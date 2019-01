Un mal día lo tiene cualquiera (23-01-2019): Que la temperatura baje 56 grados en una tarde

Voz 1012

00:15

cuando las temperaturas ni siquiera están por debajo de cero a todos ellos va dedicada a la sección de hoy porque hoy voy a hablar de un sitio que literalmente tuvo un mal día con día pésimo ese sitio fue el pueblo de Browning en el estado norteamericano de Montana este pueblo está en la reserva india de los pies negros pero sí1 recordamos hoy no es suerte por una de las clásicas masacres de los Yankees contra los aborígenes del lugar lo que les pasó los habitantes de Browning el día veintitrés de enero de mil novecientos dieciséis fue que vivieron la mayor bajada de temperatura de la historia del planeta hacia el mediodía los habitantes del pueblo Iván pues ligeramente abrigados como expropió con una temperatura de siete grados centígrados pero los pobres que tuvieron la mala suerte de quedarse en la calle esa noche pues probablemente se quedaron en la calle ya para siempre la temperatura bajó nada menos que cincuenta y seis grados hasta llegar a los menos cuarenta y nueve realidad para usted tranquilidad os diré que no consta que hubiera víctimas y eso que por aquel entonces no tenían calefacción más allá de la estufa de leña así que si hoy te levantas tienes que poner de una bufanda unos guantes