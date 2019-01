"Se equivocan los taxistas y se equivoca Podemos"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 el oyente oyentes Danny De la Fuente sobre el sector del taxi seguimos escucho

Voz 0456 00:08 cuando e incorporando a oyentes como Abraham de León

Voz 3 00:12 hola la verdad es que esta huelga me parece pelín abusiva yo me pregunto cómo pueden estar tantos coches aparcados bloqueando entradas a Ifema ganar bloqueando calles principales que era Guardia Urbana o la Policía Local no les multe cuando yo sí dejo mi coche aparcado de forma incorrecta recibo una multa prácticamente automática vacías Sara

Voz 0456 00:34 gracias a ti Abraham bienvenido Chao la experiencia de Diana ante Madrid que nos ha contado es muy larga dimitir pero apunta en la misma línea que Ana de Cartagena

Voz 4 00:43 lo de los casi está me parece indecente a ver si es que por ejemplo los panaderos también sean de poner en huelga por qué porque les ponen negocio de pan al lado que son low cost que eso más barato ya está la gasolinera venden pan posa la los panaderos también a la calle a que les regulen mira estamos en un sistema capitalista Hay chica la oferta y la demanda ahí tenemos que estar a eso hay que reinventarse desde luego no ser tan carneros como Sony

Voz 0456 01:10 punto y seguido seguimos en Alicante con Nico

Voz 2 01:14 falle del mundo no ha habido ni un solo país en el que haya aportado ningún beneficio en el lugar de cooperan San Francisco que es la matriz de esta plataforma que no tienen un solo trabajador San Francisco no tiene taxis ha acabado con el sector público aquí tenemos que pensar si queremos derecho frente a precariedad si queremos evasión fiscal frente a en puestos dignos y si queremos regulación a capitalismo salvaje

Voz 0456 01:44 a Nico y a otros oyentes que son unos cuantos los que opinan igual le responde Alfonso de Madrid

Voz 5 01:50 acabo de escuchar un taxista hablando de los evasores fiscales de de los conductores

Voz 6 01:56 las empresas de que bueno que si eso es así habrá que que verlo pero alguien se ha planteado Si todos los taxistas que cobran en metálico de que no quieren cobrar con tarjeta de crédito declaran esas cantidades haciendo también

Voz 0456 02:12 en segundo lugar tenemos plagado el whatsapp de recomendaciones literarias para ese cuarenta por ciento de españoles que no le casi nunca o nunca

Voz 7 02:20 buenos días Pepa soy para acoger de Móstoles el último libro que yo me he leído ha sido Tres sombreros de copa de Miguel Mihura y la verdad es que es que te ríes un montón porque es completamente absurdo Román absurdo que podía haberle una obra de teatro venga un abrazo

Voz 0456 02:35 un abrazo de parte de Pepa Paco bienvenido y tomen nota que rebelión León llega con una lista

Voz 8 02:40 la orgía tan patria por supuesto silencio incide la ciudad blanca El asesinato de Sócrates todo esto te daré si el camino por supuesto un clásico bueno que la gente se anime a leer aunque sean Manual de bricolaje da igual

Voz 2 02:58 he visto lo visto es un regalo

Voz 9 03:01 dir enviará más Aimar gracias Dani son las siete menos Being menos veinte son las siete menos diez de la mañana a las seis menos diez fincas

Voz 0456 03:11 podemos tumbaba ayer el decreto real sobre alquileres del Gobierno de Sánchez Rubén y Segovia

Voz 1239 03:16 ayer Unidos Podemos vuelve a demostrar que se equivocaría adversario ir a máximos de esa manera no conduce a nada hubiera sido mucho mejor convalidar el real decreto en el procedimiento que sigue en en la Cámara esa ley pues e introducir in enmienda Si seguir negociar

Voz 0456 03:31 el ministro Ábalos se lamentaba de que mientras la derecha traga con carros y carretas en la izquierda no se pasa el pelo de una gamba Antonio Murcia

Voz 10 03:38 Luis Aragonés zapato Toner aludió escatológica mente al pelo de la gamba para olvidar que le habían regalado un ramo de flores señor Ábalos podemos come gambas

Voz 2 03:48 y mentalmente para hacer olvidar a Íñigo sobre el taxi Lola

Voz 11 03:53 vergüenza lo que está pasando en Barcelona con los taxis y los taxistas porque tienen toda la Gran Vía cortada un arteria importantísima en la ciudad no están dejando que los ciudadanos funciona hemos con normalidad cuando se comporta esta forma está evitando está colapsando gritando en la ciudad funcione bien que colapsando la eh yo tomaría represalias judiciales muy serias igual que se hizo con los controladores hace unos años estas personas no tienen derecho a fastidiar a toda la ciudadanía ya han perdido la razón hay libertad de mercado yo si fuera alcaldesa me volvería loca quitando