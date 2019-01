Rafa Mayoral: "Al Gobierno le temblaron las piernas ante los fondos buitre"

Voz 1727 00:00 Rafa Mayoral que es el secretario de relación con la sociedad civil y Movimientos Sociales de Podemos miembro del Consejo Ciudadano muy buenos días

Voz 1 00:08 aquí estamos previas buenos días así

Voz 1727 00:11 ahora perfecta ese de ayer tumbaron ustedes el decreto sobre vivienda el Gobierno bueno en compañía de otros pero lo tumbaron ustedes básicamente es una respuesta puntual o dan por quebrada su confianza en el Gobierno

Voz 1 00:24 bueno sí pero el propio Gobierno Asimismo nosotros lo estábamos en diálogo en diciembre si bien estando sentado sobre la mesa teníamos una reunión prevista el lunes siguiente y el jueves los periodista darnos falsas teléfonos preguntas que cuál es nuestra opinión acerca el decreto que iba a publicar de forma unilateral los gobiernos y contar con nosotros hacernos esto es esto es el resultado de hacer las cosas de forma unilateral en concreto además de hacerlo de forma unilateral de incumplir elementos básicos que debían ir incluido que debía incluidos en el Real Decreto nosotros no creemos que una situación como ésta va a mantener elementos tan agresivos como los que se mantenía no esté en nuestros de creo tan relacionado reforma gritos dos entre entre otras cosas el interanual del IPC nosotros lo que hemos detectado desde que se aprobó el Real Decreto es que están firmando contratos a siete años a cinco años pero con una subidas interanuales que no son de IPC ni cosa que se le parezca sino que estamos viendo cómo los fondos buitre la grandes empresas que están entrando en el alquiler está metido unas subidas abusivas entre han y de año y estamos muy preocupados también porque hay miles de millones de activos financieros te lo llaman que son miles de viviendas en este país que mana pasará a manos de fondos buitre diestras decreto no pitaba un requisito que es la inscripción en el registro la propiedad al contrato de alquiler para que los respetarán los nuevos propietarios amenazando el derecho a la tenencia y Alsasua con muchos casos de los contratos de los inquilinos más cuestiones como la cuestión de los honorarios que tienen que seguir pagando los inquilinos a las inmobiliarias hasta extremos que hay auténticos incumplimiento los granos sobre el acuerdo que teníamos lo hemos planteado es después de la ruptura del Gobierno en el con la salida de forma unilateral abrimos de forma de de de nuestra parte también un diálogo que duró hasta el día antes del decreto pero los gobiernos que los diálogos tienen que el set previo a la publicación de los decretos en el Boletín Oficial del Estado no preocupa a negociar cuando ya están publicados

Voz 1727 02:20 además de los problemas técnicos o jurídicos que hasta ahora había argumentado el Gobierno ayer decía el ministro avaló que lo que ustedes proponen no tiene mayoría en el Congreso con que lo votara a PSOE y Unidos Podemos no saldría adelante lo escuchamos en Hora Veinticinco anoche

Voz 2 02:36 tampoco hubiéramos conseguido a probarlo porque había grupos que han apoyaban esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos incorporar otras cuestiones

Voz 1727 02:48 el ministro no lo menciona pero bueno parece obvio no que un partido de los que se opondría sería el PNV que no es partidario de que se ponga en alquiler sino va a tener mayoría en el Parlamento me dije la pena haber tumbado las otras mejoras al alquiler que llevaba el decreto

Voz 1 03:05 Pepa tu crees que realmente el PNV se va a oponer a que la subida interanual dentro de dentro de los contratos de alquiler estuviera por encima del IPC a Liberé como es ahora yo creo que nos de hecho la propia propuesta de ley de reforma del Arrendamientos Urbanos del PSOE eso lo incluya eso también es control de precios no nosotros hablamos de compró letra si hablamos de la cuestión de las de las zonas mencionadas pero hablamos también de cuáles son las subidas que se quedan dentro del propio contrató durante la duración del mismo porque desde la liberalización de dos mil trece lo eso es utilizado por las grandes empresas para subir de forma artificial el precio de precio de los alquileres además de las zonas tensionada eh yo dudo que el PNV saliera a levantar la bandera en defensa de que en vez de pagar el inquilino luego sonoras yo los tenía que parar aquel que utilizan los servicios para poner a disposición su belleza eh en alquiler buenos datos son cuestiones de algunas otras pues toda duda sobre las cuestiones más que se podían haber solucionado y además es más evidente después de los dos días de dialogo las dos reuniones del diálogo los intercambios de documentos que tuvimos durante los días previos a la al a la convalidación del decreto estábamos mucho más cerca pero fue la falta de voluntad el Gobierno el del del Gobierno de dialogar y llegar a un acuerdo previo a la publicación nosotros se lo hemos dicho de principio lo que a nosotros respecta el diálogo está abierto y cualquier viernes el Gobierno siquiera puede sacar el decreto lo único que le planteamos es que hay que hablarlo y que tiene que notarse en los bolsillos de la gente que en estos momentos está ahogada por el precio de los alquileres Iker no dejan de subir en zonas urbanas importantes junto a esto obviamente comentaba uno de los fondos buitre pero la cuestión del alquiler turístico sigue presionando también en muchísimas ciudades de nuestro país donde el sector turístico son el presumiblemente importantísimo la economía

Voz 1727 04:53 lo tengo tres personas a la mesa con la mano levantada lleguen preguntarle Teodoro León Gross en Málaga el primero bueno decía el Señor Mayoral que que

Voz 1926 05:03 que no creía que el PNV se hubiese opuesto es decir si si esto es así si el PNV no no se hubiera opuesto Queda claro entonces que es el propio partido socialista el que como dice el Señor Mayoral no tiene voluntad política es la pregunta que me hago y que le hago por tanto a él es Si entendiendo que el PSOE evidentemente hubiera querido que se aprobará el decreto porque no tiene sentido que el PSOE quisiera su primera derrota parlamentaria no con un con con esta

Voz 1727 05:27 los con una reforma

Voz 1926 05:29 que quede debemos deducir que el Partido Socialista está del lado de los fondos buitre de ir del mercado y no y no de la reforma de esa reforma aquellos mismos promovían con un montón de iniciativas interesantes o exactamente qué deberíamos concluir

Voz 1 05:43 bueno en primer lugar que no entiende la palabra diálogo el que tiene que hay entenderla de esto forma parte de la orgía entender que conoce el de cinco diputados pues esto es lo que te hagan ha sido que tienes que hablar con el resto yo creo eso es lo primero y lo segundo pues que a veces cuando defiendes a las mayorías sociales de los callos a los poderosos que no quieren respetar los derechos de las mayorías sociales ni cuando los fondos buitre salen como salieron sus portavoces las que que no se podía tocar el precio de los alquileres cuando dice eso es que quieren seguir la escalada de precios y eso tuvo un efecto tuvo un efecto yo es que al Gobierno le temblaron las piernas ya digo ni siquiera derogaron la reforma Rajoy de dos mil trece la reforma Rajoy iba dentro del corazón de ese Real Decreto si querían pasar página con la cuestión de los alquileres sin tocar elementos esenciales que limite el aumento abusivo de los precios interanual del IPC dentro de los propios contratos que ha sido despedido con sensores desde la reforma dos mil trece o la posibilidad de abrir sus índices de zonas tensionada o el hecho de los honorarios a los a las inmobiliarias que los pagan los arrendadores a aquellos que ponen a disposición sus viviendas para que son las con lo que en en el mercado no no los inquilinos que hacen que imagínese para poder entrar alquilar una casa hace falta pagan al mes en curso dos un dos mensualidades para solvencia patrimonial una además una una más para el tema de eh para el tema de las eh días aquí la quinta la gente que para poder entrar a alquilar un piso hay que soltar cinco mensuales

Voz 1727 07:18 en algunas ciudades es casi la entrada para la compra de un piso pequeño sí

Voz 1 07:23 no claro antes de lo que es lo que nosotros estamos planteando es que usualmente que hacer una política en sentido opuesto igualmente Nos preocupa mucho incluso lo dijimos al Gobierno tomar medidas Isabel qué va a pasar con esos decenas de miles de viviendas que a raíz de las directrices del Banco Central Europeo están pasando el sector financiero los fondos buitre con gente dentro porque habla de los activos pero se olvida que todos esos activos hay mucha gente dentro como así que en estos momentos están viendo que no saben cuál va ser su situación hay gente en situación de vulnerabilidad haya hay gente con alquileres sociales con alquileres gente en situación de una habría utilizando las viviendas en situación de precariedad de máxima

Voz 1727 08:03 por eso Rajoy que intervenir son yo Rafa Mayoral que decimos lo que tenemos el tiempo limitado y muchas preguntas que hacer Enric Julian algo sí

Voz 3 08:13 muy buenos días y hoy se publica una una encuesta de Metroscopia interesante hecha después de los pactos de Andalucía y antes del psicodrama en estos momentos afecta a Podemos señala que su partidos están cota diecisiete por ciento casi empatado con con Ciudadanos insisto que la encuesta se se efectuó antes del psicodrama quisiera preguntarle cómo ven ustedes en estos momentos la situación si han decidido que persona encabezará su candidatura a la Comunidad de Madrid han establecido algún tipo de dialogo con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena

Voz 1 08:57 lo primero y los dominada sino en San cuesta es que Podemos es una fuerza constituyentes que nosotros seguimos siendo una OPA con capacidad para presentar recursos de inconstitucionalidad emociones algo inédito en toda la democracia y que sólo han podido hacer dos fuerzas políticas que la Constitución unas setenta y ocho esa es nuestra principal cuerdas que actualmente aquellos que rompieron el pacto constitucional del setenta y ocho nosotros estamos aquí para plantear la necesidad de un nuevo consenso que garantice los derechos sociales de las mayorías roto por las élites esas sigue vigente y a continuación hay una serie de expresiones electorales en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal ya ahí que operamos con otras fuerzas lo estamos el diálogo con otras fuerzas ni estamos en procesos de conformación lógicamente de listas unitarias lo que sí parece que a que no has resultado y es una de las cosas que que bueno que yo creo que los inscritos tenían razón lo que parece que no resulta es excluir Podemos la referencia a Podemos como marca electoral no ha sido esa reflexión que sea hacía de que la marca electoral de Podemos está desgastada pues en las elecciones andaluzas parece te no ha resultado excluir eh a Podemos de la marca electoral y en cambio pues parece que cuando se pregunta a la gente por Podemos en las encuestas sí que tienen clara cuál es la referencia política que hoy está siendo capaz de resolver los intereses de las mayorías en el Parlamento español yo creo que eso es una referencia para reflexionar eso no significa que no entremos en diálogo con otras fuerzas hasta que no haya amplios espacios de convergencia pero que se tiene que hacer poniendo en valor que ha supuesto el cambiar el mapa político y el de Silvia las elites de este país que es necesario recuperar los consensos sociales que hagan que los derechos de las mayorías respeto después de la quiebra constitucional que supuso la reforma del artículo ciento treinta y cinco en una noche de agosto donde dijo que los derechos sociales de los trabajadores y de las de rojos nuestro país estaba por debajo de los intereses de los grandes especuladores

Voz 3 10:48 están buscando una candidata independiente para comer

Voz 1727 10:50 ya en Adrienne nombre de Podemos

Voz 1 10:53 esto es una cuestión que están trabajando la gente Madrid desconozco exactamente qué propuestas son las sillas están trabajando en estos momentos pero yo creo en este momento lo que haga falta

Voz 1727 11:00 pero de verdad lo Ramón Espinosa conviene en este momento es muy importante creo yo para todos no hablar con lo que se pueda contar porque hay decisiones que no estén tomada pero con claridad de verdad va a tomar la decisión Ramón Espinar de verdad la dirección de Podemos no va a intervenir nada un asunto tan sensible para ustedes como lo que está ocurriendo en Madrid

Voz 1 11:22 a todo el mundo y todo el mundo de las diferentes opiniones pero creo que en estos momentos lo que hace falta es calma diálogo y sosiego y al mismo tiempo obviamente tener claro que que restó todos los acuerdos de los de los inscritos clasificadas es que podemos gastar en esas elecciones

Voz 1727 11:36 eso es decisión sí que la tienen tomada verdad en ningún caso

Voz 1 11:39 daños demostró con nosotros la tomaron los la tomaran los inscritos

Voz 1727 11:42 no ya ya quiere decir que en ningún caso en ningún caso se ven se ven en la plataforma que lidera Carmena ahora con Errejón en ningún caso

Voz 1 11:50 para convenir que es que vamos a ver nosotros no podemos estar en otro partido político es decir abrió la fundación de un nuevo partido político no espacio político sin ellas verán con quién quieren poner de acuerdo o no con quién quieren hacerlo o no de momento lo han hecho de forma unilateral sin hablar con nadie hecho yo a mí me sorprendía mucho no hay siquiera cuando tú planteas que es lo que quieres es una formación política basado en la escucha ni siquiera a escuchar la opinión de la número dos de turista opine que ni siquiera escuchar la opinión de la dirección de organización o de los compañeros y compañeras con los que tienes trabajando una alternativa yo creo que eso ha desilusionado a muchas antes que ha generado incertidumbre grande los sectores populares que aspiraban a que podemos fuera un elemento central en la recuperación de la Comunidad de Madrid para dos madrileños y eso significa buena porque yo creo que hay que hacer una reflexión y que al mismo tiempo aquí tomando actuaciones de cara a garantizar que hay una candidatura en la Comunidad de Madrid que ponga encima de la mesa la defensa de las mayorías sociales y la capacidad tener una Comunidad de Madrid estará de acuerdo la institución se ponga al lado de la gente trabajadora Miley Cyrus

Voz 1727 12:57 era que a mi lado se conocen bien desde hace mucho tiempo creo desde que eran muy jóvenes también quiere hablar con ustedes

Voz 3 13:03 qué tal Rafa cómo estás nada yo yo quería pues pues si ellos en gran medida compartir lo que decías de de la flexibilidad a las fórmulas que es una cosa que que ha caracterizado siempre a Podemos no la flexible las fórmulas en en las candidaturas en las candidaturas municipales por ejemplo la posibilidad de abrir también un espacio flexibilidad las fórmulas en las autonómicas hablaba Enric de de psicodrama no yo creo que que es importante y esto creo que coincidirán conmigo desdramatizar dramatizar el el asunto quiere decir que que todas las las opciones que se están barajando tienen que ver con conformar un bloque de de progreso todas unidas por una convicción básica yo creo es que la inmensa mayoría de los madrileños y las madrileñas no quieren un Gobierno con Vox tal forma que esos votos se sumarán antes o después de las elecciones se sumaran a esa opción de cambio no lo crees

Voz 1 13:53 a ver un demente hay que poner a volcar datos de las soy yo pues supuesto la presupongo dependiente me que puedan ciudad que determinados movimientos no ayudan a precisamente a sobre lo que tú estás hablando estoy de acuerdo con que hay que presuponer la buena voluntad de hacer lo mejor posible pero también a veces en este camino se pueden cometer errores es difícil yo creo que también hay que hacer una reflexión de que no se la sumar restando a los tuyos yo versos una reflexión que tenemos que hacer entre todos y que tenemos que ser responsables con la gente en un momento de de desasosiego que ha provocado la emergencia de la extrema derecha salió tan reaccionaria en Andalucía lo que hacía falta era certidumbres dar seguridad al ser a los sectores que quieren seguir con el empuje democrático que abrieron los pensionistas y que abrieron las mujeres con la huelga transformé que fueron las que posibilitaron a una moción de censura nosotros tenemos una responsabilidad con todos esos sectores de dar certidumbre a que no vamos a fallar que vamos a estar juntos y te vamos a ser capaces de sacar de sacarlos de Pedro

Voz 1727 14:55 en los

Voz 1 14:57 de los tres reaccionaria no Rafa Mayoral gracias