad que ha habido se han expandido de tal manera que han acabado con los taxis públicos que que antes existían practicamente no hay taxis en San Francisco funcionan todo el tiempo con Uber ya vendidos a empresas que se llama Uber también está que Avishai pero si fuera tan caro como decís au al fin y al cabo la gente no lo escogería la gente demanda por la aplicación bueno ya que el cliente el cliente final es libre para elegir lo que le dé la gana sobre todo en qué crees que tiene que mejorar el taxi porque vosotros reclama is una serie de condiciones que se les exija a los WC

Voz 4 07:13 pero en qué queréis que tiene que mejorar el taxi

Voz 1 07:17 a ver evidentemente todo el mundo conoce pueden pueden mejorar igual una cosa que tendremos que presentarse la bueno hacer acciones la Gremial y todo el mundo para ver en qué podemos mejorar que el cliente demanda la mejora en taxi a eso eso llevará pero eso no quita no quita que ahora mismo la reivindicación que hay una serie de cosas que no cumpliendo y cómo es que has final es una empresa española pero pero bueno yo satura por eso aquí en España pero realmente no están pagando impuestos porque bueno no pagan impuesto de sociedades porque acumulan pérdidas hace muchísimos años no pagan seguras e porque no tienen trabajadores directos al final no obstante debutando guber pasa lo mismo que tiene detrás tanto a los de Amazon Google no no tributan aquí tu Ka tributar en EEUU incluso en Holanda hay realmente nosotros sí estamos tributado todo en España de pagamos nuestros impuestos hay una serie de cosas que no se lo están haciendo bien no es lo que nosotros demandamos sobre todo y principalmente es que sea una competencia leal porque al final porque tenía unos está cumpliendo la normativa uno treinta y eso es lo que nosotros nos quejamos que que una vez que eso esté cumpliendo se

Voz 5 08:27 o lo que es libre el ciudadano elegido que quiere ir

Voz 1 08:32 son solamente estamos dando pelear nuestra cómo está la como tiene que estar la ley y no que no se está cumpliendo

Voz 1375 08:38 ha dicho que el fútbol pues has tenido la suerte de poder vivir y que es tener que buscarte la vida ahora estás otra vez en el fútbol pero sin dejar el taxi del taxi es fácil vivir

Voz 1 08:51 bueno cada día más complicado pues lo que está sucediendo evidentemente la facturación ha bajado muchísimo y es muy complicado no ya los números que hace muchos años hacían cada vez la facturación es menor a ver cómo está más está claro que pagamos muchos impuestos pagamos nuestra Seguridad Social a nuestros trabajadores bueno es complicado no pero bueno estamos intentando que se nos escuche para que esto pueda ser una forma de vida para tantas familias que viven en España el taxi que podamos convivir todos pero de una manera como tiene que ser

Voz 2 09:25 bueno pues la ley bien hecha

Voz 1375 09:29 déjame que te tira la descuelgue digo adiós antes de que venga a Daimiel te pregunto cómo va el equipo cerramos Ramos con Gerardo Vera

Voz 4 09:34 ya en un día en el que hemos visto imágenes ahora te pregunto esa imagen hemos visto también donde un coche de un WC se ha llevado por delante un taxista que ahora mismo está muy grave y mañana parece que va a ser un día todavía peor Ojalá quiero ojalá nos equivoquemos tiró la descubre decimos adiós a Gerardo que viene ya Daimiel con la NBA

Voz 15 11:19 bueno la una y cinco vamos a decir adiós a Gerardo Berodia que además de estar pendiente del taxi y ex jugador de como decíamos antes de la ve con qué tal vais cómo va la temporada

Voz 1 11:29 bueno está un sufriendo mucho claro a llevamos llevamos dos meses sin ganar esta semana ganáramos al señor a las toca ir a Valdebebas a a correr detrás de los chavales pero bueno

Voz 2 11:42 pero tampoco indico y con fuerzas para seguir o no

Voz 1 11:45 sí bueno a mí ya se me está acabando la gasolina treinta y siete años luego te digo

Voz 1375 11:50 XXXVII ya entonces que saliste saliste de las categorías inferiores del Madrid lo has estado si si se me olvida alguno dímelo en enero en El Álamo en Pinto en el Navalcarnero en el Leganés en Zamora la Ponferradina al Conquense en Lugo en el Wilstermann de Bolivia en el Navalcarnero Móstoles Rayo Majadahonda llenará dar me quedo alguno no

Voz 4 12:12 esto ya con buenas tardes

Voz 1375 12:18 pues nada Oye que de que a los trece siete años sobretodo te quede mucha gasolina no tienes mucha ilusión por por esa pasión del fútbol que es lo que siempre has tenido cuando se acaba el fútbol vuelve al taxi o qué

Voz 1 12:30 no me monta una empezar representación de jugadores muy bien la verdad que estoy ahí al final el fútbol de lo que me apasiona quiero seguir vinculado a ellos y bueno creo que puedo ayudar y asesorar bien a a los chicos que están empezando estamos dijo la pelea drogas desde hace no va a ser fácil

Voz 1375 12:46 no no te voy a hacer una pregunta cómo a veces la hacemos a algunos jugadores que venían a Larguero algún día trabajaría para Agüero para que avisó ahí lo imposible seguro que esto queda grabado

Voz 1 12:59 es un problema de Mike espero que los jugadores que represente es ni se les ocurra montar de ninguno yo voy a intentar que

Voz 4 13:05 que cojan los casi siempre lo que tú de España no tiene que salir de aquí la imagen de hoy qué te ha parecido

Voz 1 13:13 el qué pero bueno muy mal al final no justifica nada pero ninguno de los actos a los que se han pasado con con los vehículos se agresiones cabido bueno lo que llevamos viendo durante toda

Voz 1375 13:26 del Barcelona y en Madrid no

Voz 1 13:28 por eso no tiene justificación y esperemos que no pase mañana se que va a ser un día duro porque empieza a Fitur y francés Bourdais Madrid pero bueno esperemos que cuanto antes es recorre de de todos

Voz 1375 13:40 un abrazo Gerardo Berodia un abrazo muchas gracias a ti hombre hay mucha suerte con la con la temporada con dar con el fútbol también con el con el taxi un día duro ya lo ha dicho Gerardo y lo hemos venido contando