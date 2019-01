Flash deportes SER de las 10:00 (23/01/2019)

sigue esta noche la Copa del Rey con el partido estrella de cuartos partido de ida desde las nueve y media en el Pizjuán Sevilla Barça Valverde ha decidido dar descanso a Messi a Sergio Busquets ninguno de los dos viajara hoy con el equipo aparte de los lesionados Rafinha hay un Tití del sancionado Murillo pero sí con Boateng presentado ayer como nuevo jugador culé son baja también en el Sevilla el ex del Barça Munir aparte de Añón Nolito Icon Alonso arbitrará el colegiado madrileño Del Cerro Grande es muy disputado ayer el Getafe uno Valencia cero en el Alfonso Pérez gol de Jorge Molina a quince minutos del final cruce de declaraciones entre los técnicos por el estilo de juego del Getafe ante la previa como en el pos partido y sobre el césped no se saludaron los técnicos Bordalás lo explica

no les saludó porque ya entró muy tarde al al partido me paso ya en el partido de Liga estuve esperándole en el pasillo y entró comenzado el partido minuto y medio lógicamente yo ya estaba pendiente el partido

Voz 1161

00:53

el look concurren la vuelta en Mestalla el próximo martes y en Inglaterra espera su oportunidad de debutar Kiko Casilla reciente fichaje del Lied en este mercado de invierno el exportero ex el portero del Real Madrid pese al competencia no se había planteado salir en enero