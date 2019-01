Daimiel: "Que Marc Gasol acabe en los Lakers es una posibilidad real"

Voz 1375 00:00 hola Antoni Daimiel muy buena muy bien joven no respiró no no bueno

Voz 0475 01:03 como cada martes recta final de El Larguero antes de que llegue Mara Torres por el paro recta final del Larguero para hablar de la NBA como cada semana con Antoni Daimiel para empezar hablando de la barbaridad que Nacho hizo Craig Thompson con los Warriors que no tiró las zapatillas y las metió pues no podía sin colas Bette Davis

Voz 0200 01:20 sí sí sí metió cuarenta y cuatro puntos pero lo más importante empató un récord de meter los diez primeros triples que intenta ser un parte osea los diez primeros los metió de manera consecutiva y bueno pues en tres cuartos metió esos cuarenta y cuatro puntos el partido lo olvidan entre cuartos y en tres cuartos y lo tenían muy favorable contra Lakers diecinueve arriba ya asentó es verdad que había fallado el undécimo acabó con diecisiete de veinte en tiros de campo no es la primera vez bueno él ya tenían una muy buena racha en enero el promedio era de veinticinco puntos por partido

Voz 0475 01:52 normal pero me decía en noviembre y diciembre fueron

Voz 0200 01:55 a los meses para él pero enero ya muy bien y se nota que están racha yo no sé si es un mensaje también porque se ha especulado mucho con que los Lakers podrían estar interesados en Clayton son para la temporada que viene y el por si acaso se lució eh

Voz 0475 02:10 hay un dato que me ha dejado alucinado que es que anotó diecisiete canastas y sólo votó el balón a veces nos comentaba voto el balón ocho veces sólo ocho veces el balón llama con cuarenta y cuatro puntos

Voz 0200 02:20 sí sí llama mucho la atención no lo que pasa que es es verdad que es un jugador en el que este tipo de estadísticas habitual es muy raro en un jugador de perímetro los pívots pues sí que normal que un setenta y tantos por ciento de sus tiros posean sin votar porque les pasan el balón debajo de la canasta de la meten para abajo y tal en un escolta alero como escritor es muy raro pero él el cincuenta y cinco por ciento de sus tiros más de la mitad los mete sin bote previa eh

Voz 0475 02:48 tras el balón iba dentro eso es eso es pero pero

Voz 0200 02:50 no este ha sido un exceso también creo que cuando metió sesenta puntos contra Indiana en el dos mil dieciséis En me parece que fue conoce botes solo noventa segundos el balón en su poder es una barbaridad Sicilia gordo que entonces

Voz 0475 03:03 comentamos que todo lo contrario quejar de que es vota cuarenta veces son muy buenos

Voz 0200 03:08 los dos pero dos tipos diferentes de

Voz 0475 03:10 bueno pues nada se salió salió Thompson en parte ganaron los Warriors que ya están líderes de el oeste pero sigue siendo líder de la NBA Minnesota digo estamos ante Toronto

Voz 0200 03:21 muy walkie aunque tiene mejor porcentaje porque tienen menos partidos jugados treinta y cuatro doce mil Wook y XXXV trece para Toronto bueno

Voz 0475 03:30 oye cuánto queda a Le Bron que siguen echándole de menos en la izquierda

Voz 0200 03:32 sí sí eh pues de momento el jueves que es el próximo partido madrugada el jueves al viernes han dicho que no

Voz 0475 03:39 oiga

Voz 0200 03:40 van a entrenar martes y miércoles los Lakers y ahí en esos entrenamientos es habrá un poco más no sé si los reservan para el fin de semana pero el jueves contra Minnesota el que sí puede reaparecer es Rey un rondo después de esa fractura en la mano pero Le Bron seguro

Voz 0475 03:53 bueno pues nada hay que seguir esperando a ver qué pasa con Le Bron malherido a preguntarte en los barrios por causas que ya a los partidos porcino un año después bueno vi Biel quinteto además lo vi en directo en el de el de anoche no lo vi pero el de hace dos o tres y cuando vio el quinteto dije es que me parece una broma no es una barbaridad cinco jugadores all star acuérdate que al quién te todos los borre los con Iguodala en vez de Cousins le llamaban El quinteto de la muerte y su primer anillo de esta época moderna las resolvieron con Iguodala de titular quitaron about es bueno fue el envite de la final eso es claves eso es ya han metido a causa de la verdad que la estadística avanzada

Voz 0200 04:32 dice que los minutos que ha jugado que han sido muy pocos dice

Voz 0475 04:35 ocho minutos entre los dos partidos ese quinteto el parciales de más XXXV Paraguay ríos

Voz 0200 04:41 es muy buena defensa a los rivales no hombre hay que hay que esperar yo creo que va a haber momentos de de óxido para Cousins y ahora está en el momento de la euforia está jugando con ganas les sale bien eh perdonando de tres incluso eso es pasando muy bien el balón yo creo que la veo es cómo pasa el balón desde la cabeza de la voz

Voz 0475 05:01 el quinteto carril tome

Voz 0200 05:03 com Duran Duran Hungría Green

Voz 0475 05:06 cinco tíos molestar pero bueno e otro nombre propio anoche ayer era el día a Martin Luther King en Estados Unidos hay el protagonista fue el Luka Doncic primer triple doble en su carrera

Voz 0200 05:14 otro titular para él no porque ha sido el segundo jugador más joven en hacer un triple doble el primero fue Michael Fuchs este jugador que está ahora de baja por problemas de hombro e lo hizo el año pasado estando mal pero hizo el triple doble y Doncic con un poquito más de edad ha hecho se triple doble eh

Voz 0475 05:30 ahora están sufriendo los Mavericks eh porque perdieron hizo el triple doble Palmar en otra vez ha perdido siete

Voz 0200 05:35 los últimos diez partidos el siguen promedios de veinte puntos por encuentro jugado en canchas muy difíciles porque jugar en Indianápolis en Milwaukee son equipos duros buenos en defensa hay ha sufrido en cuanto a porcentajes en tiros de campo pero sigue brillando y sigue acaparando titulares

Voz 0475 05:50 hoy la semana pasada de acuerdo que hablábamos de que podía haber un inminente traspaso de Marc Gasol que ha pasado

Voz 0200 05:55 de dos vías bueno ha salido hace unos minutos boina Eroski el periodista estadounidense diciendo que va a ampliar próximamente la información pero que Memphis ya levanta el veto y que está dispuesto a escuchar ofertas bien por Coli bien por Marc Gasol lo bien por los dos esto significa que va a salir o sí bueno esto significa mandó un mensaje al resto equipos porque se les consideraba intocables no toda la vida jugando allí pensaban que Memphis no los quería traspasar ahora ya Memphis Grizzlies anuncia que sí que está dispuesto a traspasar los iba a haber muchas llamadas no creo que ya hablamos la semana pasada vamos apuntar equipos como Charlot como Washington como Los Ángeles Clippers como sacramento equipos que pueden estar interesados inocuidad con Lakers bueno cuidado con Lakers porque ahora seguramente como vamos a hablar de Carmelo Anthony y ahora te lo voy a explicar porque yo me pongo en una componenda que podría tener visos de realidad

Voz 0475 06:51 cuéntanos lo que a ver cómo suena Armero Chicago Carmelo seguido a Chicago otras

Voz 0200 06:56 basado en lo que pasa que van a esperar al día siete eh el el final de el límite para traspasos eh en ese momento Carmelo rescindirá su contrato con Chicago ir va a quedar libre ha dicho Lakers que ellos tendrían interés en Carmelo peros no van a despedir a ningún jugador de la plantilla sólo se hubieran huecos de plantilla el hueco sólo se hace traspasando traspasando más jugadores de los que recibes a cambio si hace algún traspaso importante Lakers imagínate Marc Gasol y ofrece en este traspaso Brandon in gran o Kyle Kuzma con o los dos entonces sí que les haría falta Carmelo que ocupa las posiciones de Kuchma o de Ingrid no entonces imagínate

Voz 0475 07:39 pueden deshacer de Kuchma

Voz 0200 07:40 bueno sí sí a cambio de un jugador de la liga podrían arriesgarse porque ellos necesitan competir ya tiene Le Bron tiene treinta y cuatro Marc Gasol va a cumplir treinta y cuatro a finales de este mes entonces es una posibilidad de que Carmelo está entrenando y que se ponga a punto para que lo llamen los Lakers a mediados de febrero

Voz 0475 07:58 se pueden juntarse Le Bron Carmelo y Marc imagínate o Ciudad de otro equipazo ahí en los Lakers fue bueno bueno at permanezcan atentos como ciegos la semana pasada eh sería bonito además no porque seguir serían poco los pasos de su hermano si para ellos es ganar el anillo tardé la carrera en mí

Voz 0200 08:13 CIS Bono ha estado mucho más tiempo Marc Gasol que Pau pero el nuevo cambiar de equipo yo creo que lo hemos dicho muchas veces en el larguero le han sobrado dos años Gasol en mente totalmente oye llevo días viendo eh

Voz 0475 08:25 que en la en el repaso de las estadísticas de Oklahoma iba a ver qué ha hecho Abrines cero minutos cero dos a cero minutos cree que pasa con Abrines

Voz 0200 08:34 con un caso de los más opacos y misteriosos de que yo he conocido la NBA ha pasado de ser titular a mira el día de Navidad fue baja se dijo por enfermedad incluso la retransmisión de Movistar bromea uno algo Nochebuena estoy bueno hubo dos partidos de baja por enfermedad a partir de entonces motivos personales no se ha revelado nada por de dos coma City Thunder ni siquiera a la prensa local de Oklahoma eh tiene datos noticias ir este fin de semana yo descubrí en Twitter que un periodista de la televisión autonómica balear habló con el padre de de Álex Abrines le dijo que había tenido un virus muy fuerte y que había bajado mucho de peso este puede ser el motivo Xisco cruces el periodista que tuiteó yo esto el caso es que ya lo en el último partido en el Madison estaba con el uniforme en el banquillo no jugó creo que el próximo ha dicho el entrenador que tampoco va a jugar pero esperemos que en lo que resta de semana pueda reaparecer a las averías y nos enteraremos

Voz 0475 09:33 exactamente basar como valor como las votaciones

Voz 0200 09:37 bueno ha habido hubo un tercer recuento ya sabes entonces titular

Voz 0475 09:41 han terminado las votaciones eh sí creo que hoy no

Voz 0200 09:43 acabado hoy hoy terminamos sí sí ya acabado Se va a conocer el resultado de los titulares en la madrugada el jueves al viernes normalmente la hora oficial es la una de la madrugada buenos pero es posible que haya periodistas de Estados Unidos que lo desvelen antes con lo cual muy atento Javi Blanco a las diez de la noche Bossi estará eh sí sí para yo sé que está está todas pero a todas pero sí se sabrá ya el jueves por la noche en el Larguero podrás decir los quintetos titular será dosis titular yo creo que Betis n tiene opciones pero no hay que llevarse un disgusto sino lo es porque luego estarán las opciones para ser All Star elegido por los entrenadores del oeste vamos a ver lo que votan periodistas innovadores yo creo que sobre todo los periodistas va a haber muchos que van a votar por dos vueltas

Voz 0475 10:30 de jueves a viernes saldremos de dudas e una más antes de ir con con las de los oyentes a la historia del colmo de Marc Jackson que me ha hecho Javi pregunta aliado y miel el base de los Knicks de finales de ochenta que ha pasado con eso

Voz 0200 10:43 promo pues mira te cuento que eh hubo pues hace muchos años en Beverly Hills engaño ochenta y nueve un asesinato de un matrimonio de potentado y tal entonces meses después detuvieron a sus hijos como eh presuntos asesinos de los padres y luego se han hecho series y películas en Estados Unidos sobre estos hermanos que al final reconocieron que habían asesinado sus padres por la vida de lujo que llevaron desde que los asesinaron o murieron hasta que luego los detuvieron e fiestas apuestas viajes compraban roles porches etc bueno el caso es que ha parecido un cromo cromo de Mar Jackson el que fuera base entre otros de los Knicks si en el cromo que se subastaban Ebay se vendían Ebay a veinticinco dólares Se ven sentados en primera fila de pista en el Madison a los dos hermanos hermanos Menéndez es ha detectado que esa foto se tomó entre que asesinaron a sus padres fueron detenidos es decir cuando se estaban gastando toda la pasta entre otras cosas compraron entradas para ver partidos en el Madison en la primera

Voz 0475 11:49 toda la sangre fría del mundo Espirito de baloncesto

Voz 0200 11:52 por cierto tantos años después Xbox han vendido ya cientos de

Voz 0475 11:56 pero esto está a veinticinco dólares me parece barato el grupo es porque si tiene mucho valor madre mía con los Menéndez benditos es bueno vaya Historia vamos con preguntas de los oyentes de Larguero que mandar a través de Instagram

Voz 1375 12:06 dice John Villalón Si fueras entrenador de baloncesto a qué entrenador de baloncesto te gustaría parece Phil Jackson si filias drogas es un entrenador muy bueno indiferente tanto a dos libros de

Voz 0475 12:21 Jackson que me han encantado por cierto yo no sé si habrás leído canasta sagrada hasta sagradas y once anillos que no sonoros que la filosofía la manera de

Voz 1375 12:29 sobre todo cuando compara cómo eran eh

Voz 0475 12:31 que hubiera ni Michael Jordan como en el vestuario en El Vestuario como Ibrahim

Voz 0200 12:34 en el vestuario la gente piensa que ganar con muy buenos jugadores es fácil siempre y no tiene por qué eran amigos e inminentes muy difíciles de manejar tanto al no como otros

Voz 0475 12:44 mira Mourinho por ejemplo eh

Voz 0200 12:47 dice Paz Ahbar que podrías

Voz 1375 12:49 por qué podría aportar Melo a los Lakers en los playoffs bueno

Voz 0200 12:55 pues hay que acordarse del jugador que ha sido diez veces All Star y que ha sido una estrella de la liga hay un gran anotador yo creo que podría aportar y con un jugador con la lectura de juego de Le Bron James y que además es amigo suyo mucho más de su jugador sobre todo ataque anotador podría aportar claro que sí Lakers y experiencia en colegios e Iker V

Voz 1375 13:14 K dice crees que Luka Doncic acabará siendo campeón de la NBA

Voz 0200 13:19 Coppola mucho sol no sólo va a depender del fondo ya sabes Stockton Malone no fueron campeones Barkley tampoco eh va a depender de la suerte de de de como hagan las cosas los Dallas Mavericks que será su equipo durante muchos años se supone y luego si cambia de equipo pues a ver dónde cae lo lo bueno también una estrella de la Liga es que tenga algo de poder de decisión sobre dónde juega y con qué

Voz 0475 13:41 mira que otras sobre Carmelo Anthony E

Voz 1375 13:43 llegó a Yus si Carmelo Anthony recibe la invitación entre comillas de Le Bron y acaba como en Oklahoma y cómo

Voz 0475 13:48 en Houston crees que debería retirarse

Voz 0200 13:51 no sé si retirarse pero les va a costar seguir en la NBA no han sido tapas buenas para él

Voz 0475 13:55 igual en la ACB la hacemos un hueco o no podrá

Voz 0200 13:57 a sacar grandes contratos a lo mejor en China e incluso duda si mira la operación que han hecho con Chicago coló el traspaso quiere decir que el está interesado en seguir ingresando la ha mucho dinero en su carrera pero esto lo hace sobre todo mar asegura el contrato que tenía incluso más

Voz 1375 14:11 boca eh jockeys podría ser titular en el All Star

Voz 0200 14:15 pues es difícil por las votaciones creo que estaba séptimo entre jugadores de aleros ala pívots y pívots del oeste así que por votos va a ser muy difícil

Voz 1375 14:24 a ver esta me interesa tu respuesta Saúl Claver crees que un traspaso deben Simmons puede beneficiar el juego de Lloll Embid

Voz 0200 14:32 no tiene porque yo creo que son dos muy buenos jugadores eh que se tienen que entender y de hecho hechos entienden muchas veces eh yo creo que es muy fácil jugar con y con otro a mí más

Voz 0475 14:43 suena más hay me sobra más ahí Butler que cualquiera de estos dos

Voz 0200 14:46 sí y cada vez lo tienen más eh sobretodo para balones calientes de final de partido igualado pero durante el partido yo creo que carga más con el peso del juego del equipo envidia eh

Voz 1375 15:00 Jason Terry Jason White un o Donavan Michel para tu equipo dice Harb a Alonso

Voz 0200 15:05 para un equipo para ganar oí a medio largo plazo Tate un título dice Castor orín Si fueras jugador sí

Voz 1375 15:13 más de machacar o de ásperos bandeja

Voz 0475 15:16 hombre lógicamente machacar es lo que menos he podido vivir yo te he visto hacer muchas grandes estrellas el Apache se muere y luego por ejemplo dice aquí estas pedradas que siempre llegan que son interesantes

Voz 0200 15:31 Aitor Toll García te gusta más la morcilla o el cordero de Burgos el correo siento estoy contigo qué opinas de las bodas dice Rubén Two veintidós bueno yo creo que es una cosa esto es muy personal pero creo que es una cosa de otra época todo lo que se suponía tradicionalmente que se buscaba conseguir ha a través de una boda se puede conseguir sin boda eh es decir el compromiso la unidad eh Yellowstone legales están resueltos sin boda creo que se ha quedado traes y luego tiene unas vinculaciones también económicas contractuales que que dan más problemas que beneficioso totalmente eh

Voz 1375 16:09 dos más dice bastante Sergio que es más fácil que Gareth Bale juega en más de treinta partidos y marque más de veinticinco goles o que los cerdos vuele eh

Voz 0200 16:19 hombre ahora ya con los drones y eso no sé qué decirte pero porque puede haber drones que soporten un cochinillo no pero no hombre yo creo que Bale al final sacamos tópicos sobre jugadores porque así lo demuestran las carreras y luego de repente se cambia no eh sobre todo lo que tienen que hacer estos jugadores con estas historias de lesiones tan largas es trabajar mucho en el gimnasio y claro fisios vital para que esos músculos tan frágiles e sean resistentes

Voz 0475 16:49 sostienen Carrick por ejemplo con los tobillos se dirá última así no pudiese escribir en España en qué otro país viviría yo vuelvo a decir igual en otro país e incluso pudiendo

Voz 0200 17:04 no no mira eh si tuviera que empezar otra vez así que yo creo que hay un país que me gusta mucho para para hacer una vida la que estamos acostumbrados de primer mundo que es Canadá o amigo que hay ciertos lugares de Vancouver fantástico fantástico bueno creo que eh no sé si hay un entrenador del Madrid creo que tiene un ex entrenador del Madrid

Voz 0475 17:29 Ancelotti y tiene casa en Vancouver sí sí sí sí nos vamos a ver si pues igual hasta alquilando a buen precio vale pues nada más esta noche tienes algo no no no no no pero hay hay buenos partido así va a tocar dormir poco Travessera

Voz 0200 17:43 juegan están jugando Toronto Sacramento lo juega Oklahoma Portland y luego Dallas equipo sus contra Clippers y fines Minnesota os eh bien las cosas en el oeste