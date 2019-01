Manu Carreño: "Ese comentario le sobró a Valverde"

y ahora ha visto las imágenes que hay en contacto posterior al al golpeo de Luis el balón está suelto el va a meter gol y un año en contacto para mí es legal absolutamente como un piano adelante pues buenos parecido pues no lo sé si las presiones correcta o no pero sí me parece que es gol absolutamente legal para mí para cualquiera salvo los que están afectados siempre cada uno siempre veces despuntó desde su punto de vista o los se queden maniobrar para hacer esto o que se que se haga todavía una bola más grande bueno lo típico que ya conocemos todos que demostró que va no creo que tenga que disculparme por decir que es gol algo que creo que es gol absolutamente bueno pues porque hay que llenar muchas páginas se hay hablar de esto bueno nada que nos sorprenda vendría agentes sorprendía tienen hambre

Voz 1

00:40

la cuestión Valverde no era que tuviera que disculparse por decir que era gol o el tema era por decir que has dicho Cuéllar estaba muy bien que lo hubieran atendido que de cara a la galería estaba muy bien pero que no había habido nada bueno hombre pues desde el momento que admite es que hay un golpe ya hay un choque sea falta una falta un golpe necesidad de cara a la galería uno pero yo creo que comentario lo dije en su momento y lo sigo diciendo hoy que lo que les sobró a Valverde no creo que tuviera que pedir disculpas por decir que era gol o no era gol sino por las palabras sobre el Pichu Cuéllar