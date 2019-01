Podemos sube la renta a Sánchez

Voz 1727

buenos días el alquiler en España vuelve a tener hoy las mismas normas que antes de la moción de censura contratos de tres años y la fianza que quiera al casero Pedro Sánchez se ha encontrado con su no es no pero esta vez en boca de su socio Unidos Podemos es muy poco habitual que un gobierno letón ven un decreto ley es poco habitual que los gobiernos gobiernen por decreto ley en fin que lo de ayer es una derrota muy sería Unidos Podemos ha preferido que nos arregle nada que todo quede como estaba sino se pone tope al precio del alquiler pero claro el precio es que no se arregla nada y el PSOE el PSOE ha preferido no romper el molde de partido previsible a buscar fórmulas audaces en un asunto el de la vivienda que las grandes ciudades es para muchos jóvenes personas solas y familias una emergencia así estamos esta sí que es la pelea de fondo del centro a la izquierda cómo resolver las discrepancias para conseguir cambiar las cosas bueno