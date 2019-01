El Larguero (22/01/2019): Análisis y protagonistas de la Copa del Rey y entrevista con Kiko Casilla

Voz 1 00:00 buenas noches acaban de arrancar los cuartos de final de la Copa del Rey Valencia

Voz 1375 00:39 en Getafe ha caído uno cero el gol de Jorge Molina que marcaban el setenta y ocho y los de Marcelino que tendrán que volver a remar como hicieron en la eliminatoria de octavos contra el Sporting de Gijón para dar la vuelta en Mestalla Martes que viene partido de vuelta en Valencia ese partido que su estado contando en Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo ahora enseguida el análisis hilos protagonistas del encuentro pero repito Getafe uno Valencia cero primer partido de los cuartos de final en el Alfonso Pérez sigue todavía por ahí Pedro Morata hola Pedro muy buenas qué tal Manu buenas noches pues uno cero a remar otra vez para el equipo de Marcelino la vuelta sí sí

Voz 2 01:15 Valencia decepcionante el para el partido de hoy en la primera parte en la segunda parte ya en la primera parte el Getafe

Voz 3 01:22 me avisó Molina eh

Voz 2 01:24 la segunda ahí en la primera Ángel el delantero centro del Getafe que podían llegar los goles en cualquier momento y es este Valencia falto de confianza que con poco el rival le hace daño un Valencia que es como como el Guadiana aparece desaparece solamente los dos último partido buenas segundas partes pero hoy aquí es un Valencia decepcionante ante un Getafe que ha hecho su partido el partido que se esperaba con un buen resultado para un equipo como el Getafe con un uno cero para el partido de vuelta

Voz 1375 01:49 está haciendo una temporada en el equipo de Pepe Bordalás como ha demostrado esta noche otra vez dejando la portería a cero importantísimo para el encuentro de Valencia de la semana que viene además luego estaremos en Sevilla en Barcelona mañana jo al Sevilla Barça sin Messi sin Busquets en la convocatoria de Valverde que hoy no ha querido rectificar sus palabras sobre lo que ocurrió en el choque entre Luis Suárez Pichu Cuéllar luego escucharemos al técnico de el Barça esas palabras que dejaron bastante cabreados a la gente de Leganés hoy hablado al técnico del Barça pero ha dicho lo que dijo el otro día que no tenía nada que rectificar bueno mañana como digo ese Sevilla Barça y quedarán para el jueves los otros dos partidos de cuartos el Espanyol Betis y del Real Madrid Girona eso en la Copa del Rey de nuestro país en Francia ha habido Copa Mónaco uno me tres desastre el Mónaco eliminado Fábregas y salió un rato en la segunda parte a casa al Mónaco en la Copa portuguesa Benfica uno Oporto tres sin Casillas que no jugaba pero fácil para el Oporto en este partido contra el Benfica esto en cuanto a los resultados puros y duros del día en lo futbolístico pero sin duda el sonido del día tiene que ver con algo que ahora mismo tiene en vilo a especialmente un país Argentina también a dos clubes por encima de todo lo demás el Nantes el Cardiff seguro que ya sabes de lo que hablamos es la desaparición de Emiliano sala jugador argentino de veintiocho años concretamente iba el sexto máximo goleador en la Liga de Francia va el sexto máximo goleador en la Liga de Francia los tres primeros son en papel con diecisiete Cavani con zen Aimar con trece Yeste Emiliano sala argentino con doce tan buena temporada está haciendo en el antes que el Cardiff ha ido a ficharlo ya pagó dieciocho millones el traspaso más caro en la historia del carril el equipo el conjunto galés ayer una vez que ya había firmado el contrato con el Cardiff cogió una avioneta para trasladarse desde Cardiff hasta Nantes despedirse de sus compañeros al parecer algo había ido mal en el vuelo una avioneta pequeña modelo pues que tampoco debe ser muy haya reído propiedad del dueño del Cardiff de su nuevo club aquí en el avión de vuelta una vez que ya se despidió de sus ex compañeros del Nantes en el vuelo de vuelta Nantes Cardiff es decir desde el norte de Francia hasta el sur de Gran Bretaña en el Canal de la Mancha ahí desaparece la avioneta que a esta hora sigue sin aparecer eh compañeros del diario Olé en Argentina Clarín los dos periódicos argentinos más prestigiosos están haciendo ahora mismo en su versión digital con este audio que ha puesto antes Dani Garrido en Carrusel Deportivo también que vamos a reproducir ahora en en en el que se escucha a Emiliano sala con voz cansada mandarme la G de voz una nota de voz de Whatsapp a sus compañeros dice hermanos no bueno e en tono coloquial cansado pero también con la preocupación y el miedo del que se teme lo peor es en el vuelo de vuelta en él sólo de ida ya lo paso mal ya advirtió que era una avioneta que no le transmitía demasiada seguridad en el vuelo de vuelta este mensaje de voz del propio Emiliano Sala del que a esta hora de la noche

Voz 4 05:03 nada se sabe Olga Hervás licitud cubo Looking locos

Voz 5 05:10 este puerto acaban ante Se haciendo colas con los psicotécnicos señor terminar terminaba para sigue en a muchachos estoy acá arriba del avión que parece que chiquitita poca edad veas Ivette Vietto para creo que vieran sí se ha recalcado la entre ella mucho hecho como equipo así que como norte hermanito bien sino una y media no tiene no ya mía que iban a mandar a alguien a buscarme en contra pero está

Voz 1375 06:01 qué miedo que tengo eh parece que se va cae a pedazos Si eh no tienen noticias mías no sé si alguien me va a encontrar pues desgraciadamente a esta hora de la noche nadie le han encontrado son ya más de veinticuatro horas buscando esa avioneta que en algún lugar de el mar ha caído y que en los cuerpos y los equipos de rescate no consiguen dar con ella las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas pero se reanudará en unas horas debido al temporal y al mal tiempo sean e Internet

Voz 1974 06:33 todas las labores de rescate y de búsqueda que reúne repito

Voz 1375 06:35 que reanudarán en cuanto amanezca mañana eh futbolista de veintiocho años repito argentino de que ahora mismo nada se sabe en Nantes en la ciudad en la que jugaba esta tarde se ha producido una espontánea manifestación con la gente echándose a la calle Emiliano Salah una manifestación espontánea en la calle con los aficionados de repito el equipo en el que jugaba eh Emiliano Antón Mamón compañero de L'Equipe en la misma ciudad de Nantes donde sigue la gente recordando el nombre del futbolista argentino del que no se sabe nada hola han tomado muy buenas cuéntanos la última hora que novedades tenéis

Voz 6 07:21 bueno y ahora mismo no nos sabemos mucho de de Luque pasado sabemos cosas pero pero no tenemos noticias de noticia de de villano de del aeroplano y todo esto muy bueno y hay una emoción enorme aquí antes con con los el a dos mil quinientos Ayoze no hay duda en el centro de la ciudad yo he visto a a la cara de del entrenador al alto Jiménez ya que que que que que que sepa ya de que se iba de

Voz 7 07:53 el centro de entrenamiento una a una

Voz 6 07:56 era de una persona con mucho celeste está con miedo con con dolor con quién estará en España no lo conocéis pero Francia es un útero sí que Juárez delanteros y una persona que todo el mundo lo quería eh es una persona muy muy quieren mutilar Muchachada

Voz 1974 08:17 querida mi muy querido

Voz 6 08:20 por eso hay prueba esta emoción que con todo lo que ha pasado que va a cumplir su sueño de jugar en Inglaterra y todo esto es una historia terrible

Voz 1375 08:30 desde luego historia terrible el testimonio Nos cuentan toma Mon compañero de equipo que si ya hay en Nantes recabando yo información a ver qué noticias llegan en las próximas horas un abrazo Antoni muchas gracias por entrar en El Larguero

Voz 6 08:41 un abrazo hasta luego

Voz 1375 08:43 no hay entrevistas al padre a la madre en Argentina imaginaros el tono no destrozados absolutamente desde miles de kilómetros de distancia el padre llegando a Francia para ver qué noticias que tienen de Saviola la de su hijo que iba dentro

Voz 1974 08:59 enseguida me voy a Barcelona para hablar con Jordi

Voz 2 09:01 Martí Marcos López y Ramon Besa son

Voz 1375 09:03 abre la política de fichajes del Barça el último en llegar ha sido Kevin Prince Boateng ya antes ha llegado lo Jerry Mina hay Moore

Voz 1974 09:11 Ello y Arturo Vidal y Malcolm

Voz 1375 09:14 muchos se preguntan si la política de fichajes del Barça debe ser esta o no tiene que ver con el estilo del Barça este tipo de jugadores tiene que ver con la cantera evidentemente nada pero parece que esas dos palabras esas dos señas de identidad del Barça cuanto más tiempo pasa más se tambalea ni cantera ni estilo ahora sólo preguntó a Jordi Martí a Marcos López y a Ramon Besa hoy protagonistas también han sido Cristiano Ronaldo Savia Alonso por las eh deudas que tienen ambos con la Hacienda Pública española Se dijo mucho en su momento de que Cristiano Si por algo abandonaba el Real Madrid y España era porque se había sentido señalado en algo en lo que consideraba que era inocente en su deuda con Hacienda española bueno hoy ha llegado dos sonriente con una imagen en que ha tenido que que que verse como como cualquier otro ciudadano de a pie el quería evitar esa imagen del paseíllo Brando al juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid con una sonrisa oreja oreja ir de la mano de su pareja ha entrado una hora después ha salido ya ha dicho que ya está ha pactado con Hacienda el pago de dieciocho coma ocho millones por tres delitos fiscales y se ha marchado a Italia diciendo ya está lo ha arreglado todo lo contrario Savia Alonso que va a juicio e piden eh cinco años de cárcel para Xabi Alonso pero él al contrario de la mayoría de futbolistas por no decir el noventa y nueve por ciento que pactan con la Hacienda Pública para pagar la multa y evitar un posible pena de prisión en este caso Xabi Alonso ha dicho que le da igual lo que le pidan tanto económicamente como penalmente porque él está convencido de que tiene la razón Xabi Alonso esta mañana

Voz 1974 10:51 no porque tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien que colaboró desde el principio que nunca ha ocultado nada pues tengo que defenderme

Voz 1375 11:02 que confiar en la Justicia el curso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final estaría preocupado si si pensara que

Voz 1974 11:07 como algo que que ocultar au au que hay algo no lo haya hecho bien como no es así sigo para adelante

Voz 1375 11:13 además el club granota ha pedido al TAD que resuelva mañana el Levante antes de las nueve y media eh cuando arranque el Sevilla Barça de Copa eh que le den la razón después de que tanto competición como Apelación le hayan tumbado su denuncia con respecto a la alineación indebida del Barça en ambos casos tanto competición como apelación han dicho que llegó fuera de plazo después de cuarenta y ocho horas que es el límite que tiene todo el mundo para denunciar este tipo de irregular

Voz 1974 11:37 calidades

Voz 1375 11:38 eh sigue adelante el Levante y acude al TAD ahora nos cuenta Antón Meana la última hora y también José Manuel Alemán y por cierto anoche os contaba aquí en El Larguero el asunto de la llegada de Morata al Atlético de Madrid ya os decía que las negociaciones iban por la senda de la cesión sin opción de compra obligatoria como pasó con Diego Costa que fue cedido pero en verano era obligatorio que lo compraran no va a ser así en el caso de Morata anoche os lo decía eh y el acuerdo está muy cerca de hacerse ella oficial para que llegue cedido los cuatro meses que quedan esta temporada más el año que viene Z ido sin opción de compra obligatoria sí que tendrá una opción de compra el Atlético entre los cuarenta y cinco millones en torno a esa cifra pero no será obligatoria el Atlético y el Chelsea tendrán que negociar al final de la cesión si quiere comprar el Atlético negociará con el Chelsea es un matiz importante luso Pedro Morata ha contado en Carrusel esta tarde eh la cifra de la cesión que estaría entorno a los siete millones y medio de euros lo que pagaría de digo por esa cesión que se descontará de una hipotética compra si finalmente lo comprar el Atlético del fútbol en el Abierto de Australia eh Rafa Nadal ha conseguido lo meterse en la semifinal ganando a ti a fue norteamericano este musculosos que el había retado diciéndole te vas a enterar de Bolado un hacha una

Voz 1974 12:54 alto y medio eh pues eso siete

Voz 1375 12:57 eh un seis tres seis cuatro seis dos en una hora cuarenta y cinco minutos y se verá las caras el jueves a las nueve y media aproximadamente en ese turno horario con Stefano Sisi pasa el griego que anoche después de haber eliminado a Federer Se cargó también a Roberto Bautista evitando que hubiera una semifinal española así que Nadal City Pass en la semifinal del Abierto de Australia si llega a la final seguramente se verá las caras con Djokovic la conexión más en esta portada El Larguero Nos vamos ya a Valencia a perdón a Getafe la Alfonso de dónde sea juegas el Getafe uno Valencia cero que están a punto salir protagonistas

Voz 1974 13:32 donde han se han reunido

Voz 1375 13:34 siete mil veintiuno aficionados siete mil personas en el Getafe uno Valencia cero en Alicante en el Rico Pérez se ha batido récord de asistencia en un partido de la selección española femenina de fútbol era un amistoso España Estados Unidos pero ha habido un entradón espectacular hola Pedro gran Alicante muy buenas

Voz 8 13:53 hasta qué tal buenas noches Manu pues hoy es un día muy especial para el deporte femenino ya que como bien dices en Alicante se ha batido el récord de asistencia en un partido de la selección española de fútbol femenino con nueve mil ciento ochenta y dos personas sobre el récord hablaba la jugadora española Alexia botellas

Voz 9 14:10 Nos otras súper padecidas cuando sales a dar el pase hoy ya monos usted tiene en la foto te anima en vamos España de empieza a agilizar la piel deseas que llegue el partido y luego sales a calentar y adolescente las gradas se agradece mucho

Voz 8 14:27 compartido que Manu ha acabado con la derrota ante este caso de España España cero Estados Unidos uno pero bueno o la buena sensación que ha dejado la selección española de venta

Voz 1375 14:38 un abrazo Pérez un abrazo hasta luego pues hasta luego siete mil aficionados en el Getafe Valencia nueve mil en el partido España femenino en la selección en Alicante en el Rico Pérez en un partido amistoso lo cual me parece que es una un central que de hecho es un en un partido de la selección femenina bueno once y cuarenta y cuatro todo esto en la portada del las pero en un día en el que además ha habido como podéis haber visto y escuchado durante todo el día en la Cadena SER bien en los distinto las cientos e programas e informativos de las televisiones la los enfrentamientos entre los taxistas y los conductores de Uber Eric Abidal que esta noche vamos a hablar con un futbolista taxista que noche habíamos quedado con él y hemos que lo esta noche para hablar con las doce menos cuarto hora menos en Canarias vamos a Getafe

Voz 10 15:24 queridísimo visteis hay algo que te inquieta te atormenta que va como nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iría de viaje entonces para que llame para saber que es estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting oferta Wolkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 11 15:47 sí ah

Voz 1375 15:55 nos vamos a Barcelona que además tenemos noticia de última hora sobre otro posible fichaje que podría llegar en las próximas horas de manera inminente en el Barça además del de Botín que ha sido presentado hoy pero hija Getafe además de Pedro Morata estaba por ahí también Óscar Egido hoy está Santi Cañizares hola Santi Cañete muy buenas noches pues no endereza el rumbo el Valencia e una de Cali y una de arena o dos de arena o no sé cuántas

Voz 1074 16:18 a mí no me ha gustado el partido evidentemente pues no hay que hay que poner en valor

Voz 12 16:22 eh el fútbol del Getafe que es un equipo

Voz 1074 16:25 muy difícil de vencer ahora mismo que está en plena forma indica es un partido muy completo muy dicho esto yo creo que cuando uno juega una eliminatoria sobre todo en partido de ida donde hay una gran igualdad uno tiene que salir pensando que el setenta ochenta por ciento de las posibilidades de clasificación está en un gol en están en irse al gol no entonces a irse algo supone que el Getafe te haga alguno te lo va a ser igual porque

Voz 1571 16:49 al final pues es el equipo local que pisa área

Voz 1074 16:52 y él que tienen Gil genera ocasiones de gol con esa actitud hubieras perdido uno cero bueno pues uno entiende que no es fácil no es fácil pero no he visto la actitud del Valencia o la motivación o la idea del Valencia de marcar en la eliminatoria y por lo tanto no puedo dar el aprobado al Valencia ningún caso

Voz 1375 17:10 para que el Valencia les sigue pasando lo que le está pasando toda la temporada que creo que es el cuarto equipo menos goleador de Primera con diecinueve goles yo estoy mirando lleva diecisiete el Huesca diecisiete del Valladolid diez Giorgio Leganés diecinueve al Valencia el cuarto caramelos

Voz 1074 17:23 otro días por ejemplo como el día al Valladolid donde al Girona

Voz 1375 17:27 en que han generado más efectivamente se generan ocasiones

Voz 1074 17:29 sí joder es que no han estado bien en la finalización hoy no ha habido oportunidad para los finalizó esa hoy no ha fallado ningún gol hoy simplemente es que no sea llevado a la portería rival

Voz 1974 17:40 Morata preocupa lo que

Voz 1375 17:41 de lo que viene ocupando desde principio de temporada toca remontada otra vez en Mestalla si ir que tiene

Voz 2 17:47 enfrente no es precisamente un equipo nada fácil de de hacerle goles es un equipo muy muy incómodo y además no has marcado aquí que es fundamental marcar en eliminatorias a partido de ida y vuelta marcar fuera de casa pero si hubiésemos hecho un buen partido te genera confianza pero es que no has hecho un buen parte ha sido y es este Valencia de de de

Voz 0200 18:09 de serpiente no que que va haciendo

Voz 2 18:11 buenas segundas partes como hizo en el partido de Copa ante el Sporting de Gijón en Mestalla una segunda parte buena luego el otro día hizo también una una buena segunda parte en en Vigo pero es un Valencia Manu que se le notan mucho eh muy débil muy débil demente de coco y además es una cosa que reconoce el entrenador la prima aparte le ha hecho Ángel el delantero centro de del Getafe dos ocasiones dentro

Voz 1375 18:34 buenas que ha parado el portero Schäuble

Voz 2 18:36 en ya se ha ido al descanso con el canguelo encima en la segunda parte no se ha recuperado es un equipo débil que con muy poco el rival le hace daño y al Valencia le cuesta mucho remontar y hay muchas dudas en el equipo

Voz 1375 18:47 su buena temporada en el Getafe muy buena temporada no quita una cosa o la otra los errores del Valencia

Voz 1974 18:53 ya el déficit de del Valencia que está claro sobre todo de cara a portería pero

Voz 1375 18:56 estamos haciendo un temporada a pesar de esa gran temporada de los de Bordalás en la etiqueta de equipo que juega siempre al límite han puesto ya a más de un entrenador y más de un jugador acaba de terminar la rueda de prensa de Marcelino entrenador de Valencia que ha dicho Óscar Egido hola

Voz 1571 19:11 hola mano muy buena pueden sabes que Marcelino Javier que el Getafe siempre juega al límite nos ha saludado con Bordalás cuando ha dicho su nombre por megafonía le ha pitado a la grada de Getafe Lan gritado durante el partido Marcelino llorón ya hemos preguntado en la rueda de prensa la Marcelino el Getafe hoy ha jugado al límite así ha contestado el técnico del Valencia

Voz 13 19:27 hoy Mari Paz tripartido una afición de Getafe ha gritado marfileños de Don Juan por sus comentarios sobre el fuego al borde del reglamento el Getafe quería preguntarle qué opinión le merece un comentario y si cree que ver qué hace a juego también al borde del reglamento

Voz 14 19:42 sí conocían de dure los cánticos los respeto Puig ha jugado más algo

Voz 1074 19:48 los dos los dos

Voz 1571 19:50 la sala Marcelino a mano arranca la rueda de prensa

Voz 1375 19:54 a ver qué dice tengo es mucha tensión

Voz 15 19:56 el partido donde dos equipos salir a lo que se jugaba una eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey el partido de ida y la verdad es que el primer tiempo bueno pues ha estado muy igualado sí que es verdad que ellos han tenido más posesión de balón no se ha costado un poco tener la calma la tranquilidad para para darle continuidad al juego ofensivo pero aún así bueno creo que hemos tenido las mejores ocasiones no ha sido impartido en muchas ocasiones pero si algún equipo ha merecido ganar ha sido el Getafe no segundo tiempo bueno no nos tiraron prácticamente a puerta el equipo sí que es verdad que que también le costó generar un entorno de preguntas que no es de las pocas que hemos tenido que bueno en las estadísticas el equipo tiró seis seis tiros a puerta el Valencia dos yo creo que hemos sido superiores en muchos en muchas estadísticas del partido no a pesar de ser un partido Eduardo

Voz 1571 20:58 hola buenas noches Óscar Egido en directo para El Larguero de la Cadena Ser en hemos preguntado a Marcelino Sistán saludo a todo el partido han dicho eso preguntárselo a las hecho el técnico del Valencia que hoy el Getafe para él ha vuelto a jugar al límite del reglamento está de acuerdo

Voz 15 21:12 bueno yo no le he saludado porque ya entró muy tarde al al partido me paso ya era un partido de Liga estuve esperándole en el pasillo y entró comenzado el partido minuto y medio lógicamente yo ya estaba eh únicamente bueno yo tengo que decir que soy una persona en un entrenador que le de reconocimiento a todos mis compañeros de profesión porque la profesión de entrenador es de mucha responsabilidad de de es difícil complicada cada entrenador tenemos una responsabilidad en función del del equipo que dirigimos eh de la prevalencia hay una responsabilidad muy grande porque es un equipo grande con una afición enorme un club

Voz 1375 22:06 lo único que tiene que pelear por ti

Voz 15 22:09 a las competiciones el Getafe es un club a pesar de ser un club modesto es un equipo que lo da todo lo que tiene que estamos teniendo un gran reconocimiento por parte de todo el mundo y que eso que lo va todo y que tiene un gran compromiso en en los partidos eso es lo que tiene este equipo no que juega el Inter compromiso compromiso trabajo dedicación

Voz 1375 22:35 eh personalidad eso es lo que tienen no te suena compromiso trabajo dedicación y honestidad con elegancia contestando Bordalás a Marcelino también ha dicho que no le ha saludado porque en minuto y medio ya con el partido empezado entrado Marcelino al campo buen rollito entre Marcelino si Bordalás eh ahora volvemos a la prensa si dijera lo interesante Óscar Egido Iturralde González árbitro de la Ser muy buena muy buenas noches te parece que el Getafe juega al límite el reglamento

Voz 0514 23:00 no juega dentro del reglamento es decir es curioso una primera parte seis faltas seis faltas el otro y la segunda también muy parecido

Voz 1375 23:07 esta coletilla será puesto ya al Getafe

Voz 0514 23:09 pero como se le puso al principio al Atlético de Madrid de Simeone como se le puso otras veces

Voz 0200 23:15 pues a otros equipos al Osasuna en mí

Voz 0514 23:17 poca es decir qué es eso del es que se limite el reglamento juega dentro del reglamento y hay un árbitro que si tú te sobrepasa de Amón

Voz 1375 23:25 hasta hace poco el mayor amonestado

Voz 0514 23:28 el más amonestado al Atleti peligro agasajó a no sé qué es eso del límite

Voz 1375 23:34 en tres asquerosos estaban en el límite dentro o fuera Damián Suárez de pisa a Cani al coreano tarjeta amarilla el pisotón pasa desapercibido

Voz 0514 23:43 eso es pasa desapercibido porque no lo ha visto una cámara pero si yo me he visto una imagen que la daba ahora después hace nada hace dos minutos que estoy viendo la televisión

Voz 1375 23:50 en Estados Unidos

Voz 0514 23:52 no no les haga vale si se ve que el árbitro que Gil Manzano está viendo la acción

Voz 1375 23:59 sí por eso la molesta y por eso el ya ha visto la acción

Voz 0514 24:01 no considera agresión por eso amonestar cuál considera que es

Voz 1375 24:04 en un lance del juego que es la típica tontería de que yo te tocó un poco puede te pisó un poco y me tira al suelo

Voz 0514 24:10 para intentar crear al

Voz 1375 24:12 algo perfecto chao mi portero del Valencia sale corriendo hasta el centro del campo para protestar jugada Gil Manzano se monta el lío padre

Voz 0514 24:19 con esta lo que tienen que saber ya los jugadores es que tienen que estar más tranquilos que si hay una jugada agresión se va a ver que ya no es como antes que intentas por qué pues porque igual va uno a protestar ya tiene una amonestación les sacan la segunda ahora ya hay que aprender a jugar a arbitrar con Burt pero a jugar también hay que aprender

Voz 1375 24:38 nada al final había amarilla para el portero Txomin Ibanat Jaime Mata amarilla para que os vais a la calle te te parece que juega el Getafe al límite del reglamento yo

Voz 1074 24:46 creo que juega al límite del reglamento y lejos de una crítica lo considera un halago Si yo tuviera un equipo de fútbol

Voz 1375 24:52 me gustaría jugar al límite clave dentro del reglamento

Voz 1074 24:55 efectivamente a y no me gustaría que jugara por encima del reglamento porque entonces acabaría amonestados

Voz 4 25:00 expulsado oí Hinault no

Voz 1074 25:03 es la forma pero tampoco me gustaría que jugará por debajo del reglamento hice dejara un margen hasta el reglamento de forma que venga de blandito precisamente esto

Voz 1375 25:14 en el fútbol hay que tener un poco de memoria tan

Voz 1074 25:17 bien yo llevo no sé opinando aquí de fútbol que llevo ya diez años está en la undécima temporada

Voz 1375 25:23 qué te queda ahora si hacemos un balance

Voz 1074 25:25 por ejemplo de las opiniones que hemos dicho no solamente yo sino todos mis compañeros del Getafe que siempre decíamos que equipo que no juega mal que tiene buenos jugadores pero el equipo más indolente que equipo más blandito que equipo más poco competitivo que equipo con menos compromiso hemos reclamado permanentemente eso en el Getafe hasta que ha llegado Bordalás y cuando ha llegado Bordalás ha llegado con eso el Getafe es un equipo de autor el Getafe es un equipo con las ideas muy claras el Getafe juega al límite del reglamento y cuando se sobrepasa cuando sobrepasa el reglamento es amonestado como el resto de los equipos hoy alguien que medirá bueno es que al lesionado Gameiro la lesión de Gameiro por ejemplo ha sido una entrada fuerte fuerte de Arambarri que toca primero la pelota pero que además toca también al rival y es sancionada como tarjeta amarilla que es lo que es nadie hemos visto ni nada que se parezca la desgracia de lesionar a Gameiro es una desgracia no es una intención en lesionada Gameiro por ejemplo pongo un ejemplo no entonces yo sinceramente yo no entiendo tanta crítica al Levante perdona al al alza

Voz 1375 26:34 el Getafe cuando el Getafe está cumpliendo existe

Voz 1074 26:37 temáticamente con todos sus objetivos cada vez en juego a mejor y además este año es un equipo referencia para muchos

Voz 1375 26:44 eso está el árbitro Iturralde se juegan fuera del reglamento volver a mandar en la calle pero bueno lo dejamos ahí Morata cerramos en Getafe pues justo

Voz 2 26:51 se apagan las luces tan escuchado ya han empezado a apagar las luces y cada equipo juega con las armas que tiene probablemente al Getafe quisiera tener varios futbolistas de los que tiene el Valencia iba a decidido delantero pero a lo mejor el Valencia quisiera tener una misma Jorge Molina ya Ángel en la forma que no están Rodrigo y los demás is y el Getafe tiene estas armas pues son

Voz 0514 27:10 así que tiene que tener y además les saca muy buen rollo

Voz 1375 27:12 cimiento un abrazo Morata adiós hasta luego Óscar Egido hasta luego chao Cañete buenas noches otros once años más no sé cuántos años se Michel entonces con contrato indefinido y cláusula es muy alta un abrazo adiós a dos Iturralde también a nuestras vidas hasta luego

Voz 0514 27:28 yo me queda búsqueda tritura las luchas

Voz 1375 27:32 por qué alguien hablará del bar y mediará incluso puede que en el faro luego te lleven para hablar de lo bueno estoy en ello adiós pausa enseguida va estar aquí en El Larguero Kiko Casilla el que hasta hace unos días era portero del Real Madrid se ha marchado al fútbol inglés al Leeds United y esta noche no hablar de cómo le va allí aunque lleva sólo unas semanas las órdenes de Loco Bielsa pero también le queremos preguntar por porque y Courtois por Lopetegui por Solari por el Madrid enseguida Kiko Casillas pero antes vamos a Barcelona que posible fichaje del Barça de última hora

Voz 16 28:03 es porqué llora

Voz 17 28:04 no voy Puerto nadie doy pereza no

Voz 16 28:07 como tú sábado jueves que ahora es lo

Voz 1974 28:09 sí hice es si los planes de Marte son hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 17 28:15 las días no tienen la culpa Azca tu mejor NASA cada día lleva un Seat Ateca di sonora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 18 28:23 sí

Voz 17 28:31 arropa a El Larguero facebook punto com barra El Larguero escribe T al canal de Youtube

Voz 19 28:40 son los cuerpos especia

Voz 17 28:42 claro

Voz 1995 28:45 sí a mí me encanta cómo cabalga es la música mientras que en el momento justo mérito yo fui dicho que unos cuarenta sí fíjate si hace tiempo que ha dicho que el animación muy buenos días buenos días pues te vas a que en Mallorca hubo dos que se hicieron pasar por mi ver como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Toni Garriga dice mi nombre murciano y guerrilla

Voz 1375 29:14 no fuisteis claramente

Voz 17 29:17 hoy por hoy con Pepa Bueno síguenos también el Hoy punto es Cadena SER cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 1 29:37 no queremos que las Beatles ex mucha más

Voz 17 29:41 con entra en Cadena Ser punto com palmas tras regatear Cadena SER

Voz 20 29:52 el oyente en la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir de todas las emisoras mejores que la cadena sin duda verdad

Voz 7 30:03 una diferencia abismal

Voz 21 30:05 Ismar Hadi alguna cosa y luego la segunda mejor está a años luz verdad es que sí es verdad si ha de de verdad que que digo yo

Voz 15 30:19 que hay que creo que hablaría

Voz 21 30:21 citamos tanto que me dije que estamos inseguro

Voz 15 30:23 la SER

Voz 17 30:32 ahora la Cadena Ser también está en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con la Licks

Voz 1375 30:38 Alex configuran Cadena SER etc

Voz 17 30:40 está todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar radio en directo esto lo tienes que pedir al ex puedes escuchar tu programa favorito Alexa pídele a Cadena SER que ponga al larguero así de fácil activa ya la Skil de la Cadena SER para anexa saca le todo el partido a tu radio favorita Larguero con Manu Carreño de la noche dejamos al Getafe uno Valencia cero está

Voz 1375 31:10 por ahí Adrià Albets en Barcelona hola muy buenas hola Manu qué tal muy buenas salud también a Marcos López hola Marcos que tal como estamos Jordi Martí buenas noches Manu ven Ramon Besa Ramón bona nit bueno eh esta guía Antón Meana Antonio hola qué tal Carreño Micky antes es enseguida voy a Valencia con José Manuel alemán eh para que contemos todos los frentes que tiene abiertos el Barça es que son un montón entre el Levante Leganés entre Levante Barça de Copa entre el Leganés Barça de el partido de Liga sobre todos los fichajes de última hora el partido de mañana contra el Sevilla en Copa empezamos por el principio Adriá podría haber un nuevo fichaje mañana según han contra los compañeros de Cataluña Radio sí de John eh parece que finalmente a

Voz 0017 31:54 tejido al Barça de hecho fuentes del club nos reconocen a esta hora que esperan cerrar mañana mismo el fichaje del centrocampista del Ajax por unos setenta y cinco millones de euros la semana pasada una delegación del Barça encabezada por el presidente

Voz 1375 32:07 Tomeo viajó a Amsterdam para convencer

Voz 0017 32:10 jugador parece que le han convencido de que de John al final ha descartado al Paris Saint Germain y al Manchester City

Voz 1375 32:16 para elegir al Barça mañana de hecho Manu responsables

Voz 0017 32:18 del Barça viajan a Amsterdam otra vez esperan como digo cerrar ya esta operación para que De Jong se convierta a partir de junio en nuevo jugador del Barça

Voz 1375 32:26 en el clubs siempre ha vendido un mensaje de prudencia

Voz 0017 32:29 seguían trabajando para convencer al jugador y al final le han mejorado la oferta le han ofrecido un proyecto deportivo a largo plazo insiste

Voz 1375 32:38 eso mañana podrían ya cerrar el fichaje de

Voz 0017 32:40 en Key de John que tiene veintiún años y que es un jugador con muchísimo

Voz 1974 32:45 no porque a media Europa

Voz 1375 32:47 soy en el Barça andan un poco con la mosca detrás de la oreja y tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo a esta hora de la noche porque de John un día ha dicho que no otro que si al día siguiente de hecho no lo sé luego dicho otra vez que no que me voy a París y ahora parece que ha dicho que me voy al Barça el presión del Barça en dicho brote claras o no te ha claras bueno pues parece que se aclara que su decisión es ir al Barça lo cual parece

Voz 1974 33:05 según ficha para el Fútbol Club Barcelona en el día en el que se en el que ha sido presentado eh Kevin Prince Boateng que que no es precisamente un fichaje hizo eh

Voz 1375 33:17 qué ha dicho en su primer día como jugador del Barça saldrá bueno pues la verdad que viene con el con el discurso bien aprendido ha dicho

Voz 0017 33:24 que el viene a ayudar que tiene claro que no va a ser titular y ayer lo decíamos mano que Boateng no se iba a librar de esa pregunta sobre Cristiano y sobre Messi

Voz 1375 33:33 por eso la ya bien estudiada esta mañana hace

Voz 0017 33:35 poco dijo que para él el mejor era cristiano pero acaba de fichar por el Barça y ahora pues Boateng lo tiene claro el escuchamos

Voz 1375 33:43 son jóvenes de Barcelona el mejor

Voz 22 33:46 sobre todo en el mundo es Messi en todo el mundo esta verdad es mejor joven en este mundo en todos los mundos lo últimos traer últimos diez años con todo lo que gana gracias hasta luego bueno pues gracias y hasta luego

Voz 0017 34:02 así ha terminado la presentación de Kevin Prince Boateng que ahora ya lo tiene claro

Voz 1375 34:06 Messi es el mejor nombre por favor pasarlo bien lo vamos a pasar combatir la gente se la gente pelota claro que cuando estaba Garijo no Cristiano Ronaldo el mejor del mundo y cuando estaba en Italia ahora dice no no Messi el mejor del mundo de este mundo de todo el mundo pero bueno es lo que toca al margen de la anécdota llega un jugador que yo casi ya lo hubiera puesto en la categoría de ex futbolista con todos los respetos eh un fichaje muy barato pero bueno que viene con el papel asumido de ser suplente de Luis Suárez y darle descanso en fin cuando la noche Nos decía Bruno tampoco se mueve no es un jugador que puede jugar un poco de todo ETA bueno a ver qué tal dentro de una política Jordi Ramón y Marcos que no sé como saben Barcelona no mal con Jerry mina Murillo Arturo Vidal ahora llega Boateng bueno parece que mañana lo de John puede ser una gran noticia en en cuanto a la calidad de los fichajes pero donde está el estilo del Barça con estos fichajes

Voz 0985 35:00 bueno yo aquí creo que al final hay dos cosas que lo podían explicar por un lado mano en los fichajes de Murillo de Boateng y creo que tienen mucho que ver con las dificultades económicas por las que atraviesa el club eh creo que la Tesorería del club no está muy boyante ya sabes que la deuda está disparada por encima de los quinientos millones según nuestros cálculos la masa salarial también a punto de desbordar las recomendaciones de los organismos internacionales Por otra parte yo creo que en las categorías inferiores del Barça hay un problema que es que había un punto de cadena de confianza y oportunidades que la gente de las categorías inferiores ya no ve tan clara hoy Ramón también recordaba incluso en la radio el tránsito de tantos y tantos futbolistas por decenas los contamos en las temporadas anteriores que han pasado por el Barça B creando una cierta distorsión y una cierta confusión lo que pasa que el fichaje de de Joan Manuel cambia el parecer cambia la fotografía que teníamos porque realmente el fichaje de De Jong si es que finalmente ese confirma la haga información de Oriol Domènec pues es un puntazo en toda regla porque no arrebata a dos clubes expulsado como son el City el PSD y por tanto consigues arrebatar por dinero por fin costará dinero por un proyecto deportivo porque Messi está en las filas del Barcelona yo ya las cosas son como son pero el hecho de que a Bartomeu encabezar a esta comitiva a la que aludía a Adriá Albets pues también es un punto a favor de presidente con lo que te quiero decir que este fichaje de presente pero de futuro estratégico que dicen los entendidos que puede marcar una época hoy nos cambia plenamente la fotografía que la fotografía que teníamos de la gestión de los fichajes

Voz 1375 36:48 sobre todos los últimos fichajes no Ramón y Marcos seis estos últimos fichajes por supuesto le John abre un nuevo parón la mano pero entiende que estos últimos nombres bueno estos últimos no permite Ramón en el fondo retrata que el Barça es un club más lo digo en el sentido literal de la palabra es decir un club más

Voz 23 37:03 que cuando tiene un problema cuando tiene una urgencia acude al mercado de invierno y ficha a un jugador como es el caso de Murillo que no contaba para el Valencia que la gente de Valencia ser nos puede explican mejor el caso y los problemas que tuvo con Marcelino un club que cuando tiene un problema con un delantero acabó fichando a Kevin Boateng Kevin Prince Boateng que es un jugador que en la recta final de su carrera está a punto de cumplir veintidós años ha descubierto el rol este de delantero centro de nueve cuando digo que es un club normal es que no mira a la cantera porque esa cadena de producción que decía Jordi se ha roto ese es el gran drama el Barcelona se ha roto porque cuando no contra once cuando cuando el central no lo encuentra bajo cuando necesitan delantero centro lo encuentra abajo cuando necesita una te que uno encuentra bajo es evidente que en todo que el Barça hace un año invirtió ciento sesenta millones practicamente en fichar a Coutinho y que este año ha hecho tres fichajes en invierno si se confirma mañana el de funky de John información apuntada por Oriol serían cuatro fichajes en un mes por lo tanto el problema de dinero los tanto porque yo estoy convencido que de John no a bajar de los setenta y cinco ochenta millones de euros sea dinero hay o o los saca de debajo de las piedras o esto indica que uno de los jugadores que ahora mismo son titulares hoy intocables en la estructura del Barcelona a final de la próxima tiempo a final de esta temporada va va a tener que buscar destino

Voz 1375 38:21 eh Ramón como la interpretas tu como que el Barça si quiere competir seguir compitiendo al máximo nivel europeo tiene que ir a golpe de talonario o a golpe de retales para hacer con jugadores ya hechos maduros que compitan aunque sea diez minutos ocho o cinco partidos al año la cantera ya no se no cuenta en la filosofía del Barça el estilo tampoco cuentan la fisonomía del Barça como intérprete

Voz 3 38:42 según tu opinión haberme opiniones que hasta ahora el Barça va Trump pensando porque no les sale bien la política deportiva ni los presupuestos cuando digo la política deportiva es porque el Barça aspiraba a tener el equipo en filial en sí

Voz 1375 38:56 da

Voz 3 38:57 hice le cayó a Segunda B con treinta y tres jugadores

Voz 24 39:01 que estuvieron a punto

Voz 3 39:03 lo de oir al primer equipo quedárselo ser traspasado al final algunos ni debutaron lo cual de esa política ya no es culpa de la FIFA si de la sanción de la FIFA me refiero sino de que no sea acertado en este diagnóstico y esto hace pues que el Barça en este momento por ejemplo no tenga lesionado Abel Ruiz a ningún delantero para sustituir a Munir tampoco ha sabido retener a Munir tampoco supo qué hacer con Alcácer por lo tanto hay una parte desde mi modesto punto de vista de falta de planificación deportiva o que las previsiones del club no se cumplen y luego hay una un problema de dinero es verdad que ahora como contaba Marcos el fichaje de de John se supo n que el Barça tendrá que hipotecarse au tendrá que buscar recursos por lo que yo tengo entendido se está planteando pagar el fichaje a plazos creo que es lo que va a intentar negociar mañana porque frente a lo que pueda hacer el PS llevó el City que es mandar al contado ex debería aceptar cobrar a plazos y eso supone que la oferta el Barça tendrá que ser superior a la del City y a la del

Voz 1375 40:07 pese yo PSG NYSE supone también

Voz 3 40:10 que sí que es como decía Jordi un fichaje estratégico porque es edificar un un equipo a partir de de John es curioso porque todas las fuentes de alimentación del Barça que son teóricamente vinculadas a lo que es el estilo y a la idiosincrasia del Barça la última Ronald Koeman seleccionador holandés han insistido en la necesidad de reforzar au de renovar mejor dicho la columna vertebral del Barça sea al portero central el medio centro y un delantero Se supone que De Jong sería la primera pieza de esta renovación que necesita el Barça no sé si esto significa que anteponen la estructura al equipo más allá de que sea

Voz 24 40:52 pegador Valverde al que es o el que pueda venir

Voz 3 40:55 es que Valverde renuncia Yeste sí que para mí sería un cambio de filosofía en el sentido que están con Artur con a de John A con Alemania empezando a tocar las líneas sensible del equipo porque no puede pues darse más tiempo con lo que ha venido haciendo hasta

Voz 1375 41:10 pero si luego otro problema debió pensar hay que pensar en no se vaya a Messi a Messi hay que poner las bases del Barça el evidente a medio plazo no las no

Voz 23 41:18 imagino que si viene Frankie de John no sé qué va a pasar con rabiosa

Voz 0985 41:21 eh

Voz 23 41:22 porque claro que estaba ahí ese ahí el Barça centrocampistas tiene como bien decías Ramón tiene Busquets que tiene treinta y un años tendría Frankie de John tendría leña tendría Tour tiene Arturo Vidal Rafinha que desgraciadamente está lesionado Se supone que Dennis igual a aprovechan los últimos días de mercado para buscar una salida pero creo que el Barcelona lo que está ahora es intentando iniciar la reconstrucción pero con Messi es mejor hacer la reconstrucción con Messi en los dos o tres años o cuatro que sea máximo nivel que no esperar a que se acabe Messi en todas empatar a el costoso

Voz 1375 41:54 pero es posible si me permitís no lo sé no lo tengo contrastado pero sí que oído alguna afirmación al respecto que el fichaje de de John suponga el traspaso de uno dos futbolistas del bajó

Voz 1074 42:03 esto

Voz 1375 42:04 sí porque esas como eso setenta ochenta aquí kilos hay que sacarlos de alguna igual ya sacarlos haciendo caja con no sé quién va a decir nada bueno no no no

Voz 23 42:15 sí pero yo creo que el Barça puede sacar más dinero de Coutinho que de Rakitic

Voz 25 42:19 sí hombre evidentemente sea el va al Madrid el Chelsea va a necesitar un media punta fina que al final del mercado Se va a agitar mucho es de verano porque el Madrid tiene que construirse porque el United también se va a tener que reconstruir osea que va a haber mucho movimiento y hay muy pocas piezas de este nivel bueno

Voz 1375 42:41 política de fichajes de el Barça

Voz 25 42:43 hoy presentado Boateng veremos mañana se confirma ya definitivamente el de

Voz 1974 42:46 aquí de John

Voz 1375 42:48 además mañana juega el Barça partido de Copa contra el Sevilla hoy ha hablado Valverde y después de lo que dijo sobre el Pichu Cuéllar Adriá ha rectificado el técnico del Barça

Voz 0017 42:58 no Se mantienen que para él fue gol legal sí que ha reconocido que ha vuelto a ver la imagen que efectivamente hay contacto que Suárez la pierna de Suárez impacta primero en la mano Delpy chucu

Voz 1375 43:12 ah pero para Valverde el gol sigue

Voz 0017 43:14 siendo legal y así lo ha explicado a preguntas de la cadena

Voz 1074 43:17 SER ahora he visto las imágenes es verdad que hay contacto posterior al al golpeo de Luis el balón está suelto el va mete el gol y un fallo en contacto para mí es legal absolutamente común piano durante pues buenos parecido otros nuevos si las presiones correcta

Voz 1375 43:32 no pero sí me parece que es absolutamente legal para mí

Voz 1074 43:34 queda salvo los que están afectados siempre cada uno siempre veces punto desde su punto de vista o los se que maniobrar para hacer esto o que se que se haga todavía una bola más grande bueno lo típico que ya conocemos todos que demostró que va no creo que tenga que disculparme por decir que es gol algo que creo que sólo absolutamente bueno pues porque hay que llenar muchas páginas y hay que hablar de esto bueno nada que nos sorprenda no dije venga hombre